Россия и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, - украинская делегация в ТКГ

Российская Федерация и народный депутат Украины Виктор Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах, для чего планируют ввезти в Украину через Беларусь из России девять человек, которые удерживались на временно оккупированной территории Украины.

Об этом говорится на странице в Фейсбук украинской делегации в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто эти лица, были ли они верифицированы в списках на овобождение, которые обсуждались в рамках Трехсторонней контактной группы, в каком состоянии эти лица - пока неизвестно", - констатируют в украинской делегации в ТКГ в обнародованном на странице делегации в соцсети Фейсбук сообщении, опубликованном в среду вечером.

В делегации отмечают, что такая активность РФ, ее попытки использовать Медведчука, являются демонстративным шагом, который подвешивает процедуры и практики, реализуемые в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы.

"Руководство Российской Федерации таким образом пренебрегает договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в нормандской формате, фактически унижая значения соответствующих усилий Германии, Франции и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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В украинской делегации сообщают, что предварительно известно, что эти 9 человек "достали" с оккупированной территории Украины, перевезли в Ростов, там продержали, готовясь "отдать" Медведчуку.

Согласно же украинским государственным процедурам, этих лиц при пересечении границы Украины придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку специальных служб - фактически, Кремль и Медведчук подставляют этих людей под дополнительную нагрузку, пытаясь вывезти их в обход официальной процедуры освобождения через площадку ТКГ.

"Глубоко аморальная попытка использовать судьбы людей, которые удерживались на оккупированной территории, с политической и имиджевой целью еще раз демонстрирует всем, что Медведчук является неадекватным званию украинского гражданина лицом, а РФ - не способным выполнять на этом этапе элементарные процедуры и практики, за которые сама взяла на себя ответственность. Руководство государства и украинские спецслужбы дадут этим попыткам соответствующую оценку. Также, мы ждем ответной реакции международных партнеров", - подытожили в украинской делегации ТКГ.

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Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".