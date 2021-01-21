США возвращаются в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, - Байден подписал указы
Новый президент США Джо Байден подписал указы, которые отменяют выход страны из Всемирной организации здравоохранения и Парижского климатического соглашения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Решение вернуть США в ВОЗ стало одним из первых, принятых Байденом с момента его инаугурации, состоявшейся несколько часов назад. В случае, если бы Байден не предпринял такого шага и не остановил бы процедуру выхода из ВОЗ, США бы официально покинули организацию 6 июля 2021 года.
В заявлении команды Байдена, опубликованном еще до инаугурации, говорилось, что США примут участие в проходящей на этой неделе работе исполнительного комитета ВОЗ, причем американскую делегацию возглавит ведущий американский инфекционист доктор Энтони Фаучи.
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Кроме этого, в заявлении говорится, что администрация Байдена будет работать с ВОЗ и другими партнерами США с целью реформировать и укрепить ВОЗ и поддержать действия этой организации в сфере здравоохранения.
Также Байден подписал указ, который позволяет начать процесс возвращения США в Парижское соглашение по климату. Этот процесс, как ожидается, займет около месяца. Документ будет представлен в ООН, и через 30 дней США официально вновь станут частью соглашения.
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Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.
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Пацан ты или не пацан?
Навальный с Геленджиком тебя так подставил ! 😂
WHO(**ВОЗ), одна из саммых коррумпированных и бесполезных в мире структур (на уровне МОК и ООН), по уши замазанная в распространении "коронавируса"(***на прохання Пекіну).... - уродцы, от которых Трамп смог избавиться(***не зміг).
Ну кто бы удивлялся - Бидон первым делом вернул мафии, которая его выдвинула (ценой открытого мухлежа на выборах-***а ось це рашистський пі..дьож)) их любимые кормушки.
І вугілля на ТЕС у Європі перестали палити майже всюди. А у нас??
к примеру, я в таких дебильных протестах участия не принимаю.
мало того, я даже не слышал, что такие в Украине есть.
то ты со своей Кацапией слегка спутал
Biden takes immediate steps to undo key Trump initiatives, unveils immigration plan
WASHINGTON - President Joe Biden spent his https://www.nbcnews.com/politics/white-house/covid-relief-economic-stimulus-immigration-what-expect-biden-s-first-n1254455 first hours as president undoing many of the hallmarks of former President Donald Trump's tenure and allowing Biden to begin his own path on how the U.S. will respond to multiple national crises.
Biden signed more than a dozen executive actions Wednesday in the Oval Office just hours after arriving at the White House after having been https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/viewers-guide-biden-s-inauguration-day-everything-you-need-know-n1254340 sworn in as the 46th president, including measures to rejoin the Paris Agreement on climate change, repeal Trump's restrictions on travel from several Muslim-majority countries, stop construction of the Southern border wall and mandate the wearing of masks on federal property.
He also used his first day in office to propose a sweeping immigration reform bill, a lofty legislative task his administration has decided to take on from the start....
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4086354638042306&set=a.753044638040006&type=3 Вчера в 09:13 ·
Ну що, схоже на те, що процес розпаду путінського "Північного потоку-2" набув незворотного характеру. На доповнення до норвезької сертифікаційної DNV GL, данської інжинірингової Ramboll, швейцарської страхової Zurich Insurance Group, німецька Bilfinger GreyLogix оголосила про розірвання контракту. Чому це заслуговує на особливу увагу, адже сума контракту сміховинна - 15 млн. євро - мізер порівняно з мільярдами, покладеними на дно морське.
Група компаній Bilfinger GreyLogix є визнаним лідером розробки та впровадження систем управління технологічними процесами. Вона забезпечила необхідним обладнанням та програмним забезпеченням існуючий "Північний потік". Тому автоматично отримала замовлення і на ПП2. Воно включало створення системи контролю руху природного газу та технологічної безпеки з центром управління трубопроводом у кантоні Цуг в Швейцарії, а також протипожежні системи на берегових терміналах в Росії на Німеччині.
Без усього цього газопровід не працюватиме, це буде просто красиво укладений на дно Балтики, добре ізольований та обетонований металобрухт з труб великого діаметру.
Міллер увесь в соплях і сльозах кілька годин тому скаржився на підступних американців самому Пу. А ще вчора він розвішував спагетті, про "ввод «Северного потока - 2» в эксплуатацию в разумные сроки".
Отже, хто там нам розповідав роками про перспективу здачі труб ГТС України в металобрухт чи створення музею? Схоже, що музей газової російсько-німецької клептократії незабаром можна буде відкривати в Грайфсвальді на німецькому кінці труби ПП2. Директором варто призначити Навального, Варніга завгоспом, ну а Шредеру підійде легка праця - екскурсоводом
Меркель з Путіним підійдуть в якості рекламних агентів для дайвінгу в районі данського Борнгольма для бажаючих більш гострих відчуттів
П.С. Чекаємо на вихід з проекту французької ENGIE та Shell.
а Украина как сидела смирно связанная по рукам Парижским соглашением так и сидит