Зеленский о 46-м президенте США: Буду рад приветствовать Байдена в хорошо известном Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи с новоизбранным президентом США Джо Байденом и считает, что отношения между странами станут лучше.

"Наблюдаю за инаугурацией нового президента США из нового офиса на улице Банковой. Буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию Зеленского в Twitter.

Напомним, Джо Байден 20 января принял присягу в Вашингтоне и, таким образом, стал 46-м президентом США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден стал 46-м президентом США

Торжественная церемония инаугурации главы государства проходит перед зданием Капитолия.