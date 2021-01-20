О чем шутят команды из ОРДО, заявившиеся на российскую "Лигу смеха": Трудолюбивые люди Донецка и отдых с макеевскими типами
В кастинге русской версии телевизионного шоу "Лига смеха", которая запускается в январе, примут участие команды из ОРДО, оккупированного Крыма и других украинских городов.
Радио Донбас.Реалии посмотрело, о чем шутят донбасские команды, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
В перечне на сайте проекта указаны команды "Дуэт имени нет" и "Всё Пуteam" из Донецка. Принадлежность команд так и указывается: "Донецк, ДНР".
Проходить конкурс будет в Москве, в ММЦ "Планета КВН", 25 и 26 января.
В команде "Дуэт имени нет" несколько девушек, они участвуют в различных местных конкурсах КВН в ОРДЛО. "Шутят преимущественно на гендерную тематику и локальные темы, избегая политики. Например, о наркоторговце, который устроился кассиром в "Первый республиканский супермаркет" Донецка. И на другие подобные темы", - отмечается в публикации. Примеры шуток: "Ты что, хочешь пройти курс выживания? - Та не, я с макеевскими типами больше не поеду"; "Как говорил мой дядька, шо посеешь, то и курить будешь".
Команда "Всё Пуteam" позиционируется как сборная общественного движения "Донецкая республика" (подконтрольна террористам организация, занимающаяся также и политикой на оккупированных территориях). Записи их выступлений найти сложнее, но в группировке "ДНР" гордятся участием команды в российских региональных лигах КВН.
Здесь в шутках политики уже побольше: "Перед вами люди, Которые родились в Украине, учились в "ДНР", работают в России… Берегись, Беларусь, мы идем за твоими пенсиями…"; "Люди в Донецке очень трудолюбивые. Даже ночью все садятся в автобус и едут в сторону границы: толкать ее в сторону России".
"Радио Донбасс Реалии уже не раз рассказывало о том, как конкурс КВН в ОРДЛО стал одной из немногих возможностей самореализации молодежи и, одновременно, частью пропаганды и идеологического воспитания студенчества. При жизни главаря группировки "ДНР" Захарченко даже проводился чемпионат КВН под его кураторством. При этом часть команд выехала с неподконтрольной части Донбасса еще в 2014 году и выступает в Украине. В том числе, в украинском "Лиге смеха"", - напоминают журналисты.
Напомним, 19 января стало известно, что российский канал СТС купил франшизу на "Лигу смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор. Позже стало известно, что в отборе, кроме двух донецких команд, участие принимают команды из оккупированного Крыма - "B.A.N.G." (Керчь) и "Эльвад Вагнер" (Симферополь) - и несколько команд из Украины - Запорожья, Одессы и Харькова.
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нічого,у нас є простий гумор..Наприклад ,Москаль з його,як виявилось, пророчими-"пускай мочу пьют!' щодо кримчан
Оккупанты окончательно убили Симферопольское водохранилище и прекращают использование из-за аммиака
На временно оккупированном Крыме российские захватчики прекратят использовать воду из Симферопольского водохранилища из-за повышения уровня аммиака в воде.
Об этом в https://www.facebook.com/mzhkh.rk/posts/2914053668919059 Фейсбуке сообщает оккупационное т.н. «Минжил-коммунхозяйство» Крыма, передает https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/3174312-okkupanty-prekrasaut-ispolzovanie-simferopolskogo-vodohranilisa-izza-urovna-ammiaka.html Укринформ .
ніякий жарт не нагадує?
на кшталт: "...российские войска стоят на границе, просто украинскую границу отодвигают немножко вперед".