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Новости Борьба с коррупцией
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ВАКС продлил на 2 месяца меру пресечения подозреваемому во взяточничестве экс-главе Кировоградской ОГА Балоню

ВАКС продлил на 2 месяца меру пресечения подозреваемому во взяточничестве экс-главе Кировоградской ОГА Балоню

Высший антикоррупционный суд в среду, 20 января, продлил срок действия меры пресечения подозреваемому во взяточничестве бывшему главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В среду, 20 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего главу Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Подозреваемый обязан прибывать к детективу, прокурору, судье, в суд по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; не оставлять территорию Украины без разрешения следователя (детектива), прокурора следственного судьи или суда; воздерживаться от общения с участниками уголовного судопроизводства по поводу обстоятельств, изложенных в письменном сообщении о подозрении, кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда.

Читайте: Суд продлил сроки расследования по делу подозреваемого во взяточничестве экс-главы Кировоградской ОГА Балоня

Срок действия постановления – до 20 марта 2021 года включительно.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. Перед этим Кабмин согласовал увольнение Балоня с поста главы Кировоградской ОГА.

Позже ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн, а его пособника - в 5 млн грн.

У Балоня и его сообщника изъяли более 4,5 млн грн, $320 тыс. и 24 тыс. евро.

27 июня Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня.

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Автор: 

юстиция (758) Антикоррупционный суд (1202) мера пресечения (450) Балонь Андрей (18)


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20.01.2021 21:13 Ответить
Яка "складна" справа! Сейшельського генпридурка замінили на генпридурка без піськуна, а віз і далі не рухається!
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20.01.2021 21:14 Ответить
Два роки ЗЕбидлом обране НЄ ЧМО керує? найбільшою державою Європи і навіть не намагається зрозуміти бодай з половини власні повноваження, **** тупа.
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20.01.2021 21:17 Ответить
новые лица
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20.01.2021 21:16 Ответить
 
 