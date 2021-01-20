О чем шутят команды из ОРДО, заявившиеся на российскую "Лигу смеха": Трудолюбивые люди Донецка и отдых с макеевскими типами

В кастинге русской версии телевизионного шоу "Лига смеха", которая запускается в январе, примут участие команды из ОРДО, оккупированного Крыма и других украинских городов.

Радио Донбас.Реалии посмотрело, о чем шутят донбасские команды, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В перечне на сайте проекта указаны команды "Дуэт имени нет" и "Всё Пуteam" из Донецка. Принадлежность команд так и указывается: "Донецк, ДНР".

Проходить конкурс будет в Москве, в ММЦ "Планета КВН", 25 и 26 января.

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В команде "Дуэт имени нет" несколько девушек, они участвуют в различных местных конкурсах КВН в ОРДЛО. "Шутят преимущественно на гендерную тематику и локальные темы, избегая политики. Например, о наркоторговце, который устроился кассиром в "Первый республиканский супермаркет" Донецка. И на другие подобные темы", - отмечается в публикации. Примеры шуток: "Ты что, хочешь пройти курс выживания? - Та не, я с макеевскими типами больше не поеду"; "Как говорил мой дядька, шо посеешь, то и курить будешь".

Команда "Всё Пуteam" позиционируется как сборная общественного движения "Донецкая республика" (подконтрольна террористам организация, занимающаяся также и политикой на оккупированных территориях). Записи их выступлений найти сложнее, но в группировке "ДНР" гордятся участием команды в российских региональных лигах КВН.

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Здесь в шутках политики уже побольше: "Перед вами люди, Которые родились в Украине, учились в "ДНР", работают в России… Берегись, Беларусь, мы идем за твоими пенсиями…"; "Люди в Донецке очень трудолюбивые. Даже ночью все садятся в автобус и едут в сторону границы: толкать ее в сторону России".

"Радио Донбасс Реалии уже не раз рассказывало о том, как конкурс КВН в ОРДЛО стал одной из немногих возможностей самореализации молодежи и, одновременно, частью пропаганды и идеологического воспитания студенчества. При жизни главаря группировки "ДНР" Захарченко даже проводился чемпионат КВН под его кураторством. При этом часть команд выехала с неподконтрольной части Донбасса еще в 2014 году и выступает в Украине. В том числе, в украинском "Лиге смеха"", - напоминают журналисты.

Напомним, 19 января стало известно, что российский канал СТС купил франшизу на "Лигу смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор. Позже стало известно, что в отборе, кроме двух донецких команд, участие принимают команды из оккупированного Крыма - "B.A.N.G." (Керчь) и "Эльвад Вагнер" (Симферополь) - и несколько команд из Украины - Запорожья, Одессы и Харькова.

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