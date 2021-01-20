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Новости Местные выборы-2020
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Горсовет Харькова подал неполный пакет документов для назначения новых выборов мэра, - член профильного комитета ВР Безгин

Горсовет Харькова подал неполный пакет документов для назначения новых выборов мэра, - член профильного комитета ВР Безгин

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не вносил в повестку дня вопрос о назначении внеочередных выборов в Харькове. Если вопрос не рассмотрят до конца января, выборы назначат на октябрь 2021 года.

Об этом Суспільному 20 января сообщил член комитета Виталий Безгин, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас нечего выносить на заседание комитета 25 или 27 января. Соответственно, нечего рассматривать на следующей неделе в зале заседаний. Действительно, зашло ходатайство от секретаря горсовета на членов комитета: меня, Корниенко, Загоруйко и еще нескольких. Речь о назначении внеочередных выборов. Впрочем, никаких сопроводительных документов к этому ходатайству мы не получили", - отметил Безгин.

Так, нет заверенной печатью совета копии свидетельства о смерти городского головы, заверенной копии решения совета, которым принимается во внимание факт смерти мэра.

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"Из перечня, приведенного в законе "О местном самоуправлении", я как народный депутат состоянию на 20 января 2021 года получил только ходатайство. Свидетельство о смерти и копию решения совета общины не получил", - сказал Безгин.

"Это выглядит исключительно как политический шаг или сопроводительные документы из-за какой-то ошибки в комитет не добрались. В любом случае нечего рассматривать с правовой точки зрения", - добавил он.

Если вопрос не рассмотрят до конца января, то выборы в Харькове на весну 2021 году назначить не смогут.

"Что касается сроков, то это, действительно, так, если решение не будет принято в ближайшее время, то выборы могут быть назначены уже только на октябрь, а не на март", - сообщил Безгин.

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Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

1 января стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города.

Автор: 

Кернес Геннадий (1286) местные выборы (2752) мэр (1648) Харьков (7450)


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Топ комментарии
+2
Горсовет Харькова подал неполный пакет документов для назначения новых выборов мэра, - член профильного комитета ВР Безгин - Цензор.НЕТ 5337
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20.01.2021 22:32
+1
Короче, Кернес годик-другой будет мэром...
Можно триллер снять, даже есть идея насчет названия: "Город мертвеца"
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20.01.2021 22:23
+1
Горсовет Харькова подал неполный пакет документов для назначения новых выборов мэра, - член профильного комитета ВР Безгин - Цензор.НЕТ 9431
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20.01.2021 22:31
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Короче, Кернес годик-другой будет мэром...
Можно триллер снять, даже есть идея насчет названия: "Город мертвеца"
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20.01.2021 22:23 Ответить
Горсовет Харькова подал неполный пакет документов для назначения новых выборов мэра, - член профильного комитета ВР Безгин - Цензор.НЕТ 5337
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20.01.2021 22:32 Ответить
Таких як Гепа (царство йому небесне) вже ніколи ніде може не бути.
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20.01.2021 22:24 Ответить
Горсовет Харькова подал неполный пакет документов для назначения новых выборов мэра, - член профильного комитета ВР Безгин - Цензор.НЕТ 9431
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20.01.2021 22:31 Ответить
Для полного пакета надо Генчика отрыть.....
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20.01.2021 22:32 Ответить
Гэпу можно откапывать на праздники,
Чтобы допа и харьковская шламота не
Скучали
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20.01.2021 22:47 Ответить
Главная беда в том что, что ушедший в мир иной оставил после себя тех ещё пройдох и ворюг. Теперь классика фразы из сов-фильма. Или мы вместе идём воруя, или нас ведут к прокурору всех. Карту будут путать долго и умно, попутно бабло стогуя. Научил ушедший превосходно. Здесь только один вариант. Прямое правление от президента и полное раследование большой группой следователей. И только потом выборы с чистого листа. Зачем это напечатал и сам не знаю---ведь этого не будет. Нет пока власти в стране административной и жёсткой по вертикали. Договорняки давно стали нормой уже 25 лет запросто.
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20.01.2021 23:12 Ответить
Хотелось немного внести ясность в текущие дела.Терехов при Кернесе был просто рабочей лошадкой.Он никак не влиял на финпотоки,принятие решений и распределение кэша.Всё было замкнуто только на Кернесе.Главным выгодополучателем был Кернес и его приближённые.Терехову перепадали мослы с барского.стола.Вступая в должность ,Терехов никому не должен и не обязан.И он сейчас замкнёт все потоки на себя ,либо начнёт закручивать гайки на груди у всевозможных бенефициаров.Что более вероятно, до переизбрания.Он должен размыть влияние банды Кернеса и заодно ОПЗЖ.Так что в теперешних реалиях Харькова он даже очень полезен народу Украины.Ибо Добкин,или ОПЗЖ это вообще Заколот против Украины.
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20.01.2021 23:33 Ответить
факт смерті відомого гангстера навіть підтвердили в рейху. І що слуга народу не може взяти довідку з єдиного реєстру. Ви подивіться, як цей прищ пише, мені "зайшло" звернення, то Гепа заходив, чи хтось інший зайшов "на огонек" То звернення міської ради було до Верховної ради чи до цього "Прища" видно, у разумкових той самий принцип як в одеських пацанів, які зустрічали Остапа, який входив Одесу (Черноморськ) із сторони Херсона. криками - ей ти, деньги давай. Хай він ще витребує довідку про судимості, довідку про перебування на лікуванні в одному відомому закладі м.Харкова, пояснення сусідів, свіідчення сотні відомих і поважних людей м.Харкова. А то по "состоянию на сейчас нечего виносить", само собою зрозуміло, раз нічого не зайшло, то нема чого виносити
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21.01.2021 00:45 Ответить
По почте свидетельство о смерти нельзя отправить? Член комитета только что всех назвал идиотами, и клал он на всех
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21.01.2021 09:37 Ответить
 
 