Зеленский о 46-м президенте США: Буду рад приветствовать Байдена в хорошо известном Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи с новоизбранным президентом США Джо Байденом и считает, что отношения между странами станут лучше.
"Наблюдаю за инаугурацией нового президента США из нового офиса на улице Банковой. Буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию Зеленского в Twitter.
Напомним, Джо Байден 20 января принял присягу в Вашингтоне и, таким образом, стал 46-м президентом США.
Торжественная церемония инаугурации главы государства проходит перед зданием Капитолия.
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+73 саша паламарчук
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+65 Вася Шевченко #371210
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+49 Sav UA
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Штати вам пригадають зрив цієї операції...Вони таке не забувають !
То у Зеленського грає очко 🎼🎵🎶🎶🎶
Ми діждемося Вашінгтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!Т.Г.Шевченко
Вот приедет Байден с визитом в Украину, а его хоба - и на допрос в СИЗО)))
На Троещине с шаурмой и пацаками? Ох уж эти шоумены