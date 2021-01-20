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Новости Борьба с коррупцией
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Экс-президента Южной Кореи окончательно посадили на 20 лет за коррупцию

Экс-президента Южной Кореи окончательно посадили на 20 лет за коррупцию

Высший суд Южной Кореи на прошлой неделе отклонил апелляцию прокуратуры о сокращении срока заключения екс-президенту Пак Кын Хе. До этого первая инстанция приговорила бывшую руководительницу государства к заключению сроком на 20 лет.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Transparency International Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.

Скандал вокруг экс-президента разгорелся в октябре 2016 года, когда появились сведения о влиянии на нее со стороны близкой подруги Чхве Сун Силь. В ходе расследования выяснилось, что Чхве Сун Силь в течение нескольких лет вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Кроме того, подруга Пак Кын Хе требовала от ряда компаний перечислять в подконтрольные ей фонды десятки миллионов долларов.

В 2017 году после массовых уличных протестов Пак Кын Хе был объявлен импичмент. Уже через год ее приговорили к 30 годам тюрьмы по 18 статьям, среди которых были коррупция, злоупотребление властью и разглашение государственных тайн.

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После серии апелляций приговор первой женщине-президенту Кореи был сокращен до 20 лет, но кроме того, ее приговорили к двум годам лишения свободы за нарушение закона о выборах. В дополнение Пак Кын Хе должен выплатить государству штраф в 18 млрд вон (13 млн евро). Всего Пак Кын Хе должна провести за решеткой 22 года и выйти на свободу только в 2039, когда ей будет 86 лет

Автор: 

коррупция (8555) Президент (4424) Южная Корея (332)


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Топ комментарии
+25
Почему корейцы хорошо живут?
Ну так поэтому и хорошо живут))
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20.01.2021 17:12
+14
Молитесь?
Экс-президента Южной Кореи окончательно посадили на 20 лет за коррупцию - Цензор.НЕТ 3659
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20.01.2021 17:18
+12
Экс-президента Южной Кореи окончательно посадили на 20 лет за коррупцию - Цензор.НЕТ 5275
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20.01.2021 17:14
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Експрезидентку Південної Кореї остаточно посадили на 20 років за корупцію - Цензор.НЕТ 1465
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20.01.2021 18:18 Ответить
Где-то в Украине посмеялись агенты кремля, Деркач и Дубинский))))
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20.01.2021 18:21 Ответить
Экс-президента Южной Кореи окончательно посадили на 20 лет за коррупцию
Приглтовиться Горбатому ...тфу..оговорился-призотовиться Зеленскому
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20.01.2021 18:26 Ответить
Показово, що українці дуже засуджують корупцію тільки в верхах, та досить поблажливо ставляться до корупціїї на низовому рівні.
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20.01.2021 18:27 Ответить
потому что по-другому многие вопросы бесплатно не решить, та же учёба например
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20.01.2021 18:30 Ответить
Але як тоді зрозуміти де межа між "решаю вопросы", та треба саджати?
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20.01.2021 18:45 Ответить
Это и есть ДЕМОКРАТИЯ! Они уже посадили, если не ошибаюсь третьего президента, надо будет посадят и четвертого. Народ в Южной Кореи учится управлять своим государством серьезно и со всей ответственностью, а наш украинский народ пока только ищет сказочников, клоунов и слушает прокремлевских иродов, а не заставляет своих чиновников работать , как надо.
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20.01.2021 18:33 Ответить
Так там корупція зовсім смішна,якщо порівнювати з нашою.
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20.01.2021 18:47 Ответить
Вові приготуватися.
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20.01.2021 20:05 Ответить
язЕлох, плохой звоночек для тебя, из южной Кореи... Клоунов сажать, входит в моду!
...
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20.01.2021 21:17 Ответить
В Україні треба саджати геть усіх президентів.
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20.01.2021 21:19 Ответить
В нас же тільки президенти корупціонери.
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20.01.2021 22:30 Ответить
Я десь написав, що тільки їх треба саджати?
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20.01.2021 22:33 Ответить
Ми не корейці. Корупція чиновників, їх державна зрада нас обходить стороною. І головне.. у нас клоун презЕдент.
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20.01.2021 23:04 Ответить
нам нужно поступить также, зеленскому только будет грозить пожизненное, слишком много накрал уже
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20.01.2021 23:58 Ответить
Ах корейцы, ай молодцы! Пора уже и нашего дурбелыка сажать!
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21.01.2021 00:06 Ответить
НУЖНО ЗАПОМНИТЬ ЗЕ И ВСЕМ СЛУГАМ ДЬЯВОЛА! ДУБИНСКОМУ ЕРМАКУ РАЗУМУДАКОВУ ВЕНЕДИКТОВОЙ ЧТО ВОЗМЕЗДИЕ НЕОТВРАТИМО! А ТАКЖЕ МЕДВЕДЧУКАМ И РАБИНОВИЧАМ КИВА И БОЙКО УДИРАЙТЕ СКОРЕЕ В РАШКУ И ЖДИТЕ ПРИЛЕТИТ КИЧА И ПАРАШКА!!!
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21.01.2021 08:40 Ответить
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