ВАКС продлил на 2 месяца меру пресечения подозреваемому во взяточничестве экс-главе Кировоградской ОГА Балоню
Высший антикоррупционный суд в среду, 20 января, продлил срок действия меры пресечения подозреваемому во взяточничестве бывшему главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"В среду, 20 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего главу Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Подозреваемый обязан прибывать к детективу, прокурору, судье, в суд по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; не оставлять территорию Украины без разрешения следователя (детектива), прокурора следственного судьи или суда; воздерживаться от общения с участниками уголовного судопроизводства по поводу обстоятельств, изложенных в письменном сообщении о подозрении, кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда.
Срок действия постановления – до 20 марта 2021 года включительно.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. Перед этим Кабмин согласовал увольнение Балоня с поста главы Кировоградской ОГА.
Позже ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн, а его пособника - в 5 млн грн.
У Балоня и его сообщника изъяли более 4,5 млн грн, $320 тыс. и 24 тыс. евро.
27 июня Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня.
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