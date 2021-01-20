Европарламент признал агрессию РФ против Украины фактором прямой угрозы безопасности ЕС
Европейский парламент во время пленарного заседания в Брюсселе принял два важных доклада о приоритетах внешней политики и политики безопасности ЕС в которых упоминается агрессия РФ против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Первый документ - доклад по имплементации Общей внешней политики и политики безопасности ЕС в 2020 году, подготовленный председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макалистером, набрал 340 голосов "за", 100 голосов "против", еще 245 депутатов воздержались.
"Европарламент подтверждает осуждение агрессивной политики России против Украины... нарушение прав крымских татар, блокады Азовского моря, захвата украинских газовых месторождений в Черном море. Европарламент остается полностью преданным политике непризнания незаконной аннексии Крыма, призывает Россию признать свою ответственность и использовать свое влияние на сепаратистов, которых она поддерживает, в полной мере выполнять обязательства по Минским соглашениями", - говорится в документе.
Кроме того, Европарламент признал негативную роль, которую Россия играет в замороженных конфликтах вдоль своих границ и осудил давление РФ на ближайших соседей ЕС. В частности, речь идет о нарушении Россией территориальной целостности Грузии и Молдовы.
При этом Европарламент признал, что нестабильность и непредсказуемость на границах ЕС и в его непосредственном соседстве представляет прямую угрозу безопасности Европейского Союза и его государств-членов.
Второй доклад - годовой отчет по имплементации Общей политики в сфере безопасности и обороны в 2020 году, который был подготовлен депутатом Европарламента от Эстонии Свеном Миксером, Европарламент также принял большинством голосов: "за" проголосовали 387 депутатов, против - 180, воздержались 119.
Этот документ также содержит важные для Украины пункты. В частности, в преамбуле говорится, что при разработке доклада, среди прочих факторов, автор опирался на факт незаконной интервенции России и аннексии Крыма, а также систематические и целенаправленные нарушения Россией воздушных и морских границ стран-членов ЕС.
Европарламент, который согласовал выводы доклада, подтвердил "приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и других стран Восточного партнерства, выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Беларуси и подчеркнул поддержку суверенного демократического выбора народа этой страны".
Пункт 13 доклада вновь прямо обращается к ситуации в Украине, Грузии, Молдове и действиям РФ против упомянутых стран в нарушение международного законодательства.
"Европарламент обеспокоен фактом, что военные силы Российской Федерации все еще оккупируют значительную территорию Украины и Грузии в нарушение международного законодательства, все еще присутствуют в республике Молдова, а также тем, что Россия продолжает дестабилизацию мира и безопасности во всем регионе", - подчеркивает документ.
При этом депутаты Европарламента подтвердили вывод, что Россия проводит беспрецедентную по размаху кампанию дезинформации в странах Восточного соседства ЕС.
Интересные положения содержатся в пункте 64 документа, который акцентирует на устранении "слабых мест" в обеспечении надежной обороны ЕС и защиты его граждан. В частности, среди факторов, которые вызывают обеспокоенность европейской стороны, "растущая милитаризация Крымского полуострова и попытки Российской Федерации дестабилизировать весь регион Черного моря.
Как отмечается в этом пункте, именно эта ситуация привела к признанию уязвимости восточного фланга НАТО на саммите в Уэльсе в 2014 году.
"Европарламент призывает ЕС признать уязвимость стран-членов на востоке с точки зрения надежности европейской обороны, и вместе с НАТО развить широкую стратегию для обороны и обеспечения безопасности на Восточном фланге", - говорится в документе.
Доклад рекомендует европейским институтам занять более активную позицию в урегулировании конфликтов в непосредственном соседстве Европейского Союза.
Напоминаем, ранее депутаты Европарламента высказались за основательный пересмотр отношений между ЕС и Российской Федерацией, исходя из комплексной оценки ее действий.
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1. Член ТКГ Гармаш сообщает, что на переговорах внезапно появились "советники ДНР/ЛНР" на правах участников (что оказалось неприятной новостью для украинской делегации). И все это с согласия якобы ОБСЕ
2. ОБСЕ заявило, что на эти уступки согласилась ... власть Украины.
Пи*дец.
«Забыл упомянуть военную агрессию против Грузии, военное нападение на Украину, временную оккупацию Крыма и бомбёжки русскоязычного населения Донбасса из Гуково, сбитые пассажирские самолеты, отторгнутое 14 армией от Молдовы Преднестровье и ещё многое... Если вспомнить абсолютно всё, а весь мир это помнит и знает, сразу все приходят к выводу, что Россия страна террорист и у власти кровожадный сатанинский православный диктатор, а его население зомбированно зомбоящиком по которому сплошное победобесие и пропаганда, постоянно создают иллюзию внешнего врага, что бы народ боялся, ссался и молился на царя, чтоб тот их спас, только вот после всего этого, россию уже действительно практически весь мир хочет пустить на удобрение либо изолировать полностью, пока сами не вымрут в своем болоте гнилом. Будь проклята Россия и всё её население». Конец цитаты.
24 января 2015 года, в субботнее утро, когда местные жители украинского города Мариуполя пришли на рынок совершать покупки, российские православные «Ихтамнеты» обстреляли ракетами из «Градов» улицы, прилегающие к территории местного базара. Случайные прохожие помогали медикам и спасателям собирать в черные полиэтиленовые мешки фрагменты человеческих тел и кареты «Скорой помощи» доставили в городской морг тридцать один искалеченный труп. В тот роковой день реанимации города приняли на лечение сто семнадцать жертв «Русского православного мира». Дворники смывали водой с тротуаров человеческую кровь и помогали спасателям разбирать завалы рухнувших домов.
Источник: https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
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Одной из радикальных мер оказать давление на православную страну, финансирующую терроризм, отравление ядами и отстрелы неугодных граждан, является блокировка международных платёжных систем VISA и Mastercard, а также отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы.
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будут признаны незаконными. Практически все политики высокого ранга, депутаты Госдумы и члены их семей станут «невыездными». Особый интерес у Судей вызвал текст первого Указа Гиркинда, изданный им в Славянске: «Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДНР» и подлежат физическому уничтожению».
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Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
да спросите кого угодно..
тому не можна відділяти її народ,котрий служить в російській(білоруської не існує)армії від Білорусі як Держави .
тому не можна зараз називати білоруський народ дружнім Україні.
тому що в будь-який момент у разі наказу з Кремля Білорусь розпочне бойові дії проти України.
інше питання,що Кремль розуміє РИЗИКИ ткого рішення.
І ми продовжуємо вигравати
Цією резолюцією Европа підняла рівень озабоченості до найвищого))) Над найвищим рівнем озабоченості буде неприємлимий і так .... А потім через місяц все утихне і знову заговорять про зняття санкцій
Лондон. Канадський скульптор українського походження Лео Мол, встановлено українською громадою Великої Британії з нагоди 1000-ліття Хрещення України 29 травня 1988 року.
Кацапи по помілори у нагородах але як повні дебіли вірять що з часом Крим увесь світ буде вважати рацєйським
Доки ім вдається завдяки грошам зображувати в голівудських філамах/ серіалах карти з Україною де Крим рацєйський, але ж це тільки лобіювання за грощі і не більше.