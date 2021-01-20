За три года реформы в интернатах стало на 9 тысяч детей меньше, - омбудсмен Кулеба
За три года реформы интернатов сформирована хорошая коммуникация с обществом, с 2017 по 2020 год, что привело к тому, что в интернатах стало на 9 тысяч меньше детей. Также за это время количество детей, получающих инклюзивное образование, увеличилось с 7 до более чем 30 тысяч.
Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в эфире Громадського радіо, передает Цензор.НЕТ.
"Это довольно приличные результаты", - подчеркнул он и добавил, что из почти 100 тысяч детей, которые сегодня находятся в интернатах, только 4 тысячи (а это 4% детей) нуждаются в семейном устройстве.
"Это дети со статусом сироты, дети, лишенные родительской опеки, которые нуждаются в устройстве в семью. А как правило, все думают, что это в интернатах дети-сироты. Нет, это родительские дети. Это обязанность родителей - воспитывать и содержать ребенка. А государство должно в этом помогать. То, что предлагает Кабмин - это отказаться от своей функции по поддержке и помощи семьям. Их позиция - вот если надо, вот интернат есть, устраивайте ребенка туда и пусть он там живет", - отметил Кулеба.
Омбудсмен уточнил, что 100 тысяч детей посещают интернаты, большинство из них там живет. Чуть меньше половины детей каждый день возвращаются домой. Суть реформы, по его словам, в том, чтобы другие дети так же могли возвращаться домой.
"Я думаю, главный тормоз реформы сейчас - в мозгах тех людей, которые начинают выступать против этой реформы. Думаю, они не имеют опыта и не видели, как эта реформа происходила в других странах. Нужно уделить 100% внимания не на то, закрыть заведение или нет, а то, какие услуги развить для того, чтобы ребенок мог жить в семье", - подчеркнул Кулеба.
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