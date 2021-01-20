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Госдума РФ осудила политику Украины по использованию государственного языка: Запреты и гонения на русский недопустимы

Госдума РФ осудила политику Украины по использованию государственного языка: Запреты и гонения на русский недопустимы

Во время заседания Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 20 января депутаты проголосовали за постановление относительно языковой политики Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт госоргана.

"Госдума считает недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, осуществляемые в Украине под предлогом защиты государственного украинского языка. Депутаты Госдумы требуют от властей Украины остановить эту порочную практику и ждут от Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира ее осуждения", - говорится в заявлении Госдумы.

Согласно документу, 16 января 2021 года вступила в силу норма закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Креминь о призывах обходить языковой закон: "Остап Бендер также давал такие советы"

По мнению российских парламентариев, данная норма и ранее вступившие в силу положения данного закона противоречат Конституции Украины в части свободного развития и использования русского языка и обеспечения права на обучение на родном языке.

Также в заявлении отмечается, что "отношение к правам и свободам русского и русскоязычного населения, нашим соотечественникам в Украине является основополагающим для определения государственной внешней политики РФ".

Автор: 

Госдума (1260) украинский язык (1189) русский язык (570)


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+73
Госдума РФ осудила политику Украины по использованию государственного языка: Запреты и гонения на русский недопустимы - Цензор.НЕТ 585
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20.01.2021 19:02
+57
Госдума РФ осудила политику Украины по использованию государственного языка: Запреты и гонения на русский недопустимы - Цензор.НЕТ 3274
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20.01.2021 19:10
+51
Прийшла телиця у крамницю, щоб купити паляницю й полуницю, ще й рушницю. А продавчиня й каже таку нісенітницю:
- Пакєт нужОн? Звуки пострілів. Завіса....

Госдума РФ осудила политику Украины по использованию государственного языка: Запреты и гонения на русский недопустимы - Цензор.НЕТ 6169
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20.01.2021 19:16
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Страница 3 из 3
Шо !... апять будут защищать, точнее зачищать.
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20.01.2021 20:38 Ответить
Та просто йдіть в сраку... Задовбали, "рєшитєлі судєб" та "спасітєлі цивілізації"
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20.01.2021 20:38 Ответить
ПНХ КЦП!
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20.01.2021 20:51 Ответить
Поросятопсы!
Не х#й шаст#ть!!!
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20.01.2021 21:02 Ответить
Пішла на...й Дума разом з своїм путлером!
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20.01.2021 21:04 Ответить
Переходьте на українську мову в коментах.
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20.01.2021 21:05 Ответить
...Национальный состав Кубани (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Кубанского округа ) по данным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1926) переписи населения СССР 1926 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)#cite_note-7 [7] .национальностьчисленность%https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B украинцы 915 45062,2 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 русские 498 10233,8 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5 армяне 21 0231,4 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B белорусы 84340,6 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B немцы 72550,5 %всего1 472 548100,0 %

Национальный состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарского края по переписи https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2002 года :НародЧисленность в 2002 г.,
тыс. чел.(http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17 * )Численность в 2010 г.,
тыс. чел.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Русские 4436,3 (86,6 %)4522,9 (88,3 %)в том числе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 Казаки 17,5 (0,3 %)5,3 (0,1 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5 Армяне 274,6 (5,4 %)281,7 (5,5 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B Украинцы 131,8 (2,6 %)83,7 (1,6 %)це все що необхідно знати про кацапів ...
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20.01.2021 21:19 Ответить
Навіщо тягнути з сру вікі, якщо є українська вікі?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національний склад Кубанського округу за даними перепису 1926 року:
українці 915 450 (62,2 %)
росіяни 498 102 (33,8 %)
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21.01.2021 12:41 Ответить
я взяв спеціально для того щоб ссученояазікіє не казали що то брехня ... вони ж не повірять українській вікі ...ваші цифри нічим не відраїняються від моїх ... але це деже аФФтаритетно "гггусских" ...
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21.01.2021 13:22 Ответить
Пусть простят меня авторы этих публикаций, но думаю ці дві картинки повинні бути разом
Держдума РФ засудила політику України щодо використання державної мови: Заборони і гоніння російської неприпустимі - Цензор.НЕТ 553
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20.01.2021 21:19 Ответить
///
Вторая за день система жизнеобеспечения отказала на МКС :
Система получения кислорода «Электрон-ВМ» вышла из строя 20.01.2021. на российском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные переговоров экипажа с Землей.
Ранее, в 7:45 (мскв) 20.01.2021. космонавт Сергей Рыжиков рассказал Центральному управлению полетами, что на МКС произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха СКВ-2. По его словам, на днях систему уже неоднократно пытались включить, но она вскоре отказывала.
Системы СКВ-1 и СКВ-2 находятся в модуле «Звезда», где также располагается источник утечки воздуха на МКС. О ней стало известно еще в августе, с этого времени экипаж занят поиском места утечки и ее устранением.
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20.01.2021 21:30 Ответить
Держдума РФ засудила політику України щодо використання державної мови: Заборони і гоніння російської неприпустимі - Цензор.НЕТ 1164
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20.01.2021 21:33 Ответить
Держдума РФ засудила політику України щодо використання державної мови: Заборони і гоніння російської неприпустимі - Цензор.НЕТ 2944
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20.01.2021 21:38 Ответить
"...Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» А.И.Солженицын
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20.01.2021 21:43 Ответить
Держдума РФ засудила політику України щодо використання державної мови: Заборони і гоніння російської неприпустимі - Цензор.НЕТ 6630"
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21.01.2021 14:19 Ответить
Держдума РФ засудила політику України щодо використання державної мови: Заборони і гоніння російської неприпустимі - Цензор.НЕТ 6505"
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21.01.2021 14:18 Ответить
От русофобка!
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21.01.2021 17:38 Ответить
Саме та країна яка окупувала Крим принесла війну на Донбас в якої жодної української газети ,школи ,жодної години теле чи радіо мовами нац меншин.і ця тюрма народів вимагає щось від України ,який цинізм .
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20.01.2021 21:36 Ответить
Держдума РФ засудила політику України щодо використання державної мови: Заборони і гоніння російської неприпустимі - Цензор.НЕТ 9316
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20.01.2021 21:38 Ответить
В Україні неприпустимі запрєти і ґонєнія на українську мову. Дума, думай, які ти постанови приймаєш. І не совай носа до чужого проса.
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20.01.2021 21:53 Ответить
Доки триває рашистська агресія, доки окуповані українські землі, мова агресора ніяких прав в Україні немає і мати не буде.

А гавкати свинособаки, навіть на своєму Їзикє, можуть скільки завгодно.
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20.01.2021 22:18 Ответить
В Сакартвело молодь вже не вміє говорити кацапською.
Тож не доки, а відтоді як, і аж до третього пришестя.
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20.01.2021 22:25 Ответить
Держдума РФ засудила політику України щодо використання державної мови: Заборони і гоніння російської неприпустимі - Цензор.НЕТ 9941
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21.01.2021 00:47 Ответить
Йолопы!
Нам решать на каком языке говорить!

Учите БУРЯТСКИЙ, говнюки!
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20.01.2021 22:29 Ответить
В Украине должна идти украинизация, это логично и правильно.
То, что не могут позволить себе федерации, в унитарной стране вполне нормально и правильно.
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20.01.2021 22:30 Ответить
Оце руцькiй iзик

Держдума РФ засудила політику України щодо використання державної мови: Заборони і гоніння російської неприпустимі - Цензор.НЕТ 3062

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20.01.2021 22:34 Ответить
Так а кто нас ограничивает в праве посылать вас нах...й на великом и могучем? Совершенно свободно и без всяких притеснений можно это делать. Честное слово.
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20.01.2021 22:44 Ответить
А що, в москалів по інакшому? Якби у нас був президент а не шут гороховий в ролі презЕдента - хряцав би він москалів їхньою ганчіркою.
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20.01.2021 22:47 Ответить
"Запреты и гонения на языки народностей, населяющих Россию, недопустимы в России." - вот такой должена быть повестка дня Госдумы. И она же просто обязанна осудить политику России по использованию только русского языка, как государственного на всей территории России. На территории 22 -х автономных республик должны быть признаны государственными языки, на котором говорят жители этих автономных республик. Плюс Еврейская автономная область и 4 автономных округа: Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий. На территории Украины нет отдельного субъекта федерации где бы проживали только русскоговорящие граждане Украины. Поэтому совет сидельцам Госдуры - заткнитесь. Учите азбуку.
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20.01.2021 22:53 Ответить
А че это лапти разкудахтались? Их кто то спрашивал? Какой статус украинского в мордоре? Взяли бы все кучкой и приняли резолюцию о том, что мордор вообще не страна, а язык ихний лишь инструмент несущий смерть и разрушения.
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20.01.2021 23:00 Ответить
Однак в Думі підло промовчали про повне знищення української мови на тимчасово окупованих українських територіях Криму і Донбасу, і знищення пам'ятників класикам української літератури. Повне знищення українських книг і бібліотек, УПЦ в Криму і на Донбасі, переслідування україномовних патріотів і всіх проукраїнських громадян. У окупованих Криму і "лугандонії -ордло" закриті всі українські школи, церкви .. і навіть пам'ятник Шевченку окупанти знесли в Луганську "" І закрили єдину українську бібліотеку в мацкве, та і відсутність хоча б однієї української школи на 4 млн українців, в проклятій паРаші. І наприклад фашист Лавров, взагалі назвав українську и білоруську мови неіснуючими штучними. Виходить так що в кривавій Росії немає жодної української школи заборонено, але чому то найбільше з приводу однієї державної мови в Україні обурюється саме Росія тоталітарна кривава країна з тільки з однією державною російською мовою, на якій навчаються буквально всі 200 поневолених кацапами народностей в кривавій тюрмі народів РФ.
А Українська держава вона суверенна країна, і вона чітко без злочинного втручання свого лютого ворога загарбника сама розбереться якою мовою розмовляти українцям своєю рідною українською, або на чужій ворожій окупаційній російській.
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20.01.2021 23:44 Ответить
Держдума РФ засудила політику України щодо використання державної мови: Заборони і гоніння російської неприпустимі - Цензор.НЕТ 7011
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21.01.2021 00:55 Ответить
Їxaлaлa я вчopa в тaкci Bolt…. В кiнцi пoїздки cкaзaлa вoдiю "Дякyю", вiн poзвepнyвcя i з єxиднoю пocмiшкoю yїдливo випaлив: "Aж пiдcкaкyю!". У мeнe вce в cepeдинi aж пepeвepнyлocя….
Вiн щe щocь кaзaв типy "Нє зaбивaєм вєщi в caлoнє", aлe я мoвчки вийшлa, пocтaвилa oднy зipкy зa пoїздкy i нaпиcaлa cкapгy в cлyжбy пiдтpимки нa нeaдeквaтнy пoвeдiнкy вoдiя чepeз мoю yкpaїнcькy.
Зa 5 xв. пpийшoв лиcт з вибaчeннями, oбiцянкoю пpoвecти poзмoвy з тим вoдiєм тa 25 гpн. кoмпeнcaцiї зa мopaльний збитoк.
Я бyдy пocтiйнo нaгaдyвaти yciм нaxaбaм чи нeвiглacaм, щo в Укpaїнi дepжaвнa мoвa oднa i її тpeбa пoвaжaти! Я дoклaдy вcix мoжливиx зycиль, щoб пpишвидшити чac, кoли вoнa бyдe пaнiвнoю y cвoїй кpaїнi. Бo мoвa - цe вaжливa cклaдoвa нaцioнaльнoї iдeнтичнocтi. Цe збpoя i зaxucт, i цe тe, щo нe пiдлягaє oбгoвopeнню…https://proholovne.com.ua/bchopa-vuklykala-takci-idy-b-kintsi-poizdky-vvichlyvo-ckazala-vodiiu-diakyiu-bin-pozvepnyvcia-do-mene-i-z-iexydnoiu-pocmishkoiu-uidluvo-kazhe/?fbclid=IwAR1LvbOvKs6AB8T4-IzZQIvze6lyys81_4rC3638TktzaLWi6cn94FRWeb4
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21.01.2021 00:59 Ответить
треба було сказати "По спині ломакою". Обнулила рейтинг таксисту тому що вівця без почуття гумору. В Україні послуги таксі одні з найдешевших у світі. Мало хто в світі захоче за 1 доллар возити всіляке бидло в своему салоні, заправляючись по европейським цінам.
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21.01.2021 05:16 Ответить
Так хай не працює таксистом, чого це ти так його захищаєш?
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21.01.2021 10:11 Ответить
Захищає, бо у нього рівень таксиста, відчув споріднену душу.
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21.01.2021 18:35 Ответить
Повторю в тридцатый раз: от**битесь от нас, пожалуйста.

Держдума РФ засудила політику України щодо використання державної мови: Заборони і гоніння російської неприпустимі - Цензор.НЕТ 4113
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21.01.2021 02:04 Ответить
Ну шо ты пыжешься мерзота кремлевская, все прекрасно понимают зачем вам русский язык на территории Украины, для раздора, спекуляций и создания адептов вашего тоталитарного кровавого мирка.
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21.01.2021 02:56 Ответить
Громадяни України повинні спокійно сприймати звернення до них українською мовою, інакше ніхто не заважає їм стати громадянином країни окупанта.
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21.01.2021 03:00 Ответить
І нехай вам не брешуть, что мы родились при эссср, учились в русских школах и поэтому не знаем украинского. Я вырос при совке, учился в русской школе, но предмет украинский и литературу мы изучали и совершенно меня он не коробит, а приємно чути, тим більш, що батьки, хоч і не досконало, бо Полтавщина, але все життя розмовляють українською. Кремль штучно створював російськомовний народ та принижував українську, для того щоб українська держава припинила існування.
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21.01.2021 03:18 Ответить
Додам - мені мати розповідала, що, коли вона вчилась в технікумі (а до того закінчила українську школу) - та здавала залік (чи екзамен) українською мовою, то викладач попередив її, та ще декількох - якщо вони і надалі будуть здавати українською, а не рузьгою, то заліка не побачать. Якось так. Дніпропетровська область кінець 50-х - початок 60-х 20 століття.
Існували накази та розпорядження щодо заборони розмовляти українською. Ось така фігня, малята
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21.01.2021 21:13 Ответить
"Запреты и гонения на русский недопустимы". А не пошли бы они...? Последние 100 лет сначала Совок, а затем "родная" украинская власть когда силой, когда административно уничтожали украинскую речь. "Гражданская" война - война т.н. "русских" против украинцев, точно не установленные миллионы жертв. Голод 21-22 гг. - еще 2-3 млн. 32-33 гг. - еще 10 млн. "Отечественная" война: 1/3 фронтовых потерь - украинцы, не считая потерь на оккупированной территории. Каждая "уничтоженная немецкая комендатура" в селе (3 солдата и ефрейтор) в отчетах партизан НКВД (таких было больше 1000) - это уничтоженные немецкой зондеркомандой 3-7 тыс. крестьян (расскажите нам про Хатынь). 47-48 гг. - еще 1,5-2 млн умерших от голода украинцев. За всякое упоминание об этом терроре - большой срок. За украинскую речь в присутственном месте - клеймо "украинского буржуазного националиста", с соотв. последствиями. При независимости - свободный поток российской книжной макулатуры, тормоза для издания газет и книг на украинском.
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21.01.2021 07:41 Ответить
Пошли вы в жопу со своим русским языком!!
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21.01.2021 09:20 Ответить
Обращать внимание на блеянье кацапов о языках в Украине я, например, согласился бы только тогда, когда статус украинского в рф был бы равень нынешнему статусу русского в Украине. Если нет - нахер. Нам своє робити.
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21.01.2021 09:49 Ответить
Цэ кто такую ересь накропал в госдуре, Валька полстакана?... Все, досыть( про дурдом" солнышко".
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21.01.2021 10:42 Ответить
уху ели?
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21.01.2021 11:05 Ответить
Прошли времена, когда русский солдат был героем-антифашистом, освободителем, спасителем немецких девочек. Нет, дорогие россияне. Теперь это уже не про вас. Теперь русский солдат - это фашист, живодер, оккупант, агрессор.
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21.01.2021 11:14 Ответить
А ви знаєте, що толок буде...Дивлюся зараз, як вдома під час карантину у дочки онлайн уроки, все українською, діти чудово розуміють вчителя, та розмовляють українською мовою.
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21.01.2021 11:30 Ответить
Интересно, а как точные науки учить українською?...
Кацапы просто ввели греколатинские слова, а до этого их учили на латыни...я считаю что их надо преподавать на английском и английский учить с детсадика...
До 5 класса (у меня была украинская школа) математику еще можно было учить, а физику уже нет...
А вот историю как раз наоборот легче учить українською
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21.01.2021 11:44 Ответить
Так ти набери в неті якийсь з підручників українською, все є.
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21.01.2021 12:29 Ответить
Рекомендую Вакарчук. Квантова Фізика. або ж Павлович. Фізика ядерних реакторів.
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21.01.2021 17:43 Ответить
Та ви що. Фізику не можна українською вчити. Чого ж це ви мені не сказали перед тим як я магістратуру на фізфаці закінчив українською.
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21.01.2021 17:41 Ответить
держдура лаптєстану йде нафуй.
Застосування української мови на території України є нормальним і цілком обгрунованим явищем.
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21.01.2021 12:29 Ответить
Ну всі знають картину І. Рєпіна "Козаки пишуть листа Турецькому султану" так от козаки пишуть ...А от тепер представте що буде на картині "Козаки роблять відповідь роблять відповідь російському царю на його вимоги"
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21.01.2021 12:40 Ответить
Козломордое сборище в хозДуре, а сколько украинских школ в паРаше? Хорьки вЬІ путлероидньіе.
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21.01.2021 13:46 Ответить
Держдума РФ засудила політику України щодо використання державної мови: Заборони і гоніння російської неприпустимі - Цензор.НЕТ 956"
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21.01.2021 14:16 Ответить
Держдума РФ засудила політику України щодо використання державної мови: Заборони і гоніння російської неприпустимі - Цензор.НЕТ 181"
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21.01.2021 14:34 Ответить
Эта пресловутая госдура из пальца высасывает любой скандальчик при этом сует свой нос в нашу страну поучая нас в чем то..И при этом они не хотят вспомнить о своих преступлениях в нашей стране как они навязывали свою коммунизацию,русификацию,выселение украинцев из их домов переселяя в дальневосточные края ит.д..
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21.01.2021 16:58 Ответить
Ну это прогнозируемо и никак не влияет на дальнейшую украинизацию населения.
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21.01.2021 19:06 Ответить
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