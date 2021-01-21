РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10716 посетителей онлайн
Новости
6 785 65

Зеленский написал письмо Разумкову и Шмыгалю: предупреждает о коррупции в сфере публичных закупок

Зеленский написал письмо Разумкову и Шмыгалю: предупреждает о коррупции в сфере публичных закупок

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Главе ВР и Премьер-министру подчеркнул необходимость соблюдения международных обязательств Украины при внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок.

Об этом говорится в письмах главы государства, адресованных руководителям правительства и парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Президента.

Президент обращает внимание, что сейчас предлагается ряд инициатив, которые предусматривают выведение из-под действия Закона "О публичных закупках" в целом или из-под действия отдельных его положений осуществление закупок товаров и услуг в различных сферах.

"Указанное противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для возникновения проявлений коррупции, будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями", - отмечает Владимир Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена, - посол Ельченко. ВИДЕО

По его словам, основной целью Закона Украины "О публичных закупках" является обеспечение эффективного и прозрачного осуществления закупок, создание конкурентной среды в сфере публичных закупок, предотвращение проявлений коррупции в этой сфере и развитие добросовестной конкуренции.

Также этот закон направлен на адаптацию законодательства Украины к законодательству Европейского Союза во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это соглашение, в частности, предусматривает, что все контракты заключаются путем проведения прозрачных и беспристрастных процедур по определению исполнителя.

"На сегодняшний день основные положения закона соответствуют правилам осуществления публичных закупок, установленным директивами ЕС, следовательно, все изменения, которые будут вноситься, не должны противоречить европейскому законодательству в сфере закупок", - подчеркивает Президент.

Учитывая указанное он обращает внимание на необходимость обеспечения более взвешенного подхода к разработке соответствующих законодательных инициатив по соблюдению основных принципов осуществления публичных закупок и международных обязательств государства в этой сфере.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закупки вакцины от COVID-19 для Украины: Crown Agents получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта

Как сообщалось, законопроект №4394 был внесен на рассмотрение Верховной Рады в ноябре 2020 года. Основанием для разработки документа стало принятие в 2019 году закона "О внесении изменений в Закон Украины" О публичных закупках "и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок", которым была изложена в новой редакции статья 164/14 Кодекса Украины об административных правонарушениях и существенно расширен перечень нарушений законодательства в сфере публичных закупок.

Законопроект №4394 имеет целью усилить контроль и ответственность за нарушение недобросовестными заказчиками законодательства в сфере публичных закупок, обеспечить надлежащую защиту прав участников публичных закупок от недобросовестных заказчиков.

В НАПК по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы заявили, что обнаружен коррупциогенный фактор в положениях законопроекта №4394.

Автор: 

госзакупки (960) Зеленский Владимир (20232) Разумков Дмитрий (1520) Шмыгаль Денис (2669)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Господи, оно теперь еще и письма пишет. Видосики уже не катят? Что дальше - голубей будет им отправлять??
показать весь комментарий
21.01.2021 08:57
+18
Хватит рыло делать ,🤢🤡🎪клоуняра ! У тебя под боком д'ермак , Татаров , которых ты в упор не видишь с их мегакоррупцией ! Госизмена возглавляемая тобой , зеленский
показать весь комментарий
21.01.2021 08:56
+14
Ничего себе, буба разбирается в сфере публичных закупок? Вот так вот сам сел и письмо написал? Сразу видно грамотный человек, который ходил на пары и закончил юридический факультет с красным дипломом. А КВН то было чисто хобби и не занимало и 5% времени
показать весь комментарий
21.01.2021 08:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даже комментировать сложно.
показать весь комментарий
21.01.2021 08:54 Ответить
Он ещё танцует?

https://www.youtube.com/watch?v=S2PTxdqLIrM
показать весь комментарий
21.01.2021 10:27 Ответить
то есть,вся эта словесная мишура Зеленского - ответ на критику фирмы-"прокладки" Раисы Богатырёвой при закупке вакцины против КОВИДА-19 ?
показать весь комментарий
21.01.2021 08:55 Ответить
Ничего себе, буба разбирается в сфере публичных закупок? Вот так вот сам сел и письмо написал? Сразу видно грамотный человек, который ходил на пары и закончил юридический факультет с красным дипломом. А КВН то было чисто хобби и не занимало и 5% времени
показать весь комментарий
21.01.2021 08:56 Ответить
те оба избегают встреч с президентом, но от писем им не отвертеться...вручат под расписку...
юридическое образование президента даёт о себе знать...
мама не привирала, как пить дать...
показать весь комментарий
21.01.2021 10:21 Ответить
Хватит рыло делать ,🤢🤡🎪клоуняра ! У тебя под боком д'ермак , Татаров , которых ты в упор не видишь с их мегакоррупцией ! Госизмена возглавляемая тобой , зеленский
показать весь комментарий
21.01.2021 08:56 Ответить
Господи, оно теперь еще и письма пишет. Видосики уже не катят? Что дальше - голубей будет им отправлять??
показать весь комментарий
21.01.2021 08:57 Ответить
Оно с дерьмаком написало запрошення Джо Байдену приїхати в Україну, а Каміла Харріс його питає, а хто такий дерьмак ?
показать весь комментарий
21.01.2021 09:07 Ответить
Олівці точаться, доляри мутяться))
показать весь комментарий
21.01.2021 09:10 Ответить
Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель - Цензор.НЕТ 2374
показать весь комментарий
21.01.2021 09:17 Ответить
не только юрист, а похоже, и на медика учился...заочно
показать весь комментарий
21.01.2021 10:24 Ответить
Конкуренция?....
показать весь комментарий
21.01.2021 08:57 Ответить
Оно очнулось и предупреждает. Курам, тьфу, лиге смеху на смех...
показать весь комментарий
21.01.2021 08:57 Ответить
Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель - Цензор.НЕТ 8774
показать весь комментарий
21.01.2021 08:58 Ответить
Ой, облиште. Оте ні в зуб ногой , ні пальцем в дупу щось розуміє?
Між строк треба читати так: Разумков і Шмигаль написали собі листа.
показать весь комментарий
21.01.2021 08:58 Ответить
- Ну, все! Зараз Зеленський повиганяє з Кабінету Міністрів усіх кретинів і нікчем, в розпочнуться довгоочікувані реформи….
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
*
Боже, який «облом» для режисерів «95-го кварталу» - маса тем для «обсирання» діючої влади, і ніякої можливості втілить це на сцені…
показать весь комментарий
21.01.2021 09:08 Ответить
Вот чо байден животворяший делает....😃 даже осел стал письма писать...
показать весь комментарий
21.01.2021 08:59 Ответить
А шо? Нюхнув і підписав. Знай наших.
показать весь комментарий
21.01.2021 08:59 Ответить
это вместо того что бы позвонить Баканову, что бы он разобрался с этими "чертами"? Как пелось в одной песенке "пишите письма мелким почерком"))
показать весь комментарий
21.01.2021 09:00 Ответить
Ну, кому ж, як не йому, знать!... Адже він від цієї корупції сам годується...
показать весь комментарий
21.01.2021 09:01 Ответить
После того как узнал что...
Экс-президента Южной Кореи окончательно посадили на 20 лет за коррупцию

на не го нахлынуло, решил черкануть...
показать весь комментарий
21.01.2021 09:02 Ответить
Надо наших коррупционеров отвозить в суды в Южную Корею. С оплатой всех судебных издержек.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:23 Ответить
Это из рубрики "Смешнее не придумаешь". Квинтэссенция ничем не прикрытого цинизма, пофигизма и полного пренебрежения к украинцам.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:03 Ответить
А Разумков и Шмыгаль пишут ему о случаях корупции. А год назад они все вместе говорили, что они побороли корупцию. Наверное начинают прозревать.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:03 Ответить
сцарь хороший, просто боярє плохіє
показать весь комментарий
21.01.2021 09:04 Ответить
"Отвечайте, в не то, если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото!"
показать весь комментарий
21.01.2021 09:06 Ответить
Це якийсь новий рівень жартів кварталу?)))
показать весь комментарий
21.01.2021 09:08 Ответить
Незабаром отримає відповідь. Вавка іди у сраку.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:08 Ответить
Шо за фигня; а лично сказать было нельзя ? Как так вообще можно управлять государством ?
показать весь комментарий
21.01.2021 09:11 Ответить

Я к вам пишу - чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:11 Ответить
тю . лучше бы Мендель написал . она бы двумя твитами коррупцию в два раза снизила
показать весь комментарий
21.01.2021 09:11 Ответить
Все так плохо что они на уровне писем уже общаются. Или наоборот - хорошая закладка?
показать весь комментарий
21.01.2021 09:13 Ответить
Та не просто идут терки, мол, кто в доме хозяин, бо смерды начали одеяло на себя примерять , со своим мнением... Каароче, разные там шмыгло-разумники дотрынделись (называется). А для бубочки если он их уйдет, есть шанс по-детски все неудачи продолжать спихивать на теперь уже новоиспеченных(зашкваренных) папередников.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:27 Ответить
Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель - Цензор.НЕТ 599
показать весь комментарий
21.01.2021 09:14 Ответить
Написал письмо-о-о?
На улице 2021 год.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:18 Ответить
так то еще не уточнили как он его отправил
Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель - Цензор.НЕТ 7003
показать весь комментарий
21.01.2021 09:25 Ответить
Не предупреждать надо, а сажать. Например, как в Румынии. Там прокурор женщина оказалась "с яйцами".
А что у Зеленского?
показать весь комментарий
21.01.2021 09:19 Ответить
А у Зеленского свой на 100% генпрокурор, у которого вместо яиц четкие указания кого сажать, а кого отмазать.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:26 Ответить
Росле просмотра с послом США инаугурации Байдена ЗЕ стал писать письма мелким почерком про коррупцию.

Свой на 100% прокурор - это ж не коррупция.
Глава СБУ сосед - это не коррупция.
Ермак в ОП, продающий должности - это не коррупция.
Татаров, отжимающий в ОП бабло - это не коррупция.
Вся подковерная деятельность и назначения ЗЕ, СН - это не коррупция.
А вот публичные закупки очень беспокоят...

Так и передайте товарищу Байдену, что, не смотря ни на что, с сегодняшнего дня ЗЕ стал непримиримым врагом коррупции.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:25 Ответить
Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель - Цензор.НЕТ 9670
показать весь комментарий
21.01.2021 09:26 Ответить
Все мне можу оговтатись, мовляв, як таке можливо, щоби ще й до влади прийти?
показать весь комментарий
21.01.2021 09:31 Ответить
Хуженебудет, главноечто непарашенко, затопосмеёмся, новыелица, человекнеизсистемы, всёбудет как в фильме слуганароту.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:49 Ответить
Письмо Зеленскогот касается другого законопроекта: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69275. Уточните заметку. Это вопрос локализации.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:29 Ответить
Корупція починається з офісу президента.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:30 Ответить
Гройсман: Многие страны уже начали вакцинироваться, а нам втридорога предлагают какую-то вакцину из Китая. Такое прощать нельзя
Мнения / Общество 21-янв, 04:189 916 0

Украинская власть принимает запоздалые решения в вопросе борьбы с коронавирусом, заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

По его мнению, решения, которые сейчас принимаются, "либо неадекватные, либо не отвечают реальным потребностям".

"У нас такие реалии, что украинская власть послезавтра принимает решения, которые надо было принять позавчера. Этот недальновидный подход причиняет страдания людям. Мы сейчас все окутаны этой сумасшедшей пандемией", - заявил он.

Политик рассказал, что обращался к власти насчет закупки вакцин. В конце марта он написал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю официальное письмо, в котором посоветовал провести переговоры с европейскими партнерами и присоединиться к ним, чтобы сделать контракты на закупку вакцин в Украину, когда они будут разработаны. Ответа Гройсман не получил, но в июле, по его словам, премьер в прямом эфире ответил ему, что это уже сделано.

"Что мы видим сегодня? Европейский союз начал вакцинироваться, многие страны мира начали, закупили вакцину, а в Украине нет вакцины, при этом нам втридорога предлагают какую-то вакцину из Китая. Почему 40 млн украинцев должны быть ограничены в праве победить эпидемию? Или мы будем каждый день 100-200 человек хоронить, врачи будут падать с ног, экономика будет остановлена, люди будут страдать? Мы будем иметь проблему с пандемией весь 2021 год. Просто стыдно. Я считаю, что за такое прощать нельзя", - заявил Гройсман.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В мире, по данным Bloomberg, 51 страна уже начала вакцинацию.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды).

Позже он говорил, что страна может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов. Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, отметили в Минздраве.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:34 Ответить
Зеленский написал письмо Разумкову и Шмыгалю: предупреждает о коррупции / Кто есть ху. Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард./ Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова.- «энергетический гигант с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины».
показать весь комментарий
21.01.2021 09:42 Ответить
Не, ну "письмо" - это слишком жестко. Хорошо, что хоть видосик очередной не запилил. А вообще-то, мог бы и просто пальчиком погрозить.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:45 Ответить
совпадение? - Не думаю: Трамп пишет письмо Байдену , бубочка - розумовскому... Неуж-то разумовский на пост бубочки стал зариться
показать весь комментарий
21.01.2021 09:47 Ответить
Бг-ггг... Як Lенiн в разливе з олiвцем у шалашу, апрельские тезисы пишет...ХЕХ... ЗЫ... вот тока какая из ручек бутафорская?...
Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель - Цензор.НЕТ 1927
показать весь комментарий
21.01.2021 09:53 Ответить
по почте небось отправил
до сраки интернет
надо было еще почтовым голубем
показать весь комментарий
21.01.2021 09:54 Ответить
скоро будет, отправил смс для рассмотрения
показать весь комментарий
21.01.2021 10:05 Ответить
Главный корупционер Украины зеленский , решил помахать угрожающе пальчиком своим коллегам по обворовыванию Украины!! Ой как страшно!!...
показать весь комментарий
21.01.2021 10:06 Ответить
Я к вам пишу - чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.

(Письмо Татьяны к Онегину)
показать весь комментарий
21.01.2021 10:16 Ответить
Такими темпами під кінець року і ручку зламає
показать весь комментарий
21.01.2021 10:18 Ответить
И дай бог!
показать весь комментарий
21.01.2021 10:22 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26166484.html Зеленскому пора сниматься в новом фильме. «Тупой и еще тупее».

Беда Зеленского в том, что он совершенно необучаем. Он реально - тупой.
Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель - Цензор.НЕТ 6802
Сегодня (20.01.21) губернатором Черкасской области назначили Александра Скичко. Из достижений. Женился на дочке миллиардера Леонида Юрушева, Елизавете. В остальном - прыгал по российским и украинским телеканалам. Вёл тупые передачи типа «Добрый МОНИНГ» и «Співай, як зірка».

Теперь будет губернатором. Таких идиотских назначений не позволяли себе ни Янукович, ни Порошенко. Но благодаря Зеленскому у нас теперь Юзик - политик и депутат. Куча клоунов в парламенте. А ведущий телешоу - губернатор. Собачку свою еще можно губернатором назначить.

И неужели сложно просчитать последствия подобных шагов? И подумать о том, что весь этот негатив складируется в народном сознании и очень скоро станет лозунгами нового Майдана.

Такое впечатление, что Зеленский собирает труппу, а не формирует властную вертикаль. Бородатые женщины и карлики будут?https://t.me/ochkobakanova/1713 ochkobakanova
показать весь комментарий
21.01.2021 10:21 Ответить
чим би 42річне дитя не тішилося, аби не плакало.. - нехай думає, що воно керує..
показать весь комментарий
21.01.2021 10:22 Ответить
Шмаркля решил опробовать новый для него жанр в как вешать лапшу на уши дуракам.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:27 Ответить
Письмо вместо видосика?
Это же шаг назад!
показать весь комментарий
21.01.2021 10:45 Ответить
Какие видосики, он скоро сам на них гавкать будэ... Там походу карабас-барабас Ему тырнет отключил ,або он тупо е-майл адрес забыл.
показать весь комментарий
21.01.2021 11:48 Ответить
А шо, МВФ написало для ЗЕ прощальне письмо? І що, там тільки про корупцію в публічних закупівлях?
Не вірю. Давай, ЗЕ признавайся по всьому тексту МВФівської резолюції.
показать весь комментарий
21.01.2021 11:06 Ответить
А почему не видосик? Неужто заболел?
Написал-? Брехня. ПОДПИСАЛ письмо, составленное Ермаком или Подоляком. ЗЕдент двух слов по этой теме связать не может.
показать весь комментарий
21.01.2021 11:37 Ответить
очень странно,что большинство допысувачив тут сомневается в умственных способностях прези (Kurwa,чуть уйхню не написал) валоди..
его же выбрало большинство,а оно,как известно,не ошибается..
показать весь комментарий
21.01.2021 12:20 Ответить
Господи!!Какой же он жалкий трус, этот зеленский!!Сам создал с коломойскими и ахметовами такую ситуацию в стране,! Суёт свой безграмотный нос во всё вопросы, в чём он полный нуль и после этого пишет жалкие записочки своими же коллегам по воровству украинцев!! ну полный клоун-дебил!
показать весь комментарий
21.01.2021 13:05 Ответить
 
 