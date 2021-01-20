Главные новости 20 января: Байден - президент США, глава ОБСЕ Линде посещает Донбасс
Джо Байден стал 46 президентом США, глава ОБСЕ Линде посещает Донбасс, террористы собираются отдать пленных украинцев куму Путина Медведчуку, - главные новости мира и Украины за 20 января
Инаугурация Байдена
Джо Байден принес присягу и стал 46-м президентом США. Он пообещал работать со всеми странами мира ради прогресса и безопасности на планете и заверил, что при нем США "восстановят отношения с союзниками".
Президент Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак и временный поверенный США в Украине Кристина Квин вместе смотрели трансляцию церемонии инаугурации. Зеленский зовет Байдена в Киев, а Квин обещает, что Штаты будут непоколебимы в поддержке Украины.
Глава ОБСЕ на Донбассе
Председатель ОБСЕ Анн Линде отправилась с визитом на Донбасс и посетила КПВВ в Золотом на Луганщине. Она считает, что конфликт на Донбассе не станет "замороженным", но также уверена, что оккупированные территории не стоит возвращать силой - как, например, Азербайджан вернул Нагорный Карабах.
Оккупанты хотят передать пленных украинцев куму Путина Медведчуку
Об этих планах говорили еще 15 января, но сегодня намерения оккупантов подтвердила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее слова, всего планируют передать 9 человек: 6 передадут террористы организации "ДНР", еще 3 - террористы организации "ЛНР". Этими планами возмущены МИД Украины и украинская делегация в Трехсторонней контактной группе. МИД называет такую передачу ударом по Нормандскому формату, ТКГ - попыткой России и Медведчука использовать пленных в своих политических интересах.
Штепу обязали ночевать дома
Суд в Харькове отправил экс-мэра Славянска Нелю Штепу под ночной домашний арест. Теперь она должна находиться дома с 22:00 до 5:00. Штепу подозревают в сепаратизме. Рассматривать дело по сути суд начнет 28 января.
Скандал с пророссийской блогеркой
Блогерка из Киева Таисия Маламан, известная также как di.rubens, прославилась признаниями в любви к России на Майдане независимости. Когда видео, на котором она называет Россию любимой страной, опубликовал офицер Анатолий Штефан, Маламан пригрозила ему судом. Через несколько часов после этого стало известно, что сотрудничество с блогеркой прекратила сеть продажи техники "Алло". "Алло за Украину", - пояснили в компании.
Российская "Лига смеха"
"Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании, на которую Зеленский в прошлом году наложил санкции. Среди бенефициаров медиахолдинга "СТС Медиа" - банк "Россия" и близкий к Путину бизнесмен Юрий Ковальчук, которые с 2014 года также включены в санкционный список США.
Заявки на участие в российской "Лиге смеха" подали команды из оккупированных Донецка и Симферополя. Шутить они будут, среди прочего, о трудолюбивых людях Донецка.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4086354638042306&set=a.753044638040006&type=3 Вчера в 09:13 ·
Ну що, схоже на те, що процес розпаду путінського "Північного потоку-2" набув незворотного характеру. На доповнення до норвезької сертифікаційної DNV GL, данської інжинірингової Ramboll, швейцарської страхової Zurich Insurance Group, німецька Bilfinger GreyLogix оголосила про розірвання контракту. Чому це заслуговує на особливу увагу, адже сума контракту сміховинна - 15 млн. євро - мізер порівняно з мільярдами, покладеними на дно морське.
Група компаній Bilfinger GreyLogix є визнаним лідером розробки та впровадження систем управління технологічними процесами. Вона забезпечила необхідним обладнанням та програмним забезпеченням існуючий "Північний потік". Тому автоматично отримала замовлення і на ПП2. Воно включало створення системи контролю руху природного газу та технологічної безпеки з центром управління трубопроводом у кантоні Цуг в Швейцарії, а також протипожежні системи на берегових терміналах в Росії на Німеччині.
Без усього цього газопровід не працюватиме, це буде просто красиво укладений на дно Балтики, добре ізольований та обетонований металобрухт з труб великого діаметру.
Міллер увесь в соплях і сльозах кілька годин тому скаржився на підступних американців самому Пу. А ще вчора він розвішував спагетті про "ввод «Северного потока - 2» в эксплуатацию в разумные сроки".
Отже, хто там нам розповідав роками про перспективу здачі труб ГТС України в металобрухт чи створення музею? Схоже, що музей газової російсько-німецької клептократії незабаром можна буде відкривати в Грайфсвальді на німецькому кінці труби ПП2. Директором варто призначити Навального, Варніга завгоспом, ну а Шредеру підійде легка праця - екскурсоводом
Меркель з Путіним підійдуть в якості рекламних агентів для дайвінгу в районі данського Борнгольма для бажаючих більш гострих відчуттів
П.С. Чекаємо на вихід з проекту французької ENGIE та Shell.
В Госдепе посмотрели спутниковые снимки российской бронетанковой техники на Донбассе и отправили в Украину еще четыреста штук «Джавелинов». В сирийской провинции Дейр-эз-Зор 8 февраля 2018 года были разгромленыдве российские роты «ЧВК «Вагнера», а тот же Госдеп США утопил на дне Балтийского моря более девятисот километров труб «Северного потока-2» и продлил санкции агонизирущей недоимперии.
Лидер партии ЛДПР господин Владимир Жириновский уже не пьёт «Шампанское» за здоровье президента США, а перешел на валериановые капли. Сын российской мамы и папы - юриста ненавидит Америку за поставленные Украине ПТРК FGM148 «Джавелины».
Из-за этой «подлянки» новейшая бронетехника Путина - танки «Армата» и многотопливный «Т-90 «Владимир» три года не задействованы в работе и ржавеют под открытым небом на Донбассе. Министерству нападения РФ приходится выплачивать экипажам бронетехники зарплаты за вынужденный простой. Ибо совершать танковую атаку против «Джавелинов» - безумие, а вывести стальных монстров с оккупированных территорий князю Темнейшему не позволяет гордость.У этой ракеты есть одна характерная особенность, которая позволяет ей уничтожать практически все имеющиеся на вооружении Московии танки. «Джавелин» наносит удар по слабой верхней части брони.
Поэтому российские танкисты в Сталинской народной республике целыми днями играют в футбол, а по вечерам глушат гранатами рыбу в реке Северский Донец и варят на костре уху. По выходным дням потомки Чингисхана упаковывают в деревянную тару демонтированные в местной больнице унитазы и смесители и отправляют малой скоростью на свою родину за Урал в Западную Сибирь.
Из-за плохого поведения князя Темнейшего в акватории Азовского моря США предложили Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry по программе: «Избыточное имущество».
В официальном сообщении на сайте Белого дома указано, что в рамках оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине в этом году безвозмездно 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности.
Не вдаваясь в подробности, следует отметить, что ВСУ в ближайшее время получат из США также некоторые виды оборонительного вооружения и военные транспортные средства.
https://charter97.org/ru/news/2021/1/20/408340/
🙈🙈🙈🙈🙈😂😂😂😂
- Вы про Сирию и Армению, Володимир Володимирович?
- Я про Геленджик!!
🙈🙈🙈😂😂😂
@newkc14
В Украине уверены в прорыве на новый уровень оборонных технологий в сотрудничетве с Турцией. Сотрудничество между Турцией и Украиной в сфере обороны способствует переходу Вооруженных Сил Украины от советской системы к стандартам НАТО, считают украинские эксперты.
@newkc14
В российском сегменте МКС сломалась система подачи кислорода. Теперь американцы будут не только кормить голодных русских космонавтов едой, но и питать их кислородом
🙉🙉🙉🙉😂😂😂😂
@newkc14
Записка, которую Трамп оставил на столе в Овальном кабинете перед уходом - «Джо, ты знаешь, что я победил»
🙈🙈🙈😂😂😂
@newkc14
Фильм Навального о дворце Путина за 24 часа посмотрели более 30 млн. человек. Эта аудитория больше чем аудитория всех кремлевских телеканалов вместе взятых