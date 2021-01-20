В Черном море продолжаются испытания среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна" для ВМС Украины

В Черном море продолжаются испытания среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна", который был построен для нужд ВМС Украины. Сегодня утром корабль покинул акваторию Одесского порта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Работники судостроительного предприятия вместе с экипажем проверяют возможности и техническую готовность корабля во время самостоятельного плавания в море. В частности работу бортовых систем и механизмов к применению в штормовых условиях.

Отмечается, что это уже второй выход в море корабля в этом году. После проведения всех этапов государственных испытаний он должен войти в состав ВМС ВС Украины.

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