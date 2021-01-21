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Новости
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По материалам СБУ в 2020 году осудили 12 пограничников и четверых таможенников. ФОТО

В течение 2020 благодаря мерам подразделений Службы безопасности Украины в госбюджет доначислено более 2,5 млрд гривен таможенных платежей. Изъяты предметы контрабанды и выявлены нарушения таможенных правил на сумму 510 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В прошлом году по материалам СБУ также сообщено о подозрениях: таможенники - 53, пограничники - 31, контролирующие на границе - 10 человек. Осуждено 12 работников пограничной службы и четверых таможенной. По ст. 201 (Контрабанда) Уголовного кодекса Украины приговоры получили 36 человек.

СБ Украины продолжает принимать меры по нейтрализации угроз государственной безопасности, связанных с противоправными трансграничными операциями и контрабандной деятельностью. СБУ также осуществляет контрразведывательное обеспечение таможенных органов и подразделений Госпогранслужбы.

По материалам СБУ в 2020 году осудили 12 пограничников и четверых таможенников 01

В частности, в рамках отработки сводными мобильными группами сотрудников СБУ на государственной и таможенной границах Украины продолжаются мероприятия по выявлению и локализации постоянных коррупционных схем и механизмов незаконного ввоза в Украину контрабанды, грузов. Это угрожает экономическому потенциалу страны и наносит критические потери государственному бюджету.

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СБУ организовано также меры по выявлению и предупреждению попыток иностранных спецслужб, организованных преступных группировок и отдельных лиц использовать украинских таможенников и пограничников для осуществления деятельности в ущерб государственной безопасности Украины.

По материалам СБУ в 2020 году осудили 12 пограничников и четверых таможенников 02

Сейчас отработки проводятся в Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черновицкой, Черниговской, Донецкой и Луганской областях.

В ведомстве напомнили, что право осуществления соответствующих мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины в пунктах пропуска через государственную границу Украины и таможнях определены статьей 25 Закона Украины "О Службе безопасности Украины", статьей 7 Закона Украины "О контрразведывательной деятельности" и статьей 12 Закона Украины "О организационно правовых основах борьбы с организованной преступностью ".

По материалам СБУ в 2020 году осудили 12 пограничников и четверых таможенников 03
Фото: сайт СБУ

взятка (6151) Госпогранслужба (6374) контрабанда (2408) СБУ (19855) таможня (1958)


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21.01.2021 08:55 Ответить
Когда СБУ будет заниматься своими прямыми задачами - безопасностью Украины? Срочно убрать все полномочия и оставить только - разведку и контрразведку и отдел ликвидации врагов Украины.
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21.01.2021 09:23 Ответить
Ты щас. С "врагов Украины" какой гешефт для СБУ? Там же не заработаешь ...
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21.01.2021 09:48 Ответить
У них кріт Служби зовнішньої розвідки РФ в ОПУ сидить, а вони судять тих хто не пустив їх в зону митного контролю.
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21.01.2021 10:41 Ответить
Коли за матеріалами СБУ засудять голову Держприкордонслужби Литвина миколу михайловича (2003-2014р.) ?
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21.01.2021 13:10 Ответить
 
 