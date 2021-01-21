Украина продолжает переговоры о поставках вакцин от COVID-19 из США, - посол Ельченко

Посольство Украины в США еще летом провело подготовительные переговоры с компаниями Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson по вопросам получения вакцины от COVID-19, сейчас они проходят на уровне Минздрава.

Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если говорить о посольстве, то мы эти контакты начали еще в середине лета прошлого года - начиная с конца июля я провел видео-телефонные разговоры с руководством компаний Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, особенно важной была моя беседа с заместителем USAID, курирующим Украину", - отметил дипломат.

По его словам, вся предварительная подготовка со стороны посольства была проведена в полной мере: "Дальше дело уже было за Министерством здравоохранения Украины и другими нашими министерствами и ведомствами. Это уже вопросы коммерческие - по цене, надежности вакцин".

Ельченко объяснил, что не может комментировать ход переговоров, но заверил, что "эта работа продолжается на профессиональном уровне между представителями Минздрава Украины и соответствующих американских компаний".

Причем главным образом это происходит через офисы компаний в Европе или представительства в Киеве.

Отдельно посол отметил, что агентство США по международному развитию USAID выделило около двух десятков миллионов долларов на подготовку инфраструктуры для вакцины в Украине и проведение организационных вопросов. Он пояснил, что дело не только в холодильниках, которые должны обеспечивать сверхнизкие температуры, но и в подготовке персонала.

"Даже инфраструктура в некоторых американских штатах оказалась не готовой к такой массовой вакцинации", - добавил Ельченко.

Отвечая на вопрос, могут ли украинцы рассчитывать на американскую вакцину по крайней мере по программе USAID, Ельченко сказал: "Как минимум - да".

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При этом он добавил, что возможны и прямые коммерческие контакты, которые позволят раньше получить вакцину за деньги.

По словам посла, поставки по программе USAID рассчитаны прежде всего на вакцинацию 100 тыс. украинских медиков, которые непосредственно противостоят пандемии. Из них - примерно две трети, которые находящихся в зоне ООС. А этот вопрос относится не столько к сфере медицины, сколько безопасности.

"На уровне USAID мы получили заверения в том, что о нас американцы не забудут. У них вообще Украина стоит на первом месте в регионе Восточной Европы с точки зрения приоритетности помощи", - подчеркнул посол.

Но для этого, по его словам, нужно посмотреть, какими будут первые шаги администрации Байдена. В этом контексте дипломат напомнил о распоряжении президента Трампа, запретившем продажу вакцины за границу, пока не будет вакцинировано все население США.

"Байден обещал пересмотреть эту позицию. Если это произойдет, то процесс будет значительно ускорен", - заметил Ельченко.

Как сообщалось, по последним данным портала Our World in Data, в мире проведено почти 42 миллиона прививок от COVID-19.