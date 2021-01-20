"ЕС" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт/ч и запретить импорт энергоносителей из России, - проект Постановления

Фракция "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Украины внесла проект постановления, которым предлагает вернуть льготную норму до 100 кВт/ч, а также запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси. "ЕС" также настаивает на запрете прямого импорта природного газа в Украину из Российской Федерации.

Как сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, документ вносится с целью поддержки малообеспеченных украинцев, а также защиты национальных интересов, стабилизации работы энергетической системы Украины и предотвращения совершения коррупционных действий на рынке электроэнергии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Некомпетентная власть Зеленского загнала украинцев в энергетический кризис посреди зимы, полностью провалив подготовку к отопительному сезону. С наступлением морозов, например, оказалось, что в государстве не хватает угля, поэтому "Центрэнерго" просит правительство разрешить веерные отключения, которых украинцы не видели с 90-х годов. Оставить объекты теплогенерации без энергоресурса - такое же преступление, как тот, когда эта же власть Зеленского оставила врачей беззащитными в первые месяцы эпидемии", - говорит Герасимов.

Он подчеркнул - такая ситуация с топливом произошла впервые за годы независимости, при этом у Зеленского существенно увеличили тарифы для уязвимых слоев населения и забрали у них субсидии.

"Европейская Солидарность" разработала комплекс неотложных мер, которые должны принять компетентные органы государственной власти с целью защиты национальных интересов, защиты малообеспеченных слоев населения, стабилизации работы энергетической системы Украины и предотвращения совершения коррупционных действий на рынке электроэнергии", - объясняет сопредседатель фракции.

"Прежде всего мы внесли законопроект о повышении объема субсидий для защиты наиболее уязвимых слоев населения", - напомнил Герасимов.

"Также Кабинет Министров должен безотлагательно вернуть льготный тариф в 90 копеек за киловатт за первые 100 киловатт электроэнергии, действовавший в период президентства Порошенко, для всего населения Украины, в том числе в сельской местности", - объясняет депутат.

"Европейская Солидарность" также настаивает на запрете импорта электроэнергии из Республики Беларусь и из Российской Федерации. Правительство до 1 февраля должно отчитаться перед Верховной Радой о мерах, принятых с целью объединения электросетей Европейского Союза и Украины.

"Необходимо восстановить надлежащую работу украинских атомных станций для обеспечения не менее 55 процентов объема атомной электроэнергии в энергетическом балансе", - отмечают в "Евросолидарности".

"Также необходимо ввести запрет на прямой импорт российского газа, к которому нас толкают марионетки Кремля совместно с представителями действующей власти. Украина с 2015 года слезла с "газовой иглы" Газпрома и получила полную энергетическую независимость. Теперь являются вполне обоснованными подозрения, что нынешний энергетическая кризис - часть масштабного плана по восстановлению прямых поставок голубого топлива из страны-агрессора", - предостерегает Герасимов.

Государственная аудиторская служба Украины и правоохранительные органы должны провести аудит и проверку деятельности ПАО "Центрэнерго", поставщиков угля, государственных шахт, а также ценообразования. Фонд государственного имущества Украины до 1 февраля 2021 г. должен предоставить Верховной Раде Украины развернутый отчет за 2020 год с объяснением причин убыточности и критериев отбора руководителей.

"Энергетический кризис и угроза энергетической независимости Украины - это не только приговор некомпетентности власти Зеленского, но и экзамен для парламента, который должен доказать способность защищать национальные интересы государства и украинцев. Ситуация критическая, поэтому требуем от власти срочных действий по защите людей", - резюмирует Артур Герасимов.

Как известно, "Европейская Солидарность" ранее внесла законопроект об увеличении в Государственном бюджете Украины расходов на субсидии на 7 млрд гривен. Средства предлагается перераспределить за счет сокращения расходов на Офис Президента Зеленского, прокуратуру, СБУ, ГБР и других силовиков.