За сутки в мире из-за COVID-19 умерли более 17 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 97 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 21 января в мире зарегистрировали 671 198 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 17 299 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 97 310 103 случая инфицирования, из них 671 198 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 083 337 человек, из них 17 299 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 69,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 25-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.
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