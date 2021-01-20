Безработные киевляне смогут бесплатно учиться в частных IT-школах столицы, - министр цифровой трансформации Федоров

Кабмин принял постановление "О реализации в г. Киеве эксперимента по профессиональному обучению зарегистрированных безработных для нужд работодателей сферы информационных технологий".

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Украина имеет огромный потенциал по развитию IT-индустрии, а наши специалисты считаются одними из лучших в мире. В то время, как спрос на квалифицированных IT-специалистов постоянно растет, мы запускаем очень полезную программу. Украинцы, которые потеряли работу, смогут учиться престижным и высокооплачиваемым IT-специальностям. Это плюс для обеих сторон - и для безработных, и для IT-компаний", - написал вице-премьер.

По его словам, обучение будет проводиться за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Средства фонда, предусмотренные на переподготовку безработных, могут осваивать не только аккредитованные при Минобразования учебные заведения, но и ІТ-академии, ІТ-курсы и другие, которые готовят квалифицированных ІТ-специалистов, однако не имеют лицензий, сертификатов и аккредитации.

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Люди, которые потеряли работу и зарегистрированы в качестве безработных в Центре занятости Киева, смогут пройти курсы и получить необходимые навыки для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях.

Отбором заведений образования и участников из числа зарегистрированных безработных для участия в эксперименте будут заниматься специально созданные комиссии.

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