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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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У нас есть факты принудительной вакцинации жителей оккупированного Россией Крыма, - Кориневич

У нас есть факты принудительной вакцинации жителей оккупированного Россией Крыма, - Кориневич

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о фактах принудительной вакцинации против COVID-19 граждан, проживающих на оккупированном Российской Федерацией полуострове.

"У нас еще есть факты фактически принудительной вакцинации наших граждан неизвестно чем, неизвестно какой вакциной, неизвестно какого качества", - заявил Кориневич ходе комитетских слушаний "Внешнеполитические аспекты деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополь: парламентское измерение" в формате видеоконференции в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он также подчеркнул, что жители Крыма не имеют возможность по собственному желанию сделать тест на COVID-19.

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Кориневич утверждает, что с распространением пандемии COVID-19 ситуация с правами человека в Крыму "еще больше ухудшилась".

"Российская оккупационная власть показала себя абсолютно неспособной обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в Крыму", - считает Кориневич.

По его словам, в Крыму отсутствует необходимое количество мест в больницах, имеют место отказы в госпитализации граждан, перемещение больных COVID-19 из больниц в санатории, где им не могут оказать необходимую медицинскую помощь.

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Слушания проводит комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Крым (26364) россия (95361) Кориневич Антон (91) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
хай колят !
и сразу в голову !
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20.01.2021 16:18
+4
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/16/119578/vaktsinirovannykh-sputnikom-V-zhitelej-rossii-ne-pustyat-v-ssha-i-v-evropu--tam-ne-schitayut-eyo-vaktsinoj.shtml Вакцинированных «Спутником V» жителей России не пустят в США и в Европу. Там не считают её вакциной
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20.01.2021 16:22
+4
Кажись он нам уже помочь не сможет. Разве что в качестве чучела.
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20.01.2021 16:27
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хай колят !
и сразу в голову !
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20.01.2021 16:18 Ответить
Когда накрыло 20 срочников от прививок, я предлагал весь полуостров вакцинировать
Всех вотетих ватанов шо танцуют с морячком, а его не трогать, он нам еще пригодится
У нас есть факты принудительной вакцинации жителей оккупированного Россией Крыма, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2920
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20.01.2021 16:20 Ответить
Кажись он нам уже помочь не сможет. Разве что в качестве чучела.
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20.01.2021 16:27 Ответить
Говорят, что морячок уже копыта отбросил.
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20.01.2021 16:28 Ответить
вовремя смылся к чертям по команде "полундра"

«Полундра!» - восклицательное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5 междометие , возникшее во времена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81 парусных флотов и изначально имевшее значение «берегись сверху!».

почуял камни с неба
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20.01.2021 16:32 Ответить
И склеил ласты...
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20.01.2021 16:56 Ответить
вроде да, и уже давно...
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20.01.2021 17:47 Ответить
Самолайкеру, знов за своє?
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20.01.2021 16:38 Ответить
хай колят! ну ну - так если б кпп не перекрыли! а шо на лугандонском направлении творится- так это просто диверсия гос. масштаба!
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20.01.2021 17:45 Ответить
так это же карошо
У нас есть факты принудительной вакцинации жителей оккупированного Россией Крыма, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6865
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20.01.2021 16:19 Ответить
кримські зрадники не розуміють свого щастя
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20.01.2021 16:20 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/16/119578/vaktsinirovannykh-sputnikom-V-zhitelej-rossii-ne-pustyat-v-ssha-i-v-evropu--tam-ne-schitayut-eyo-vaktsinoj.shtml Вакцинированных «Спутником V» жителей России не пустят в США и в Европу. Там не считают её вакциной
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20.01.2021 16:22 Ответить
Не розумію чому Спутнік V називають вакциною. Це шмурдяк від виробників " новічка".
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20.01.2021 16:28 Ответить
ну да дык же !!!!!
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20.01.2021 16:29 Ответить
Да... блин... я против подобных заявлений. Этот скот должен быть поголовно обколат этой фигней. Причем колоть нужно до 100% утилизации.
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20.01.2021 16:28 Ответить
Это заявление для наших "европейских друзей". Т.к. "европейские друзья" в упор не видят факт прямой оккупации, но готовы бесконечно обсуждать нарушение прав человека. Вот вам факты "нарушения прав".
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20.01.2021 16:39 Ответить
вколет путен крысам спутник- вэ,
тем, кто, бегал с вавкой в галавэ,
с крышкой красной - тем, кто за рассию
остальным дебилам - с крышкой синей !
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20.01.2021 16:45 Ответить
Ну, в плане воспитательного момента, некоторая польза он этого гоффна может и есть...
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20.01.2021 16:58 Ответить
Так и у нас собираются добровольно-принудительно вакцинировать.
Увольнять с работы тех, кто не сделал прививку.
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20.01.2021 17:13 Ответить
побольше пыхти и свисти, Паровоз !
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20.01.2021 17:35 Ответить
а, що невже це дивно - вони за примкшення i голосували
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20.01.2021 17:36 Ответить
да уже многие крымчане горько разочаровались в российской власти... сейчас бы спокойно себе жили и никакими вакцинами не теребили...
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20.01.2021 17:54 Ответить
 
 