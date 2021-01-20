Решение России передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ, – МИД Украины
Решение России передать не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку, группу украинских граждан, которых длительное время удерживали на оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, грубо нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот шаг РФ является ударом по нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей", - подчеркнули в МИД Украины.
Также в украинском министерстве отмечают, что сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождения является особенно показательным и циничным в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.
"Требуем от Российской Федерации неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в нормандской формате, в частности по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождения всех находящихся в связи с конфликтом людей", - заявили в МИД.
Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".
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ЗЫ: когда? когда уже Украина вычистит свои авгиевы конюшни?!
При посредничестве Медведчука, конечно, «решено передать украинской стороне лиц, «которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик»
Эм…Это что за сраный цирк?
Т.е. они по Донецку наловили каких-то бедолаг, у которых осталось что отжать, или комендантский час нарушили которые, и теперь передают их нам, торжественно и с помпой.
Спасибо, что хоть безвозмездно. А то могли ж обменять на боевиков и ГРУшников…}!
Есть некоторое сомнение по поводу того, не троянский ли это конь?
Кто понимает , шо это правая рука ***** передала левому полужопью пленных , для тех это никакой не удар .
Мертветчук гражданин ********** !
то они отхрещиваются от роли стороны конфликта, а то решают между собой, по-семейному, вернуть нам заложников