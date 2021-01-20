Решение России передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ, – МИД Украины

Решение России передать не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку, группу украинских граждан, которых длительное время удерживали на оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, грубо нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот шаг РФ является ударом по нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей", - подчеркнули в МИД Украины.

Также в украинском министерстве отмечают, что сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождения является особенно показательным и циничным в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

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"Требуем от Российской Федерации неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в нормандской формате, в частности по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождения всех находящихся в связи с конфликтом людей", - заявили в МИД.

Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".

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