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Новости Обмен пленными
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Россия и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, - украинская делегация в ТКГ

Россия и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, - украинская делегация в ТКГ

Российская Федерация и народный депутат Украины Виктор Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах, для чего планируют ввезти в Украину через Беларусь из России девять человек, которые удерживались на временно оккупированной территории Украины.

Об этом говорится на странице в Фейсбук украинской делегации в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто эти лица, были ли они верифицированы в списках на овобождение, которые обсуждались в рамках Трехсторонней контактной группы, в каком состоянии эти лица - пока неизвестно", - констатируют в украинской делегации в ТКГ в обнародованном на странице делегации в соцсети Фейсбук сообщении, опубликованном в среду вечером.

В делегации отмечают, что такая активность РФ, ее попытки использовать Медведчука, являются демонстративным шагом, который подвешивает процедуры и практики, реализуемые в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы.

"Руководство Российской Федерации таким образом пренебрегает договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в нормандской формате, фактически унижая значения соответствующих усилий Германии, Франции и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение России передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ, – МИД Украины

В украинской делегации сообщают, что предварительно известно, что эти 9 человек "достали" с оккупированной территории Украины, перевезли в Ростов, там продержали, готовясь "отдать" Медведчуку.

Согласно же украинским государственным процедурам, этих лиц при пересечении границы Украины придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку специальных служб - фактически, Кремль и Медведчук подставляют этих людей под дополнительную нагрузку, пытаясь вывезти их в обход официальной процедуры освобождения через площадку ТКГ.

"Глубоко аморальная попытка использовать судьбы людей, которые удерживались на оккупированной территории, с политической и имиджевой целью еще раз демонстрирует всем, что Медведчук является неадекватным званию украинского гражданина лицом, а РФ - не способным выполнять на этом этапе элементарные процедуры и практики, за которые сама взяла на себя ответственность. Руководство государства и украинские спецслужбы дадут этим попыткам соответствующую оценку. Также, мы ждем ответной реакции международных партнеров", - подытожили в украинской делегации ТКГ.

Также смотрите: Террористы "ЛДНР" через посредника передадут Украине девять пленных, - Денисова. ВИДЕО

Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".

Автор: 

Медведчук Виктор (1788) россия (95365) пленные (2127) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+6
https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1351229115081211904?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1351229115081211904%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fibigdan.com%2F

Россия и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 1091
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20.01.2021 20:59
+6
От кому варто вручить народну відзнаку "Героя України"!!!
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20.01.2021 21:04
+5
Террористы всегда так делают - берут людей в заложники, потом требуют за них политических уступок.
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20.01.2021 20:46
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Террористы всегда так делают - берут людей в заложники, потом требуют за них политических уступок.
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20.01.2021 20:46 Ответить
Росія і Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 1857
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20.01.2021 21:07 Ответить
Чекистан Путлера и его кум влезут в очередное дерьмо...
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20.01.2021 20:46 Ответить
у мєртвєччука такий антирейтинг, що навіть якщо він почне ходити по воді, він залишиться мєртвєччуком
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20.01.2021 20:46 Ответить
і у Бойка - також. Такий же
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20.01.2021 20:56 Ответить
так можно проверить освобождённых, говорить с ними и не обращать внимание на сцуку медведчука и всё, к чему такой пиар и от всех официальных контор - игнор и всё.
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20.01.2021 20:47 Ответить
Таке не можна ігнорувати.
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20.01.2021 20:49 Ответить
Бо це нЕлюди.
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20.01.2021 20:47 Ответить
а эффект от освобожденных будет навпаки отрицательным тема обмена пленных встанет и надолго..кстати думаю ИМЕННО ДЛЯ ЭТОЙ цели и делается такой факт...кроме того упоротые кацапы наносят удар по уже ненужному для них Вавке его мессенджи освобождение пленных это простоя мания величия на крови пленных вот Путин Россия и их консервы и ударили в самую точку...
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20.01.2021 20:48 Ответить
где можно устроица баньщиком?
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20.01.2021 20:49 Ответить
Белоруский телеканал БЕЛСАТ сообщил что под Слуцком РАБссия строит ГУЛАГ...
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20.01.2021 20:50 Ответить
Браццкая помощь РАБссии всегда ощущается
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20.01.2021 20:52 Ответить
Нікого не напрягає, що цей текст написав Арестович?
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20.01.2021 20:55 Ответить
https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1351229115081211904?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1351229115081211904%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fibigdan.com%2F

Россия и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 1091
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20.01.2021 20:59 Ответить
От кому варто вручить народну відзнаку "Героя України"!!!
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20.01.2021 21:04 Ответить
100%+++++++++++++++++++++++++++++++
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20.01.2021 21:18 Ответить
Одні рятували, інші парадиками бавились.
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20.01.2021 21:43 Ответить
"який підважує процедури та практики" Джерело: https://censor.net/ua/n3243018 Навіть Гугл перекладає правильно...
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20.01.2021 21:12 Ответить
Пекельні борошна перекладу зносять підлогу головного мозку.
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20.01.2021 21:42 Ответить
коли ми вже повісемо оціх медведчуков і т.п..?
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20.01.2021 21:13 Ответить
За притомної влади.
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20.01.2021 21:36 Ответить
"Россия и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, - украинская делегация в ТКГ" - Это, ясное дело, совершенно ошибочное заявление, знаете ли... Они, видите ли, используют. Всегда. Без исключений.
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20.01.2021 21:32 Ответить
Леша Арестович должен срочно предложить золотой дождь мост!
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20.01.2021 21:40 Ответить
Росія і Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 7815
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20.01.2021 21:40 Ответить
Да какая разница?!
Главнае штоб усех таксистав из плена паминять!
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20.01.2021 22:39 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали медведчуки, бандарєнкі, лукаші, бужанські, балашови, мураєви, шуфричі, ківалови.... .... ...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.01.2021 00:40 Ответить
 
 