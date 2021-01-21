Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела в районе Старогнатовки. За сутки - 2 нарушения режима "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 20 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, недалеко от населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия.

"Вследствие вражеских выстрелов был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.