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СБУ разоблачила террористку "ЛНР", корректировавшую обстрелы украинских позиций в 2014 году. ФОТО

Контрразведка управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области разоблачила женщину-командира группировки боевиков, которая принимала участие в боевых действиях против украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

Следователи органов безопасности завершили досудебное расследование. Утвержденный прокуратурой обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

СБУ разоблачила террористку ЛНР, корректировавшую обстрелы украинских позиций в 2014 году 01

Контрразведчики установили, что жительница Луганска участвовала в захвате здания Управления СБУ в областном центре. Возглавила группировку, которая в составе так называемого "Третьего Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ" вела боевые действия против украинских военных в 2014 году.

По данным следствия, в дальнейшем, находясь в составе отделения артиллерийской разведки так называемой "10 отдельной артиллерийской бригады второго армейского корпуса НМ ЛНР", злоумышленница забирала огневые позиции для стрельбы, корректировала обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины.

Продолжаются мероприятия Службы безопасности Украины по документированию фактов противоправной деятельности участников НВФ для привлечения их к ответственности.

СБУ разоблачила террористку ЛНР, корректировавшую обстрелы украинских позиций в 2014 году 02
СБУ разоблачила террористку ЛНР, корректировавшую обстрелы украинских позиций в 2014 году 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харькове блокировано подпольное изготовления боевых пистолетов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (19853) терроризм (18689) Донбасс (26955) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+59
Коня на скаку может обслужить.
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20.01.2021 18:08
+56
а коню оно надо?
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20.01.2021 18:12
+48
Исторический экскурс.
На Донбассе распространен такой термин, как "воскресные дети".
После войны на Донбасс требовались "рабочие руки" - восстанавливать порушенную немцами угольную промышленность. Кроме уголовников и предателей, так милых сердцу электората "Партии регионов"
на Донбасс массово свозили и иных приверженцев физического труда - любителей помахать лопатой на свежем воздухе с двумя неполными классами образования. Работа находилась для всех - днем пролетарии разгребали говны, а вечерами массово напивались и убывали в вытрезвители, где, окруженные душевным теплом и медикаментозным вмешательством, культурно отдыхали в теплой компании таких же пьяных идиотов. Но первое место среди ценителей обильных возлияний уверенно держали духовные наследники Алексея Стаханова.
В пятницу вечером та часть контингента, которая в криминальных сводках числилась "шахтерами", массово вылезала из шахт и, побросав отбойные молотки и каски, стремглав неслась прямо к магазину, где моментально отоваривалась горячительным на все предстоящие выходные. Зверская часть купленного выпивалась прямо на месте и занюхивалась рукавом - не бояре, чай, перебьёмся! К чудом дотащенному домой стремительно готовилась экспериментальная закуска и начинался восторг души. Всю субботу шахтер с сожительницей адски бухали, хором распевая "Спят курганы темные" и "Губит людей не пиво", а в воскресенье решительно отринув алкогольный угар переходили к т.н. "плотским утехам". Чутка опохмелившись и обмахнув с хера угольную пыль, наш герой мастерски заправлял под хвост своей милой - такой же пропитой дегенератке - и, булькая рассолом, жарил боевую подругу от всей пролетарской души - вдумчиво и безкомпромисно. Разве что на гармошке не играл.
Спустя 9 месяцев к радости родителей на свет появлялся наследник, надежно защищенный от военкомата и маршевых рот звучным диагнозом "умственная недостаточность". В медицинских кругах в строгом соответствии с днем зачатия данный тип граждан стал именоваться "воскресные дети", со всеми вытекающими. Когда количество подобных наследников перевалило за определенный порог власть очухалась и продажу водки чуток подсократила. Но было поздно. Родились дебилы - электорат Партии Регионов, потом ОПЗЖ и Слуг Народа.(с)
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20.01.2021 18:14
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Правила форума Совет форумчан
Коня на скаку может обслужить.
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20.01.2021 18:08 Ответить
а коню оно надо?
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20.01.2021 18:12 Ответить
коня жалко
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20.01.2021 18:15 Ответить
так а где оппа а где харя не ясно.. короче кацапська ..опа
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20.01.2021 18:18 Ответить
лишние хромосомы-они такие
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20.01.2021 18:52 Ответить
По быстрому глянув, так показалось что похожа на внебрачную дочку артиста Вячеслава Невинного---типаж такой! Колечко обручальное на правой руке подозрительно конечно, сама могла приодеть. Но если нет, то очень бы хотелось глянуть на полюбившего всем сердцем оную. Там возможно интересней типаж. Неоконченный сюжет короче.
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20.01.2021 19:22 Ответить
Хоть бы пукнула для ориентира.
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20.01.2021 19:24 Ответить
Угу.Судя по харе-коня она таки сожрала.
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20.01.2021 18:20 Ответить
КОНЯ ..!! Кінь для такої , це - дріб'язок . Cудячи з її харі , вона і носорога обслужить , не моргнувши оком .
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20.01.2021 18:22 Ответить
Ну не знаю какого коня она там останавливала...а вот судя по мешкам под глазами и жирной роже,она остановила много фур с водкой и жратвой!!!
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20.01.2021 19:38 Ответить
«Субботние дети».
Некоторые друзья на Фейсбуке не знают значения термина «Субботние дети».
Обычно это словосочетание применяется к детям, родившимся во времена СССР на Донбассе в семьях переселенцев из российского Нечерноземья, биологические родители которых злоупотребляли алкоголем.
Как правило, эти дети отстают в умственном развитии от своих украинских сверстников и в школьные годы состоят на учете в детской комнате милиции.
В отрочестве они переселяются из родительского дома в детские колонии, где изучают математику и «феню», а когда достигают половозрелого возраста уходят в криминальный мир, и становятся насельниками донбасских тюрем.
«"Субботние дети". Давно было отмечено, что дети, зачатые в пьяном виде, весьма отличаются от детей, зачатие которых проходило без токсического действия алкоголя. В разных странах таким детям, рожденным с психическими отклонениями, вызванными пьянством родителей, давали различные названия: одно из них - "субботние дети". В субботу после окончания трудовой недели родители (в основном отцы) напивались и в таком виде зачинали ребенка. Выяснилось, что для того, чтобы родился ребенок с какими-то отклонениями, вовсе не обязательно, чтобы отец был мертвецки пьян: играет отрицательную роль даже незначительное опьянение.
Испокон веков народная мудрость запрещала употребление алкоголя во время свадьбы и в первые месяцы брака. Это разумный, абсолютно верный закон. Только почему-то не все ему следуют, наивно предполагая, что все обойдется. А вдруг не обойдется? Ведь сколько горя принесут себе эти люди за мгновение беззаботного и безответственного наслаждения!»
Источник: http://www.blackpantera.ru/communication/blog/kids/793.php
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20.01.2021 20:29 Ответить
Ну що мережа магазинів Алло припинила співпрацю з блогершой!!! Далі буде!!!

СБУ разоблачила террористку "ЛНР", корректировавшую обстрелы украинских позиций в 2014 году - Цензор.НЕТ 383
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20.01.2021 18:08 Ответить
ВсьО, Тая з Уругвайя. Тепер ще залишилось відкрити криміналу відповідальність на неї,та рочків так на 10 за ҐРАТИ.

СБУ разоблачила террористку "ЛНР", корректировавшую обстрелы украинских позиций в 2014 году - Цензор.НЕТ 8108
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20.01.2021 18:19 Ответить
Мразь
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20.01.2021 18:24 Ответить
покарання має бути - депортація на історичну батьківщину , рязанські ***** , звідки її та твої діди сюди колись були завезені , в товарних вагонах як свині .
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20.01.2021 18:32 Ответить
Это будет неправильно и действительно репрессии ,которые осудят европейские партнеры.Результативнее будет высылать таких на любимую ими нароссию с пожизненным запретом вьезда назад
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20.01.2021 19:26 Ответить
Сначала пусть отсидит. Хотя можно дать срок с началом отсидки через сутки после решения суда (дать время доскакать до РФ)
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20.01.2021 19:37 Ответить
а Медведчуку тогда сколько?
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20.01.2021 19:38 Ответить
На эту козюльку уже написали заяву в СБУ непавнодушные военные!!
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20.01.2021 20:51 Ответить
Ленка зеленская продавала передвижение военных террористам , а быдло выбрало ее 🤢🤡посмешище - президентом !
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20.01.2021 18:09 Ответить
...тройной комплект, пожалуйста
СБУ разоблачила террористку "ЛНР", корректировавшую обстрелы украинских позиций в 2014 году - Цензор.НЕТ 515
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20.01.2021 18:09 Ответить
Не скажіть) пінобетон- кращий
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20.01.2021 23:48 Ответить
От дурна баба...
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20.01.2021 18:09 Ответить
То, что дурна ,не оправдывает убийцу -террористку ! Сколько горя принесла эта бомба
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20.01.2021 18:39 Ответить
Тепер ця свиня стане в тюрязі гарною та стрункою за 15 років.
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20.01.2021 18:48 Ответить
в тюрьме не любят предателей больше, чем педофилов.
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20.01.2021 19:43 Ответить
Разоблачение, это хорошо..., но лучше поймать су ку. и в камеру до торнадовцев.
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20.01.2021 18:10 Ответить
Можуть зразу не зрозуміти, хто це - він чи вона...
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20.01.2021 18:15 Ответить
если еще и усы отрастила... тем более будет непросто без торнадовцев... лучше за них никто дознание не проводит.
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20.01.2021 18:43 Ответить
И такие рожи у всех... Генетическое что-то, лишнехромосомное...
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20.01.2021 18:11 Ответить
у зєбілів не кращі.
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20.01.2021 18:14 Ответить
Исторический экскурс.
На Донбассе распространен такой термин, как "воскресные дети".
После войны на Донбасс требовались "рабочие руки" - восстанавливать порушенную немцами угольную промышленность. Кроме уголовников и предателей, так милых сердцу электората "Партии регионов"
на Донбасс массово свозили и иных приверженцев физического труда - любителей помахать лопатой на свежем воздухе с двумя неполными классами образования. Работа находилась для всех - днем пролетарии разгребали говны, а вечерами массово напивались и убывали в вытрезвители, где, окруженные душевным теплом и медикаментозным вмешательством, культурно отдыхали в теплой компании таких же пьяных идиотов. Но первое место среди ценителей обильных возлияний уверенно держали духовные наследники Алексея Стаханова.
В пятницу вечером та часть контингента, которая в криминальных сводках числилась "шахтерами", массово вылезала из шахт и, побросав отбойные молотки и каски, стремглав неслась прямо к магазину, где моментально отоваривалась горячительным на все предстоящие выходные. Зверская часть купленного выпивалась прямо на месте и занюхивалась рукавом - не бояре, чай, перебьёмся! К чудом дотащенному домой стремительно готовилась экспериментальная закуска и начинался восторг души. Всю субботу шахтер с сожительницей адски бухали, хором распевая "Спят курганы темные" и "Губит людей не пиво", а в воскресенье решительно отринув алкогольный угар переходили к т.н. "плотским утехам". Чутка опохмелившись и обмахнув с хера угольную пыль, наш герой мастерски заправлял под хвост своей милой - такой же пропитой дегенератке - и, булькая рассолом, жарил боевую подругу от всей пролетарской души - вдумчиво и безкомпромисно. Разве что на гармошке не играл.
Спустя 9 месяцев к радости родителей на свет появлялся наследник, надежно защищенный от военкомата и маршевых рот звучным диагнозом "умственная недостаточность". В медицинских кругах в строгом соответствии с днем зачатия данный тип граждан стал именоваться "воскресные дети", со всеми вытекающими. Когда количество подобных наследников перевалило за определенный порог власть очухалась и продажу водки чуток подсократила. Но было поздно. Родились дебилы - электорат Партии Регионов, потом ОПЗЖ и Слуг Народа.(с)
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20.01.2021 18:14 Ответить
СБУ разоблачила террористку "ЛНР", корректировавшую обстрелы украинских позиций в 2014 году - Цензор.НЕТ 2697
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20.01.2021 18:23 Ответить
Кто в шахте не бывал - тот солнца не видал.

https://censor.net/ru/user/481796 - солнца не видел. "Да по тому что я жизнь учил не по учебникам"
С ноября 13-го статья гуляет. Не против стиля написания. Но хоть ознакомьтесь с графиком работ на шахте.

http://coalguide.ru/organizatsiya-proizvodstva/200-tabelnyj-uchet-rabochego-vremeni/ Режим работы шахты - непрерывная рабочая неделя.

Продолжительность рабочей смены для подземных рабочих устанавливается 6 часов и других работников 8 часов. Работа на шахте для подземных работников организована в 4 смены, для поверхностных - в 3 смены.
Банкеты "плавающие" - каждые 4 дня по выезду "бутылёк" Вот офисный планктон - он да, всю неделю пятницу ждёт.
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20.01.2021 18:45 Ответить
Это абсолютно не отменяет общую дегенерацию нарита даунбацкого.
Одни ГРОЗы чего стоят! ))))))
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21.01.2021 09:34 Ответить
Эта впопучленочка из этого генетического мусора и есть ,пациент Ламброзо классик
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20.01.2021 18:46 Ответить
В конце 19-го начале 20-го веков в Донбассе существовало выражение ,,муж от покрова до пасхи,, Применим был к приезжающим кацапам в Донбасс после уборки урожая в ,,сранях -рязанях,.на зароботки и работающих здесь до весны(до начала посевной,до Пасхи) Дома у них оставались жены с детьми ,а в Донбассе заводили другую на зимний сезон.Прочитайте роман Калиничева ,,Не венчанная губерния,,.Многое узнаете о Донбассе.
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20.01.2021 23:20 Ответить
мама дарагая,это женщина?!
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20.01.2021 18:12 Ответить
Типичная колорадская самка
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20.01.2021 21:45 Ответить
В смысле-"разоблачили"? Это тело нары утюжит или СБУ просто фотки показала? Тогда гиркин уже давно разоблачен.
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20.01.2021 18:13 Ответить
с такой мордой надо вызывать "агоньнасибя"
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20.01.2021 18:13 Ответить
😁
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20.01.2021 19:56 Ответить
Трансгендерн с ЛНР
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20.01.2021 18:14 Ответить
Ох и рыло! Хай бог милует...а шо у нее между ног..може щось болтаеца?
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20.01.2021 18:17 Ответить
я вообщето кушал
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20.01.2021 18:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RLx1fxxoa0I LIVE! Інавгурація Джозефа Байдена | Марафон "46 Президент США: чого від нього чекати?" (українською)
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20.01.2021 18:20 Ответить
От то свиноматка гермофродитная , наверное обслуживала апалченцеф😱
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20.01.2021 18:21 Ответить
Шо, опять наехали на патриотку? Фото покажите. А то апять.
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20.01.2021 18:21 Ответить
Ответственная за "распределение" гуманитарки от Ахметова.
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20.01.2021 18:23 Ответить
Паскуда.
СБУ разоблачила террористку "ЛНР", корректировавшую обстрелы украинских позиций в 2014 году - Цензор.НЕТ 1253
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20.01.2021 18:23 Ответить
ну думаю тут уж ее не с кем не спутают...хотя...
СБУ разоблачила террористку "ЛНР", корректировавшую обстрелы украинских позиций в 2014 году - Цензор.НЕТ 347

...
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20.01.2021 18:23 Ответить
😂
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20.01.2021 18:34 Ответить
Это ее сосед из Алчевска ,возможно родственник
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20.01.2021 18:49 Ответить
это он по совету шурЫ зубы себе на передке повыбивал ))
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20.01.2021 19:13 Ответить
Загроза вибуху: Верховний суд США терміново еhttps://prm.ua/zahroza-vybukhu-verkhovnyy-sud-ssha-terminovo-evakuiuiut/ вакуюють

Про це повідомляє https://edition.cnn.com/politics/live-news/biden-harris-inauguration-day-2021/h_8cbd34dc014208595b0de7008b0a2f00 CNN з посиланням на представника влади.
Як зазначається, на місці було посилено присутність Національної гвардії.
Будівля Верховного суду знаходиться через дорогу від Капітолію США, де обраний президент Джо Байден прийме присягу.
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20.01.2021 18:24 Ответить
https://edition.cnn.com/politics/live-news/biden-harris-inauguration-day-2021/h_8cbd34dc014208595b0de7008b0a2f00 A Supreme Court public information officer tells CNN that a bomb threat was called into the court, but the building has not been evacuated.
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20.01.2021 18:37 Ответить
Свиноматку увидел, а где корректировшица...?
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20.01.2021 18:24 Ответить
позывной свинья
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20.01.2021 18:24 Ответить
это ОНА?))) или ОНО?
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20.01.2021 18:24 Ответить
бабамужик
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20.01.2021 18:28 Ответить
эта «тетя» - типичная БАБА🙁.......и глядя на «лицо» почему-то вспомнилось: что не рожа - то «сиРожа»........😁
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20.01.2021 18:29 Ответить
СБУ разоблачила террористку "ЛНР", корректировавшую обстрелы украинских позиций в 2014 году - Цензор.НЕТ 6423
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20.01.2021 18:31 Ответить
Та не......miss Piggy - очаровашка🙂
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20.01.2021 18:38 Ответить
Кастинг прошла. Можно отправлять к Зеленскому на "Лигу смеха".
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20.01.2021 18:31 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Мне всё же кажется, что лучше расстрелять.
- А почему нельзя повесить?
- Так времени же на раскачку нет!
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20.01.2021 18:33 Ответить
Да-да... даже после трёх месяцев контракта- я бы столько не выпил. То есть- я бы не смог. И она бы меня убила, *****. Бо я бы реально- не смог!
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20.01.2021 18:37 Ответить
***
при нынешних журналах фотошопных
на баб живых противно и глядеть. ))))
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20.01.2021 18:43 Ответить
А помоему на фото тот казлюк оттраханый бабай, тока без папахи и бороды.
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20.01.2021 18:50 Ответить
прочитал несколько раз, после первого раза не понял - но нет, нету в тексте имени, фамилии этой пскуды. пошёл по сылке - СБУ не опубликовали, что за хрень, пустое дело.
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20.01.2021 18:52 Ответить
теперь бы этой тушкой минные поля разминировать,гоняя её "марш-бросками" по опасной территориии.таких как4 она нужно только так использовать-и полезное дело в разминировании и наказание "свыше" если что...
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20.01.2021 18:56 Ответить
хлебало, хоть цуциков бей..
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20.01.2021 19:01 Ответить
цуцыков товкты
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20.01.2021 21:34 Ответить
Хах, та з нашими судами її як Штепу будуть судить років десять, рано радіємо!!!
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20.01.2021 19:02 Ответить
Да на вид больше как Максим,а всё что вне кадра ---наверное Настя.)))))
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20.01.2021 19:04 Ответить
Реально- Кабучча !
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20.01.2021 19:06 Ответить
Очень жаль что не прибегаем к помощи психиатров при разных событиях, обсуждениях итд. По данному объекту много ясно и сразу. Неплохо просматривается глубокая сексуальная неудовлетворённость, умноженая скажем так на жуткую невоздержанность то го же. Плюс сложная внешность---два противоречия, есть чисто женское и столько же мужского. Такие типажи с годами, возрастом могут становится изуверами и живодёрами. Такие лечатся плохо, долго, результат не высок. Ремиссия часто, почти всегда. Полная изоляция дорогостоящая. Вариант один---ну вы поняли!
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20.01.2021 19:12 Ответить
а что значит "разоблачили"? Ее арестовали на Ивано-Франковщине.
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20.01.2021 19:21 Ответить
здається кацапомовні редактори цензора розумом не далеко від цієї персонажки пішли -
переклали україномовний текст СБУ на кацапську, а потім знов на українську
і замість "відбирала вогневі позиції" тепер "забирала вогневі позиції" та "змінювала обстріли" замість "коригувала обстріли"
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20.01.2021 19:37 Ответить
Звичайна кацапсяча бичка...
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20.01.2021 19:39 Ответить
Новина охренена. Не пройшло і шість років. Ми просто зобов'язані похвалити Бакланова.
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20.01.2021 19:42 Ответить
А вы не заметили, что аресты начинаются буквально через неделю после какого-нибудь залёта зеленского?
===========
Эту мразь зеленский отдаст РФ по обмену пленными.
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20.01.2021 19:46 Ответить
Нет смысла тратить время и средства на эту свирью, тем более из западной Украины, на удобрения!
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20.01.2021 19:51 Ответить
манька шмонька агрегат ппж под бояркой
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20.01.2021 19:51 Ответить
Ну, и? Их дети учатся в наших универах на бюджете!!!! , в то время как украинские дети платят за контракт. И получают стипендию независимо от успеваемости!
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20.01.2021 19:56 Ответить
не надо таких новостей - разоблачили, то, се..., для таких хрюшек хороший исход только один - закопать...
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20.01.2021 21:45 Ответить
ну и рыло
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20.01.2021 22:19 Ответить
лет через 10 схудне
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21.01.2021 05:30 Ответить
Так и не ясно - ее разоблачили и поймали или просто разоблачили, а оно в своей ЛыНыРе находится?
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21.01.2021 11:00 Ответить
 
 