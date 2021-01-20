С начала суток вдоль всей линии разграничения на Донбассе наблюдалась тишина, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток не нарушали режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение текущих суток, 20 января, на всех участках ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
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За пазухою сіре кошеня
Зігріло вкотре серце після бою;
Не маючи ні роду, ні звання
Воно було солдатом і героєм.
За латами дешевої броні,
Опалені розпушувало вуса.
З тривогою дивилось на вогні
Пекельного на Сході землетрусу.
Таке патріотичне і смішне
З душі збивало скрутності оскому,
Здавалося теплішим за шинель,
Коли мурчало пісню колискову.
Торкалося рожевим язиком
До ран, що запалилися від гною,
І пахло дивовижно молоком,
Домівкою, дитинством... та війною.
І бАйдуже, де Захід, чи де Схід;
Воно загралось гільзами з патронів:
Маленьке і беззахисне, як світ,
Дитя війни ******** батальйонів.
Та мужніми робилися серця,
Бо знали: в найсуворіші години,
За пазухою кожного бійця
Є часточка своєї України!
автор Роман К. (АТО)