Делегация Рады инициирует создание "Крымской платформы" на площадке ПАСЕ, - "слуга народа" Мезенцева
Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева (фракция "Слуга народа") анонсировала создание неформальной "Крымской платформы" на площадке ПАСЕ.
"В новой стратегии нашей делегации … инициатива о неформальной платформе поддержки темы Крыма и прав человека, что является одним из форпостов деятельности ПАСЕ. Неформальная платформа поддержки Украины уже основана, как "Крымская платформа". Такое же название она будет иметь и на площадках ПАСЕ. И мы будем… об этой инициативе информировать потенциальных партнеров - депутатов ПАСЕ, чтобы они к этой платформе присоединялись", - сказала Мезенцева на онлайн -"круглом столе" "Ситуация с правами человека в оккупированном Крыму накануне зимней сессии ПАСЕ" в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам народного депутата, новая платформа на площадке ПАСЕ будет работать параллельно с уже существующей тематической платформой "Балтик-плюс".
"Мы с коллегами подумали, что Крым, соблюдение прав человека и ситуацию на полуострове мы должны выделить в другое измерение и активно работать по этому треку", - отметила народный депутат.
Мезенцева подчеркнула, что ситуация с правами человека на Крымском полуострове ухудшается, чему, в том числе, способствует и пандемия Covid-19 и о чем постоянная делегация Верховной Рады проинформирует еще раз ПАСЕ.
Как сообщалось, ранее Мезенцева высказывалась за привлечение к "Крымской платформе" представителей ПАСЕ. "У нас есть определенное мнение, что Крымская платформа должна распространиться также на ПАСЕ", - сказала Мезенцева.
Зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-28 января в гибридном формате (он-лайн и очно) в Страсбурге.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо замахнулося на мародерство свого асоційованого члена - України!
Воно, користуючись правом сильнішого (як і Путін) відняла в України доходи від транзиту газу українською ГТС, чим завдало як економічної так і оборонної шкоди,.Бо стимульнуло РФ до масштабнішої агресії проти України, бо цілісність та неушкодженість нашої ГТС для транзиту її ж газу в Європу вже не буде стримуючим фактором для агресії РФ.
Підтверженням цього висновку є те, що Німеччина ( на противагу США) заборонила надання України не лише зброї, а навіть продаж Україні техніки, транспортних засобів та двигунів для виробництва Україною автомобілів для українського війська...
Тому вередливе прагнення ЗЕ до чергової "нормандської зустрічі, коли там засідатимуть меркелі-макарони вкупі з Путіним - за межею розумного! Бо то буде черговий раунд гри задля забиття м'ячів виключно "українські ворота"...
І не дивлячись на те, що "триумвірат" Путін- Меркель-Макрон ще при владі, а по суті вони вже "вчорашні", але лишаються міцно спаяними між собою. Більше того - Путін через своїх емісарів, типу Шрьодера-Меркель -гарячково зондує підгрунтя для можливої майбутньої втечі в Німеччину