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Новости Оккупация Крыма
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Стратегия деоккупации Крыма передана в СНБО, ее принятие ожидается до 26 февраля, - Джапарова

Стратегия деоккупации Крыма передана в СНБО, ее принятие ожидается до 26 февраля, - Джапарова

Министерство иностранных дел Украины совместно с Постоянным представительством президента Украины в АРК направили на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны стратегию деоккупации Крыма.

Как сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова во время комитетских слушаний в Верховной Раде, до 26 февраля СНБО могут принять этот документ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Когда мы только начинали разрабатывать архитектуру и видение "Крымской платформы", мы вместе с Постоянным представительством президента в АРК инициировали разработку своих частей стратегии деоккупации и, синхронизируя с правительством и профильным министерством временно оккупированных территорий, отправили их на рассмотрение СНБО. Мы ожидаем, что в символические даты 26 февраля (День крымского сопротивления российской оккупации. - Ред.) у нас будет тематическое заседание СНБО и принятие подобной стратегии. Я знаю точно, что работа над этим ведется", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": О чем шутят команды из ОРДО, заявившиеся на российскую "Лигу смеха": Трудолюбивые люди Донецка и отдых с макеевскими типами

Автор: 

Крым (26365) СНБО (4430) деоккупация (847) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+1
Дайте угадаю стратегию:
Ветераны АТО и ООС - военные преступники, ВСУ распустить кроме потешного президентского полка
Отменить мовный закон, русский второй государственный,
СМИ только на русском, на государственном только ночью, но не больше 30% эфирного времени
Артисты вне политики, всем россиянам отменить запрет в въезд в Украину
Донбасс независимое государство в составе Украины
Отказ от НАТО
Прозрачная госграинца РФ

Переход на рубли

и т.д.
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20.01.2021 22:02
+1
Семидесяті роки судячи з портхвелів. Такі тоді були в моді.
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20.01.2021 22:22
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Жизнь в годы СССР Стратегия деоккупации Крыма передана в СНБО, ее принятие ожидается до 26 февраля, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3597 В Крыму и в оккупированном Донбассе наверное такая же жизнь
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20.01.2021 21:48 Ответить
Сволочи, "еще тот пломбир", наверное жрут...
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20.01.2021 21:52 Ответить
Не, не тот. От того пломбира на асфальт так не кидало...
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20.01.2021 21:55 Ответить
Кадр постановочный. Пьяный, спящий (расслабленный) человек держит согнутую левую ногу.
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20.01.2021 22:25 Ответить
Та вроде и правая нога согнута.
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21.01.2021 08:26 Ответить
Не досталось пломбира... Упало настроение...
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20.01.2021 22:32 Ответить
Какие одухотворенные лица!
Не иначе как собрание интеллектуальной и культурной элиты...
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20.01.2021 22:16 Ответить
Семидесяті роки судячи з портхвелів. Такі тоді були в моді.
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20.01.2021 22:22 Ответить
У баті в сараї парочка таких висить...
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20.01.2021 22:34 Ответить
А може в "Лигу смеха" Крым у рашистов выиграть?
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20.01.2021 21:49 Ответить
ЕСПЧ принял ИСК Украины против РАБссии,...,а это значит РАБссия агрессор и захватчик чужих территорий...,назначат выплаты по репарациям на ярды долларов...
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20.01.2021 21:53 Ответить
Ермаку не забыли рассказать что и как?
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20.01.2021 21:59 Ответить
Дайте угадаю стратегию:
Ветераны АТО и ООС - военные преступники, ВСУ распустить кроме потешного президентского полка
Отменить мовный закон, русский второй государственный,
СМИ только на русском, на государственном только ночью, но не больше 30% эфирного времени
Артисты вне политики, всем россиянам отменить запрет в въезд в Украину
Донбасс независимое государство в составе Украины
Отказ от НАТО
Прозрачная госграинца РФ

Переход на рубли

и т.д.
показать весь комментарий
20.01.2021 22:02 Ответить
 
 