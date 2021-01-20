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Киркоров: Мой друг Зеленский отрекся от меня, а мы же дружили - не разлей вода!

Киркоров: Мой друг Зеленский отрекся от меня, а мы же дружили - не разлей вода!

Выступавший в оккупированном Крыму российский исполнитель Филипп Киркоров обижен, что его в прошлом друг Владимир Зеленский не "решил вопрос" с запретом на въезд в Украину.

Об этом Киркоров рассказал в интервью изданию "Московский комсомолец", информирует Цензор.НЕТ.

"Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили — не разлей вода! Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом, получил звание, кстати, из рук далеко не пророссийского президента Виктора Ющенко...", - сказал он.

Киркоров говорит, что жалеет своих поклонников в Украине, которые 7 лет не могут увидеть его новые шоу, и огорчен негативной реакцией на его выступление в Эмиратах с Поляковой.

Читайте на Цензор.НЕТ: Киркорову на 5 лет запрещен въезд в Литву: Оправдывающих оккупацию Крыма терпеть не будем

"В России шума от того, что Киркоров выступил с украинской артисткой Поляковой, не было - наоборот, очень красиво подали, а в Украине подали в каком-то инфернально-извращенном виде. Чуть ли не с врагом народа она пела, который убивал людей. Это нонсенс и паноптикум", - считает он.

"Очень известный украинский артист бегает теперь от меня как от огня, даже если мы случайно встречаемся где-то под покровом ночи в ресторане. Мол, не дай бог кто-то увидит его со мной. Не буду говорить кто. Я этого артиста очень люблю, он украинская звезда и тоже меня очень уважает. Но я понимаю его чувства, боязнь за безопасность, потому что ему там жить", - рассказал Киркоров.

Также на Цензор.НЕТ: Ирина Билык развлекается в оккупированном Крыму с Киркоровым и Крутым. ФОТО

"Я родился в СССР. Для меня и Украина, и Беларусь, и Молдова, и другие страны - единое культурное музыкальное пространство. Для меня не существует границ", - добавил российский артист.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Киркоров Филипп (67) россия (95365) шоу-бизнес (151)


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Топ комментарии
+54
Не понял - кто кого дружил?
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20.01.2021 22:44
+48
ПНХ оба!
Киркоров: Мой друг Зеленский отрекся от меня, а мы же дружили - не разлей вода! - Цензор.НЕТ 885
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20.01.2021 22:59
+38
Зелька моя, я по тебе скучаю...
Киркоров: Мой друг Зеленский отрекся от меня, а мы же дружили - не разлей вода! - Цензор.НЕТ 7315
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20.01.2021 22:50
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Страница 3 из 3
Насрати на кіркорова . Старий совковий пердун .
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21.01.2021 06:37 Ответить
Когда оно хвалило ***** за крымнаш, оно тоже границ не видело?
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21.01.2021 06:41 Ответить
Не понятно почему запрет на 7 лет, когда за Крым только 3 года невъездной? Это получается , что он не прекращает ездить в Крым? А чего же он тогда хочет? Прекрашай в Крым ездить и на общих основаниях с тебя снимут ограничения. Или для одних закон, а для других президентский блат?
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21.01.2021 07:11 Ответить
"Киркоров говорит, что жалеет своих поклонников в Украине, которые 7 лет не могут увидеть его... "

пилять, какая потеря, не увидеть этого кацапо-болгарского ********(в обоих смыслах) и фонограмщика... как с этим жить? ужасть просто...
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21.01.2021 08:00 Ответить
Лячна перспектива! Геть чисто - страшна і чорна біда! Сонце має згаснути, Земля - налетіти на власну вісь, а з телевізорів "Г+Г" пропаде.
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21.01.2021 22:28 Ответить
Обожнюю коментаторів на Цензорі. Тут все є: і патріотизм, і регіт, і сарказм. І навіть колективні розбірки. Але свої. Почитаєш - настрій покращується. Всім дякую
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21.01.2021 08:07 Ответить
Филя, скажи путин ***** 3 раза))
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21.01.2021 08:08 Ответить
Навіть кацапикі почали розуміти, шо клоун і мати рідну продасть, якщо запропонують хороші гроші!
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21.01.2021 08:41 Ответить
Мародер офшорний вже давно продав свою.
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21.01.2021 13:32 Ответить
"Прав был адмирал Колчак, который, заходя с армией в очередной город, вешал объявление: "Артистов, кучеров и проституток не трогать - они одинаково нужны любой власти"
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21.01.2021 08:46 Ответить
Не переживай "филя", просто бубочка волнуется за свой преЗЕденский рейтинг, потому делает вид, что "не дружит".

Кіркоров: Мій друг Зеленський відрікся від мене, а ми ж дружили - не розлий вода! - Цензор.НЕТ 9836
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21.01.2021 12:32 Ответить
як там Орест Лютий казав у пісні: песни у вас не того формата
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21.01.2021 14:08 Ответить
А вот еще две почитательницы....

https://twitter.com/i/status/1351985894983667714 https://twitter.com/i/status/1351985894983667714
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21.01.2021 08:47 Ответить
Так и надо поступать с немытыми и небритыми Киркоровами-предателями!! за ради денег этого болгарчук готов выступить даже в жопе у пуйла!! Киркоров козёл!! Прикидывается дурачком!
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21.01.2021 09:16 Ответить
Ну если "единое культурное музыкальное пространство", то чего не приедешь в Украину или Литву?
Одно слово - румын! (с)
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21.01.2021 09:30 Ответить
Кіркоров: Мій друг Зеленський відрікся від мене, а ми ж дружили - не розлий вода! - Цензор.НЕТ 2524
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21.01.2021 09:40 Ответить
Йой, як невдобно вийшло...
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21.01.2021 13:03 Ответить
Все вопросы Филя к Вовану Пукину!
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21.01.2021 10:17 Ответить
Блин , еще одна вата головного мозга, родившаяся в СССР... Ему до балды , шо кацапы убивают украинцев, эта вата в знак протеста проти захвата крыма не откажется от своих корпоративов... Интересно, все болгары такие?
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21.01.2021 10:20 Ответить
Болгари - нормальні хлопці. А філя своєю наявністю підтверджує давню істину: в кожній нації є люди і є людиська.
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21.01.2021 13:02 Ответить
Киркоров не болгарин! Его отец армянский еврей, а мать - азербайджанская еврейка. ничего болгарского и славянского там нет. Об Этом говорят сами болгары!!!
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24.06.2021 00:25 Ответить
То й що? І серед євреїв більшість - добрі люди. Але людиська трапляються і серед євреїв.
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24.06.2021 00:33 Ответить
Зеленському +
ватним москалям --
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21.01.2021 10:25 Ответить
Скажи кто твой друг и я скажу кто ты.
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21.01.2021 10:32 Ответить
Цікаво цікаво і як близько ти Педросович був друзякою тому українському артистові...?????
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21.01.2021 12:46 Ответить
Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти .
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21.01.2021 12:59 Ответить
кацапы это вечные предатели.
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21.01.2021 13:07 Ответить
Не міг Філя не згадати про "вєрку" в "підпіллі".
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21.01.2021 13:09 Ответить
В ********** всього 12 міст мільйонників на величезній відстані одне від одного. В Україні 4 і всі відносно поряд. Звикли тварюки "годуватися" тут. Всіх на фіг! Щоб не смерділо!
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21.01.2021 13:18 Ответить
Dura Lex, sed Lex!

При чем тут друг?! Сам нарушил международное законодательство, сам и расплачивайся, Филя!
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21.01.2021 13:20 Ответить
Путлеру не пробовал жаловаться, Филька?
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21.01.2021 13:34 Ответить
Дон Филипп Обойный...
Кіркоров: Мій друг Зеленський відрікся від мене, а ми ж дружили - не розлий вода! - Цензор.НЕТ 714
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21.01.2021 13:39 Ответить
ну раньше брюс уилис ломбарды рекламировал в запорожье 10 лет назад фотки есть)
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21.01.2021 15:56 Ответить
Тільки українська музика почала розвиватись після довгого кацапського гніту і тут Пилип хоче приїхати)
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21.01.2021 14:02 Ответить
Для тебе і війни не існує. І могил наших героїв, і вдів із дітками на руках. Для таких як ти і Зєля існує тільки єдиний музикальний простір, який не має нічого спільного до культури.
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21.01.2021 14:19 Ответить
ніколи не помічала тієї дружби.
хіба що це були приватні стосунки типу дрючби.
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21.01.2021 16:37 Ответить
Что мы простые смертные полурабы можем знать о жизни богемной элиты?
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21.01.2021 18:55 Ответить
Да..ты не стрелял ...Но что ты сказал тем, кто стрелял ? Да - ты не убивал. Но что ты сказал тем, кто убивал народ страны, в которой ты народный артист ?
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21.01.2021 18:30 Ответить
В бункере стало тихо - пуйло осознало провал проекта "На зло Украине закопаем 100 млрд. долларов"

https://youtu.be/WtBj7R2YRus
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21.01.2021 22:06 Ответить
Два додіка-пєдіка, як же я вас ненавиджу!
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24.06.2021 00:27 Ответить
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