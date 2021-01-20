"ЕС" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт/ч и запретить импорт энергоносителей из России, - проект Постановления
Фракция "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Украины внесла проект постановления, которым предлагает вернуть льготную норму до 100 кВт/ч, а также запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси. "ЕС" также настаивает на запрете прямого импорта природного газа в Украину из Российской Федерации.
Как сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, документ вносится с целью поддержки малообеспеченных украинцев, а также защиты национальных интересов, стабилизации работы энергетической системы Украины и предотвращения совершения коррупционных действий на рынке электроэнергии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Некомпетентная власть Зеленского загнала украинцев в энергетический кризис посреди зимы, полностью провалив подготовку к отопительному сезону. С наступлением морозов, например, оказалось, что в государстве не хватает угля, поэтому "Центрэнерго" просит правительство разрешить веерные отключения, которых украинцы не видели с 90-х годов. Оставить объекты теплогенерации без энергоресурса - такое же преступление, как тот, когда эта же власть Зеленского оставила врачей беззащитными в первые месяцы эпидемии", - говорит Герасимов.
Он подчеркнул - такая ситуация с топливом произошла впервые за годы независимости, при этом у Зеленского существенно увеличили тарифы для уязвимых слоев населения и забрали у них субсидии.
"Европейская Солидарность" разработала комплекс неотложных мер, которые должны принять компетентные органы государственной власти с целью защиты национальных интересов, защиты малообеспеченных слоев населения, стабилизации работы энергетической системы Украины и предотвращения совершения коррупционных действий на рынке электроэнергии", - объясняет сопредседатель фракции.
"Прежде всего мы внесли законопроект о повышении объема субсидий для защиты наиболее уязвимых слоев населения", - напомнил Герасимов.
"Также Кабинет Министров должен безотлагательно вернуть льготный тариф в 90 копеек за киловатт за первые 100 киловатт электроэнергии, действовавший в период президентства Порошенко, для всего населения Украины, в том числе в сельской местности", - объясняет депутат.
"Европейская Солидарность" также настаивает на запрете импорта электроэнергии из Республики Беларусь и из Российской Федерации. Правительство до 1 февраля должно отчитаться перед Верховной Радой о мерах, принятых с целью объединения электросетей Европейского Союза и Украины.
"Необходимо восстановить надлежащую работу украинских атомных станций для обеспечения не менее 55 процентов объема атомной электроэнергии в энергетическом балансе", - отмечают в "Евросолидарности".
"Также необходимо ввести запрет на прямой импорт российского газа, к которому нас толкают марионетки Кремля совместно с представителями действующей власти. Украина с 2015 года слезла с "газовой иглы" Газпрома и получила полную энергетическую независимость. Теперь являются вполне обоснованными подозрения, что нынешний энергетическая кризис - часть масштабного плана по восстановлению прямых поставок голубого топлива из страны-агрессора", - предостерегает Герасимов.
Государственная аудиторская служба Украины и правоохранительные органы должны провести аудит и проверку деятельности ПАО "Центрэнерго", поставщиков угля, государственных шахт, а также ценообразования. Фонд государственного имущества Украины до 1 февраля 2021 г. должен предоставить Верховной Раде Украины развернутый отчет за 2020 год с объяснением причин убыточности и критериев отбора руководителей.
"Энергетический кризис и угроза энергетической независимости Украины - это не только приговор некомпетентности власти Зеленского, но и экзамен для парламента, который должен доказать способность защищать национальные интересы государства и украинцев. Ситуация критическая, поэтому требуем от власти срочных действий по защите людей", - резюмирует Артур Герасимов.
Как известно, "Европейская Солидарность" ранее внесла законопроект об увеличении в Государственном бюджете Украины расходов на субсидии на 7 млрд гривен. Средства предлагается перераспределить за счет сокращения расходов на Офис Президента Зеленского, прокуратуру, СБУ, ГБР и других силовиков.
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Владі доводиться негайно гасити пожежу з тарифами на комунальні послуги, бо заборгованість на кінець року сягнула більше 60 млрд.грн. і наростають протести громадян, які можуть її змести з підмостків. Проте навіть гасячи цю пожежу, влада не бажає змінювати саму філософію підходу до продуктивного та остаточного вирішення цього питання
Не секрет, що левова частина тарифів складають необгрунтоване присвоєння прибутку багаточисельними посередниками, (прокладками) які мають вплив на владу і її ж "башляють частиною заробленого"...
Знизити тарифи на постачання комунальних послуг можна реорганізувавши структуру надавачів послуг та методологію визначення максимального розміру тарифів наступним чином:
-Між продуцентом послуг так і його споживачами має бути лише один, але не торговий, а продуктивний транспортно-збутовий посередник. А максимальний розмір тарифу для кінцевого споживача має складати подвійну собівартість первинного продуцента.
Якщо конкретніше, і без наукових та арифметичних викладок, то:
-ГАЗ - має подаватися споживачу за ціною його подвійної собівартості видобування в Україні - а це 3 гривні за 1 куб. І продавати його має Укртрансгаз, перебравши на себе функції чисельних посередників - їх попросту слід виключити з процесу. А подвійна собівартість буде ділитися між видобувниками і транспортниками. За таких умов Укртрансгаз закуплятиме в першу чергу самий дешевий у видобутку газ, а при необхідності збільшення постачання (під зрослий попит населення) підключатиметься до дорожчого видобувника, тоді видобувники будуть намагатися знизити собівартість видобутку, шоб весь видобутий ними газ був зацікавленим купити Укртрансгаз! Ніякої абонементної плати, бо люди вже оплатили підключення в минулому своїх будинкових мереж до мереж Укртрансгазу. Повторюю, що в результаті запровадження такої схеми - тариф має бути не 10, і не 7, а (на сьогодні) - максимум по 3 гривні за 1 куб. спожитого газу!.
-І якщо така схема (верхньої планки тарифу в розмірі подвійної (усередненої по всім родовищам) собівартості буде прийнята, та забезпечена законодавчо то розподіл прибутку між видобувниками та траспортно-збутовиками не матиме ніякого значення (і не повинен будь-кого цікавити), як і зарплати в середині цих компаній. Впевнений, що у випадку законодавчо утвердженій такій методології - проблема скільки мільйонів долярів відіслати мамі чи дружині за кордон - зникне в "коболєвих-вітренків"!
-А щоб залишилося вигідним вигравати міжнародні арбітражі - преміювання залишити, але лише в тому випадку, якщо ці виграші забезпечені за рахунок коштів цих же фірм та їх силами. А не так , як нині -найнятих іноземних консультантів, адвокатів, чи фірм для арбітражу оплачує держава, а виграші - в кишеню "коболєвих-вітренків"!
-Електроенергія. СХЕМА аналогічна схемі як по газу. Українські електромережі мають бути єдиним посередником між продуцентами і кінцевим споживачем - домогосподарством. А продавати електроенергію кінцевому споживачеві - домогосподарству електромережі мають за подвійною усередненою собівартістю її виробництва. Тобто (на сьогодні) максимум - 0.8 грн за квт-годину.
3. Вода холодна - тариф обмежити рентабельністю її постачання в квартири розміром в 50%. А собівартість - обмежити на рівень непродуктивних витрат, типу корпоративів, будівництва заміських дач, будинків відпочинку, "робочих відряджень"за кордон...та інших "вибриків".Тоді вартість на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) буде в діапазоні і 3-6 грн. за кубометр.
4. Теплопостачання - до 10 грн. за обігрів 1 м квадратного площі будинку. Хоча слід було б перейти до тарифу обрахованого за кубометр обігріву, а ще ліпше- на отримані Гігакалорії.
Стосовно домашніх лічильників...
Еталоном є електромережі, які завжди здавали будинки в експлуатацію з встановленими ними же поквартирними лічильниками.
Тому за такою ж схемою слід перейти і на індивідуальний облік витрат - споживання тепла та води, а не за колективною відповідальністю жителів за несплату кимось іншим в багатоквартирних будинках. Бо колективна відповідальність є антиконституційною (нею не передбачена), - як спроба влади "спихнути" відповідальність з себе на жителів за прийняття в експлуатацію будинку з недообладнаними засобами індивідуального обліку квартир.
Але нині ті фірми, які були обдаровані правом власності на засоби тепло-водопостачання, чи взяли їх в оперативне управління, чи оренду без попередніх вимог по дообладнанню квартир індивідуальними лічильниками - мають розкошелитися на їх установку. Або в судах доводити, скільки саме води чи тепла вони подали в ту, чи іншу конкретну квартиру... А не споживач має доказувати чому він (на думку згаданих фірм) недоплатив за незафіксовані приладами обсягами послуг - в конкретну квартиру!. За чинною Конституцією - існує поки-що, презумпція невинуватості споживача стосовно не обгрунтованих вимог (показами лічильників) постачальника послуг про суму до сплати!
Наступне - якщо тепломережі планують перейти на облік постачання тепла в Гігакалоріях, то і квартири мали б облаштовувати лічильниками тепла, а не кубометрами гарячої води.
Вперед!
Чомусь я постійно потрапляю лише на його - помилкові коменти .? .
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_64e17a2e-9dce-4733-83bb-2f58b944ac80 Декларация М Порошенко
Короче, народ, в моєму кондуїті https://censor.net/ru/user/314213 - ольгінський провокатор, з характеристикою одного з завсігдатаїв Форуму "ватный зеидиот йули зажопной" (шкода, вже забув, хто саме його так охарактеризував)
а что это я говорил Байдену по телефону - я им поднял тариф не в 2 раза как вы просили - а в ТРИ !!! ...я повторю - Зе и Пэ -- блезницы с одним нутром и одной целью - уничтожить Украину, только один напялил костюм клоуна - а второй вышиванку патриота!!! разница только в этом и в том что пЭтя немного хитрее..
зєбсь було б , якби без вугілля зупинилися ТЕС ,, і металургійні комбінати . ??
А как быть тем кому ничего не компенсировали ? У людей пол зарплаты стало уходить зимой на коммуналку. А еще всякие Роттердамы + а еще альтернатившиков - паразитов со спецтарифом сколько нам на шею посадили. Нынешняя власть ворье, но и предыдущая ничем не лучше.
Ринкова ціна на робочу силу (зарплати) а також пенсії - встановлюється в другу чергу після ринкових цін на товари. І ніяк інакше. Такий закон економіки, неодноразово підтверджений практикою. Такий закон життя.
До речі, при минулій владі призначались субсидії, в разі, якщо комірне перевищувало 15% доходів. Звісно, потрібно було виконати певні умови... бо були хитруни... Можливо, і ти з тих брехунів, який заявляє "У людей пол зарплаты стало уходить зимой на коммуналку".
А те, що апеляції по частковим ухвалам ще йдуть - то вони вже жодного стосунку до обговорюваної проблеми стосовно отих 5млрд.кубів не мають. Тим більше, по основному масиву претензій України касапи погодились і навіть рік тому виплатили три лярди зелені, які присудив арбітраж на користь України
Ну, і х з тобою.
Підтримай петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/111768