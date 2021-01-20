Цель "общественных советников" от ОРДЛО в ТКГ – создание напряжения и внесение неконструктивных предложений, - Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной Леонид Кравчук заявил, что Россия и ее подчиненные в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе делают все возможное, чтобы заблокировать выполнение минских соглашений.
Об этом заявил Кравчук в комментарии изданию "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.
"Россия хочет все оставить как есть, сохранить статус кво. Она понимает, что международное сообщество будет давить, поскольку она грубо грубо и цинично нарушает принципы и нормы права. В мире более глубоко начинают понимать, что происходит в РФ и какую роль в мировом процессе она играет. Я думаю это влияет на политические шаги Кремля. Москва и ее подчиненные, в данном случае ОРДЛО, делают все возможное, чтобы заблокировать решения нормандского формата и выполнение минских соглашений. Любые вопросы которые обсуждаются в ТКГ привязывают к политическим требованиям. Обмен удерживаемыми, работа пропускных пунктов и так далее (все, что имеет огромное значение для жителей неподконтрольных районов) блокируют политическими требованиями. Это делается искусственно, чтобы никуда не двигаться. В итоге с 22 июля 2020 года ничего не решается. Но этому политическому шулерству когда-нибудь наступит конец", – сообщил Кравчук.
По его словам, оппоненты пытаются создать видимость, что Россия постоянно что-то предлагает, а Украина отказывается от любых предложений.
"По минским договоренностям в ТКГ представлены ОБСЕ, Россия и Украина. Россия себя фактически сама себя исключила из процесса, объявив, что она не сторона, а посредник, как Германия и Франция. Они говорят, мы сторона, которая помогает Украине разрешить ее внутренний конфликт. У меня состоялась дискуссия с (главой российской делегации в ТКГ Борисом) Грызловым, который сказал, что Украина попросила Россию стать посредником и оказать помощь в решении вопросов на Донбассе. Я спросил, есть ли у него документы, подтверждающие факт подобной просьбы. Конечно, ничего нет, ничего у них Украина не просила. Так что они врут беспощадно, создают пропагандистские иллюзии, манипуляции, разные фикции, чтобы у людей сложилось видение, якобы РФ постоянно что-то предлагает, а Украина отказывается. Это же произошло и с приглашенными представителями от ОРДЛО", - пояснил политик.
Он считает, что цель "общественных советников" в ТКГ – создание напряжения.
"Неизвестно с чьего разрешения, каким решением эти "советники" пришли на заседание подгруппы ТКГ. Фактически их цель – создание напряженной ситуации при обсуждении, внесение разных неконструктивных предложений. Например, в благородном порыве типа вернуть Украине ее граждан. Но не просто возвратить, а через [кума президента РФ Владимира Путина, народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука. Я спрашиваю, а что Медведчук – это отдельное государство? Уверен, завтра уже будут говорить, что Украина не хочет забирать своих людей. А Медведчук будет себя пиарить также, как он уже пиарится на вакцине", – сказал Кравчук.
Он отметил, что допуск представителей ОРДЛО на заседание политической подгруппы ТКГ является нарушением регламента работы группы.
"По порядку, установленному в минском процессе, те, кто приходит на заседание должны иметь соответствующий статус. Все участники от Украины, например, имеют соответствующие полномочия, предоставленные президентом или МИД. А кто предоставил полномочия пришедшим людям? Нет признанного миром государства под названием "ЛДНР". Россия тоже не могла им предоставить полномочий, потому что сама в законном порядке не признала эти формирования. Получается этакое самоопределение. У нас есть модератор, представитель ОБСЕ с соответствующими полномочиями. На мой взгляд он должен определять, кто может участвовать, а кто нет путем принятия соответствующих решений. Такое решения не выносилось. Это была очередная попытка сделать из переговоров базар. Это все политические эксперименты. Они делают что-то и смотрят, как Украина отреагирует. А мы будем реагировать в соответствии с международными нормами и договоренностями, достигнутыми в рамках Нормандского формата и минского процесса. Вот и все", – резюмировал глава украинской делегации.
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или еще хуже - присвоить рашке ... не учасник переговоров, а наблюдатель-посредник-миротворец???
тем более что речь идет не о самом ОБСЕ а о представителях ордло-кодло...
кто взамен? до "синих касок" пока далеко...да и рашка костьми ляжет (классный афоризм в этом случае))))) чтобы этого не допустить...
Вважаю - це буде дуже добрим юридичним доказом для ГААГИ про суть конфлікту на Сході України, тому що:
1.Повністю, остаточно і юридично розвіє міф, що події на Сході - мали метою захист прав "рускоязичних на мову від посягань бандерівців".
2. Якщо не лише україномовних, а росіян і російськомовних українців позбавлятимуть цивільних і майнових прав на підставі того, що вони з паспортами України - є юридичним доказом того, що конфлікт на Сході і не мав на меті саме ЗАХИСТ мовних прав "рускоязичних", а мав на меті їх тотальне пограбування. І пограбування без диференціації на їх етнічну, чи мовну приналежність.
3.Питання, які стосуються регулювання і захисту права власності іноземців (з паспортами України), міжнародна практика і доктрина сутності і правової природи майна та права власності вже давно не відноситься до внутрішньої компетенції держав (навіть таких "потужних та впливових в світі", якими є днр-лнр). А вони вони визначені Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (Протоколом №1), та підпадають під юрисдикцію Європейського Суду з прав людини. Тому дії днр по позбавленню.... продемонструють їх "повагу" до міжнародного права. Як і визначать реакцію ЄСПЛ на дії Пушиліна, коли позбавлені майна звернуться з позовами до ЄСПЛ!
4. Відсутність жодної реакції "міжнародного правозахисника" Путіна на резонансні заяву і мету Пушиліна -черговий раз підтверджує, що дії Путіна ... були і залишаються та спрямовані на загарбання не лише української території, а й на репресії громадян України, на присвоєння державного (України), особистого майна громадян та українських фірм - з метою "полегшення" їх розбійного поглинання, задля приєднання до РФ всіх і вся - скопом! Що також суперечить всім відомим та чинним міжнародним угодам за участю РФ (як правонаступника срср). І це має суттєво посилити міжнародні санкції до РФ, та сепаратистів. А те, що Пушилін озвучує позицію Путіна, а не власну, засвідчує те, що він не може не розуміти, що він не залишиться "царювати" в ДНР... Бо в випадку анексії росією - цей шматок Донбасу не матиме статусу республіки в РФ, а буде включеним в склад сусідньої області РФ...
5. Громадян України, котрі проживають в ОРДЛО - має стимулювати до опору, а немічних та нездатних до боротьби за своє визволення - до переїзду на неокуповану територію - То буде остаточним маркером стосовно "хто є хто" серед жителів Донбасу. І при його звільненні та відновлені над ним юрисдикції України - основою для прийняття рішення стосовно того - де їх батьківщини і де мають проживати колабораціоністи...
А гарантією того, що звільнення Донбасу (як і Криму) відбудеться - є міжнародне право та позиція світового співтовариства... І фактична, а не декларована, зрадницька позиція ЗЕ-банди - не матиме ніякого значення!
Не секрет, що без прямого втручання РФ, Збройні Сили України очистили б ОРДЛО від всіх сепаратистів за лічені тижні чи місяці.
Тому я б (на місці ЗЕ, звернувся до провідних лідерів світу та міжнародних інституцій з пропозицією, що ЗСУ так і вчинить, якщо отримає гарантії, що на випадок втручання РФ в процес звільнення ОРДЛО на стороні сепарів, то зусиллями провідних лідерів (країн) світу та міжнародних інституцій - РФ піддасться повній юридичній та економічній блокаді та найжорсткішим санкціям...,
А на території України буде надано право розмістити військові бази НАТО, та окремих її країн. А ще ліпше - що Україна стане членом НАТО, так як її ЗСУ доказали свою боєздатність
Ти ще фізику РБМК не вивчив, (як там запобіжники, яДРЕні вибухи?).
Я за тобою слідкую, здаш мені фізику РБМК, перейдемо до принципів стабільності енергосистем!
Як там пальці!?, це не стерлися?
*****, воне ше сміє пащеку відкривати!
Гауляйторы готовят передачу Украине задержанных/осужденных. Как свою "добрую волю", подчеркивают, что отдают в одностороннем порядке "стариков, инвалидов, не воевавших против "Республик".
Внимание, вопрос.
А какого хера вы, паскуды конченные, сажали на подвал стариков, инвалидов, не воевавших против "Республик"?!!!