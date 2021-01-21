РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10767 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 492 20

Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела в районе Старогнатовки. За сутки - 2 нарушения режима "тишины", - штаб ОС

Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела в районе Старогнатовки. За сутки - 2 нарушения режима

За прошедшие сутки, 20 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, недалеко от населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия.

"Вследствие вражеских выстрелов был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наев обсудил план сотрудничества с партнерами из НАТО: Украина движется к полноценному членству в Альянсе. ФОТОрепортаж

Также сообщается, что с начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела в районе Старогнатовки. За сутки - 2 нарушения режима тишины, - штаб ОС 01

обстрел (26906) ранение (3375) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
горіть у пеклі, москалі (с) ...і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
......
пораненому воїну - найскорішого одужання і повного відновлення
показать весь комментарий
21.01.2021 08:17
+12
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Старогнатівки. За добу - 2 порушення режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2550
показать весь комментарий
21.01.2021 08:42
+9
Швидкого одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
горіть у пеклі, москалі (с) ...і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
......
пораненому воїну - найскорішого одужання і повного відновлення
показать весь комментарий
21.01.2021 08:17 Ответить
Будинки тієї вати тепер розбиті, а сама никається по квартирам. Докричались.
показать весь комментарий
21.01.2021 08:23 Ответить
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания бурятов и тувинцев министра нападения РФ Сергея Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который расстрелял из «БУКа» пассажирский самолет рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», в салоне которого находилось 298 человек, среди них - 80 детей, а также вспомни про все остальные совершенные православными россиянами преступления - бомбёжки «Градами» рынка Мариуполя и донецкой фильтровальной станции, расстрел похоронной процессии в Сартане под Мариуполем и бомбёжку фосфорными бомбами гуманитарного конвоя «врачей без границ» в Сирии. Взыщи, Господи, с российских убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму и на Донбассе. Аминь!
https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
показать весь комментарий
21.01.2021 09:45 Ответить
..... жодних новин на цензорі.....У зоні бойових дійна Донбасі 21 січня внаслідок порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків загинув український військовий.
показать весь комментарий
22.01.2021 01:22 Ответить
Ноту протесту вже підготували? Чи Хомчак скаже, що він їх туди не посилав і наші військові самі винні?
показать весь комментарий
21.01.2021 08:20 Ответить
Ага .... біжить)))) про має Ок мріє.... А вже скрипка з того боку зіграла....У зоні бойових дійна Донбасі 21 січня внаслідок порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків загинув український військовий.
показать весь комментарий
22.01.2021 01:24 Ответить
Пострілюють, як казав оманський барига.
показать весь комментарий
21.01.2021 08:25 Ответить
а де гівнокомандуюча шмаркля? Все відпочиває?
показать весь комментарий
21.01.2021 08:37 Ответить
Мабуть десь ховається, бо листи пише шмигалю та розумкову.
Діджиталізація, однако.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:17 Ответить
Ну так 2 недели в Буковеле фоткаться - тяжесть неймоверная - пора и отдохнуть в тёплых широтах.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:53 Ответить
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Старогнатівки. За добу - 2 порушення режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2550
показать весь комментарий
21.01.2021 08:42 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам!

А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Старогнатівки. За добу - 2 порушення режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4996

И не забываем что вина за все смерти и ранения наших воинов лежит на этой серливой мрази, запретившей нашим защитникам открывать огонь.
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Старогнатівки. За добу - 2 порушення режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1925
показать весь комментарий
21.01.2021 08:43 Ответить
После игры на рояле «грушеоколачивателем», Бубочка не должен был баллотироваться в президенты Украины. «Клубничка» «95 квартала» начинается с 58 секунды. https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU&fbclid=IwAR1P0lo6mM5G68ZgBxmc6w7QJVdUnCaP5g2lG_XlEHvhwcDEuWFaHJV564k https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
Прошлой весной мой сосед украсил лобовое стекло своего «Форда» зеленой наклейкой, на которой какой-то идиот «по пьяни» едет на заднем колесе лисапета и размахивает булавой, пытаясь, огреть ею прохожих. После получения им платежок за опалювання и «прокачку газа» эта агрессивная картинка исчезла с его машины.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:47 Ответить
Швидкого одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:18 Ответить
Де відповідь на обстріли--чи зелений хомчак спить біля своєї прислуги народу Дерьмо сцикливе.а не командуючий
показать весь комментарий
21.01.2021 11:34 Ответить
ВІн в Іловайску ше всіх кинув з Березою , далі камандуе
показать весь комментарий
21.01.2021 23:21 Ответить
Сьогодні, 21 січня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це на своїй сторінці у Facebook https://www.facebook.com/112104303598253/posts/258206522321363/?d=n повідомляє Командування морської піхоти.
Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
показать весь комментарий
21.01.2021 22:24 Ответить
Немає слів...
показать весь комментарий
21.01.2021 22:26 Ответить
так...
і (даруйте за тафталогію) ...й у зведенні ...нема слів... про це горе..
(бо про пораненого писали що він начебто у середньому стані...хіба і тут набрехали)
показать весь комментарий
21.01.2021 22:30 Ответить
Бережи вас Боже, синочки!
показать весь комментарий
21.01.2021 22:29 Ответить
 
 