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В Черном море продолжаются испытания среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна" для ВМС Украины

В Черном море продолжаются испытания среднего разведывательного корабля проекта

В Черном море продолжаются испытания среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна", который был построен для нужд ВМС Украины. Сегодня утром корабль покинул акваторию Одесского порта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Работники судостроительного предприятия вместе с экипажем проверяют возможности и техническую готовность корабля во время самостоятельного плавания в море. В частности работу бортовых систем и механизмов к применению в штормовых условиях.

Отмечается, что это уже второй выход в море корабля в этом году. После проведения всех этапов государственных испытаний он должен войти в состав ВМС ВС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе проходит испытания в море новый разведывательный корабль для ВМС Украины

Автор: 

ВМС (1461) испытания (378) корабль (2040) оборона (5198) Одесса (7868)


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Топ комментарии
+16
Идиот, на нем РЛС "Мельхиор" стоит, - на 400км все видит.
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20.01.2021 21:46
+7
Многие страны используют такие суда в качестве патрульных/сторожевых.
У них вполне приличная автономность, отличные мореходные качества и множество места для установки всевозможного дополнительного оборудования: универсальные артиллерийские установки, армейские РЛС, даже небольшие ЗРК можно разместить (типа Стрела-10 к примеру).
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20.01.2021 21:59
+5
_Удачи, хорошей погоды, тепла! (Про то, что плохой погоды не бывает почему-то чаще всего легко и без рефлексий рассуждают те, кто наблюдают её через окно из уютной комнаты... Вне досягаемости враждебной погоды.)
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20.01.2021 21:53
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Обычный рыболовецкий траулер, замаскированный под сейнер. Чуваки на рыбалку махнули.
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20.01.2021 21:41 Ответить
Идиот, на нем РЛС "Мельхиор" стоит, - на 400км все видит.
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20.01.2021 21:46 Ответить
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20.01.2021 22:03 Ответить
Многие страны используют такие суда в качестве патрульных/сторожевых.
У них вполне приличная автономность, отличные мореходные качества и множество места для установки всевозможного дополнительного оборудования: универсальные артиллерийские установки, армейские РЛС, даже небольшие ЗРК можно разместить (типа Стрела-10 к примеру).
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20.01.2021 21:59 Ответить
Його задача вести радіорозвідку, а не бойові дії.
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20.01.2021 22:28 Ответить
От і добре!
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20.01.2021 21:44 Ответить
Наш молодой флот!
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20.01.2021 21:47 Ответить
да, по сеньке шапка,
а в севастопольской бухте и донузлав осталась "ондатровая шапка", сворованная януковичем, сбежавшим с морской военной тайной...
так бы и с железной дорогой...досталась такая махина от ссср, а щаз ярмо на шее подтоптаной клячи, гоняющей пустые вагоны
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21.01.2021 09:38 Ответить
_Удачи, хорошей погоды, тепла! (Про то, что плохой погоды не бывает почему-то чаще всего легко и без рефлексий рассуждают те, кто наблюдают её через окно из уютной комнаты... Вне досягаемости враждебной погоды.)
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20.01.2021 21:53 Ответить
Теперь мы будем больше знать о действиях ЧФ. Что это нам даст? А какая разница?
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20.01.2021 21:58 Ответить
Кацапам это очень не нравится, а стало быть это уже хорошо.
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20.01.2021 22:21 Ответить
Идиот, ПКР должны знать куда лететь... Целеуказание, - важнейший компонент ВМСУ
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20.01.2021 23:27 Ответить
Пентагон прислал несколько десятков тонн грузов секретного содержания.А сегодня Эрдоган отправил в Азербайджан аж 40 самолетов военно-транспортной авиации Турции...Видать тоже шойся секретное...
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20.01.2021 22:01 Ответить
звідки в Україні лагуни? чи лагуни брать збираються?
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21.01.2021 00:13 Ответить
Гарна новина, кацапи вішайтесь.
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21.01.2021 02:57 Ответить
Про Пороха забыл. Нехорошо.
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21.01.2021 07:07 Ответить
Проект «Лагуна» или рыболовецкий траулер в роли морского разведчика https://flot2017.com/proekt-laguna-ili-ryboloveckij-trauler-v-roli-morskogo-razvedchika/
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21.01.2021 09:56 Ответить
Якщо дізнаєшся звідки ото , то сльози накатують : переробили рибацьке судно ( корпус старий ) , у 2020 аж 2 рази виходили у море для испиту , у цьому році ЗНОВУ вийшли в море ! Урррра ! ще декілька років іспиту - і готовий металобрухт від ВМС !!!!!
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21.01.2021 11:38 Ответить
Безпілотник «Сокіл-300» від КБ "ЛУЧ" дебютував на IDEX 2021

Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-300» дебютував на міжнародній виставці озброєнь IDEX 2021 у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Розробку Київського державного конструкторського бюро «ЛУЧ» продемонструвало держпідприємство «Укрспецекспорт».

На головній міжнародній виставці озброєнь Близького Сходу показали масштабовану модель українського перспективного дрону.
Презентація повномасштабного макета ударного БПЛА «Сокіл-300» розробленого Конструкторським бюро «ЛУЧ» https://uprom.info/news/vpk/kb-luch-predstavyly-udarnyj-bezpilotnyk-vlasnoyi-rozrobky-foto/ провели 6 листопада 2020 року у приміщенні ДП «Жулянський машинобудівний завод «ВІЗАР».
Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат розробляли впродовж останніх 1,5 років Конструкторським бюро «ЛУЧ».За оцінками вартість одного такого дрону складає 45,6 млн гривень, якщо виробництво здійснюватиметься серійно, то ціна може бути зменшена на 30-40%.
Він оснащується вітчизняною оптико-електронною станцією, може використовувати декілька типів двигунів. Це як вітчизняні АІ-450Т2 та МС-500В-05С/СЕ, також іноземного виробництва - Rotax 914. В залежності від типу двигуна різниться і його «пуста» та «повна вага».
У варіанті з АІ-450Т2 ці показники складають 535/1225 кг відповідно, для МС-500В-05С/СЕ - 530/1220 кг та для Rotax 914 - 420/1130 кг.https://uprom.info/news/avia/bezpilotnyk-sokil-300-vid-kb-luch-debyutuvav-na-idex-2021/
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25.02.2021 15:19 Ответить
 
 