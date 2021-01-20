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Новости Коронавирус и карантин
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Многие школы будут выходить на обучение в зависимости от уровня эпидемической ситуации в регионе, - Шкарлет

Многие школы будут выходить на обучение в зависимости от уровня эпидемической ситуации в регионе, - Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, в каком режиме будут работать школы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Мы именно на это и рассчитывали (на завершение карантина 25 января. - Ред.). Кабмин в полном объеме поддерживает это решение, сегодня продолжаются консультации с профильным министерством, так как карантинные ограничения устанавливает Минздрав. Думаю, мы найдем совместную позицию", - сказал Шкарлет.

Министр отметил, что будет действовать адаптивный карантин.

"Конечно, будет действовать адаптивный карантин до 28 февраля. При адаптивном карантине учреждения образования будут выходить на обучение в зависимости от уровня эпидемической ситуации в регионе. Мы надеемся, что большая часть страны перейдет на нормальное обучение, будет и смешанная форма, в зависимости от заболеваемости. Смешанная - это если в классе более 50% детей заболело, то они переходят на самоизоляцию и дистанционный режим. На сегодня много местных органов согласовало ситуацию, когда некоторые предметы, например, физкультура и изобразительное искусство, трудовое обучение, переходят в режим дистанционного обучения, а остальные идут в обычном", - отметил глава Минобразования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Студенты после 24 января должны учиться в смешанном формате или очно, - Шкарлет

Автор: 

карантин (16729) школа (3012) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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Будут выходить на обучение и нести вирус домой
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20.01.2021 16:29 Ответить
У нас немає міністра освіти, плагіатор Шкарлет - не міністр! Треба писати: так званий "міністр освіти".
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20.01.2021 17:05 Ответить
Міністр-самозванець, бо голосування фальшиве (з кнопкодавством), і докторська дисертація його теж фальшива.
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20.01.2021 18:56 Ответить
Через спалах коронавірусу Китай поспішає побудувати масивний карантинний табір, в якому можуть проживати понад 4000 людей, адже після спалаху Covid-19 цього місяця, десятки мільйонів людей опинились під суворим блокуванням.
https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-kytayi-budut-karantynnyj-tabir-dlya-4000-osib_1366389.html https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-kytayi-budut-karantynnyj-tabir-dlya-4000-osib_1366389.html https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-kytayi-budut-karantynnyj-tabir-dlya-4000-osib_1366389.html https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-kytayi-budut-karantynnyj-tabir-dlya-4000-osib_1366389.html
Карантинний табір розташований на околиці Шицзячжуан, столиці провінції Хебей, яка оточує столицю країни Пекін, пише https://edition.cnn.com/2021/01/20/asia/china-shijiazhuang-covid-quarantine-intl-hnk-scli/index.html?fbclid=IwAR0tmKDQ-qgKDqmauQWNV-bmgv5F3-5cgwaX1bJPVhwPJf_IAn_pQbWI7pk CNN .
Китай в основному стримував поширення вірусу, і більша частина країни повернулася до норми. Однак раптовий ріст випадків викликав занепокоєння у чиновників, особливо перед місячним Новим роком, найважливішим щорічним фестивалем у окрузі, під час якого, як очікується, сотні мільйонів людей поїдуть до членів сім'ї.
Чиновники в Шицзячжуані, де зосереджена епідемія, ініціювали масові випробування та суворі блокування, переселяючи цілі села в централізовані карантинні установи, намагаючись зупинити поширення вірусу. У новому карантинному таборі будуть розташовані люди, які мали контакти з ковідними пацієнтами, оскільки продовжується програма відстеження контактів та тестування.
Табір розрахований на 4160 осіб.
Більше 4000 будівельників за"шість днів і ночей" завершили перший етап будівництва, заявив у вівторок заступник міського голови Шицзячжуан Мен Сянхун. Тепер будівництво триває на другій черзі.Багато шкіл виходитимуть на навчання залежно від рівня епідемічної ситуації в регіоні, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9044
Як стало відомо, кожна збірна кімната має площу 18 квадратних метрів, вона буде забезпечена окремою ванною кімнатою та душем, письмовими столами, стільцями, ліжками, Wi-Fi та телевізором.
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21.01.2021 06:34 Ответить
 
 