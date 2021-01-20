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Новости Правосудие
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Суд отправил подозреваемую в сепаратизме экс-мэра Славянска Штепу под ночной домашний арест

Суд отправил подозреваемую в сепаратизме экс-мэра Славянска Штепу под ночной домашний арест

Орджоникидзевский райсуд Харькова в среду избрал меру пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе, обвиняемой в сепаратизме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ходатайство прокурора об избрании Штепе Неле Игоревне меры пресечения в виде домашнего арест удовлетворить частично. Применить к обвиняемой... меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 19 марта", - говорится в определении, вынесенном судьей Еленой Глебко.

Согласно документу, Штепа должна находиться дома с 22:00 до 5:00.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Почему я должна быть в Донецке? Я в своем городе", - экс-мэр Славянска Штепа, подозреваемая в сепаратизме, делает покупки в киевском супермаркете. ВИДЕО

Суд также решил завершить подготовительное заседание и назначил слушание дела по сути на 28 января.

Как сообщалось, о домашнем аресте Штепы было заявлено прокуратурой 21 ноября 2019 года, однако суд более года не мог рассмотреть его и вынести решение. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета. ДОКУМЕНТ

Напоминаем, Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

Также читайте: Суд по делу Штепы снова перенесен из-за неявки обвиняемой

Автор: 

суд (25077) юстиция (758) Штепа Неля (156) домашний арест (187) Славянск (2566)


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Топ комментарии
+10
госпди.. седьмой год судят эту штепу и все никак не осудят.. уже или отстаньте от штепы либо посадите на 22 года.. Корей хватило 2 года что бы посадитьпрезидента, тут же десятилетиями судят.. сколько государственных денег потрачено было тольок на один суд, лучше детям на лечение отдать эти деньги, чем судьям трутням на виллы
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20.01.2021 17:42
+8
Дореформировались-Штепу,посадить не могут.
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20.01.2021 17:41
+6
Будуть судити до кінця життя... А може вже пора перенести засідання суду десь на захід України...
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20.01.2021 17:42
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Дореформировались-Штепу,посадить не могут.
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20.01.2021 17:41 Ответить
чего уж там говорить О Вовках да Тупицких..
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20.01.2021 18:52 Ответить
Суд отправил подозреваемую в сепаратизме экс-мэра Славянска Штепу под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 5467
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20.01.2021 17:41 Ответить
Будуть судити до кінця життя... А може вже пора перенести засідання суду десь на захід України...
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20.01.2021 17:42 Ответить
Поки Гепа в зами не "прийме".
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20.01.2021 18:05 Ответить
Гепу отнесли ) Это Допа может в замы её принять )
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20.01.2021 18:53 Ответить
Маю на увазі на "тому світі".
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20.01.2021 19:04 Ответить
Следствие будут вести как с КЕРНЕСОМ.То ли ишак, то ли падишах
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20.01.2021 18:06 Ответить
Ну не можуть же сепарські суди засудити сепарську під...стилку.
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20.01.2021 18:11 Ответить
Дикого кабана ей в охрану на ночь. Мозги сразу просветлеют.
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20.01.2021 17:42 Ответить
Це ідея. А то як же вона вночі вдома спатиме, та й сама?
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21.01.2021 10:31 Ответить
госпди.. седьмой год судят эту штепу и все никак не осудят.. уже или отстаньте от штепы либо посадите на 22 года.. Корей хватило 2 года что бы посадитьпрезидента, тут же десятилетиями судят.. сколько государственных денег потрачено было тольок на один суд, лучше детям на лечение отдать эти деньги, чем судьям трутням на виллы
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20.01.2021 17:42 Ответить
действительно, то посадят, то отпустят.. цирк какой то..
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20.01.2021 23:59 Ответить
Хватит её уже мучить-пристрелить сабаку и зарыть под забором.
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20.01.2021 17:48 Ответить
На нары - сучку
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20.01.2021 17:52 Ответить
На пенсію ще встигне вийти поки засудять.
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20.01.2021 18:04 Ответить
Трахните ее дилдаком и отдайте африканским иммигрантам. Ну надоел уже этот сериал с этой проституткой.
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20.01.2021 18:08 Ответить
О Всесвіте!!!!!
Та пристрельте вже її нахрін і заодно і тих суддів, що її так судять!
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20.01.2021 18:09 Ответить
************ скучно будет самой... нужно было еще и коня ей на ночь приставить...
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20.01.2021 18:14 Ответить
Кто-то в курсе, что губернатор Тарута дал показания: "Это быт мой приказ: соглашаться со всеми требованиями бандюков Гиркина! С любыми! Следовать всем ихним указаниям..."(с)
Он это распоряжение отдал в 04.30 утра, дату не помню. Баба ему отзвонилась и спросила: "Что мне делать? Они угрожают убить детей!"(с).

Тут всё вовсе неоднозначно!
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20.01.2021 18:21 Ответить
Поджечь ей ночью хату,она не имеет права с неё выходить.
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20.01.2021 18:21 Ответить
а почему єтой сепарюге не как Антоненко? или она своя? 6 лет мутит воду.
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20.01.2021 18:35 Ответить
Свободу Нелли Штепе!
Без неё цирк простаивает!

Суд відправив підозрювану в сепаратизмі ексмерку Слов'янська Штепу під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 9477
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20.01.2021 18:44 Ответить
ей должность надо, как раз вписалась бы в провластную команду)
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20.01.2021 19:30 Ответить
Это фото не раз выкладывалось. Очень мне нравится. Всегда теряюсь комментировать. Так много хочется вариантов выложить. Тут тебе и крестик промеж грудей, ротик приоткрыт восторженно и чувственно, ну и конечно пелерина в виде фаты ветром раздуваемая, и конечно чуть потно, чуть будоражит, чуть трёт там---ну догадались где. Скакать охота быстрей, подброс седла--даже допускаем обильное влагоотделение в конце скачки---ну ЖуЖанна д,Арк ты наша! Скачи далеко, глубоко, на восток и не оглядывайся---но плакат напишем конечно с текстом---Попутного -уя в сряку---синяя птица!
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20.01.2021 19:36 Ответить
Ночной домашний арест это, типа, в догонялки бегать нельзя, а с вечера затариваться надо, чтобы до утра хватило.
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20.01.2021 19:16 Ответить
Ночной арест---это в смысле часовой ночью стоять будет и сторожить эту?
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20.01.2021 19:26 Ответить
Скільки можна цю сепарську сучку піарити. Кончіть її уже хто небудь, шоб не каптила...
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20.01.2021 19:41 Ответить
ну красивая она... вот и никто посадить не может
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20.01.2021 19:43 Ответить
" Да здравствует украинский суд!!!" Самый гуманный суд в мире по отношению к коррупционерам, изменникам, врагам Украины, власть имущим и живущим по понятиям.
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20.01.2021 20:29 Ответить
Шел 3021 год....Штепу канонизировали, как мученицу неосужденную Славяноскорбную...
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20.01.2021 21:37 Ответить
штепу никогда не посадят , так как она чиновник , со времен майдана все чиновники и депутаты неподсудны , так что нам очередной развод показывают , как бы горько это не звучало - но так ест
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20.01.2021 21:39 Ответить
Ночью вообще страшно, а ночной арест это просто ужас.
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20.01.2021 22:52 Ответить
Кто ж ее посадит Она же памятник.
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21.01.2021 00:15 Ответить
Вже б пристрелили цю почвару-не товкли воду в ступі.
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21.01.2021 00:30 Ответить
 
 