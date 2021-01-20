Экс-президента Южной Кореи окончательно посадили на 20 лет за коррупцию

Высший суд Южной Кореи на прошлой неделе отклонил апелляцию прокуратуры о сокращении срока заключения екс-президенту Пак Кын Хе. До этого первая инстанция приговорила бывшую руководительницу государства к заключению сроком на 20 лет.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Transparency International Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.

Скандал вокруг экс-президента разгорелся в октябре 2016 года, когда появились сведения о влиянии на нее со стороны близкой подруги Чхве Сун Силь. В ходе расследования выяснилось, что Чхве Сун Силь в течение нескольких лет вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Кроме того, подруга Пак Кын Хе требовала от ряда компаний перечислять в подконтрольные ей фонды десятки миллионов долларов.

В 2017 году после массовых уличных протестов Пак Кын Хе был объявлен импичмент. Уже через год ее приговорили к 30 годам тюрьмы по 18 статьям, среди которых были коррупция, злоупотребление властью и разглашение государственных тайн.

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После серии апелляций приговор первой женщине-президенту Кореи был сокращен до 20 лет, но кроме того, ее приговорили к двум годам лишения свободы за нарушение закона о выборах. В дополнение Пак Кын Хе должен выплатить государству штраф в 18 млрд вон (13 млн евро). Всего Пак Кын Хе должна провести за решеткой 22 года и выйти на свободу только в 2039, когда ей будет 86 лет