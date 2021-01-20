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Новости Агрессия России против Украины
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Европарламент признал агрессию РФ против Украины фактором прямой угрозы безопасности ЕС

Европарламент признал агрессию РФ против Украины фактором прямой угрозы безопасности ЕС

Европейский парламент во время пленарного заседания в Брюсселе принял два важных доклада о приоритетах внешней политики и политики безопасности ЕС в которых упоминается агрессия РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первый документ - доклад по имплементации Общей внешней политики и политики безопасности ЕС в 2020 году, подготовленный председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макалистером, набрал 340 голосов "за", 100 голосов "против", еще 245 депутатов воздержались.

"Европарламент подтверждает осуждение агрессивной политики России против Украины... нарушение прав крымских татар, блокады Азовского моря, захвата украинских газовых месторождений в Черном море. Европарламент остается полностью преданным политике непризнания незаконной аннексии Крыма, призывает Россию признать свою ответственность и использовать свое влияние на сепаратистов, которых она поддерживает, в полной мере выполнять обязательства по Минским соглашениями", - говорится в документе.

Кроме того, Европарламент признал негативную роль, которую Россия играет в замороженных конфликтах вдоль своих границ и осудил давление РФ на ближайших соседей ЕС. В частности, речь идет о нарушении Россией территориальной целостности Грузии и Молдовы.

При этом Европарламент признал, что нестабильность и непредсказуемость на границах ЕС и в его непосредственном соседстве представляет прямую угрозу безопасности Европейского Союза и его государств-членов.

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Второй доклад - годовой отчет по имплементации Общей политики в сфере безопасности и обороны в 2020 году, который был подготовлен депутатом Европарламента от Эстонии Свеном Миксером, Европарламент также принял большинством голосов: "за" проголосовали 387 депутатов, против - 180, воздержались 119.

Этот документ также содержит важные для Украины пункты. В частности, в преамбуле говорится, что при разработке доклада, среди прочих факторов, автор опирался на факт незаконной интервенции России и аннексии Крыма, а также систематические и целенаправленные нарушения Россией воздушных и морских границ стран-членов ЕС.

Европарламент, который согласовал выводы доклада, подтвердил "приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и других стран Восточного партнерства, выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Беларуси и подчеркнул поддержку суверенного демократического выбора народа этой страны".

Пункт 13 доклада вновь прямо обращается к ситуации в Украине, Грузии, Молдове и действиям РФ против упомянутых стран в нарушение международного законодательства.

"Европарламент обеспокоен фактом, что военные силы Российской Федерации все еще оккупируют значительную территорию Украины и Грузии в нарушение международного законодательства, все еще присутствуют в республике Молдова, а также тем, что Россия продолжает дестабилизацию мира и безопасности во всем регионе", - подчеркивает документ.

При этом депутаты Европарламента подтвердили вывод, что Россия проводит беспрецедентную по размаху кампанию дезинформации в странах Восточного соседства ЕС.

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Интересные положения содержатся в пункте 64 документа, который акцентирует на устранении "слабых мест" в обеспечении надежной обороны ЕС и защиты его граждан. В частности, среди факторов, которые вызывают обеспокоенность европейской стороны, "растущая милитаризация Крымского полуострова и попытки Российской Федерации дестабилизировать весь регион Черного моря.

Как отмечается в этом пункте, именно эта ситуация привела к признанию уязвимости восточного фланга НАТО на саммите в Уэльсе в 2014 году.

"Европарламент призывает ЕС признать уязвимость стран-членов на востоке с точки зрения надежности европейской обороны, и вместе с НАТО развить широкую стратегию для обороны и обеспечения безопасности на Восточном фланге", - говорится в документе.

Доклад рекомендует европейским институтам занять более активную позицию в урегулировании конфликтов в непосредственном соседстве Европейского Союза.

Напоминаем, ранее депутаты Европарламента высказались за основательный пересмотр отношений между ЕС и Российской Федерацией, исходя из комплексной оценки ее действий.

Автор: 

Европарламент (1795) россия (95365) Евросоюз (17061)


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Топ комментарии
+20
Белоруссия это где? Когда слышу Белоруссия и на Украине, то сразу возникают подозрения. У нормальных людей Беларусь. Белоруссия у ватников.
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21.01.2021 00:10
+15
Недобудована Вавілонська вежа прокинулась на сьомому році війни.
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20.01.2021 23:50
+15
Белоруссия это название от российских оккупантов. Вне зависимости от них и диктатора Лукашенко страна всегда Беларусь. Это принципиально. Так же как и "в Украине". А не на.
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21.01.2021 00:21
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Недобудована Вавілонська вежа прокинулась на сьомому році війни.
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20.01.2021 23:50 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13



1. Член ТКГ Гармаш сообщает, что на переговорах внезапно появились "советники ДНР/ЛНР" на правах участников (что оказалось неприятной новостью для украинской делегации). И все это с согласия якобы ОБСЕ
2. ОБСЕ заявило, что на эти уступки согласилась ... власть Украины.
Пи*дец.
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21.01.2021 08:21 Ответить
Встретил на Ютубе комментарий: Takamura Yui.
«Забыл упомянуть военную агрессию против Грузии, военное нападение на Украину, временную оккупацию Крыма и бомбёжки русскоязычного населения Донбасса из Гуково, сбитые пассажирские самолеты, отторгнутое 14 армией от Молдовы Преднестровье и ещё многое... Если вспомнить абсолютно всё, а весь мир это помнит и знает, сразу все приходят к выводу, что Россия страна террорист и у власти кровожадный сатанинский православный диктатор, а его население зомбированно зомбоящиком по которому сплошное победобесие и пропаганда, постоянно создают иллюзию внешнего врага, что бы народ боялся, ссался и молился на царя, чтоб тот их спас, только вот после всего этого, россию уже действительно практически весь мир хочет пустить на удобрение либо изолировать полностью, пока сами не вымрут в своем болоте гнилом. Будь проклята Россия и всё её население». Конец цитаты.
24 января 2015 года, в субботнее утро, когда местные жители украинского города Мариуполя пришли на рынок совершать покупки, российские православные «Ихтамнеты» обстреляли ракетами из «Градов» улицы, прилегающие к территории местного базара. Случайные прохожие помогали медикам и спасателям собирать в черные полиэтиленовые мешки фрагменты человеческих тел и кареты «Скорой помощи» доставили в городской морг тридцать один искалеченный труп. В тот роковой день реанимации города приняли на лечение сто семнадцать жертв «Русского православного мира». Дворники смывали водой с тротуаров человеческую кровь и помогали спасателям разбирать завалы рухнувших домов.
Источник: https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
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21.01.2021 09:52 Ответить
Международный уголовный суд в Гааге принял от юристов Украины и зарегистрировал Исковое Заявление против Российской Федерации за военные преступления и злодеяния: массовые убийства гражданского населения при обстрелах с территории России украинских населенных пунктов «Градами» и минометами, грабежи, мародерство, садизм и изнасилования российскими православными россиянами («ихтамнетами», «отпускниками» и «зелеными человечками») на временно оккупированных территориях украинского Донбасса и в Крыму, военными министра нападения РФ Сергея Шойгу.
Кроме спецназа ЧВК «Вагнера», военнослужащих МО и депутатов Госдумы, развязавших войну с Украиной, на скамье подсудимых в Гааге могут оказаться и российские журналисты («акулы пера» и «койоты микрофонов»), а также и телеведущие новостных программ и ток-шоу Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и леди Ольха Суха беева, которые систематически в своих передачах разжигали ненависть у российских телезрителей к жителям Украины и сеяли ложь в сердца имперцев.
Напрасно угро-финны успокаивают себя тем, что обнуленный президент РФ заблаговременно распорядился расторгнуть Соглашение по Международному уголовному суду и Россия, таким образом, перестала быть участником Римского статуса. Но это не значит, что Приговоры Гаагского суда не затронут интересы граждан Залесья.
Одной из радикальных мер оказать давление на православную страну, финансирующую терроризм, отравление ядами и отстрелы неугодных граждан, является блокировка международных платёжных систем VISA и Mastercard, а также отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы.
Первыми почувствуют на себе удары судьбы крымчане, купившие в период оккупации недвижимость в Крыму. После деоккупации Крыма все сделки с недвижимостью Украиной
будут признаны незаконными. Практически все политики высокого ранга, депутаты Госдумы и члены их семей станут «невыездными». Особый интерес у Судей вызвал текст первого Указа Гиркинда, изданный им в Славянске: «Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДНР» и подлежат физическому уничтожению».
Путинского православного киллера Игаля Гиркинда, члена Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
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21.01.2021 09:49 Ответить
Баба Ванга?
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20.01.2021 23:53 Ответить
Мокша под проксей
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20.01.2021 23:54 Ответить
Хотят ли русские войны???
да спросите кого угодно..
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20.01.2021 23:54 Ответить
доходе як до удава.
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20.01.2021 23:55 Ответить
Єто хорошо, но когда будут ипать мокшу, а не сюсюкаться с ней?!
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20.01.2021 23:57 Ответить
_Плуги что-то заподозрили... На седьмой год! А Грузия и атака на страну ЕС и НАТО с убийством высшего военного и политического руководства олигофренам ни на что не намекнули, не? У тормозов никакая тревожная лампочка в голове не вспыхнула?!
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20.01.2021 23:58 Ответить
..Вспомнили про Украину на СЕДЬМОЙ год войны с русней !!! Та не еврогеи - Угроза по настоящему будет для вас только тогда, когда Мы, Украина, дадим кацапо-воякам коридор к границе ЕС.
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20.01.2021 23:59 Ответить
Коридор у них и так есть. Белоруссия - военный союзник врага.
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21.01.2021 00:04 Ответить
Белоруссия это где? Когда слышу Белоруссия и на Украине, то сразу возникают подозрения. У нормальных людей Беларусь. Белоруссия у ватников.
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21.01.2021 00:10 Ответить
Пока что там - именно Белоруссия. Военный союзник врага, вообще-то!
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21.01.2021 00:16 Ответить
Белоруссия это название от российских оккупантов. Вне зависимости от них и диктатора Лукашенко страна всегда Беларусь. Это принципиально. Так же как и "в Украине". А не на.
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21.01.2021 00:21 Ответить
Пока эта страна не отозвала свой голос из позорных 11 стран, не поддержавших в ООН территориальную целостность Украины, мы будем называть ее БССР.
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21.01.2021 02:28 Ответить
Це там де водять хороводи, а їх лупцюють менти.
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21.01.2021 00:19 Ответить
Негоже кепкувати з чужої біди.
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21.01.2021 00:47 Ответить
особисто перестав коментувати другу просрану Білоруссю "кольорову революцію"..
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21.01.2021 06:54 Ответить
Ви звісно праві що до назви Вашої країни, але те, що, нажаль, "Білорусь союзник ворога України", від цього нікуди не дінешся.
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21.01.2021 00:23 Ответить
Скорее диктаторский режим Лукашенко союзник россии. Янукович при власти это же не равно Украина?
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21.01.2021 00:25 Ответить
поки що Білорусь не є суб"єктом міжнародної політики.
тому не можна відділяти її народ,котрий служить в російській(білоруської не існує)армії від Білорусі як Держави .
тому не можна зараз називати білоруський народ дружнім Україні.
тому що в будь-який момент у разі наказу з Кремля Білорусь розпочне бойові дії проти України.
інше питання,що Кремль розуміє РИЗИКИ ткого рішення.
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21.01.2021 06:52 Ответить
Білорусі кацапи відтяпали шмат України, Брест, Пінськ, Мозир, Гомель, це Україна.
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21.01.2021 09:19 Ответить
Де факто, у Лукашенка такий "союзник Росії", як у Порошенка -- Мінські домовленості. Не більше, не менше.
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21.01.2021 09:28 Ответить
Білорусь знову стала Білорусією, а, якщо дати ще трохи покерувати ЗЄгопнікам, Україна теж стане наУкраїною
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21.01.2021 09:35 Ответить
манахов - троль фсб."косит" под свiдомого
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21.01.2021 09:51 Ответить
Никакой угрозы для ЕС болотная мокша не представляет. Военные бюджеты, экономики, численность населения - несопоставимы. Для нас да, угроза смертельная.
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21.01.2021 00:05 Ответить
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21.01.2021 00:17 Ответить
Вся военная мощь ЕС - это НАТО, а НАТО - это в первую очередь - США !!! И без США - ЕС никто и звать их никак!!!
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21.01.2021 00:27 Ответить
Це,навпаки,Україна НЕЗАЛЕЖНА смертельна загроза для російської ІМПЕРІЇ.


І ми продовжуємо вигравати
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21.01.2021 06:56 Ответить
...признали агрессию РФ против Украины фактором прямой угрозы безопасности ЕС... это не все, кацапия есть угроза всему Миру.
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21.01.2021 00:16 Ответить
І виразив велику озабоченність цим продовжуючи купляти газ і нафту в РФ ... Тримати їхні корупційні гроші в свої банки і продавати нерухомість корупційним політикам з РФ причому вимагати підтвердження доходів із інших)))
Цією резолюцією Европа підняла рівень озабоченості до найвищого))) Над найвищим рівнем озабоченості буде неприємлимий і так .... А потім через місяц все утихне і знову заговорять про зняття санкцій
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21.01.2021 11:06 Ответить
Білорусь сестра України, а Бєлорусія це кліка Лукашенки.
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21.01.2021 00:46 Ответить
Європарламент визнав агресію РФ проти України фактором прямої загрози безпеці ЄС - Цензор.НЕТ 583
Лондон. Канадський скульптор українського походження Лео Мол, встановлено українською громадою Великої Британії з нагоди 1000-ліття Хрещення України 29 травня 1988 року.
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21.01.2021 01:09 Ответить
Что такое,у толерастов глазки открылись за столько лет? Или Байден повлиял? Но вы трубу дальше стройте)))
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21.01.2021 06:59 Ответить
Байден расии в помощь!
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21.01.2021 07:23 Ответить
Так настройте военных баз по периметру к раше, может и демографическая ситуация в Украине улучшиться, надо же как то противостоять - просовковой зеленой плесени в стране.
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21.01.2021 08:09 Ответить
На самом деле это большое событие. В Европарламенте полно депутатов, прикормленных рашкой, или выбранных туда рашколюбивым электоратом, которого тоже полно почти во всех европейских странах, И до сих пор не удавалось там принять какой-либо документ с прямым осуждением России. Наверняка победа Байдена сыграла свою роль и путинолюбы почувствовали запашок паленого.
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21.01.2021 09:08 Ответить
Так исключите РФерию из всех европейских организаций. А то то исключили , то обратно приняли. ( так там путинских друзей прихлебателей пруд пруди, то президент Венгрии Орбан, то старпер президент Чехии, то политики и бизнес Германии, то партнеры по танцам из Австрии, то друзья мафиози из Италии и т.д. Где реальное противодействие если вы что то там "признали". РФ нужно объявлять страной - террористом, а путина международным преступником, отключать от международной платежной системы и с весны вводить эмбарго на нефть, а может и на газ. А также провести расследование и арест всех активов рашен верхушки и их подставных лиц по всему миру. Но в ЕС дальше разговоров о глубокой озабоченности не чего не происходит. Поэтому хоть вот за это "признание" и то спасибо.
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21.01.2021 09:44 Ответить
Ого! Обепакоились! Апасля успакоились и забыли
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21.01.2021 10:19 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/v-evroparlamente-hotyat-ostanovit-stroitelstvo-severnogo-potoka-2-iz-za-aresta-navalnogo-rossijskimi-vlastyami После ареста российского оппозиционера Алексея Навального властями РФ в Европарламенте хотят остановить строительство «Северного потока-2 .
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21.01.2021 12:30 Ответить
Невже ці пі.... євродепутати 4 роки чекали, поки Трамп вступиться з Вашінгтону???
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21.01.2021 12:47 Ответить
каждая страна думает о своей шкуре,тем более европейская страна. Пы проанализируйте историю 20 века и поймете. Европа с удовольствием покупала у СССР газ и нефть таким образом спонсируюя своего врага. Европа и сейчас продаст веревку на которой ее повесят-если ей за это дадут хорошие деньги. А Украина должна надеятся только на себя
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21.01.2021 17:56 Ответить
бОльше ада и капса! низкосортный провокатор
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21.01.2021 14:25 Ответить
Не пройшло і шість років
Кацапи по помілори у нагородах але як повні дебіли вірять що з часом Крим увесь світ буде вважати рацєйським
Доки ім вдається завдяки грошам зображувати в голівудських філамах/ серіалах карти з Україною де Крим рацєйський, але ж це тільки лобіювання за грощі і не більше.
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21.01.2021 16:58 Ответить
Судя по тому как Европа долго думает-лучший друг Украины это все-же США. Европа слишком долго взевшивала упущенную прибыль от торговли с Россией и возможные последствия для Украины. И кстати снкции ЕС -это только потому что США их первая ввела и практически заставила сделать то-же самое ЕС. ЕС слишком любят деньги. Я не против ЕС,я за вступление Украины в ЕС,но не стоит забывать что главный союзник Украины,РЕАЛЬНЫЙ союзник-это США. Боже храни Америку!
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21.01.2021 17:53 Ответить
сначала вернули депутатов бензоколонки в европарламент . а потом вспомнили что ***** агрессор и окупант ---- как то все через сраку у вас господа --- ох вы там добалуетесь . ох вы там доиграетесь
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22.01.2021 06:18 Ответить
 
 