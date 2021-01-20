СБУ разоблачила террористку "ЛНР", корректировавшую обстрелы украинских позиций в 2014 году. ФОТО

Контрразведка управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области разоблачила женщину-командира группировки боевиков, которая принимала участие в боевых действиях против украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

Следователи органов безопасности завершили досудебное расследование. Утвержденный прокуратурой обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

Контрразведчики установили, что жительница Луганска участвовала в захвате здания Управления СБУ в областном центре. Возглавила группировку, которая в составе так называемого "Третьего Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ" вела боевые действия против украинских военных в 2014 году.

По данным следствия, в дальнейшем, находясь в составе отделения артиллерийской разведки так называемой "10 отдельной артиллерийской бригады второго армейского корпуса НМ ЛНР", злоумышленница забирала огневые позиции для стрельбы, корректировала обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины.

Продолжаются мероприятия Службы безопасности Украины по документированию фактов противоправной деятельности участников НВФ для привлечения их к ответственности.







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