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Новости Тарифы ЖКХ
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"ЕС" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт/ч и запретить импорт энергоносителей из России, - проект Постановления

Фракция "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Украины внесла проект постановления, которым предлагает вернуть льготную норму до 100 кВт/ч, а также запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси. "ЕС" также настаивает на запрете прямого импорта природного газа в Украину из Российской Федерации.

Как сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, документ вносится с целью поддержки малообеспеченных украинцев, а также защиты национальных интересов, стабилизации работы энергетической системы Украины и предотвращения совершения коррупционных действий на рынке электроэнергии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Некомпетентная власть Зеленского загнала украинцев в энергетический кризис посреди зимы, полностью провалив подготовку к отопительному сезону. С наступлением морозов, например, оказалось, что в государстве не хватает угля, поэтому "Центрэнерго" просит правительство разрешить веерные отключения, которых украинцы не видели с 90-х годов. Оставить объекты теплогенерации без энергоресурса - такое же преступление, как тот, когда эта же власть Зеленского оставила врачей беззащитными в первые месяцы эпидемии", - говорит Герасимов.

Он подчеркнул - такая ситуация с топливом произошла впервые за годы независимости, при этом у Зеленского существенно увеличили тарифы для уязвимых слоев населения и забрали у них субсидии.

"Европейская Солидарность" разработала комплекс неотложных мер, которые должны принять компетентные органы государственной власти с целью защиты национальных интересов, защиты малообеспеченных слоев населения, стабилизации работы энергетической системы Украины и предотвращения совершения коррупционных действий на рынке электроэнергии", - объясняет сопредседатель фракции.

"Прежде всего мы внесли законопроект о повышении объема субсидий для защиты наиболее уязвимых слоев населения", - напомнил Герасимов.

"Также Кабинет Министров должен безотлагательно вернуть льготный тариф в 90 копеек за киловатт за первые 100 киловатт электроэнергии, действовавший в период президентства Порошенко, для всего населения Украины, в том числе в сельской местности", - объясняет депутат.

"Европейская Солидарность" также настаивает на запрете импорта электроэнергии из Республики Беларусь и из Российской Федерации. Правительство до 1 февраля должно отчитаться перед Верховной Радой о мерах, принятых с целью объединения электросетей Европейского Союза и Украины.

"Необходимо восстановить надлежащую работу украинских атомных станций для обеспечения не менее 55 процентов объема атомной электроэнергии в энергетическом балансе", - отмечают в "Евросолидарности".

"Также необходимо ввести запрет на прямой импорт российского газа, к которому нас толкают марионетки Кремля совместно с представителями действующей власти. Украина с 2015 года слезла с "газовой иглы" Газпрома и получила полную энергетическую независимость. Теперь являются вполне обоснованными подозрения, что нынешний энергетическая кризис - часть масштабного плана по восстановлению прямых поставок голубого топлива из страны-агрессора", - предостерегает Герасимов.

Государственная аудиторская служба Украины и правоохранительные органы должны провести аудит и проверку деятельности ПАО "Центрэнерго", поставщиков угля, государственных шахт, а также ценообразования. Фонд государственного имущества Украины до 1 февраля 2021 г. должен предоставить Верховной Раде Украины развернутый отчет за 2020 год с объяснением причин убыточности и критериев отбора руководителей.

"Энергетический кризис и угроза энергетической независимости Украины - это не только приговор некомпетентности власти Зеленского, но и экзамен для парламента, который должен доказать способность защищать национальные интересы государства и украинцев. Ситуация критическая, поэтому требуем от власти срочных действий по защите людей", - резюмирует Артур Герасимов.

Как известно, "Европейская Солидарность" ранее внесла законопроект об увеличении в Государственном бюджете Украины расходов на субсидии на 7 млрд гривен. Средства предлагается перераспределить за счет сокращения расходов на Офис Президента Зеленского, прокуратуру, СБУ, ГБР и других силовиков.

Автор: 

ВР (29227) льготы (547) энергетика (2551) Тарифы на электроэнергию (2163) Герасимов Артур (312)


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Топ комментарии
+34
"ЕС" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт/ч и запретить импорт энергоносителей из России, - проект Постановления - Цензор.НЕТ 4281
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20.01.2021 17:12
+31
"ЕС" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт/ч и запретить импорт энергоносителей из России, - проект Постановления - Цензор.НЕТ 9632
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20.01.2021 17:06
+23
"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 4679
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20.01.2021 17:22
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"ЕС" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт/ч и запретить импорт энергоносителей из России, - проект Постановления - Цензор.НЕТ 9632
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20.01.2021 17:06 Ответить
Вот это ЕС от Пороха... -- я иногда теряюсь, когда с нормальным ЕС путаю...*)
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20.01.2021 17:06 Ответить
Потрібно знати, що назви країн та об'єднань країн, такі, як Україна, Велика Британія, Сполучені Штати, Іспанія, Польща, Європейський Союз, тощо пишуться без лапок; а назви, приміром, партій "Європейська Солідарність" - в лапках.
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20.01.2021 17:12 Ответить
Я без претензий, но тонкий политический расчёт просматривается...*)
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20.01.2021 17:27 Ответить
політтехнологія. І слід визнати - успішна.
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20.01.2021 17:30 Ответить
Щодо структури та методології тарифоутворення в Україні - моя пропозиція.

Владі доводиться негайно гасити пожежу з тарифами на комунальні послуги, бо заборгованість на кінець року сягнула більше 60 млрд.грн. і наростають протести громадян, які можуть її змести з підмостків. Проте навіть гасячи цю пожежу, влада не бажає змінювати саму філософію підходу до продуктивного та остаточного вирішення цього питання

Не секрет, що левова частина тарифів складають необгрунтоване присвоєння прибутку багаточисельними посередниками, (прокладками) які мають вплив на владу і її ж "башляють частиною заробленого"...

Знизити тарифи на постачання комунальних послуг можна реорганізувавши структуру надавачів послуг та методологію визначення максимального розміру тарифів наступним чином:

-Між продуцентом послуг так і його споживачами має бути лише один, але не торговий, а продуктивний транспортно-збутовий посередник. А максимальний розмір тарифу для кінцевого споживача має складати подвійну собівартість первинного продуцента.

Якщо конкретніше, і без наукових та арифметичних викладок, то:

-ГАЗ - має подаватися споживачу за ціною його подвійної собівартості видобування в Україні - а це 3 гривні за 1 куб. І продавати його має Укртрансгаз, перебравши на себе функції чисельних посередників - їх попросту слід виключити з процесу. А подвійна собівартість буде ділитися між видобувниками і транспортниками. За таких умов Укртрансгаз закуплятиме в першу чергу самий дешевий у видобутку газ, а при необхідності збільшення постачання (під зрослий попит населення) підключатиметься до дорожчого видобувника, тоді видобувники будуть намагатися знизити собівартість видобутку, шоб весь видобутий ними газ був зацікавленим купити Укртрансгаз! Ніякої абонементної плати, бо люди вже оплатили підключення в минулому своїх будинкових мереж до мереж Укртрансгазу. Повторюю, що в результаті запровадження такої схеми - тариф має бути не 10, і не 7, а (на сьогодні) - максимум по 3 гривні за 1 куб. спожитого газу!.

-І якщо така схема (верхньої планки тарифу в розмірі подвійної (усередненої по всім родовищам) собівартості буде прийнята, та забезпечена законодавчо то розподіл прибутку між видобувниками та траспортно-збутовиками не матиме ніякого значення (і не повинен будь-кого цікавити), як і зарплати в середині цих компаній. Впевнений, що у випадку законодавчо утвердженій такій методології - проблема скільки мільйонів долярів відіслати мамі чи дружині за кордон - зникне в "коболєвих-вітренків"!

-А щоб залишилося вигідним вигравати міжнародні арбітражі - преміювання залишити, але лише в тому випадку, якщо ці виграші забезпечені за рахунок коштів цих же фірм та їх силами. А не так , як нині -найнятих іноземних консультантів, адвокатів, чи фірм для арбітражу оплачує держава, а виграші - в кишеню "коболєвих-вітренків"!

-Електроенергія. СХЕМА аналогічна схемі як по газу. Українські електромережі мають бути єдиним посередником між продуцентами і кінцевим споживачем - домогосподарством. А продавати електроенергію кінцевому споживачеві - домогосподарству електромережі мають за подвійною усередненою собівартістю її виробництва. Тобто (на сьогодні) максимум - 0.8 грн за квт-годину.

3. Вода холодна - тариф обмежити рентабельністю її постачання в квартири розміром в 50%. А собівартість - обмежити на рівень непродуктивних витрат, типу корпоративів, будівництва заміських дач, будинків відпочинку, "робочих відряджень"за кордон...та інших "вибриків".Тоді вартість на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) буде в діапазоні і 3-6 грн. за кубометр.

4. Теплопостачання - до 10 грн. за обігрів 1 м квадратного площі будинку. Хоча слід було б перейти до тарифу обрахованого за кубометр обігріву, а ще ліпше- на отримані Гігакалорії.

Стосовно домашніх лічильників...

Еталоном є електромережі, які завжди здавали будинки в експлуатацію з встановленими ними же поквартирними лічильниками.

Тому за такою ж схемою слід перейти і на індивідуальний облік витрат - споживання тепла та води, а не за колективною відповідальністю жителів за несплату кимось іншим в багатоквартирних будинках. Бо колективна відповідальність є антиконституційною (нею не передбачена), - як спроба влади "спихнути" відповідальність з себе на жителів за прийняття в експлуатацію будинку з недообладнаними засобами індивідуального обліку квартир.

Але нині ті фірми, які були обдаровані правом власності на засоби тепло-водопостачання, чи взяли їх в оперативне управління, чи оренду без попередніх вимог по дообладнанню квартир індивідуальними лічильниками - мають розкошелитися на їх установку. Або в судах доводити, скільки саме води чи тепла вони подали в ту, чи іншу конкретну квартиру... А не споживач має доказувати чому він (на думку згаданих фірм) недоплатив за незафіксовані приладами обсягами послуг - в конкретну квартиру!. За чинною Конституцією - існує поки-що, презумпція невинуватості споживача стосовно не обгрунтованих вимог (показами лічильників) постачальника послуг про суму до сплати!

Наступне - якщо тепломережі планують перейти на облік постачання тепла в Гігакалоріях, то і квартири мали б облаштовувати лічильниками тепла, а не кубометрами гарячої води.

Вперед!
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20.01.2021 20:22 Ответить
А чим вам «ЄС» ненормальний в порівнянні з ЄС?
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20.01.2021 17:24 Ответить
У кого ви запитуєте , у зебіла .?
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20.01.2021 17:27 Ответить
Та нє, Бандера - не зовсім зебіл. Так, інколи блукає, буває... У всяк випадку в моєму кондуїті - в адекватних. А помилятися ми всі здатні...
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20.01.2021 17:32 Ответить
Можливо , але щось дуже часто він помиляється .

Чомусь я постійно потрапляю лише на його - помилкові коменти .? .
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20.01.2021 17:45 Ответить
даааа, я також підтверджую, що часто... Пригадую, навіть сам пару раз визврився...
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20.01.2021 18:04 Ответить
Да нормально всё -- путаюсь иногда -- как между Adidas и Abibas...*)
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20.01.2021 17:33 Ответить
Будьте обережні, бо так можна і підробку купити, замість німецької якості, виробленій у Китаї.
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20.01.2021 17:38 Ответить
-- так и я ж про то: одно с Европы, а другое почти с Европы...*)
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20.01.2021 17:40 Ответить
ПидРосия это и есь почьти с Евразиии и ,! 🧐🤪😳😁
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20.01.2021 18:13 Ответить
В разі прийняття такої постанови беня образиться, бо йому пільги скоротять, на всіх пільг не вистачає...
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20.01.2021 17:06 Ответить
И не только папа Беня. Его кукле тоже откаты уменьшат

"ЕС" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт/ч и запретить импорт энергоносителей из России, - проект Постановления - Цензор.НЕТ 1730
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20.01.2021 17:16 Ответить
Сшщчиттаеёть прыбыльь за достафку хгазза !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ✌️🤪👍 😁🧐😄😅🤣😃
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20.01.2021 18:15 Ответить
И кто из них мачеха?
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20.01.2021 17:07 Ответить
Щас. Тогда это уже не будет "эпохаблагополучия".
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20.01.2021 17:08 Ответить
и отопление..не забудьте про отопление ... ибо теплосети уже начали пугать новой ценой на ГКал... а там...а там на 250-350 грн выше (сама цена) значит на 500-800 выше платежка...
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20.01.2021 17:09 Ответить
Шо там ещё требует собака(ПЕС)?
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20.01.2021 17:09 Ответить
"ЕС" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт/ч и запретить импорт энергоносителей из России, - проект Постановления - Цензор.НЕТ 4281
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20.01.2021 17:12 Ответить
І щоб не забули 73/43%зебіли продати свого пса
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20.01.2021 17:13 Ответить
Чому у вас все через жо.у?
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20.01.2021 17:18 Ответить
бо вони глисти. живуть вони там
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20.01.2021 17:20 Ответить
А где картинка? И, к стати, как там арихметику не забыл?
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20.01.2021 17:26 Ответить
скинь своє фото . буде тобі і картінка і розмальовки.
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20.01.2021 17:28 Ответить
Картинки это чисто ваше, шЫколадное достояние!
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20.01.2021 17:31 Ответить
ну ваше всьо це ліга смєха на росії.
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20.01.2021 17:33 Ответить
Правильно. Я изволю сейчас "кушать" хороший старый коньячок из запасов. А ты потребляй свое родимое. Каждому свое. Такова се-ля-ви.

"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 4913
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20.01.2021 17:21 Ответить
Какие у тебя, бота шЫколадного, могут быть запасы? Максимум вонючий самогон хлещишь....
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20.01.2021 17:23 Ответить
Не ровняй всех по себе, убогий Твои вкусовые предпочтения тут никому не интересны.
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20.01.2021 17:25 Ответить
Влажные мечты шЫколадной прокладки....
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20.01.2021 17:29 Ответить
Да ты шо? Долго думало? Вторая слева. Самый мягкий из всех. Советую вместо вашего дерьма.

"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 1223
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20.01.2021 17:33 Ответить
господя! таки, нашелся один убогий, который за фсе 73% отдувается. и тол тока через жо@у - мабуть латентный; либо в их отсеке фсе гомосеки
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20.01.2021 17:33 Ответить
Сделайте по 50 копеек, это будет дело, а то что вы предлагаете и не то, и не се.
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20.01.2021 17:11 Ответить
Так почему с 90 небыло, было и в 2014 и в 2019
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20.01.2021 17:16 Ответить
Мерзавцы ублюдочные. А тарифы 2014 года вернуть не хотите?!
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20.01.2021 17:19 Ответить
"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 4679
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20.01.2021 17:22 Ответить
Захотілось гострих відчуттів . . Екстрім , і всьо такоє .
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20.01.2021 17:31 Ответить
Домайданные тарифы верните!
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20.01.2021 17:22 Ответить
Нужно было вора Януковича не выбирать. Жили бы сейчас лучше. А так, кто вам доктор, что вы через раз воров к власти приводите?
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20.01.2021 17:24 Ответить
А других нет. Они все одним дерьмом мазаны.
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20.01.2021 17:33 Ответить
Да неужели? Точно нет? Т.е. когда страна растет и развивается вам жить не интересно? Вам нужно все и сразу или экстрима в жизни не хватает?
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20.01.2021 17:36 Ответить
Через раз? Это как бы сывочелый Хряк не вор?
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20.01.2021 17:35 Ответить
Неа. Хряки тебе вот, на выбор. Выбирай любого. Какие "одухотворенные" рожи.

"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 2039
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20.01.2021 17:38 Ответить
Голодающие повожья ! Сироты в тридесятом пакалениии !!! ✌️😆👍
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20.01.2021 18:22 Ответить
А,вот где "запасы Родины" !
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20.01.2021 21:41 Ответить
Овоч в Ростові. Доганяй.
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20.01.2021 18:25 Ответить
А че это так поздно чехлы Петя снял и впрягся по этой теме, когда при своем правлении подымал так же - просто умело и смело аргументировал - эта нада для вас, народ !!!(это я о тел.разговоре с Байденом вспомнил - Петя и Зе - братья близнецы !)
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20.01.2021 17:25 Ответить
Как ты мог? Ну как ты мог!!!!
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20.01.2021 17:27 Ответить
Кстати будет ознакомиться с Декларацией Марыны Бэрэгыни
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_64e17a2e-9dce-4733-83bb-2f58b944ac80 Декларация М Порошенко
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20.01.2021 17:33 Ответить
от яка риторика... така сама, яку щойно чув на "наш", коли туди заглянув.

Короче, народ, в моєму кондуїті https://censor.net/ru/user/314213 - ольгінський провокатор, з характеристикою одного з завсігдатаїв Форуму "ватный зеидиот йули зажопной" (шкода, вже забув, хто саме його так охарактеризував)
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20.01.2021 17:38 Ответить
Вокруг одни враги !!! Все агенты кремля !!! Спасаем гЭтьмана !!! Караул !!!Ботоферма - фас !!

а что это я говорил Байдену по телефону - я им поднял тариф не в 2 раза как вы просили - а в ТРИ !!! ...я повторю - Зе и Пэ -- блезницы с одним нутром и одной целью - уничтожить Украину, только один напялил костюм клоуна - а второй вышиванку патриота!!! разница только в этом и в том что пЭтя немного хитрее..
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20.01.2021 18:46 Ответить
Не через раз а каждый раз.
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20.01.2021 17:31 Ответить
Как этот популизм достал. Прийдут эти до власти со своим и так же будут повышать всё.
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20.01.2021 17:31 Ответить
Забыли петины холопы-как он с Аваковым гнобил протесты против торговли на крови..
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20.01.2021 17:31 Ответить
Тому що в результаті тих " протєстов" , країна залишилася б без світла .. ПІД ЧАС ВІЙНИ .. !!

зєбсь було б , якби без вугілля зупинилися ТЕС ,, і металургійні комбінати . ??
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20.01.2021 17:40 Ответить
Все 5 лет при петрушке тарифы только росли. Где он тогда был со своими призывами ?
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20.01.2021 17:34 Ответить
ріс курс гривні, росли тарифи, росли і зарплати з пенсіями. І були субсидії. І, саме головне: росла економіка, і доходи держави. Було чим компенсувати тим, хто не иіг, чи не здатен був заробити...
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20.01.2021 17:41 Ответить
Вы хотите сказать что зарплаты выросли на столько же на сколько выросли тарифы и цены ?
А как быть тем кому ничего не компенсировали ? У людей пол зарплаты стало уходить зимой на коммуналку. А еще всякие Роттердамы + а еще альтернатившиков - паразитов со спецтарифом сколько нам на шею посадили. Нынешняя власть ворье, но и предыдущая ничем не лучше.
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20.01.2021 17:46 Ответить
Тарифи, як і всі ціни, мають бути ринковими; порівняними хоча би з сусідніми ринковитми економіками. І не інакше. Інакше - корупція, або ж повернення до совка з його декретними цінами.
Ринкова ціна на робочу силу (зарплати) а також пенсії - встановлюється в другу чергу після ринкових цін на товари. І ніяк інакше. Такий закон економіки, неодноразово підтверджений практикою. Такий закон життя.
До речі, при минулій владі призначались субсидії, в разі, якщо комірне перевищувало 15% доходів. Звісно, потрібно було виконати певні умови... бо були хитруни... Можливо, і ти з тих брехунів, який заявляє "У людей пол зарплаты стало уходить зимой на коммуналку".
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20.01.2021 17:59 Ответить
Роттердам+ когда наш дешевый уголь нам же по Европейским ценам продают еще и за "доставку" берут это "ринковi цiни" ? Спецтарифы для альтернативщиков это "ринковi цiни" ? Одна из самых дорогих растаможек в мире это "ринковi цiни" ? Так что брэхун здесь ты.
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20.01.2021 18:10 Ответить
І скільки в місяць ти платиш за доставку вугілля?
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20.01.2021 18:29 Ответить
да, всі шахти мають продавати вугілля та ТЕЦ по ринковим цінам, співмірними з Ротердам+ Саме так! Інакше шахти загнуться, або ж шахтарі не матимуть зарплати (до речі так і є). А стосовно розтаможок - брешеш ти. На нові авто - розтаможки співмірні з європейським. На лахи - так, дорогі, але, що прикметно, дешевші за польські.
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20.01.2021 18:37 Ответить
Только вот при Роттердам (+) тонна угля стоила до 1700 грн, а сейчас без формулы "проклятого барыги" та-же тонна стоит более 2700 грн. Так когда же у нас при власти сидят барыги, при 1700 или при 2500?
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20.01.2021 19:12 Ответить
вони просто не доганяють, що ціна - річ перемінна... Звикли в своєму совку, що водка по 3-12...
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20.01.2021 19:27 Ответить
честно - єто чистой воды популизм! Люди кого то спасут или улучшат жизнь нынче аж целых 78 грн!? Из всей стать ничего толкового, реального не предлагает ЕС! бла бла бла -как и все партии.. ни какого способа роста реальной экономики, никакого способа увеличить добычу газа, угля, нефти государственных компаний.... Как всегда НИЧЕГО одна ПУСТОТА, популизм, вранье...Есть еще те кто верит нашим политикам, экономистам, министрам и т.д... я не верю ни единому слову!
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20.01.2021 17:37 Ответить
Це ж треба, спочатку самі в Стокгольмському арбитражу "побідили", отримавши рішення з вимогою обовьязкової купівлі газу в Пуйлостані, а тепер від інших вимагають його не виконувати.
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20.01.2021 17:37 Ответить
обов'язковість купівлі по договору ЮВТ-2009року скасувалась відмовою газпуку продати той об'єм газу. А минулого року договір взагалі приринив свою дію.
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20.01.2021 17:44 Ответить
Ну якби "скасувались", то рішення Стокгольмського арбітражу не містило би вимогу щодо щорічного обовьязкового відбору 5 млрд.куб. і якщо договір припинив дію, то як в апеляції на поточний рік передбуває ще 2 справи. Тому читайте рішення повністю, а не в тій частині, за яку отримують премії і галасують "Уря, побіда!".
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20.01.2021 22:47 Ответить
Невже я неясно написав, що відмова касапів від постачання газу отих 5 млрд.куб. сталась після того, як рішення Стокгольмського арбітражу вступило в закону силу?
А те, що апеляції по частковим ухвалам ще йдуть - то вони вже жодного стосунку до обговорюваної проблеми стосовно отих 5млрд.кубів не мають. Тим більше, по основному масиву претензій України касапи погодились і навіть рік тому виплатили три лярди зелені, які присудив арбітраж на користь України
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21.01.2021 00:00 Ответить
"Кто-то очень хочет расшатать лодку. Кому-то очень хочется походить с флагами по проспектам, выкрикивая "Геть!". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не позволим это делать. Нам с такими не по пути. И рабочая Слобожанщина, вместе с рабочей Галицией, рабочая Полтавщина вместе с рабочей Одесчиной, объединившись, все мы, украинцы, будем делать все для того, чтобы реформировать государство..."(с)"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 7327,
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20.01.2021 17:37 Ответить
Pravilno nenado pokupat s raski elektri,poskolku eto Interrao,a ona raboatejet v krymu.Vot za te dengi sto platyte raske oni budet ******** svoji projekti v krymu dalse.
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20.01.2021 17:42 Ответить
"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 8913
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20.01.2021 17:43 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13474191.html Ну, что, пенсионеры, наелись зеленой икры?

"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 3339

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20.01.2021 17:47 Ответить
"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 8538. .
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20.01.2021 17:51 Ответить
Здається після цієї події нам обіцяли хоч і не ікру, але європейські стандарти життя, європейські зарплати і пенсії...
"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 7309
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20.01.2021 22:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ydkSXr9PrpI
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20.01.2021 23:03 Ответить
Всё правильно. Только просто так, с неба, на тарелочке европейские стандарты жизни после многих лет прозябания молчком не возникают. Или ВЫ считаете иначе? Очевидно, считаете, раз подняли эту тему.
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21.01.2021 09:18 Ответить
Не допустимо что бы люди компенисировали дорогую зеленую енергию Ахметову, а Коломойский покупал дешевую атомную енергию по 15 коп, а продавал по 1.68. Так они еще льготный тариф отменили. Никак не могут нажраться.
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20.01.2021 17:48 Ответить
А где хоть один зебил,в новости про Лигу смеха?😂🌷
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20.01.2021 17:48 Ответить
Популисты обещалкины! 1000 грн каждому солдату не требуют уже?
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20.01.2021 18:11 Ответить
Ну, при Пороху, слава Богу, солдату на першій лінії вже платили штуку в день.
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20.01.2021 18:32 Ответить
Номер части не буду озвучивать. Но выплаты на передке в 2018 году были так -- 16+16+16.
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20.01.2021 20:35 Ответить
Пусть вернут украденные пенсии,а потом что-то требуют.
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20.01.2021 18:26 Ответить
може, тобі ще повернути вклади совкового Сбербанка?
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20.01.2021 18:30 Ответить
А может тебе не умничать. Того государства уже нет,а пенсии украли при Порошенко и его гоп компании.
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20.01.2021 18:59 Ответить
ти, видать, малограмотний, всю гілочку осилити не здатен.
Ну, і х з тобою.
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20.01.2021 19:29 Ответить
Тебя дурня 30 лет имеют, ты всё гiлочки осиливаешь,ну-ну.)))
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20.01.2021 19:42 Ответить
Почему зебилы не возмущаются, ведь "барыга" явно хочет секономить на счетах за электроэнергию в своем особняке
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20.01.2021 18:29 Ответить
Прошу підтримати петицію про недопустимість купівлі енергоносіїв у країни-агресора:

Підтримай петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/111768
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20.01.2021 18:43 Ответить
Поддерживаю и призываю всех адекватных украинцев!!!
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20.01.2021 19:29 Ответить
 
 