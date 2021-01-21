За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 241 человек, выявлены 5 583 новых случая, выздоровели - 13 981
5 583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировані в Украине за минувшие сутки.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"5 583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 21 января 2021 года. В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 811 человек;
летальных случаев - 241;
выздоровел - 13 981 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 41 597 (в том числе методом ПЦР - 24 504, методом ИФА - 17 093).
За все время пандемии в Украине
заболел - 1 177 621 человек;
выздоровели - 914 730 человек;
летальных случаев - 21 499;
проведено ПЦР-тестов - 6 034 418.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях", - рассказал Степанов.
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Переболеем все короче, нашим дебилам хоть что то б сделать что бы хоть платно завезли нормальную вакцину того же Пфайзера. Я так понял пока вакцинированы 0 человек в Украине. Просто ппц.
https://covid19.rnbo.gov.ua/ Почему разница болеющих 262 891 - 241 392 = 21 499 ?