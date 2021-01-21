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США возвращаются в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, - Байден подписал указы

США возвращаются в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, - Байден подписал указы

Новый президент США Джо Байден подписал указы, которые отменяют выход страны из Всемирной организации здравоохранения и Парижского климатического соглашения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Решение вернуть США в ВОЗ стало одним из первых, принятых Байденом с момента его инаугурации, состоявшейся несколько часов назад. В случае, если бы Байден не предпринял такого шага и не остановил бы процедуру выхода из ВОЗ, США бы официально покинули организацию 6 июля 2021 года.

В заявлении команды Байдена, опубликованном еще до инаугурации, говорилось, что США примут участие в проходящей на этой неделе работе исполнительного комитета ВОЗ, причем американскую делегацию возглавит ведущий американский инфекционист доктор Энтони Фаучи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Байден стал 46-м президентом США (обновлено). ФОТОрепортаж

Кроме этого, в заявлении говорится, что администрация Байдена будет работать с ВОЗ и другими партнерами США с целью реформировать и укрепить ВОЗ и поддержать действия этой организации в сфере здравоохранения.

Также Байден подписал указ, который позволяет начать процесс возвращения США в Парижское соглашение по климату. Этот процесс, как ожидается, займет около месяца. Документ будет представлен в ООН, и через 30 дней США официально вновь станут частью соглашения.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский и Ермак смотрели инаугурацию Байдена вместе с Квин

Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Автор: 

Байден Джо (2785) ВОЗ (777) климат (164) США (26409)


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Топ комментарии
+9
Якщо чуєш від когось про фашистів або неомарксистів, то це 100% кацап. Випий вже бояри та лізь на піч спати
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21.01.2021 01:01
+8
К примеру, почему вы протестуете у себя в Украине против "насаждения гомосексуализма в школах"?

к примеру, я в таких дебильных протестах участия не принимаю.

мало того, я даже не слышал, что такие в Украине есть.

то ты со своей Кацапией слегка спутал
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21.01.2021 01:36
+5
А мог бы и сенат разогнать
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21.01.2021 00:44
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Оперативненько.
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21.01.2021 00:42 Ответить
А мог бы и сенат разогнать
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21.01.2021 00:44 Ответить
😀
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21.01.2021 00:51 Ответить
а какой-нибудь Зеленский разве УЖЕ не разогнал Раду в день своей инаугурации ?
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21.01.2021 01:06 Ответить
Мертвечук круги на воде разгонит...
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21.01.2021 01:07 Ответить
Слуга мААсквы был у нас президентом 4 года.
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21.01.2021 01:26 Ответить
Путин, сажай Навального !
Пацан ты или не пацан?
Навальный с Геленджиком тебя так подставил ! 😂
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21.01.2021 01:29 Ответить
Горюшко, веь Рыжик так этим гордился...
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21.01.2021 00:44 Ответить
Не розумію, як можна гордитися виходом з еко-угоди? Ну реально тупо, вирішив і надалі засирати довкілля і ще й гордиться цим! Абсолютно ідіотське рішення Трампа було!
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21.01.2021 00:47 Ответить
Це вже точно х/й/з...
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21.01.2021 00:58 Ответить
США возвращаются в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, - Байден подписал указы - Цензор.НЕТ 1971
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21.01.2021 08:12 Ответить
https://censor.net/ua/user/444685
WHO(**ВОЗ), одна из саммых коррумпированных и бесполезных в мире структур (на уровне МОК и ООН), по уши замазанная в распространении "коронавируса"(***на прохання Пекіну).... - уродцы, от которых Трамп смог избавиться(***не зміг).
Ну кто бы удивлялся - Бидон первым делом вернул мафии, которая его выдвинула (ценой открытого мухлежа на выборах-***а ось це рашистський пі..дьож)) их любимые кормушки.
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21.01.2021 08:28 Ответить
Зря.. Кормить бездельников за счет налогоплательщиков !? Эти два соглашения не работают ...
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21.01.2021 00:47 Ответить
Ну-ну, тобі видніше мабуть))) Але чомусь на старій дизельній тачці тепер в купу європейських міст заїхати не можна!

І вугілля на ТЕС у Європі перестали палити майже всюди. А у нас??
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21.01.2021 00:48 Ответить
согласен , но ты говоришь немного не по теме..
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21.01.2021 00:58 Ответить
Якщо чуєш від когось про фашистів або неомарксистів, то це 100% кацап. Випий вже бояри та лізь на піч спати
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21.01.2021 01:01 Ответить
Ты такие ужасы нарисовал, я теперь не усну из-за этих неомарксистов...
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21.01.2021 01:05 Ответить
Саша он хотябы прочитал этот капитал маркса для начала....Вернулась эпоха социализма - я назвал это закон трёх поросят-«чем крепче дом - тем больше мигрантов туда хочет попасть»... Вранция уже выгребает « свободу равенство и братство» Британия уже просто в агонии.... Продержутся только те у кого есть ресурсы ( да да рашка на своих углеводородах и газе + лес и сырье..... Да там перемрут все но верхушка останется....Что-то я не в уже прямо массовых протестов- что и очевидно так как деградация налицоъъъъъ « воруют и пьют» С Шедрин ) А вот Европе придётся туго .... очень туго ибо своих ресурсов нет а платить за чужие надо.... Потом подымятся соседи Чехия скажет например - не хочу кормить ваших беженцев и пускать по квотам к себе.... Италия заплачет и попросит помощь.... У Германии на всех не хватит....Греции пипец полный .... они уже всем пофиг.... И все рассыпется как карточный домик.... Продовольствие и энергоресурсы а также мин ресурсы будут основной составляющей экономики..... А дальше - интереснее...
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21.01.2021 01:18 Ответить
Тут некому писать - эффект хуже чем у Даннинга Крюгера.....Включил ютуб я -послушал Харис и Кортезку - это просто Роза Люксембург и Клара цеткин - борьба с бедностью и зелёная тема...Я просто смеялся вслух. хахахаха да это США -Но это не царская Россия - это экономически развитая страна .....Импоследствия кризиса больно ударят по населению которое в один момент снесет неугодное правительство « не оправдавшее надежд» Будет 2 великая депрессия и самое страшное чтоб не начались последствия - начало 2 Гражданской войны....
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21.01.2021 01:35 Ответить
Про сноубордиста ( сам если в Канаде а не под прокси поймёшь) я вообще молчу .... население стареет - и соответственно налоговая нагрузка растёт.... Что он сделал - открыл границу беженцам в надежде на рабочую молодую силу типа......Ага эти м гранты где 2 малограмотных взрослых и 3-5 детей и старички просто тупо сели на пособия.... Потому что по их меркам соц хата и жратва это предел мечтаний..... Это не те первые волны мигрантов которые подняли экономику США и Канады..... Расскажи тут ещё прикол про метрическую систему цен и «американскую» ..... Тут не понимают что в сша цена за галлон а в Канаде за литр .... Бугагагга и доллар канадский дешевле США.... Особенности климата требуют повышенное внимание( а именно средства) на инфраструктурные объекты.....
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21.01.2021 01:41 Ответить
про Сороса будет ?
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21.01.2021 01:07 Ответить
Сорос профинансировал фиалку которая скупила все в Украине ъъъъ как и Гончарука с Маракаркой - Гончарук сидит на каком-то « рога и копытоинтеграция « а маракарку готовили на послиху - и ждали именно Результата выборов в сша и не утверждали ее ..... Эти клоуны тупые тренингисты.... Сорос правильно все делает в свою сторону - ибо социальная модель самая удобная для .... корпораций ъъъъ дадададад именно ка4 было в ссср главпромы всякие .... Социальный муравейник.... но проблема в том что будет только хуже ..... ибо это уровень пещерного первобытнообщинного строя....
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21.01.2021 01:23 Ответить
К примеру, почему вы протестуете у себя в Украине против "насаждения гомосексуализма в школах"?

к примеру, я в таких дебильных протестах участия не принимаю.

мало того, я даже не слышал, что такие в Украине есть.

то ты со своей Кацапией слегка спутал
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21.01.2021 01:36 Ответить
Этой культуры нет)))) Бугагага .... Самое большое бабло США давало этим организациям.... Тоесть скажем Китай бесконтрольно выбрасывает в атмосферу и благодаря растущей экономике этих выбросов больше...- США должны сокращать своё производство... Будет эффект в падениии акций В следствии уменьшения производства и так далее... Интересно где администрация возьмёт деньги на соц выплаты..... «забрать и поделить - вот так я и думал - это Булгаков классика жанра...Любое лекарство сладким не бывает... Выход из этих непонятных организаций позволил сэкономить деньги для экономики , отметился рост производства в сша... А учитывая пандемию этот рост надо было сохранитьъъъъ. Тут одни боты и не понимают ничего .... Увеличение налогов постепенно разорит плавильщиков этих налогов - будет классика - зачем мне работать и кормить если я тоже могу сесть на пособие....Но кто тогда будет платитьъъъъ Ах да миллиардеры - которых Кортезка назвала вообще молчу кем.... Так вот они выведут деньги их экономики и завалят все как в 2008 .. Ъъъъ Просто тупо рухнут фондовые рынки и все .... посмотрим что будет через пару мес
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21.01.2021 01:09 Ответить
Шустрий дєда! Йому ще багато чого треба буде прибирати за трампаксом.
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21.01.2021 01:13 Ответить
Дідо, а фінансування лишиш їм на тому ж рівні чи збільшиш ?
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21.01.2021 01:17 Ответить
Так он уже сказал - типа увеличит налоги..... будут давать соц выплаты и отстрочат кредиты на обучение и ипотеку домов ( это свиздец банки лопнут )
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21.01.2021 01:27 Ответить
Это деградация - отрицательный отбор .... Запомни - сорные растения хорошо развиваются только при нарушении культурного агроценоза.... в Луговой траве осота нет - ибо там иерархия
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21.01.2021 01:25 Ответить
тому що тут соєва інфопомийка
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21.01.2021 09:54 Ответить
Припустімо,що в Україні є два мільйони електрокарів.Хтось підраховував,скільки на таку кількість піде електроенергії? І де її взяти?Я вже не кажу,що на зарядку електрокарів,потрібен час.В нас через 15 років АЕС не залишиться.Що буде замість АЕС? Навіть в Європі є акції,щоб закрити АЕС.Де вони електрику візьмуть,в москалів? За сонячні батареї не кажіть.В нас сонця нормального,вже зо два місяці немає.Ефективність сонячних батарейок при цьому,доволі низька.От якби термоядерні станції зробили,це би був прорив.Але за них говорять з 50-х.,від коли бомбу термоядерну підірвали.
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21.01.2021 01:36 Ответить
Вспомни дизеля)))) рудольфа- та же история.... это как маятник развития.... Тоесть ты хочешь обвалить всю эволюциию углеводородной индустрии- я тебе скажу больше почитай про реактор холодного синтеза - дадададад именно - отчёт приняли ( ну назвали в честь шарлатана для запоминания) Так вот слил я этот ответчик с интернета и подлез к одному академику НАН во время « сабантуя» .... Дедушка древний но интересный ( не в обиду сказано так как мне важно было именно мнение человека так сказать философского восприятия ( типа Сахарова Курчатова) -Несколько его предложений по этой статье расставили для меня точки над і..... Так вот в Киеве есть даже модель реактора в КПИ...... Иран не имея ничего «лезет в эту технологию получая по голове» А Украина все просрала
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21.01.2021 01:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/464971 Україна це населення.Окремі люди в нас стали феодалами.
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21.01.2021 03:53 Ответить
https://www.nbcnews.com/politics/white-house/biden-take-immediate-steps-undo-key-trump-initiatives-unveil-immigration-n1254808

Biden takes immediate steps to undo key Trump initiatives, unveils immigration plan

WASHINGTON - President Joe Biden spent his https://www.nbcnews.com/politics/white-house/covid-relief-economic-stimulus-immigration-what-expect-biden-s-first-n1254455 first hours as president undoing many of the hallmarks of former President Donald Trump's tenure and allowing Biden to begin his own path on how the U.S. will respond to multiple national crises.
Biden signed more than a dozen executive actions Wednesday in the Oval Office just hours after arriving at the White House after having been https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/viewers-guide-biden-s-inauguration-day-everything-you-need-know-n1254340 sworn in as the 46th president, including measures to rejoin the Paris Agreement on climate change, repeal Trump's restrictions on travel from several Muslim-majority countries, stop construction of the Southern border wall and mandate the wearing of masks on federal property.
He also used his first day in office to propose a sweeping immigration reform bill, a lofty legislative task his administration has decided to take on from the start....
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21.01.2021 02:12 Ответить
хтось може докладно пояснити у чому користь членства в ВОЗ?
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21.01.2021 03:24 Ответить
Тут прихільників ВОЗу і не було, всі були не завдоволені з різних причин, та зараз байденісти інерційно мали б радіти, шо штати до нього повернулись, і користь вигадали б, а - ніт - мовчать.
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21.01.2021 07:45 Ответить
Основная задача Байдена это продление СНВ-3 и возвращение к договору по РСМД. Главное что убрали сумасшедшего из Белого дома.
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21.01.2021 04:15 Ответить
З РСМД - великі у мене сумніви... Американці "запустили коток"... Зупинить його буде дуже важко... Хіба що "народ-богоносець" повністю ліквідує ті крилаті ракети, яких натикав на плавучих коритах, обійшовши вимоги договору... Але і це вже не допоможе... Почалося розвертання угрупування військ США біля кордонів Росії... А це робота кількох попередніх років, і по команді "Стой! Раз-два!", її не зупинить... Кремль, зі своїми "многоходовочками", "довикаблучувався"...
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21.01.2021 06:32 Ответить
А это значит ,что скорее всего , Америка ослабит давление на "Северный поток-2" , ибо сжиженный газ- экологически грязный !
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21.01.2021 05:26 Ответить
Да ты шо?? И на сколько он экологически грязнее того что в трубах??
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21.01.2021 07:26 Ответить
https://www.facebook.com/michael.gonchar.5?hc_ref=ARS2-0ppWKjg6_Dvi9JtSoea2S01vKtnm4456-pH0-*************************&fref=nf Michael Gonchar
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4086354638042306&set=a.753044638040006&type=3 Вчера в 09:13 ·

Ну що, схоже на те, що процес розпаду путінського "Північного потоку-2" набув незворотного характеру. На доповнення до норвезької сертифікаційної DNV GL, данської інжинірингової Ramboll, швейцарської страхової Zurich Insurance Group, німецька Bilfinger GreyLogix оголосила про розірвання контракту. Чому це заслуговує на особливу увагу, адже сума контракту сміховинна - 15 млн. євро - мізер порівняно з мільярдами, покладеними на дно морське.
Група компаній Bilfinger GreyLogix є визнаним лідером розробки та впровадження систем управління технологічними процесами. Вона забезпечила необхідним обладнанням та програмним забезпеченням існуючий "Північний потік". Тому автоматично отримала замовлення і на ПП2. Воно включало створення системи контролю руху природного газу та технологічної безпеки з центром управління трубопроводом у кантоні Цуг в Швейцарії, а також протипожежні системи на берегових терміналах в Росії на Німеччині.
Без усього цього газопровід не працюватиме, це буде просто красиво укладений на дно Балтики, добре ізольований та обетонований металобрухт з труб великого діаметру.
Міллер увесь в соплях і сльозах кілька годин тому скаржився на підступних американців самому Пу. А ще вчора він розвішував спагетті, про "ввод «Северного потока - 2» в эксплуатацию в разумные сроки".
Отже, хто там нам розповідав роками про перспективу здачі труб ГТС України в металобрухт чи створення музею? Схоже, що музей газової російсько-німецької клептократії незабаром можна буде відкривати в Грайфсвальді на німецькому кінці труби ПП2. Директором варто призначити Навального, Варніга завгоспом, ну а Шредеру підійде легка праця - екскурсоводом
Меркель з Путіним підійдуть в якості рекламних агентів для дайвінгу в районі данського Борнгольма для бажаючих більш гострих відчуттівСША возвращаются в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, - Байден подписал указы - Цензор.НЕТ 3838
П.С. Чекаємо на вихід з проекту французької ENGIE та Shell.
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21.01.2021 08:06 Ответить
США то вышли-вошли,

а Украина как сидела смирно связанная по рукам Парижским соглашением так и сидит
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21.01.2021 09:19 Ответить
Знизити викиди США зможуть зменшивши видуботок нафти й газу. Байден про це ще на дебатах і до них говорив. Зменшують видобуток - збільшуються ціни на нафту. Збільшуються ціни на нафту - хто від цього виграє? Хто тут грає на руку москалям?
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21.01.2021 09:25 Ответить
так байденофіли нічим не відрізняються від зеленофілів...там нема чим думати...
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21.01.2021 09:57 Ответить
 
 