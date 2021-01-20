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Сеть "Алло" отказалась сотрудничать с блогеркой Маламан (di.rubens), прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном. ДОКУМЕНТ

Сеть

В "Алло" сообщили, что Маламан никогда у них не работала, но ее привлекала компания, организовывавшая съемки рекламы. Теперь сотрудничество прекращено.

Об этом компания сообщила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально заявляем, что блогер Di.rubens (Таисия М.) никогда не работала в ООО "Алло". Она участвовала в изготовлении контента на официальном канале "Алло" в ТикТок в качестве актрисы по заказу подрядчика, занимающегося работой с блогерами. Мы не разделяем личной позиции блогера Di.rubens! Со своей стороны компания "Алло" отказывается от каких-либо услуг Таисии М.", - сказано в сообщении.

Офицер Штефан поблагодарил "Алло" за позицию и отметил, что его страницы в соцсетях атакуют боты.

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"На мои публикации о развитии событий идет невероятное количество жалоб, а также нашествие ботофермы запоребрика в комментариях", - написал он.

Напомним, di.rubens прославилась, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Независимости ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а посел Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".

20 января di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом.

Сеть Алло отказалась сотрудничать с блогеркой Маламан (di.rubens), прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном 01
Сеть Алло отказалась сотрудничать с блогеркой Маламан (di.rubens), прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном 02
Сеть Алло отказалась сотрудничать с блогеркой Маламан (di.rubens), прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном 03

Автор: 

россия (95361) блогер (218) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+87
"АЛЛО" спасибо за чёткую и патриотическую позицию!
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20.01.2021 18:48
+54
Теперь надо сделать так , чтоб никто на работу её не принимал .В " Миротворец " её .Или пусть едет на Россию щи лаптем хлебать .Там разницу сразу заметит .
,
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20.01.2021 18:49
+53
Дякуємо Штефану за розголос. Саме розголос і підштовхнув Алло до цього, бо для них гроші не пахнуть.
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20.01.2021 18:59
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Ще б тому гівнюку,що опитував ,,блоХершу,, пику начистити. Хто за?
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20.01.2021 23:54 Ответить
В часи моєї молодості писок комусь били тоді, коли той хтось мав шанси стати від того кращим. Коли таких шансів у нього не було, ламали ноги.
Зараз щось помінялося?
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21.01.2021 00:40 Ответить
Мережа "Алло" відмовилася співпрацювати з блогеркою Маламан (di.rubens), яка прославилася любов'ю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 8351
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21.01.2021 00:45 Ответить
А вот еще две почитательницы....


https://twitter.com/i/status/1351985894983667714 https://twitter.com/i/status/1351985894983667714


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21.01.2021 08:43 Ответить
Ета мостік дружби, там такіє же люді, мишибраття... шмари.
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21.01.2021 19:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=J_oMD7m7U8c

это ее канал Ютьюб.
Заходим, не стесняемся, членососим
di.rubens отгребает в бубенс со вчерашнего дня. Падла еще та
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21.01.2021 13:31 Ответить
тупа ватна курка. но строит из себя невинную овечку.
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21.01.2021 19:08 Ответить
Обов'язково щось куплю в "АЛЛО"
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21.01.2021 16:07 Ответить
Мережа "Алло" відмовилася співпрацювати з блогеркою Маламан (di.rubens), яка прославилася любов'ю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 8678
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21.01.2021 19:31 Ответить
А где живет эта шльондра? Она не боится что ей под дверью говна навалят? Работать Российской подстилкой живя в Украине-это должно быть опасное занятие. Должно быть.
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22.01.2021 18:27 Ответить
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