Многие школы будут выходить на обучение в зависимости от уровня эпидемической ситуации в регионе, - Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, в каком режиме будут работать школы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Мы именно на это и рассчитывали (на завершение карантина 25 января. - Ред.). Кабмин в полном объеме поддерживает это решение, сегодня продолжаются консультации с профильным министерством, так как карантинные ограничения устанавливает Минздрав. Думаю, мы найдем совместную позицию", - сказал Шкарлет.

Министр отметил, что будет действовать адаптивный карантин.

"Конечно, будет действовать адаптивный карантин до 28 февраля. При адаптивном карантине учреждения образования будут выходить на обучение в зависимости от уровня эпидемической ситуации в регионе. Мы надеемся, что большая часть страны перейдет на нормальное обучение, будет и смешанная форма, в зависимости от заболеваемости. Смешанная - это если в классе более 50% детей заболело, то они переходят на самоизоляцию и дистанционный режим. На сегодня много местных органов согласовало ситуацию, когда некоторые предметы, например, физкультура и изобразительное искусство, трудовое обучение, переходят в режим дистанционного обучения, а остальные идут в обычном", - отметил глава Минобразования.

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