Зеленский написал письмо Разумкову и Шмыгалю: предупреждает о коррупции в сфере публичных закупок
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Главе ВР и Премьер-министру подчеркнул необходимость соблюдения международных обязательств Украины при внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок.
Об этом говорится в письмах главы государства, адресованных руководителям правительства и парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Президента.
Президент обращает внимание, что сейчас предлагается ряд инициатив, которые предусматривают выведение из-под действия Закона "О публичных закупках" в целом или из-под действия отдельных его положений осуществление закупок товаров и услуг в различных сферах.
"Указанное противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для возникновения проявлений коррупции, будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями", - отмечает Владимир Зеленский.
По его словам, основной целью Закона Украины "О публичных закупках" является обеспечение эффективного и прозрачного осуществления закупок, создание конкурентной среды в сфере публичных закупок, предотвращение проявлений коррупции в этой сфере и развитие добросовестной конкуренции.
Также этот закон направлен на адаптацию законодательства Украины к законодательству Европейского Союза во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это соглашение, в частности, предусматривает, что все контракты заключаются путем проведения прозрачных и беспристрастных процедур по определению исполнителя.
"На сегодняшний день основные положения закона соответствуют правилам осуществления публичных закупок, установленным директивами ЕС, следовательно, все изменения, которые будут вноситься, не должны противоречить европейскому законодательству в сфере закупок", - подчеркивает Президент.
Учитывая указанное он обращает внимание на необходимость обеспечения более взвешенного подхода к разработке соответствующих законодательных инициатив по соблюдению основных принципов осуществления публичных закупок и международных обязательств государства в этой сфере.
Как сообщалось, законопроект №4394 был внесен на рассмотрение Верховной Рады в ноябре 2020 года. Основанием для разработки документа стало принятие в 2019 году закона "О внесении изменений в Закон Украины" О публичных закупках "и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок", которым была изложена в новой редакции статья 164/14 Кодекса Украины об административных правонарушениях и существенно расширен перечень нарушений законодательства в сфере публичных закупок.
Законопроект №4394 имеет целью усилить контроль и ответственность за нарушение недобросовестными заказчиками законодательства в сфере публичных закупок, обеспечить надлежащую защиту прав участников публичных закупок от недобросовестных заказчиков.
В НАПК по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы заявили, что обнаружен коррупциогенный фактор в положениях законопроекта №4394.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=S2PTxdqLIrM
юридическое образование президента даёт о себе знать...
мама не привирала, как пить дать...
Між строк треба читати так: Разумков і Шмигаль написали собі листа.
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
*
Боже, який «облом» для режисерів «95-го кварталу» - маса тем для «обсирання» діючої влади, і ніякої можливості втілить це на сцені…
Экс-президента Южной Кореи окончательно посадили на 20 лет за коррупцию
на не го нахлынуло, решил черкануть...
Я к вам пишу - чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
На улице 2021 год.
А что у Зеленского?
Свой на 100% прокурор - это ж не коррупция.
Глава СБУ сосед - это не коррупция.
Ермак в ОП, продающий должности - это не коррупция.
Татаров, отжимающий в ОП бабло - это не коррупция.
Вся подковерная деятельность и назначения ЗЕ, СН - это не коррупция.
А вот публичные закупки очень беспокоят...
Так и передайте товарищу Байдену, что, не смотря ни на что, с сегодняшнего дня ЗЕ стал непримиримым врагом коррупции.
Мнения / Общество 21-янв, 04:189 916 0
Украинская власть принимает запоздалые решения в вопросе борьбы с коронавирусом, заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман.
По его мнению, решения, которые сейчас принимаются, "либо неадекватные, либо не отвечают реальным потребностям".
"У нас такие реалии, что украинская власть послезавтра принимает решения, которые надо было принять позавчера. Этот недальновидный подход причиняет страдания людям. Мы сейчас все окутаны этой сумасшедшей пандемией", - заявил он.
Политик рассказал, что обращался к власти насчет закупки вакцин. В конце марта он написал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю официальное письмо, в котором посоветовал провести переговоры с европейскими партнерами и присоединиться к ним, чтобы сделать контракты на закупку вакцин в Украину, когда они будут разработаны. Ответа Гройсман не получил, но в июле, по его словам, премьер в прямом эфире ответил ему, что это уже сделано.
"Что мы видим сегодня? Европейский союз начал вакцинироваться, многие страны мира начали, закупили вакцину, а в Украине нет вакцины, при этом нам втридорога предлагают какую-то вакцину из Китая. Почему 40 млн украинцев должны быть ограничены в праве победить эпидемию? Или мы будем каждый день 100-200 человек хоронить, врачи будут падать с ног, экономика будет остановлена, люди будут страдать? Мы будем иметь проблему с пандемией весь 2021 год. Просто стыдно. Я считаю, что за такое прощать нельзя", - заявил Гройсман.
В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В мире, по данным Bloomberg, 51 страна уже начала вакцинацию.
В Украине вакцинация пока не начиналась. Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды).
Позже он говорил, что страна может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов. Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, отметили в Минздраве.
до сраки интернет
надо было еще почтовым голубем
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
(Письмо Татьяны к Онегину)
Беда Зеленского в том, что он совершенно необучаем. Он реально - тупой.
Сегодня (20.01.21) губернатором Черкасской области назначили Александра Скичко. Из достижений. Женился на дочке миллиардера Леонида Юрушева, Елизавете. В остальном - прыгал по российским и украинским телеканалам. Вёл тупые передачи типа «Добрый МОНИНГ» и «Співай, як зірка».
Теперь будет губернатором. Таких идиотских назначений не позволяли себе ни Янукович, ни Порошенко. Но благодаря Зеленскому у нас теперь Юзик - политик и депутат. Куча клоунов в парламенте. А ведущий телешоу - губернатор. Собачку свою еще можно губернатором назначить.
И неужели сложно просчитать последствия подобных шагов? И подумать о том, что весь этот негатив складируется в народном сознании и очень скоро станет лозунгами нового Майдана.
Такое впечатление, что Зеленский собирает труппу, а не формирует властную вертикаль. Бородатые женщины и карлики будут?https://t.me/ochkobakanova/1713 ochkobakanova
Это же шаг назад!
Не вірю. Давай, ЗЕ признавайся по всьому тексту МВФівської резолюції.
Написал-? Брехня. ПОДПИСАЛ письмо, составленное Ермаком или Подоляком. ЗЕдент двух слов по этой теме связать не может.
прези(Kurwa,чуть уйхню не написал) валоди..
его же выбрало большинство,а оно,как известно,не ошибается..