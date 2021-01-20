Главные новости 20 января: Байден - президент США, глава ОБСЕ Линде посещает Донбасс

Джо Байден стал 46 президентом США, глава ОБСЕ Линде посещает Донбасс, террористы собираются отдать пленных украинцев куму Путина Медведчуку, - главные новости мира и Украины за 20 января

Инаугурация Байдена

Джо Байден принес присягу и стал 46-м президентом США. Он пообещал работать со всеми странами мира ради прогресса и безопасности на планете и заверил, что при нем США "восстановят отношения с союзниками".

Президент Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак и временный поверенный США в Украине Кристина Квин вместе смотрели трансляцию церемонии инаугурации. Зеленский зовет Байдена в Киев, а Квин обещает, что Штаты будут непоколебимы в поддержке Украины.

Глава ОБСЕ на Донбассе

Председатель ОБСЕ Анн Линде отправилась с визитом на Донбасс и посетила КПВВ в Золотом на Луганщине. Она считает, что конфликт на Донбассе не станет "замороженным", но также уверена, что оккупированные территории не стоит возвращать силой - как, например, Азербайджан вернул Нагорный Карабах.

Оккупанты хотят передать пленных украинцев куму Путина Медведчуку

Об этих планах говорили еще 15 января, но сегодня намерения оккупантов подтвердила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее слова, всего планируют передать 9 человек: 6 передадут террористы организации "ДНР", еще 3 - террористы организации "ЛНР". Этими планами возмущены МИД Украины и украинская делегация в Трехсторонней контактной группе. МИД называет такую передачу ударом по Нормандскому формату, ТКГ - попыткой России и Медведчука использовать пленных в своих политических интересах.

Штепу обязали ночевать дома

Суд в Харькове отправил экс-мэра Славянска Нелю Штепу под ночной домашний арест. Теперь она должна находиться дома с 22:00 до 5:00. Штепу подозревают в сепаратизме. Рассматривать дело по сути суд начнет 28 января.

Скандал с пророссийской блогеркой

Блогерка из Киева Таисия Маламан, известная также как di.rubens, прославилась признаниями в любви к России на Майдане независимости. Когда видео, на котором она называет Россию любимой страной, опубликовал офицер Анатолий Штефан, Маламан пригрозила ему судом. Через несколько часов после этого стало известно, что сотрудничество с блогеркой прекратила сеть продажи техники "Алло". "Алло за Украину", - пояснили в компании.

Российская "Лига смеха"

"Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании, на которую Зеленский в прошлом году наложил санкции. Среди бенефициаров медиахолдинга "СТС Медиа" - банк "Россия" и близкий к Путину бизнесмен Юрий Ковальчук, которые с 2014 года также включены в санкционный список США.

Заявки на участие в российской "Лиге смеха" подали команды из оккупированных Донецка и Симферополя. Шутить они будут, среди прочего, о трудолюбивых людях Донецка.