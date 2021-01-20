Суд отправил подозреваемую в сепаратизме экс-мэра Славянска Штепу под ночной домашний арест

Орджоникидзевский райсуд Харькова в среду избрал меру пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе, обвиняемой в сепаратизме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ходатайство прокурора об избрании Штепе Неле Игоревне меры пресечения в виде домашнего арест удовлетворить частично. Применить к обвиняемой... меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 19 марта", - говорится в определении, вынесенном судьей Еленой Глебко.

Согласно документу, Штепа должна находиться дома с 22:00 до 5:00.

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Суд также решил завершить подготовительное заседание и назначил слушание дела по сути на 28 января.

Как сообщалось, о домашнем аресте Штепы было заявлено прокуратурой 21 ноября 2019 года, однако суд более года не мог рассмотреть его и вынести решение. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

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Напоминаем, Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

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