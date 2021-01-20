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Новости Санкции против России
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"Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании, на которую Зеленский в прошлом году наложил санкции

Проект студии "Квартал-95" "Лига смеха" продан российскому каналу СТС и будет запущен уже этой весной. Этот канал весной прошлого года попал в санкционные списки СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским 14 мая 2020 года.

Отметим, что среди бенефициаров медиахолдинга "СТС Медиа" - банк "Россия" и Юрий Ковальчук, которые входят в санкционный список США с 2014 года. По данным Бизнес-Цензор, с конца 2018 года основные владельцы "СТС Медиа" - медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" (НМГ) и российский госбанк ВТБ. НМГ владеют структуры банка "Россия" Юрия Ковальчука (близок к Владимиру Путину), Мордашова и несколько частных инвесторов, имена которых группа не раскрывает.

Напомним, 19 января стало известно, что российский канал СТС купил франшизу на "Лигу смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор. Позже стало известно, что в отборе, кроме двух донецких команд, участие принимают команды из оккупированного Крыма - "B.A.N.G." (Керчь) и "Эльвад Вагнер" (Симферополь) - и несколько команд из Украины - Запорожья, Одессы и Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": О чем шутят команды из ОРДО, заявившиеся на российскую "Лигу смеха": Трудолюбивые люди Донецка и отдых с макеевскими типами

Автор: 

Квартал-95 (223) россия (95361) СТС-Медиа (4) юмор (2007)


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Топ комментарии
+52
интересно, а остались ли еще зебилы -верящие в вавку-шмарклю как "новае лицо, честнага пасана и пЫтриота"?)
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20.01.2021 18:36
+48
"Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании, на которую Зеленский в прошлом году наложил санкции - Цензор.НЕТ 7911
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20.01.2021 18:41
+42
и вообще, куда поделалась та зеленая плесень - которая весь 2019 истерила за этого зеленого "потерпевшего" п*истапола*))
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20.01.2021 18:37
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Значит лигу смеху, квартал и скотов нужно запретить у нас!!!1
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20.01.2021 19:31 Ответить
Путин так через СТС расплатился за убитых украинцев и пророссийкую политику Зеленского.***...
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20.01.2021 19:32 Ответить
какайаразнеца?
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20.01.2021 19:34 Ответить
.

не, ну молодца !!
(тварь бесхребетная)
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20.01.2021 19:43 Ответить
не унижайте тварей --- зельц зеленый опарыш
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21.01.2021 06:36 Ответить
Продовження: не принижуй опаришів.
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21.01.2021 08:13 Ответить
Одной рукой Зеленский подписывал санкции каналу СТС, другой продавал ему франшизу
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20.01.2021 19:55 Ответить
Барижні цукерки скінчились, тепер до підерації продають санксиційні віслючі вуха! Слідкуємо щоб податки заплатили до України, а не в черговий офшор!
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20.01.2021 19:57 Ответить
Вова обречён любить рашку ... больше его говно - шоу ни кто не купит , а на моральную и патриотическую сторону ему , как истинному жиду - наплевать , ради гешефта и родину продать не жалко
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20.01.2021 20:05 Ответить
а вы не задумывались над тем где находится родина зе и иже с ними.И опять же корыто и родина это разные понятия
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21.01.2021 10:57 Ответить
мелкий ********* !!!
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20.01.2021 20:12 Ответить
А как Вова пел, как пел, про бизнес на крови. Но ..., не долго музыка играла, жажда бабла оказалась не преодолимой.
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20.01.2021 20:13 Ответить
а как на рояле играл.....
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21.01.2021 11:00 Ответить
"Квартал-95" продав франшизу на "Лігу сміху" російській компанії, на яку Зеленський торік наклав санкції - Цензор.НЕТ 8293
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20.01.2021 20:18 Ответить
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21.01.2021 08:11 Ответить
Еще про Пороха голосил что торговля на крови, что Липецкий завод не продан. Ничтожество зеленое, очень надеюсь что до конца своего срока это недоразумение не досидит и главное, не успеет сбежать.
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20.01.2021 20:20 Ответить
Оце так санкція від Зеленського! Проєкт студії "Квартал-95" "Ліга сміху" продано російському каналу СТС! Чергова, суперхуцпова хохма в стилі німецької порноактриси. Зебіли подихають від істеричного сміху. 🤬
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20.01.2021 20:29 Ответить
я не уверена что у зебилов есть чувство юмора.Для жизни им хватает ощущения полного желудка и инстинкта размножения.И не тешьте себя себя иллюзиями.Выводы они не сделают
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21.01.2021 11:09 Ответить
А в "гуморі" 95-ого кварталу, якщо серйозно, майже повністю відсутній справжній тонкий гумор. Всі їх кривляння, хохми, їх хуцпа розраховані на масу людей в яких сильно погіршені соціальні і розумові здібності.
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21.01.2021 12:03 Ответить
зеля - барыга на крови и здоровье, синьор-Геноцид.. список можно продолжать, просто не интересно комментировать пятьдесят оттенков говна
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20.01.2021 20:43 Ответить
януковічя за менше гнали ссаними тряпками. Альо! Зе-бидло, ви казали, єслі шо нє так, то ви легко позбудетесь клоуна-імбецила. як не мене - все не так
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20.01.2021 21:04 Ответить
А Зеленский тоже пойдет туда работать? Скорее бы уже...
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20.01.2021 21:05 Ответить
На стадіоні "студент"погоняло, кричав :"де поділись прибічники Януковича"- дійсно тоді вони переховувались у країні-агресорі, А тепер нехай погляне навкруги, вони поруч, вони узяли його у щильне кільце, вони керують замість нього. Вони ж усі президенти????????
Але ж ми їх не обирали "Козиря", Портнова,....... .
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20.01.2021 21:18 Ответить
мабудь для його бізнесу, це найкраще вкладання. Україна вже надивилась і 95й і сватів ,а голобородька хай расія дивиться, може і в них 73 процента получиться,після<<лебединого озера>>
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20.01.2021 21:25 Ответить
Нда, дна ещё не видно, Толи ещё будет, НО ГЛАВНОЕ ШОБ НЕ БАРЫГА, а то ишь шо тута, вотэта вота
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20.01.2021 21:49 Ответить
ничего личного,только бизнес.
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20.01.2021 22:06 Ответить
Вернее:Гешефт и только Гешефт...
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21.01.2021 13:05 Ответить
Хай би якийсь дотошний юрист підняв той указ про санкції. Які заходи має Україна вжити до тих, хто співпрацює з підсанкційними організаціми рф? На кого покладений контроль та виконання - кабмін, сбу?
Тепер можна подавати до суду на кабмін чи сбу, якщо вони не введуть санкції щодо квартала - 95 за співробітництво з підсанкційною фірмою рф.
Лаврова за його фразою про дебілів в студію.
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20.01.2021 22:12 Ответить
Це порох, падло яке наживалось на крові..бубочці можна.
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20.01.2021 22:51 Ответить
неожыданно...........
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20.01.2021 22:57 Ответить
2021-01-18 https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post_18.html "Лига смеха" Зеленского - офшоры и государственная измена.
Авторские права (право на интеллектуальную собственность ) на проведение шоу «ЛИГА СМЕХА» («ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ЮМОРУ») находящиеся в собственности ГРІН ФЕМІЛІ ЛТД (GREEN FAMILY LTD) (1*) , в марте 2019 года было передано как право на интеллектуальную собственность Фільм Херітейдж інк. (2*)
Фактически Зеленский перебросил права с одного офшора в другой.
После реорганизации ТОВ "Квартал-95" , в октябре 2019 года, права на использование этой интеллектуальной собственности были переданы Яковлеву Андрею Владимировичу, вошедшему в новое руководство ТОВ "Квартал-95" на правах одного из собственников.
Кроме него в составе новых собственников - Миндич Тимур Михайлович, Шефир Борис Нахманович и Шефир Сергей Нахманович, первый помощник президента Украины с 2019 года(3*).
Именно они согласовывали и подписали договор о переуступке прав российскому ТОВ ''СТС Медиа'' находящемуся под санкциями Украины, согласно решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) " (см. дополнение к решению №2 п.40 )
Из этого следует, что как минимум первый помощник президента Украины Зеленского Сергей Шефир , не только знал об этом, но и принимал участие в принятии данного решения.
Более того, переуступка прав интеллектуальной собственности без разрешения официального владельца недействительна. Следовательно Зеленский был проинформирован и дал согласие.
На языке закона это называется нарушением наложенных государством санкций, а эти же деяния со стороны государственных чиновников - это государственная измена.
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20.01.2021 23:08 Ответить
1*) ГРИН ФЕМИЛИ ЛТД
Страна Кипр, 1065, Никосия, КІПР, вул. Стасікратус, 23, 3-й поверх, квартира/офіс 301
оффшорная юрисдикция, которая предоставляет освобождение от налогов.
(2*) Фільм Херітейдж інк.
Страна Белиз , Ньютаун Барракс, 508
Белиз оффшорная юрисдикция, которая предоставляет освобождение от налогов.
(3*)УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №305/2019
Про призначення С.Шефіра першим помічником Президента України 21 травня 2019 року
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20.01.2021 23:08 Ответить
Что ни делается-то к лучшему. Порох настолько выел мозги вовсе, шо он вторя ему и боясь его одновременно создал свою ЛИПЕЦКУЮНАКРОВИ
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20.01.2021 23:20 Ответить
А почему к лучшему- а значит мозги таки не здоровые , если он стремится повторять Петра даже в фейках .
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20.01.2021 23:22 Ответить
Причем тут Порох к Зюзиным махинациям?
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21.01.2021 01:06 Ответить
незигарь когда-то говорил, что некоторые зеленые люди задолжали Фонду кино северного рейха крупные деньги, армянске радио требует возврата. Бесогон железными пальцами (утомленный солнцем) тоже вопит-деньги в кассу. Укрнаучфильм (СТС в рейхе) - слово дал "Мы поможем", Горе историк з берегов реки Сулы (Мединский) не у дел. У Феди (Бондарчука) плохи дела. Одна надежда на Диму Козака, все таки свой- с Кировоградщины. ну там еще на рояле подыграет Крутой тапер. Все пучком. И какие то шведы (наверное, хозяева торговой марки помидоров с Херсона) будут гарантами и совладельцами. Никто никому ничего не продавал, просто отдали для понта. Как в песне - "взвейтесть кострами синие ночи, мы пионеры - дети рабочих"
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20.01.2021 23:23 Ответить
Зачем столько букв? Отвлечь не получится
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21.01.2021 01:08 Ответить


давайте без зрады глобально мыслить:

1ое: бабло с рашистких компаний выдоино.

2. рассеяне будут смотреть хз что.. еще и платить

3. это не стратегический продукт ( к примеру не продаем ракеты/оружие и какието ценные сплавы... а продаем посути воздух.... )

4. куда важней не покупать в раши . какойто ширпотреб.. который должны сами производить....
ладно для АЭС нам топливо и чтото нужно.. ладно газ/нефть покупаем через европу..

а остальное должны либо сами делать либо искать гдето еще.

5. оно ж п.с. )))как по мне чем больше левого воздуха продадим тем лучше...
мжет с этих денег в нашу экономику попадет 1-2%.. но из экономики раши вытянеться 100%
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21.01.2021 00:40 Ответить
Без зрады не получится после воплей зеленых о липецкой фабрике.
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21.01.2021 01:10 Ответить
"Квартал-95" продав франшизу на "Лігу сміху" російській компанії, на яку Зеленський торік наклав санкції - Цензор.НЕТ 2500
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21.01.2021 00:48 Ответить
какая глупость.не могут нормальные люди простить смерть своих близких.голосовали за Голоробородька те кто привыкли к халяве или к коммунизму
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21.01.2021 18:08 Ответить
Как верно сказано. Коротко и ясно!
Спасибо,! https://censor.net/ru/user/100433
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21.01.2021 01:12 Ответить
Нічого нового, те ж саме і з торгівлею цукерками "Рошен" на Москві і окупованих територіях - то ж не сам Барига, а дистрибютори окупантам постачають цукерки, а за них Барига "не несе відповідальності".
"Квартал-95" продав франшизу на "Лігу сміху" російській компанії, на яку Зеленський торік наклав санкції - Цензор.НЕТ 4189
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21.01.2021 02:24 Ответить
бида-пичаль- завелся на цензоре админ,банит фанатично тех кто пишет правду про зелуп,а вот на кацапов и лугандонов и всякую вату у него не стоит)) Пора издать закон - подобных граждан на работу не брать,а лучше изолировать.
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21.01.2021 06:44 Ответить
Новость отличная.Весь этот сраный юмор со всех каналов не то что не смешит,он даже не вызывает улыбки,скорее отвращение...А теперь,мало того что кацапы заплатят,так еще и будут платить постоянно за каждый выпуск. "Бизнес на крови" говорите?...
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21.01.2021 07:29 Ответить
Ахххха-ха!

"Квартал-95" продав франшизу на "Лігу сміху" російській компанії, на яку Зеленський торік наклав санкції - Цензор.НЕТ 4773
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21.01.2021 07:57 Ответить
Ну , что 73% зедебилов!! Убедились как ваш предатель- ****-президент Зеленский , преводит все свои доходы из Украины в Россию!! Знает падла Зкеленский , что в Украине ему уже свободно не ходить и не жить! грохнут его на любом перекрёстке!!!
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21.01.2021 09:28 Ответить
Барига сміху.
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21.01.2021 17:56 Ответить
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