Сеть "Алло" отказалась сотрудничать с блогеркой Маламан (di.rubens), прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном. ДОКУМЕНТ

В "Алло" сообщили, что Маламан никогда у них не работала, но ее привлекала компания, организовывавшая съемки рекламы. Теперь сотрудничество прекращено.

Об этом компания сообщила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально заявляем, что блогер Di.rubens (Таисия М.) никогда не работала в ООО "Алло". Она участвовала в изготовлении контента на официальном канале "Алло" в ТикТок в качестве актрисы по заказу подрядчика, занимающегося работой с блогерами. Мы не разделяем личной позиции блогера Di.rubens! Со своей стороны компания "Алло" отказывается от каких-либо услуг Таисии М.", - сказано в сообщении.

Офицер Штефан поблагодарил "Алло" за позицию и отметил, что его страницы в соцсетях атакуют боты.

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"На мои публикации о развитии событий идет невероятное количество жалоб, а также нашествие ботофермы запоребрика в комментариях", - написал он.

Напомним, di.rubens прославилась, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Независимости ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а посел Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".

20 января di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом.





