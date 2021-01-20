Несмотря на снижение пассажиропотока, уровень нарушений на границах в 2020 году вырос, - Госпогранслужба

Всего, во время выполнения возложенных на ведомство задач в 2020 году, пограничники самостоятельно или совместно с взаимодействующими органами задержали товаров на сумму почти 730 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В 2020 году зафиксирован значительный рост приостановленных с участием сотрудников Госпогранслужбы попыток незаконного перемещения основных валют: 1,6 млн долларов США (2019г. - 500 тыс.), 790 тыс. евро (2019г. - 57 тыс.), 8,5 млн рос. рублей (2019г. – 2,3 млн). При этом, доллары и евро преимущественно везли в Украину, а рубли - из нашей страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошлый год задержано около 170 тыс. предметов парфюмерии, что в два с половиной раза больше, чем в 2019 году.

"Больше всего этой продукции - 110 тыс. единиц - шло контрабандой из Румынии. 27,5 тысячи предметов парфюмерии задержаны на российско-украинской границе. В то же время парфюмерная продукция, которая ввозилась незаконно в Украину, задержана на границе с Польшей - более 13 тыс., с Беларусью - более 9 тыс., еще 6 тыс. единиц этого товара были изъяты в пунктах пропуска авиационного сообщения", - отметили в Госпогранслужбе.

За 2020 год пограничники изъяли более 8,1 тысячи предметов антиквариата, большую часть из которых пытались вывезти из Украины.

"Всего – 4 тыс. единиц - задержано на границе с Румынией. Около 2,4 тысячи - перемещали в Польшу, еще почти тысячу - в Россию. Кроме того, изъято 64 иконы (2019г. - 11), из них 50 - в КПВВ на линии разграничения", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что на границах в 2020 году уровень нарушений вырос, несмотря на снижение пассажиропотока.

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