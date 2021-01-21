"Он синий наглухо", - замминистра Немилостивый дрался с полицейскими, сегодня его уволят. ВИДЕО
Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.
Съемку с нагрудной камеры полицейского опубликовал сайт "Обозреватель", сообщает Цензор.НЕТ.
На видео запечатлен момент, как мужчина идет с ключами (очевидно, от авто) к сотрудникам Национальной полиции. В этот момент коп, обращаясь к коллеге, сказал: "Он синий наглухо".
Заместитель Уруского попытался отдать ключи патрульным и уйти, но правоохранитель не давал ему этого сделать. Когда коп пошел за мужчиной и призвал его остановиться, тот сказал: "Я заместитель министра!".
Между водителем и правоохранителями произошла перепалка, в ходе которой Немилостивый кричал, чтобы копы "убрали руки". На записи также есть момент потасовки между чиновником и патрульными.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Фейсбуке, что правительство завтра соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку.
"В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", - написал Шмыгаль.
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Ну а жопе Немилостивого не повезло - её владелец оказался к ней "немилостивым" - вытряхнут родимую из тёплого кресла на улицу в стужу зимнюю, заснеженную; на 7 ветров промозглых, колючих; на морозы свирепые, трескучие; во вьюгу-куреву, злобно завывающую...
- Товарищи наркоманы, коллеги! Невиданный позор - в наши ряды затесался алкоголик!
Нечувано! Це ж... якесь збоченьство! Якесь порушення фундаменту світобудови! Жах!
щас замом будет отпетый ватан,даже не сомневаюсь.
взагалі-то, навіть нАтяки злісних порушників на причетність до Иліти в момент спілкування з поліцією має бути обтяжуючим фактором
"Синім" можна бути не лише від алкоголю, а й з причин медичного характеру, що йому просто "зроблять" в приватній лікарні.
Побачимо, які будуть розклади далі. Все рівно, такі не тонуть, а поговорити народу буде про що, і влада попіариться.
https://pm1.narvii.com/7119/2*****************************************-720-250v2_hq.jpg Після призначення Немілостівого в Мінстратег його фірма вперше перемогла на тендері https://pm1.narvii.com/7119/2*****************************************-720-250v2_hq.jpg «Укроборонпрому»
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https://umn.ua/news/921 Немілостівий конфлікт інтересів
Цим чортом НАБУ,чи ДБР мали займатись вже півроку,а не якийсь мєнтячок за *********.
- Тому що якщо "голубе" обісциться жовтими сцяками, то воно зеленіє...
Аваков, как всегда, обосрался, но его друг Бутусов создал информационную волну.
Все, как обычно.
"копы" немного официально, но ведут ся как .... слово на 5 букв
Ось чим Україна відрізняється від рабоРашаБидла... там би зупинити бояться такиз.
Це ж треба, яке в Україні існує Міністерство... А я і не знав. Хоча гадаю, що тільки в записах воно існує, але не насправді - мабуть якась шпарина для висмоктування грошей з скарбниці до власних кишень...
Виталик забыл, шо сейчас не 2010 год и он не в Минпромполитики и полиция сейчас уже не мусора. Надо было вызвать водилу. Сам виноват..
https://youtu.be/WtBj7R2YRus