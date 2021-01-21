РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10936 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
749 13

Украина продолжает переговоры о поставках вакцин от COVID-19 из США, - посол Ельченко

Украина продолжает переговоры о поставках вакцин от COVID-19 из США, - посол Ельченко

Посольство Украины в США еще летом провело подготовительные переговоры с компаниями Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson по вопросам получения вакцины от COVID-19, сейчас они проходят на уровне Минздрава.

Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если говорить о посольстве, то мы эти контакты начали еще в середине лета прошлого года - начиная с конца июля я провел видео-телефонные разговоры с руководством компаний Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, особенно важной была моя беседа с заместителем USAID, курирующим Украину", - отметил дипломат.

По его словам, вся предварительная подготовка со стороны посольства была проведена в полной мере: "Дальше дело уже было за Министерством здравоохранения Украины и другими нашими министерствами и ведомствами. Это уже вопросы коммерческие - по цене, надежности вакцин".

Ельченко объяснил, что не может комментировать ход переговоров, но заверил, что "эта работа продолжается на профессиональном уровне между представителями Минздрава Украины и соответствующих американских компаний".

Причем главным образом это происходит через офисы компаний в Европе или представительства в Киеве.

Отдельно посол отметил, что агентство США по международному развитию USAID выделило около двух десятков миллионов долларов на подготовку инфраструктуры для вакцины в Украине и проведение организационных вопросов. Он пояснил, что дело не только в холодильниках, которые должны обеспечивать сверхнизкие температуры, но и в подготовке персонала.

"Даже инфраструктура в некоторых американских штатах оказалась не готовой к такой массовой вакцинации", - добавил Ельченко.

Отвечая на вопрос, могут ли украинцы рассчитывать на американскую вакцину по крайней мере по программе USAID, Ельченко сказал: "Как минимум - да".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одного случая смерти после вакцинации от COVID-19 не зафиксировано, - ВОЗ

При этом он добавил, что возможны и прямые коммерческие контакты, которые позволят раньше получить вакцину за деньги.

По словам посла, поставки по программе USAID рассчитаны прежде всего на вакцинацию 100 тыс. украинских медиков, которые непосредственно противостоят пандемии. Из них - примерно две трети, которые находящихся в зоне ООС. А этот вопрос относится не столько к сфере медицины, сколько безопасности.

"На уровне USAID мы получили заверения в том, что о нас американцы не забудут. У них вообще Украина стоит на первом месте в регионе Восточной Европы с точки зрения приоритетности помощи", - подчеркнул посол.

Но для этого, по его словам, нужно посмотреть, какими будут первые шаги администрации Байдена. В этом контексте дипломат напомнил о распоряжении президента Трампа, запретившем продажу вакцины за границу, пока не будет вакцинировано все население США.

"Байден обещал пересмотреть эту позицию. Если это произойдет, то процесс будет значительно ускорен", - заметил Ельченко.

Как сообщалось, по последним данным портала Our World in Data, в мире проведено почти 42 миллиона прививок от COVID-19.

вакцина (3815) Ельченко Владимир (279) переговоры (4915) США (26409) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Все цивилизованные страны еще прошлым летом заключили договора и проплатили за вакцину, а сейчас уже вакцинируют граждан, а опущенные клоуны все "ведут переговоры". Эта отмазка будет весь 2021 год. Украина вскоре станет страной-изгоем, где коронавирус будет все так же распространен. Зебилы это заслужили.
показать весь комментарий
21.01.2021 08:54
+2
Рашка тоже хочет вакцины(ну, для бояр и может Сцарька), а смердам - бражку "Срутник".

Писало что из 30 боевиков ВС РФ, вакцинированных - половина в больнице, 7 подыхают уже почти.
х.з. правда ли, но жаль.... шо так сразу скопытятся, а не пока всю банду привьют и уже тогда - Привет)
показать весь комментарий
21.01.2021 08:48
+1
Никто вменяемый с зебилами дел иметь не хочет. По этому тут либо спутник вэ либо синовак
показать весь комментарий
21.01.2021 08:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Никто вменяемый с зебилами дел иметь не хочет. По этому тут либо спутник вэ либо синовак
показать весь комментарий
21.01.2021 08:47 Ответить
Неначе був би при владі Петро Олексійович, українців завалили б десятками мільйонів доз вакцин. Отямтесь, нахрен кому потрібні тубільці.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:06 Ответить
Рунсявые придумали для Спутника новое название: ЭпиВакКорона. Еще третье название утврждают. Ну, что бы создать "разнообразие" вакцин и сгладить грустную историю со Спутником. Как бы зебобики ЭпиВакКорону и третью вакцину в Украине не наповозили
показать весь комментарий
21.01.2021 09:29 Ответить
Да пусть везут, плевать, хуже не будет. Я лично буду Пфайзер ждать, когда Порошенко подвезет, ну или Модерну. кацапский кал пусть бобики колют себе
показать весь комментарий
21.01.2021 09:32 Ответить
Боюсь, что это произойдет к концу 2023 года. Я как военнослужащий очкую, что зебобики китайскую впарят под другим названием. Богатырёва в своей харьковской конторе запросто может перефасовать российскую или китайскую вакцину в упаковку похожую на Пфайзер или любую другую
показать весь комментарий
21.01.2021 10:14 Ответить
Рашка тоже хочет вакцины(ну, для бояр и может Сцарька), а смердам - бражку "Срутник".

Писало что из 30 боевиков ВС РФ, вакцинированных - половина в больнице, 7 подыхают уже почти.
х.з. правда ли, но жаль.... шо так сразу скопытятся, а не пока всю банду привьют и уже тогда - Привет)
показать весь комментарий
21.01.2021 08:48 Ответить
Все цивилизованные страны еще прошлым летом заключили договора и проплатили за вакцину, а сейчас уже вакцинируют граждан, а опущенные клоуны все "ведут переговоры". Эта отмазка будет весь 2021 год. Украина вскоре станет страной-изгоем, где коронавирус будет все так же распространен. Зебилы это заслужили.
показать весь комментарий
21.01.2021 08:54 Ответить
Вакцини в нас появляться лише тоді,коли ковід зникне, як зникла колись іспанка.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:08 Ответить
Всі інші країни вже домовились давно, а наші "дипломати" ще домовляються. Вже все розкуплено на рік вперед.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:05 Ответить
У нас всіх дипломатів, як і призидента, замінив дерьмак.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:24 Ответить
Не поспішаєте, нє?
Не знаю, сміятися чи плакати.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:22 Ответить
 
 