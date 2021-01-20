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Зеленский о 46-м президенте США: Буду рад приветствовать Байдена в хорошо известном Киеве

Зеленский о 46-м президенте США: Буду рад приветствовать Байдена в хорошо известном Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи с новоизбранным президентом США Джо Байденом и считает, что отношения между странами станут лучше.

"Наблюдаю за инаугурацией нового президента США из нового офиса на улице Банковой. Буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию Зеленского в Twitter.

Зеленский о 46-м президенте США: Буду рад приветствовать Байдена в хорошо известном Киеве 01

Напомним, Джо Байден 20 января принял присягу в Вашингтоне и, таким образом, стал 46-м президентом США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден стал 46-м президентом США

Торжественная церемония инаугурации главы государства проходит перед зданием Капитолия.

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20232) инаугурация (467) США (26409)


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Топ комментарии
+73
Зеленский о 46-м президенте США: Буду рад приветствовать Байдена в хорошо известном Киеве - Цензор.НЕТ 8946
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20.01.2021 19:36
+65
Зеленский о 46-м президенте США: Буду рад приветствовать Байдена в хорошо известном Киеве - Цензор.НЕТ 758

...
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20.01.2021 19:37
+49
Все зеля!
Зеленский о 46-м президенте США: Буду рад приветствовать Байдена в хорошо известном Киеве - Цензор.НЕТ 9896
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20.01.2021 19:38
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https://novynarnia.com/2020/08/18/yermak-derzhzrada-vargnerivczi/ Агент НАБУ звинуватив Єрмака у держзраді через зірвану операцію СБУ щодо "вагнерівців"

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Штати вам пригадають зрив цієї операції...Вони таке не забувають !
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20.01.2021 20:10 Ответить
Зеленський про 46-го президента США: Буду радий вітати Байдена в добре відомому Києві - Цензор.НЕТ 1587
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20.01.2021 20:11 Ответить
Дешевый сраколиз.
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20.01.2021 22:42 Ответить
Після того, що натворили зелені шмарклі в міжнародній політиці, Байден буде грати марші на тупих зелених головах своїм х..м.
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20.01.2021 20:13 Ответить
тим більше у вавачкі свій ручний пракурварор ))))
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20.01.2021 20:15 Ответить
Идиот. Шо ты несешь? Какой "хорошо известный Киев"? Ты пи...данулся совсем, валенок дурнуватый?
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20.01.2021 20:18 Ответить
Зеленському досидіти би на престолі до візиту Байдена в Україну...
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20.01.2021 20:19 Ответить
Чути тривожну музику.
То у Зеленського грає очко 🎼🎵🎶🎶🎶
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20.01.2021 20:25 Ответить
Байден х...й ложил на тебя " недоразумение " ты Украины...
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20.01.2021 20:25 Ответить
Неужели ЗЕля уже запасся вазелином?
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20.01.2021 20:30 Ответить
Киев конечно известный, и 146% свой зеленый генпрокурор с делами против сына Байдена не менее известный.
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20.01.2021 20:32 Ответить
Бубочка, у нас складається гарна традиція вітати колишніх наших президентів у Ростові. З нетерпінням очікую таку можливість привітати тебе. Ну, будь ласка!
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20.01.2021 20:36 Ответить
Коли
Ми діждемося Вашінгтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!Т.Г.Шевченко
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20.01.2021 20:47 Ответить
"...в добре відомому Києві, біля добре відомої шаурмячечної."
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20.01.2021 20:55 Ответить
Зеленський думає, що шпильку про хорошо известный Киев Байден проковтне. Байден вже з одним шоуменом розібрався на виборах, то що йому якийсь піаніст.
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20.01.2021 20:59 Ответить
а не усЦися від радості?
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20.01.2021 21:04 Ответить
На российских пропагандистских ресурсах не найдешь столько "острот" в адрес Украиньі, сколько на "Цензоре". Грустно все єто.
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20.01.2021 21:14 Ответить
Громадяни мають право...
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20.01.2021 21:56 Ответить
Право мают , не мают совести. Да и кто знает , чье у них "громадянство" ?
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21.01.2021 09:35 Ответить
Ишь ты, взгрустнулось ему, а когда ты и тебе подобные про липецкую фабрику круглосуточно завывали, не грустил?
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21.01.2021 16:06 Ответить
заскавичала , ***** ...
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20.01.2021 21:16 Ответить
гнусавый заскулил
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20.01.2021 21:24 Ответить
Байден о 6-м президенте Украины: Буду рад приветствовать Зеленского в хорошо известном Федеральном суде.
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20.01.2021 21:58 Ответить
А уголовное дело против Байдена и Порошенко - так и не закрыли)))
Вот приедет Байден с визитом в Украину, а его хоба - и на допрос в СИЗО)))
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20.01.2021 21:59 Ответить
Ну, яка кажуть, готуйся - "держи попу шире".
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20.01.2021 22:06 Ответить
Байден не будет сотрудничать с Зелемойскими...
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20.01.2021 22:11 Ответить
сНАЧАЛА БЫ ЛУЧШЕ УВОЛИЛ РОССИЙСКОГО АГЕНТА ЕРМАКА ! вООБЩЕ УЖЕ ВОЛОДЬКА АМЕРЕКАНЦЕВ ЗА ДУРАКОВ ДЕРЖИТ !? ЧОКНУЛСЯ ВКРАЙ!
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21.01.2021 00:19 Ответить
в хорошо известном Киеве
На Троещине с шаурмой и пацаками? Ох уж эти шоумены
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21.01.2021 04:47 Ответить
Порох своїм потом налагоджував відносини з Америкою, а ця мерзенна шмаркля тепер на намагається цим користуватися! Ну до чого ж потворна мразота !🤬
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21.01.2021 08:39 Ответить
За 8 років віце-президентом, Байден розібрався, що з себе представляє Україна та її політики. Під час виступу у Верховній раді, він з великою повагою говорив про Революцію гідності і світлі обличчя людей, загиблих на майдані, фото яких він побачив на аллеї. Про що він може говорити з людьми, які штурмували майдан, а зараз є частиною влади?
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21.01.2021 12:49 Ответить
байден себе поважае і поважае своіх громадян і йому неможливо пояснити що таке правління 95 кварталу в центрі европи
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21.01.2021 13:16 Ответить
Д.Байден и США помогут Україні впоратися з рашистсько-крємлядьським Мордором і з внутрішніми ворогами - риго-кучмо-шакАладними щурами, тарганами і клопами.
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21.01.2021 13:50 Ответить
Ты сперва порядок наведи в стране, коррупцию изведи, а потом приглашай Байдена, не позорься.
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21.01.2021 18:24 Ответить
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