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Новости Обмен пленными
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Решение России передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ, – МИД Украины

Решение России передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ, – МИД Украины

Решение России передать не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку, группу украинских граждан, которых длительное время удерживали на оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, грубо нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот шаг РФ является ударом по нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей", - подчеркнули в МИД Украины.

Также в украинском министерстве отмечают, что сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождения является особенно показательным и циничным в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы ОРДЛО планируют передать пленных украинцев через кума Путина Медведчука, Кравчук заявил о попытке РФ нарушить "нормандский формат"

"Требуем от Российской Федерации неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в нормандской формате, в частности по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождения всех находящихся в связи с конфликтом людей", - заявили в МИД.

Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".

Смотрите: Террористы "ЛДНР" через посредника передадут Украине девять пленных, - Денисова. ВИДЕО

Автор: 

Медведчук Виктор (1788) МИД (6934) нормандская четверка (1596) пленные (2127) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+10
Небратские СМИ сообщают, что кремлевские ручные обезьянки из ОРДЛО, решили передать официальным властям Украины некоторых «удерживаемых лиц».
При посредничестве Медведчука, конечно, «решено передать украинской стороне лиц, «которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик»
Эм…Это что за сраный цирк?
Т.е. они по Донецку наловили каких-то бедолаг, у которых осталось что отжать, или комендантский час нарушили которые, и теперь передают их нам, торжественно и с помпой.
Спасибо, что хоть безвозмездно. А то могли ж обменять на боевиков и ГРУшников…}!
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20.01.2021 19:12
+4
федор, а ты шо не читал ранее кого они передавать собираются? там военнопленных ,как ты думаешь, совсем нет. там обычные граждане, многие из которых в 2014 коичали приди-введи и вешали рашистские прапора на дома, а сейчас они в ж.пу патриоты Украины. в составе этой партии - ларёчники, таксисты, перевозчики , которые не платили налоги и не делились прибылью, шахтари настойчиво требовавшие у начальства зарплаты, мелкие предприниматели не платившие налоги, люди матерившие режим, бывшие зэки и бомжи, больные, опущенные, баптисты, свидетели йоговы и т.д и т.п. там с каждым нужно конкретно разбираться сбу , чтобы всяких диверсантов сепары не напустили к нам! тебе они нужны а федор? по моему они нам на х.. не упали! главное, наших солдат не отдают, а так шелупонь лугандоновскую всякую, потому что прокормить не могут! как это не цинично, я против таких передач . это не наши люди! те кто хотели давно уже в Украине.
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20.01.2021 19:23
+2
вытрете плевок и по команде гнусавого побежите выполнять формулу штаймайера
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20.01.2021 19:02
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Серьезная штука, как мне видится. И- неожиданная. И- нестандартная. На неё уже отреагировали многие, включая Кравчука. Ладно... А что далее???
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20.01.2021 19:00 Ответить
кацапы этим выбрыком хотят поднять рейтинг этой твари медведчука у украинцев... понимаю родственников им все равно лишь бы вернулись ... кремлевская крыса на этом и играет
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20.01.2021 20:41 Ответить
вытрете плевок и по команде гнусавого побежите выполнять формулу штаймайера
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20.01.2021 19:02 Ответить
продолжается пиар мертведчука.
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20.01.2021 19:02 Ответить
Несомненно. Но... вопрос остался: ему передадут эту группу. Что далее???
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20.01.2021 19:03 Ответить
привезет в Украину. а затем начнут трещать по фсем шоу (особенно россиянским, которым у нас доверяет 73%-ый электорат) как он заботится о пленных и т.д., и т.п. вспоывет история и во время выборной компании.

ЗЫ: когда? когда уже Украина вычистит свои авгиевы конюшни?!
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20.01.2021 19:09 Ответить
Тут что-то не очень стандартное. Такого ранее не было. Мне эта возня очень не понравилась. Что-то тут не то...
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20.01.2021 19:11 Ответить
как бы раньше было уже нечто подобное https://russian.rt.com/ussr/article/464203-donbass-obmen-plennymi
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20.01.2021 19:14 Ответить
Было. Я помню. Однако, тут всё несколько иначе. Ладно. Остается подождать. Недолго осталось.
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20.01.2021 19:17 Ответить
будут у него в маетке рабами работать......
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20.01.2021 19:11 Ответить
а мертвечук что хозяин этих рабов, которых рашка ему отдаёт? действительно какая то частная лавочка! а вы мертвечука в луганду не пускайте не йух ему там делать!!! вот как тупицкого в суд не пусают вот так же и мертвечука! нет если конечно ему в ростов то пусть едет и не возвращается!
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20.01.2021 19:06 Ответить
Мені Медведчук до одного місця, але враховуючи матерів, котрі регулярно під ОП, МОУ та уповноваженого з прав людини безрезультатно вимагають звільнення військовополонених, то чому б і ні? Якщо працівникам МІДУ щось не довподоби, пропоную щоб вони або їх діти посиділи в підвалі донецького СБУ
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20.01.2021 19:10 Ответить
Ну, да... вроде всё так и логично, в ваших рассуждениях. Одновременно, тут что-то не так... Какая-то дьявольская хитрость чувствуется. Не у вас. Я- о самом вот этом деянии.
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20.01.2021 19:14 Ответить
федор, а ты шо не читал ранее кого они передавать собираются? там военнопленных ,как ты думаешь, совсем нет. там обычные граждане, многие из которых в 2014 коичали приди-введи и вешали рашистские прапора на дома, а сейчас они в ж.пу патриоты Украины. в составе этой партии - ларёчники, таксисты, перевозчики , которые не платили налоги и не делились прибылью, шахтари настойчиво требовавшие у начальства зарплаты, мелкие предприниматели не платившие налоги, люди матерившие режим, бывшие зэки и бомжи, больные, опущенные, баптисты, свидетели йоговы и т.д и т.п. там с каждым нужно конкретно разбираться сбу , чтобы всяких диверсантов сепары не напустили к нам! тебе они нужны а федор? по моему они нам на х.. не упали! главное, наших солдат не отдают, а так шелупонь лугандоновскую всякую, потому что прокормить не могут! как это не цинично, я против таких передач . это не наши люди! те кто хотели давно уже в Украине.
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20.01.2021 19:23 Ответить
а чом би мертветчуку не посидіти в лугандонських підвалах?! воно ж "українець", і навіть засуджує на словах агресію!
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20.01.2021 20:20 Ответить
Небратские СМИ сообщают, что кремлевские ручные обезьянки из ОРДЛО, решили передать официальным властям Украины некоторых «удерживаемых лиц».
При посредничестве Медведчука, конечно, «решено передать украинской стороне лиц, «которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик»
Эм…Это что за сраный цирк?
Т.е. они по Донецку наловили каких-то бедолаг, у которых осталось что отжать, или комендантский час нарушили которые, и теперь передают их нам, торжественно и с помпой.
Спасибо, что хоть безвозмездно. А то могли ж обменять на боевиков и ГРУшников…}!
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20.01.2021 19:12 Ответить
ну да раньше эти "бедолаги" как ты пишешь, кричали приди введи и вешали триколоры на дома а теперь они все срочно патриотымУкраины и "наши люди". ябы отказался и сказал передавать хотите - передавайте но не мертвечуку а денисовой! нет? пошли на йух!
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20.01.2021 19:27 Ответить
А кто собственно эти люди?
Есть некоторое сомнение по поводу того, не троянский ли это конь?
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20.01.2021 19:13 Ответить
Мордор хочет показать, что фашист Мертвечук выполняет за зелёное недоразумение его работу.
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20.01.2021 19:15 Ответить
ні, це помноження на нуль )(уйлом віслюка!
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20.01.2021 20:15 Ответить
Это "удар" токмо для тех , кто продолжает считать Мертвячину представителем Украины ...

Кто понимает , шо это правая рука ***** передала левому полужопью пленных , для тех это никакой не удар .

Мертветчук гражданин ********** !
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20.01.2021 19:18 Ответить
Решение России передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ, – МИД Украины - Цензор.НЕТ 8000
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20.01.2021 19:23 Ответить
Может пора мертвечука поменять на всех?
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20.01.2021 19:28 Ответить
Два смердячих щура в одному бункері для )(уйла забагато!
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20.01.2021 20:12 Ответить
Уверен, тем кого передадут, глубоко нас рать на мнение местных экспертов...пофиг как, главное для них оказаться на свободе !
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20.01.2021 19:30 Ответить
а кто им там мешал на свободе быть? а кто мешал раньше в Украину уехать?
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20.01.2021 19:33 Ответить
может лугандону мертвечука в наручниках передать? в обмен на всех наших пленных солдат? представьте какой кадр - мертвечук брйко рабинович шуфрич и вся киздота из опзж в наручках передается в обмен на наших военнопленных! я бы от радости напился.....
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20.01.2021 19:30 Ответить
мечты, мечты...! Кушкин.., читай. З московитською ордою потрібно боротись, а не сподіватись на Бога, Байдена чи чорта лисого!
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20.01.2021 20:09 Ответить
это кто зеленая команда боротися будет? вот это ты правильно про мечты написал фантаст ты Владимир! я так чувствую что мы сначала как в 2013 у себя всю верхушку поборем и только после этого лугандон бороть начнем! иначе никак не получится!
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20.01.2021 22:56 Ответить
русских умом не понять...
то они отхрещиваются от роли стороны конфликта, а то решают между собой, по-семейному, вернуть нам заложников
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20.01.2021 19:51 Ответить
з яких пір московити стали руськими? по вєлєнію петьки першого!
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20.01.2021 20:13 Ответить
Очередной раз )(уйло кинул заглядывающего ему в глаза осла!!! Вова, ты лошара!!!
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20.01.2021 20:04 Ответить
Решение России передать не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку, группу украинских граждан, которых длительное время удерживали на оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, указывает на то,что рабсея оккупировала часть украинского Донбасса ,ведет войну с Украиной и как доказательство войны и присутсвия рашистов в Украине есть пленные рабсеей украинские граждане, Если же "ихтамнет" ,тогда списки по обмену пленными должны были быть согласованы в Минске
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20.01.2021 20:28 Ответить
Может уже пора арестовать Медведчука и использовать его как козырь при обмене пленных? Если Зеленский против, то можно и его поменять на наших военных
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21.01.2021 09:31 Ответить
 
 