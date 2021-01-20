Киркоров: Мой друг Зеленский отрекся от меня, а мы же дружили - не разлей вода!

Выступавший в оккупированном Крыму российский исполнитель Филипп Киркоров обижен, что его в прошлом друг Владимир Зеленский не "решил вопрос" с запретом на въезд в Украину.

Об этом Киркоров рассказал в интервью изданию "Московский комсомолец", информирует Цензор.НЕТ.

"Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили — не разлей вода! Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом, получил звание, кстати, из рук далеко не пророссийского президента Виктора Ющенко...", - сказал он.

Киркоров говорит, что жалеет своих поклонников в Украине, которые 7 лет не могут увидеть его новые шоу, и огорчен негативной реакцией на его выступление в Эмиратах с Поляковой.

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"В России шума от того, что Киркоров выступил с украинской артисткой Поляковой, не было - наоборот, очень красиво подали, а в Украине подали в каком-то инфернально-извращенном виде. Чуть ли не с врагом народа она пела, который убивал людей. Это нонсенс и паноптикум", - считает он.

"Очень известный украинский артист бегает теперь от меня как от огня, даже если мы случайно встречаемся где-то под покровом ночи в ресторане. Мол, не дай бог кто-то увидит его со мной. Не буду говорить кто. Я этого артиста очень люблю, он украинская звезда и тоже меня очень уважает. Но я понимаю его чувства, боязнь за безопасность, потому что ему там жить", - рассказал Киркоров.

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"Я родился в СССР. Для меня и Украина, и Беларусь, и Молдова, и другие страны - единое культурное музыкальное пространство. Для меня не существует границ", - добавил российский артист.