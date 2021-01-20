В Черном море продолжаются испытания среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна" для ВМС Украины
В Черном море продолжаются испытания среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна", который был построен для нужд ВМС Украины. Сегодня утром корабль покинул акваторию Одесского порта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Работники судостроительного предприятия вместе с экипажем проверяют возможности и техническую готовность корабля во время самостоятельного плавания в море. В частности работу бортовых систем и механизмов к применению в штормовых условиях.
Отмечается, что это уже второй выход в море корабля в этом году. После проведения всех этапов государственных испытаний он должен войти в состав ВМС ВС Украины.
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У них вполне приличная автономность, отличные мореходные качества и множество места для установки всевозможного дополнительного оборудования: универсальные артиллерийские установки, армейские РЛС, даже небольшие ЗРК можно разместить (типа Стрела-10 к примеру).
а в севастопольской бухте и донузлав осталась "ондатровая шапка", сворованная януковичем, сбежавшим с морской военной тайной...
так бы и с железной дорогой...досталась такая махина от ссср, а щаз ярмо на шее подтоптаной клячи, гоняющей пустые вагоны
Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-300» дебютував на міжнародній виставці озброєнь IDEX 2021 у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах.
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