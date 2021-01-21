"Он синий наглухо", - замминистра Немилостивый дрался с полицейскими, сегодня его уволят. ВИДЕО

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.

Съемку с нагрудной камеры полицейского опубликовал сайт "Обозреватель", сообщает Цензор.НЕТ.

На видео запечатлен момент, как мужчина идет с ключами (очевидно, от авто) к сотрудникам Национальной полиции. В этот момент коп, обращаясь к коллеге, сказал: "Он синий наглухо".

Заместитель Уруского попытался отдать ключи патрульным и уйти, но правоохранитель не давал ему этого сделать. Когда коп пошел за мужчиной и призвал его остановиться, тот сказал: "Я заместитель министра!".

Между водителем и правоохранителями произошла перепалка, в ходе которой Немилостивый кричал, чтобы копы "убрали руки". На записи также есть момент потасовки между чиновником и патрульными.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разбитое в кровь лицо и наручники: в Николаеве между экс-нардепом Жолобецким и патрульными произошел конфликт. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Фейсбуке, что правительство завтра соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку.

"В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", - написал Шмыгаль.

Также на Цензор.НЕТ: Пьяная водитель травмировала стеклянной бутылкой полицейскую в Днепре. ВИДЕО