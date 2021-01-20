С начала суток вдоль всей линии разграничения на Донбассе наблюдалась тишина, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток не нарушали режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток, 20 января, на всех участках ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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