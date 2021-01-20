Горсовет Харькова подал неполный пакет документов для назначения новых выборов мэра, - член профильного комитета ВР Безгин

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не вносил в повестку дня вопрос о назначении внеочередных выборов в Харькове. Если вопрос не рассмотрят до конца января, выборы назначат на октябрь 2021 года.

Об этом Суспільному 20 января сообщил член комитета Виталий Безгин, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас нечего выносить на заседание комитета 25 или 27 января. Соответственно, нечего рассматривать на следующей неделе в зале заседаний. Действительно, зашло ходатайство от секретаря горсовета на членов комитета: меня, Корниенко, Загоруйко и еще нескольких. Речь о назначении внеочередных выборов. Впрочем, никаких сопроводительных документов к этому ходатайству мы не получили", - отметил Безгин.

Так, нет заверенной печатью совета копии свидетельства о смерти городского головы, заверенной копии решения совета, которым принимается во внимание факт смерти мэра.

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"Из перечня, приведенного в законе "О местном самоуправлении", я как народный депутат состоянию на 20 января 2021 года получил только ходатайство. Свидетельство о смерти и копию решения совета общины не получил", - сказал Безгин.

"Это выглядит исключительно как политический шаг или сопроводительные документы из-за какой-то ошибки в комитет не добрались. В любом случае нечего рассматривать с правовой точки зрения", - добавил он.

Если вопрос не рассмотрят до конца января, то выборы в Харькове на весну 2021 году назначить не смогут.

"Что касается сроков, то это, действительно, так, если решение не будет принято в ближайшее время, то выборы могут быть назначены уже только на октябрь, а не на март", - сообщил Безгин.

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Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

1 января стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города.