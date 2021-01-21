Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела в районе Старогнатовки. За сутки - 2 нарушения режима "тишины", - штаб ОС
За прошедшие сутки, 20 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, недалеко от населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия.
"Вследствие вражеских выстрелов был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что о факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
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пораненому воїну - найскорішого одужання і повного відновлення
https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
Діджиталізація, однако.
А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
И не забываем что вина за все смерти и ранения наших воинов лежит на этой серливой мрази, запретившей нашим защитникам открывать огонь.
Прошлой весной мой сосед украсил лобовое стекло своего «Форда» зеленой наклейкой, на которой какой-то идиот «по пьяни» едет на заднем колесе лисапета и размахивает булавой, пытаясь, огреть ею прохожих. После получения им платежок за опалювання и «прокачку газа» эта агрессивная картинка исчезла с его машины.
Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
і (даруйте за тафталогію) ...й у зведенні ...нема слів... про це горе..
(бо про пораненого писали що він начебто у середньому стані...хіба і тут набрехали)