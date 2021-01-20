РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5584 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
486 7

С начала суток вдоль всей линии разграничения на Донбассе наблюдалась тишина, - штаб ООС

С начала суток вдоль всей линии разграничения на Донбассе наблюдалась тишина, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток не нарушали режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток, 20 января, на всех участках ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наев обсудил план сотрудничества с партнерами из НАТО: Украина движется к полноценному членству в Альянсе. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наблюдались москали)
показать весь комментарий
20.01.2021 17:48 Ответить
С начала суток вдоль всей линии разграничения на Донбассе наблюдалась тишина, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6379
показать весь комментарий
20.01.2021 18:02 Ответить
Послушаем ОБСЕ за сутки.
показать весь комментарий
20.01.2021 18:30 Ответить
З початку доби уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі спостерігалася тиша, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8210

За пазухою сіре кошеня
Зігріло вкотре серце після бою;
Не маючи ні роду, ні звання
Воно було солдатом і героєм.
За латами дешевої броні,
Опалені розпушувало вуса.
З тривогою дивилось на вогні
Пекельного на Сході землетрусу.
Таке патріотичне і смішне
З душі збивало скрутності оскому,
Здавалося теплішим за шинель,
Коли мурчало пісню колискову.
Торкалося рожевим язиком
До ран, що запалилися від гною,
І пахло дивовижно молоком,
Домівкою, дитинством... та війною.
І бАйдуже, де Захід, чи де Схід;
Воно загралось гільзами з патронів:
Маленьке і беззахисне, як світ,
Дитя війни ******** батальйонів.
Та мужніми робилися серця,
Бо знали: в найсуворіші години,
За пазухою кожного бійця
Є часточка своєї України!

автор Роман К. (АТО)
показать весь комментарий
20.01.2021 19:06 Ответить
Российско-оккупационные войска с начала суток не нарушали режим прекращения огня... В бункере ***** решают как себя вести после инавгурации Байдена...
показать весь комментарий
20.01.2021 19:38 Ответить
Всрались кацапи,Байден президент!
показать весь комментарий
20.01.2021 22:09 Ответить
 
 