Цель "общественных советников" от ОРДЛО в ТКГ – создание напряжения и внесение неконструктивных предложений, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной Леонид Кравчук заявил, что Россия и ее подчиненные в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе делают все возможное, чтобы заблокировать выполнение минских соглашений.

Об этом заявил Кравчук в комментарии изданию "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.

"Россия хочет все оставить как есть, сохранить статус кво. Она понимает, что международное сообщество будет давить, поскольку она грубо грубо и цинично нарушает принципы и нормы права. В мире более глубоко начинают понимать, что происходит в РФ и какую роль в мировом процессе она играет. Я думаю это влияет на политические шаги Кремля. Москва и ее подчиненные, в данном случае ОРДЛО, делают все возможное, чтобы заблокировать решения нормандского формата и выполнение минских соглашений. Любые вопросы которые обсуждаются в ТКГ привязывают к политическим требованиям. Обмен удерживаемыми, работа пропускных пунктов и так далее (все, что имеет огромное значение для жителей неподконтрольных районов) блокируют политическими требованиями. Это делается искусственно, чтобы никуда не двигаться. В итоге с 22 июля 2020 года ничего не решается. Но этому политическому шулерству когда-нибудь наступит конец", – сообщил Кравчук.

По его словам, оппоненты пытаются создать видимость, что Россия постоянно что-то предлагает, а Украина отказывается от любых предложений.

"По минским договоренностям в ТКГ представлены ОБСЕ, Россия и Украина. Россия себя фактически сама себя исключила из процесса, объявив, что она не сторона, а посредник, как Германия и Франция. Они говорят, мы сторона, которая помогает Украине разрешить ее внутренний конфликт. У меня состоялась дискуссия с (главой российской делегации в ТКГ Борисом) Грызловым, который сказал, что Украина попросила Россию стать посредником и оказать помощь в решении вопросов на Донбассе. Я спросил, есть ли у него документы, подтверждающие факт подобной просьбы. Конечно, ничего нет, ничего у них Украина не просила. Так что они врут беспощадно, создают пропагандистские иллюзии, манипуляции, разные фикции, чтобы у людей сложилось видение, якобы РФ постоянно что-то предлагает, а Украина отказывается. Это же произошло и с приглашенными представителями от ОРДЛО", - пояснил политик.

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Он считает, что цель "общественных советников" в ТКГ – создание напряжения.

"Неизвестно с чьего разрешения, каким решением эти "советники" пришли на заседание подгруппы ТКГ. Фактически их цель – создание напряженной ситуации при обсуждении, внесение разных неконструктивных предложений. Например, в благородном порыве типа вернуть Украине ее граждан. Но не просто возвратить, а через [кума президента РФ Владимира Путина, народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука. Я спрашиваю, а что Медведчук – это отдельное государство? Уверен, завтра уже будут говорить, что Украина не хочет забирать своих людей. А Медведчук будет себя пиарить также, как он уже пиарится на вакцине", – сказал Кравчук.

Он отметил, что допуск представителей ОРДЛО на заседание политической подгруппы ТКГ является нарушением регламента работы группы.

"По порядку, установленному в минском процессе, те, кто приходит на заседание должны иметь соответствующий статус. Все участники от Украины, например, имеют соответствующие полномочия, предоставленные президентом или МИД. А кто предоставил полномочия пришедшим людям? Нет признанного миром государства под названием "ЛДНР". Россия тоже не могла им предоставить полномочий, потому что сама в законном порядке не признала эти формирования. Получается этакое самоопределение. У нас есть модератор, представитель ОБСЕ с соответствующими полномочиями. На мой взгляд он должен определять, кто может участвовать, а кто нет путем принятия соответствующих решений. Такое решения не выносилось. Это была очередная попытка сделать из переговоров базар. Это все политические эксперименты. Они делают что-то и смотрят, как Украина отреагирует. А мы будем реагировать в соответствии с международными нормами и договоренностями, достигнутыми в рамках Нормандского формата и минского процесса. Вот и все", – резюмировал глава украинской делегации.

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