По материалам СБУ в 2020 году осудили 12 пограничников и четверых таможенников. ФОТО

В течение 2020 благодаря мерам подразделений Службы безопасности Украины в госбюджет доначислено более 2,5 млрд гривен таможенных платежей. Изъяты предметы контрабанды и выявлены нарушения таможенных правил на сумму 510 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В прошлом году по материалам СБУ также сообщено о подозрениях: таможенники - 53, пограничники - 31, контролирующие на границе - 10 человек. Осуждено 12 работников пограничной службы и четверых таможенной. По ст. 201 (Контрабанда) Уголовного кодекса Украины приговоры получили 36 человек.

СБ Украины продолжает принимать меры по нейтрализации угроз государственной безопасности, связанных с противоправными трансграничными операциями и контрабандной деятельностью. СБУ также осуществляет контрразведывательное обеспечение таможенных органов и подразделений Госпогранслужбы.

В частности, в рамках отработки сводными мобильными группами сотрудников СБУ на государственной и таможенной границах Украины продолжаются мероприятия по выявлению и локализации постоянных коррупционных схем и механизмов незаконного ввоза в Украину контрабанды, грузов. Это угрожает экономическому потенциалу страны и наносит критические потери государственному бюджету.

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СБУ организовано также меры по выявлению и предупреждению попыток иностранных спецслужб, организованных преступных группировок и отдельных лиц использовать украинских таможенников и пограничников для осуществления деятельности в ущерб государственной безопасности Украины.

Сейчас отработки проводятся в Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черновицкой, Черниговской, Донецкой и Луганской областях.

В ведомстве напомнили, что право осуществления соответствующих мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины в пунктах пропуска через государственную границу Украины и таможнях определены статьей 25 Закона Украины "О Службе безопасности Украины", статьей 7 Закона Украины "О контрразведывательной деятельности" и статьей 12 Закона Украины "О организационно правовых основах борьбы с организованной преступностью ".



Фото: сайт СБУ