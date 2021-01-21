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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в мире из-за COVID-19 умерли более 17 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 97 млн. ИНФОГРАФИКА

За сутки в мире из-за COVID-19 умерли более 17 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 97 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 января в мире зарегистрировали 671 198 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 17 299 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 97 310 103 случая инфицирования, из них 671 198 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 083 337 человек, из них 17 299 за минувшие сутки.

За сутки в мире из-за COVID-19 умерли более 17 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 97 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 69,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ ожидают, что в ближайшее время смертность от COVID-19 превысит 100 тыс. в неделю

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

За сутки в мире из-за COVID-19 умерли более 17 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 97 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 25-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.

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