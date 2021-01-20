Кличко: Тарифы на тепло до конца отопительного сезона в Украине повышать не будут

Тарифы на отопление и горячее водоснабжение до конца отопительного сезона в Украине повышать не будут.

Об этом заявил мэр Киева, председатель АГУ Виталий Кличко, по результатам правительственного совещания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кличко.

"Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов", – отметил после совещания Кличко.

Он также сообщил, что в понедельник должен быть подписан Меморандум между правительством, АГУ и представителями парламента об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебанием цены на газ в Украине. В частности – первоочередных шагов по урегулированию вопроса разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения.

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В правительственном совещании, инициированной Ассоциацией городов Украины, приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, мэры: Киева – Виталий Кличко, Мариуполя – Вадим Бойченко, Кропивницкого – Андрей Райкович, Винницы– Сергей Моргунов, Кривого Рога – Константин Павлов и первый заместитель городского головы Харькова – Александр Новак, представители НАК "Нафтогаз Украины", Офиса Президента Украины и народные депутаты.