Госдума РФ осудила политику Украины по использованию государственного языка: Запреты и гонения на русский недопустимы

Во время заседания Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 20 января депутаты проголосовали за постановление относительно языковой политики Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт госоргана.

"Госдума считает недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, осуществляемые в Украине под предлогом защиты государственного украинского языка. Депутаты Госдумы требуют от властей Украины остановить эту порочную практику и ждут от Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира ее осуждения", - говорится в заявлении Госдумы.

Согласно документу, 16 января 2021 года вступила в силу норма закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

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По мнению российских парламентариев, данная норма и ранее вступившие в силу положения данного закона противоречат Конституции Украины в части свободного развития и использования русского языка и обеспечения права на обучение на родном языке.

Также в заявлении отмечается, что "отношение к правам и свободам русского и русскоязычного населения, нашим соотечественникам в Украине является основополагающим для определения государственной внешней политики РФ".