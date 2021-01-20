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Новости
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За три года реформы в интернатах стало на 9 тысяч детей меньше, - омбудсмен Кулеба

За три года реформы в интернатах стало на 9 тысяч детей меньше, - омбудсмен Кулеба

За три года реформы интернатов сформирована хорошая коммуникация с обществом, с 2017 по 2020 год, что привело к тому, что в интернатах стало на 9 тысяч меньше детей. Также за это время количество детей, получающих инклюзивное образование, увеличилось с 7 до более чем 30 тысяч.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в эфире Громадського радіо, передает Цензор.НЕТ.

"Это довольно приличные результаты", - подчеркнул он и добавил, что из почти 100 тысяч детей, которые сегодня находятся в интернатах, только 4 тысячи (а это 4% детей) нуждаются в семейном устройстве.

"Это дети со статусом сироты, дети, лишенные родительской опеки, которые нуждаются в устройстве в семью. А как правило, все думают, что это в интернатах дети-сироты. Нет, это родительские дети. Это обязанность родителей - воспитывать и содержать ребенка. А государство должно в этом помогать. То, что предлагает Кабмин - это отказаться от своей функции по поддержке и помощи семьям. Их позиция - вот если надо, вот интернат есть, устраивайте ребенка туда и пусть он там живет", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, смогут жить в приемных семьях до 23 лет. Зеленский подписал закон

Омбудсмен уточнил, что 100 тысяч детей посещают интернаты, большинство из них там живет. Чуть меньше половины детей каждый день возвращаются домой. Суть реформы, по его словам, в том, чтобы другие дети так же могли возвращаться домой.

"Я думаю, главный тормоз реформы сейчас - в мозгах тех людей, которые начинают выступать против этой реформы. Думаю, они не имеют опыта и не видели, как эта реформа происходила в других странах. Нужно уделить 100% внимания не на то, закрыть заведение или нет, а то, какие услуги развить для того, чтобы ребенок мог жить в семье", - подчеркнул Кулеба.

Автор: 

сироты (123) усыновление (74) интернат (85) реформы (3951) Кулеба Николай (73)


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Топ комментарии
+4
за прошлый год имеем минус в четверть миллиона, то и в интернатах поубавилось...
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20.01.2021 16:14
+3
"Я думаю, главный тормоз реформы сейчас - в..." Главный тормоз - на Банковой
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20.01.2021 16:15
+1
А сирот стало меньше? Или интернаты закрыли?
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20.01.2021 16:04
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Взрослым трахаться лень или некогда... -- ...без этого детки не рождаются.
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20.01.2021 16:06 Ответить
не на что)))))
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20.01.2021 16:34 Ответить
-- не без того...
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20.01.2021 16:40 Ответить
хотя в бедных странах население обычно растет, когда не на что презервативы покупать)
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20.01.2021 16:45 Ответить
А сирот стало меньше? Или интернаты закрыли?
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20.01.2021 16:04 Ответить
Людей и конечно детей в Украине стало меньше.
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20.01.2021 18:44 Ответить
за прошлый год имеем минус в четверть миллиона, то и в интернатах поубавилось...
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20.01.2021 16:14 Ответить
"Я думаю, главный тормоз реформы сейчас - в..." Главный тормоз - на Банковой
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20.01.2021 16:15 Ответить
Детей не принимать. Интернаты приватизировать своим
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20.01.2021 16:28 Ответить
. А злі язики кажуть що зеленське нічого не вміє , а тут - БАЦ ,, всього за 3 роки , провів хорошу реформу . .
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20.01.2021 16:32 Ответить
інтернати це концтабори я знаю що пишу але зе владі пофігу
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20.01.2021 17:27 Ответить
 
 