Госдума РФ осудила политику Украины по использованию государственного языка: Запреты и гонения на русский недопустимы
Во время заседания Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 20 января депутаты проголосовали за постановление относительно языковой политики Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт госоргана.
"Госдума считает недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, осуществляемые в Украине под предлогом защиты государственного украинского языка. Депутаты Госдумы требуют от властей Украины остановить эту порочную практику и ждут от Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира ее осуждения", - говорится в заявлении Госдумы.
Согласно документу, 16 января 2021 года вступила в силу норма закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.
По мнению российских парламентариев, данная норма и ранее вступившие в силу положения данного закона противоречат Конституции Украины в части свободного развития и использования русского языка и обеспечения права на обучение на родном языке.
Также в заявлении отмечается, что "отношение к правам и свободам русского и русскоязычного населения, нашим соотечественникам в Украине является основополагающим для определения государственной внешней политики РФ".
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Не х#й шаст#ть!!!
Национальный состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарского края по переписи https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2002 года :НародЧисленность в 2002 г.,
тыс. чел.(http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17 * )Численность в 2010 г.,
тыс. чел.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Русские 4436,3 (86,6 %)4522,9 (88,3 %)в том числе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 Казаки 17,5 (0,3 %)5,3 (0,1 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5 Армяне 274,6 (5,4 %)281,7 (5,5 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B Украинцы 131,8 (2,6 %)83,7 (1,6 %)це все що необхідно знати про кацапів ...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національний склад Кубанського округу за даними перепису 1926 року:
українці 915 450 (62,2 %)
росіяни 498 102 (33,8 %)
Вторая за день система жизнеобеспечения отказала на МКС :
Система получения кислорода «Электрон-ВМ» вышла из строя 20.01.2021. на российском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные переговоров экипажа с Землей.
Ранее, в 7:45 (мскв) 20.01.2021. космонавт Сергей Рыжиков рассказал Центральному управлению полетами, что на МКС произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха СКВ-2. По его словам, на днях систему уже неоднократно пытались включить, но она вскоре отказывала.
Системы СКВ-1 и СКВ-2 находятся в модуле «Звезда», где также располагается источник утечки воздуха на МКС. О ней стало известно еще в августе, с этого времени экипаж занят поиском места утечки и ее устранением.
А гавкати свинособаки, навіть на своєму Їзикє, можуть скільки завгодно.
Тож не доки, а відтоді як, і аж до третього пришестя.
Нам решать на каком языке говорить!
Учите БУРЯТСКИЙ, говнюки!
То, что не могут позволить себе федерации, в унитарной стране вполне нормально и правильно.
А Українська держава вона суверенна країна, і вона чітко без злочинного втручання свого лютого ворога загарбника сама розбереться якою мовою розмовляти українцям своєю рідною українською, або на чужій ворожій окупаційній російській.
Вiн щe щocь кaзaв типy "Нє зaбивaєм вєщi в caлoнє", aлe я мoвчки вийшлa, пocтaвилa oднy зipкy зa пoїздкy i нaпиcaлa cкapгy в cлyжбy пiдтpимки нa нeaдeквaтнy пoвeдiнкy вoдiя чepeз мoю yкpaїнcькy.
Зa 5 xв. пpийшoв лиcт з вибaчeннями, oбiцянкoю пpoвecти poзмoвy з тим вoдiєм тa 25 гpн. кoмпeнcaцiї зa мopaльний збитoк.
Я бyдy пocтiйнo нaгaдyвaти yciм нaxaбaм чи нeвiглacaм, щo в Укpaїнi дepжaвнa мoвa oднa i її тpeбa пoвaжaти! Я дoклaдy вcix мoжливиx зycиль, щoб пpишвидшити чac, кoли вoнa бyдe пaнiвнoю y cвoїй кpaїнi. Бo мoвa - цe вaжливa cклaдoвa нaцioнaльнoї iдeнтичнocтi. Цe збpoя i зaxucт, i цe тe, щo нe пiдлягaє oбгoвopeнню…https://proholovne.com.ua/bchopa-vuklykala-takci-idy-b-kintsi-poizdky-vvichlyvo-ckazala-vodiiu-diakyiu-bin-pozvepnyvcia-do-mene-i-z-iexydnoiu-pocmishkoiu-uidluvo-kazhe/?fbclid=IwAR1LvbOvKs6AB8T4-IzZQIvze6lyys81_4rC3638TktzaLWi6cn94FRWeb4
Існували накази та розпорядження щодо заборони розмовляти українською. Ось така фігня, малята
Кацапы просто ввели греколатинские слова, а до этого их учили на латыни...я считаю что их надо преподавать на английском и английский учить с детсадика...
До 5 класса (у меня была украинская школа) математику еще можно было учить, а физику уже нет...
А вот историю как раз наоборот легче учить українською
Застосування української мови на території України є нормальним і цілком обгрунованим явищем.