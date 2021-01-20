"Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании, на которую Зеленский в прошлом году наложил санкции
Проект студии "Квартал-95" "Лига смеха" продан российскому каналу СТС и будет запущен уже этой весной. Этот канал весной прошлого года попал в санкционные списки СНБО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским 14 мая 2020 года.
Отметим, что среди бенефициаров медиахолдинга "СТС Медиа" - банк "Россия" и Юрий Ковальчук, которые входят в санкционный список США с 2014 года. По данным Бизнес-Цензор, с конца 2018 года основные владельцы "СТС Медиа" - медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" (НМГ) и российский госбанк ВТБ. НМГ владеют структуры банка "Россия" Юрия Ковальчука (близок к Владимиру Путину), Мордашова и несколько частных инвесторов, имена которых группа не раскрывает.
Напомним, 19 января стало известно, что российский канал СТС купил франшизу на "Лигу смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор. Позже стало известно, что в отборе, кроме двух донецких команд, участие принимают команды из оккупированного Крыма - "B.A.N.G." (Керчь) и "Эльвад Вагнер" (Симферополь) - и несколько команд из Украины - Запорожья, Одессы и Харькова.
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не, ну молодца !!
(тварь бесхребетная)
Але ж ми їх не обирали "Козиря", Портнова,....... .
Тепер можна подавати до суду на кабмін чи сбу, якщо вони не введуть санкції щодо квартала - 95 за співробітництво з підсанкційною фірмою рф.
Лаврова за його фразою про дебілів в студію.
Авторские права (право на интеллектуальную собственность ) на проведение шоу «ЛИГА СМЕХА» («ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ЮМОРУ») находящиеся в собственности ГРІН ФЕМІЛІ ЛТД (GREEN FAMILY LTD) (1*) , в марте 2019 года было передано как право на интеллектуальную собственность Фільм Херітейдж інк. (2*)
Фактически Зеленский перебросил права с одного офшора в другой.
После реорганизации ТОВ "Квартал-95" , в октябре 2019 года, права на использование этой интеллектуальной собственности были переданы Яковлеву Андрею Владимировичу, вошедшему в новое руководство ТОВ "Квартал-95" на правах одного из собственников.
Кроме него в составе новых собственников - Миндич Тимур Михайлович, Шефир Борис Нахманович и Шефир Сергей Нахманович, первый помощник президента Украины с 2019 года(3*).
Именно они согласовывали и подписали договор о переуступке прав российскому ТОВ ''СТС Медиа'' находящемуся под санкциями Украины, согласно решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) " (см. дополнение к решению №2 п.40 )
Из этого следует, что как минимум первый помощник президента Украины Зеленского Сергей Шефир , не только знал об этом, но и принимал участие в принятии данного решения.
Более того, переуступка прав интеллектуальной собственности без разрешения официального владельца недействительна. Следовательно Зеленский был проинформирован и дал согласие.
На языке закона это называется нарушением наложенных государством санкций, а эти же деяния со стороны государственных чиновников - это государственная измена.
Страна Кипр, 1065, Никосия, КІПР, вул. Стасікратус, 23, 3-й поверх, квартира/офіс 301
оффшорная юрисдикция, которая предоставляет освобождение от налогов.
(2*) Фільм Херітейдж інк.
Страна Белиз , Ньютаун Барракс, 508
Белиз оффшорная юрисдикция, которая предоставляет освобождение от налогов.
(3*)УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №305/2019
Про призначення С.Шефіра першим помічником Президента України 21 травня 2019 року
давайте без зрады глобально мыслить:
1ое: бабло с рашистких компаний выдоино.
2. рассеяне будут смотреть хз что.. еще и платить
3. это не стратегический продукт ( к примеру не продаем ракеты/оружие и какието ценные сплавы... а продаем посути воздух.... )
4. куда важней не покупать в раши . какойто ширпотреб.. который должны сами производить....
ладно для АЭС нам топливо и чтото нужно.. ладно газ/нефть покупаем через европу..
а остальное должны либо сами делать либо искать гдето еще.
5. оно ж п.с. )))как по мне чем больше левого воздуха продадим тем лучше...
мжет с этих денег в нашу экономику попадет 1-2%.. но из экономики раши вытянеться 100%
Спасибо,! https://censor.net/ru/user/100433