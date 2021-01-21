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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981

5 583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировані в Украине за минувшие сутки.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"5 583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 21 января 2021 года. В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981 02госпитализированы - 1 811 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981 02летальных случаев - 241;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981 02выздоровел - 13 981 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981 02осуществлено тестирований за сутки - 41 597 (в том числе методом ПЦР - 24 504, методом ИФА - 17 093).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ни одного случая смерти после вакцинации от COVID-19 не зафиксировано, - ВОЗ

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981 07заболел - 1 177 621 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981 07выздоровели - 914 730 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981 07летальных случаев - 21 499;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981 07проведено ПЦР-тестов - 6 034 418.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровел - 13 981 - Цензор.НЕТ 9244
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21.01.2021 08:11
+4
Если карантин не нужен и его по чемпионски разломили, от куда такая смертность ?
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21.01.2021 08:14
+4
Вот интересно, это мне одному показалось, количество зараженных уменьшилось, а смертность выросла?
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21.01.2021 08:16
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровел - 13 981 - Цензор.НЕТ 9244
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21.01.2021 08:11 Ответить
Карантин клоунов - количество зараженных растет.
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21.01.2021 08:11 Ответить
Если карантин не нужен и его по чемпионски разломили, от куда такая смертность ?
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21.01.2021 08:14 Ответить
Народ дружно плюёт на карантины и активно хоронит близких.
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21.01.2021 08:18 Ответить
Багато поховав?
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21.01.2021 08:53 Ответить
Есть такое дело .Сначала скепсис,а потом мать хоронят.У знакомых.Полежала всего 2 дня в в ковидной больнице и отдала Богу душу.Сама бывшая фельдшер,и дочь врач.Все родные маленько почихали, а она умерла . и ещё несколько таких в селе в том числе.Это те,которых я лично знал.
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21.01.2021 09:55 Ответить
Да вообще картина - поцсать зебилам в глаза... Заболевших меньше, а смертность запредельная стала. Главное на корпоративах погуляли...
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21.01.2021 08:43 Ответить
Вот интересно, это мне одному показалось, количество зараженных уменьшилось, а смертность выросла?
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21.01.2021 08:16 Ответить
Не вам одному. І не здалось, а так є згідно держстатистиці.
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21.01.2021 08:31 Ответить
Напраздновались,можно близких и хоронить.Угрожающая статистика.
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21.01.2021 08:17 Ответить
У меня пятеро знакомых переболели, никто к враченыку не обращался, бо там ппц. Соответственно в статистике не значатся. Я сам 3 раза здавал ПЦР по 900 грн, когда контактировал. Бесплатно никто не предлогал сделать тесты, врач моя вообще уволилась.
Переболеем все короче, нашим дебилам хоть что то б сделать что бы хоть платно завезли нормальную вакцину того же Пфайзера. Я так понял пока вакцинированы 0 человек в Украине. Просто ппц.
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21.01.2021 08:17 Ответить
Маску носить надо и гигиену соблюдать,а не плевать соседу в борщ.Байден первым долгом навязал маски всем пока на 100 дней.
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21.01.2021 08:21 Ответить
За добу через COVID-19 в Україні померла 241 особа, виявлено 5583 нові випадки, видужали - 13 981 - Цензор.НЕТ 7846
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21.01.2021 08:23 Ответить
В нашому невеликому місті Чорноморськ (60 тис. населення з селами, які входять в кордони міста), з березня минулого року, коли був зафіксований перший хворий, померло більше 90 людей. Про тих, хто став інвалідами, в статистиці не повідомляють. Правда зараз і інфекційному відділенні є вільні ліжка. Але "насєлєніє" як ігнорувало найпростіші способи уникнення зараження, так і продовжує.
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21.01.2021 08:28 Ответить
т.е. по стране грубо говоря - 80-100к. отправилось к Яхве? ну, немного всеврет Стебанов, а кто без грешка?)
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21.01.2021 08:44 Ответить
1 177 621 - 914 730 = 262 891

https://covid19.rnbo.gov.ua/ Почему разница болеющих 262 891 - 241 392 = 21 499 ?
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21.01.2021 08:54 Ответить
Статистика ужасна...А ужасна тем, что число зараженных можно смело умножить минимум на 3.
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21.01.2021 09:16 Ответить
Статистика становится " все интереснее". Заболевших выявляется все меньше, ряды " выздоровевших" растут как грибы после дождя и при этом растет смертность с каждым днем. Или я чего то не понимаю, или у нас в "консерватории" что то не так.. ( ну это риторический вопрос конечно)
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21.01.2021 09:49 Ответить
Вам легче станет ,если сделать тест? Выздоровеешь сразу?.Повторюсь, врачи видят ковид сразу по рентгену и оксиметру.Этого достаточно чтобы человека госпитализировать ,а результат теста может прийти и после смерти.Или посмертно делают.Для особо мнительных есть платные тесты.Хоть сотню раз делай.Знаю я таких .Чирей на попе выскочит ,кричат Умираю,спасите!Вот таких врачи пускают по кругу.Грех таких не обчистить.
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21.01.2021 10:02 Ответить
Та не.. я из тех ( как и мои предки) что поход в больницу рассматривают как "кару небесную" , ну или "смертный приговор".. Без явной нужды когда уже край.. совсем.. туда ни ногой.. Упаси боже... Какой к хре-ам тест.. Мы семьей переболели ковидом ( слава богу в легкой форме) но не то что в больницу но и к врачам не обращались. Как то сми. Так что про "чирий" это точно не про меня. Что я только на себе сам не залечивал включая травмы.
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21.01.2021 10:29 Ответить
Да, смертность от госпитализованных на уровне 15%.
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21.01.2021 11:33 Ответить
В Чернигове что-то странное по количеству умерших. И нигде, кроме сайта РНБО инфы больше нет... 74 человека за сутки, если верить этому ресурсу
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21.01.2021 12:15 Ответить
Даже очень странно: 2 дня назад было 3 случая!!, сегодня больше 200 и 74 смерти.Местные эскулапы что-то мутят и - очень сильно. Ещё месяц назад была "вменяемая" инфа на местном сайте новостей, а сейчас - дикая тишина.
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21.01.2021 12:38 Ответить
Вот я и думаю, вроде резонансная новость, а все молчат, специально гуглила и в Черниговских пабликах искала, и ничего(
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21.01.2021 12:45 Ответить
 
 