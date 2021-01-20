"Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании, на которую Зеленский в прошлом году наложил санкции

Проект студии "Квартал-95" "Лига смеха" продан российскому каналу СТС и будет запущен уже этой весной. Этот канал весной прошлого года попал в санкционные списки СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским 14 мая 2020 года.

Отметим, что среди бенефициаров медиахолдинга "СТС Медиа" - банк "Россия" и Юрий Ковальчук, которые входят в санкционный список США с 2014 года. По данным Бизнес-Цензор, с конца 2018 года основные владельцы "СТС Медиа" - медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" (НМГ) и российский госбанк ВТБ. НМГ владеют структуры банка "Россия" Юрия Ковальчука (близок к Владимиру Путину), Мордашова и несколько частных инвесторов, имена которых группа не раскрывает.

Напомним, 19 января стало известно, что российский канал СТС купил франшизу на "Лигу смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор. Позже стало известно, что в отборе, кроме двух донецких команд, участие принимают команды из оккупированного Крыма - "B.A.N.G." (Керчь) и "Эльвад Вагнер" (Симферополь) - и несколько команд из Украины - Запорожья, Одессы и Харькова.

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