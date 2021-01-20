Стратегия деоккупации Крыма передана в СНБО, ее принятие ожидается до 26 февраля, - Джапарова

Министерство иностранных дел Украины совместно с Постоянным представительством президента Украины в АРК направили на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны стратегию деоккупации Крыма.

Как сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова во время комитетских слушаний в Верховной Раде, до 26 февраля СНБО могут принять этот документ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Когда мы только начинали разрабатывать архитектуру и видение "Крымской платформы", мы вместе с Постоянным представительством президента в АРК инициировали разработку своих частей стратегии деоккупации и, синхронизируя с правительством и профильным министерством временно оккупированных территорий, отправили их на рассмотрение СНБО. Мы ожидаем, что в символические даты 26 февраля (День крымского сопротивления российской оккупации. - Ред.) у нас будет тематическое заседание СНБО и принятие подобной стратегии. Я знаю точно, что работа над этим ведется", - сказала она.

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