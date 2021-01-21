США возвращаются в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, - Байден подписал указы

Новый президент США Джо Байден подписал указы, которые отменяют выход страны из Всемирной организации здравоохранения и Парижского климатического соглашения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Решение вернуть США в ВОЗ стало одним из первых, принятых Байденом с момента его инаугурации, состоявшейся несколько часов назад. В случае, если бы Байден не предпринял такого шага и не остановил бы процедуру выхода из ВОЗ, США бы официально покинули организацию 6 июля 2021 года.

В заявлении команды Байдена, опубликованном еще до инаугурации, говорилось, что США примут участие в проходящей на этой неделе работе исполнительного комитета ВОЗ, причем американскую делегацию возглавит ведущий американский инфекционист доктор Энтони Фаучи.

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Кроме этого, в заявлении говорится, что администрация Байдена будет работать с ВОЗ и другими партнерами США с целью реформировать и укрепить ВОЗ и поддержать действия этой организации в сфере здравоохранения.

Также Байден подписал указ, который позволяет начать процесс возвращения США в Парижское соглашение по климату. Этот процесс, как ожидается, займет около месяца. Документ будет представлен в ООН, и через 30 дней США официально вновь станут частью соглашения.

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Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.