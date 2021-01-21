Зеленский написал письмо Разумкову и Шмыгалю: предупреждает о коррупции в сфере публичных закупок

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Главе ВР и Премьер-министру подчеркнул необходимость соблюдения международных обязательств Украины при внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок.

Об этом говорится в письмах главы государства, адресованных руководителям правительства и парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Президента.

Президент обращает внимание, что сейчас предлагается ряд инициатив, которые предусматривают выведение из-под действия Закона "О публичных закупках" в целом или из-под действия отдельных его положений осуществление закупок товаров и услуг в различных сферах.

"Указанное противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для возникновения проявлений коррупции, будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями", - отмечает Владимир Зеленский.

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По его словам, основной целью Закона Украины "О публичных закупках" является обеспечение эффективного и прозрачного осуществления закупок, создание конкурентной среды в сфере публичных закупок, предотвращение проявлений коррупции в этой сфере и развитие добросовестной конкуренции.

Также этот закон направлен на адаптацию законодательства Украины к законодательству Европейского Союза во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это соглашение, в частности, предусматривает, что все контракты заключаются путем проведения прозрачных и беспристрастных процедур по определению исполнителя.

"На сегодняшний день основные положения закона соответствуют правилам осуществления публичных закупок, установленным директивами ЕС, следовательно, все изменения, которые будут вноситься, не должны противоречить европейскому законодательству в сфере закупок", - подчеркивает Президент.

Учитывая указанное он обращает внимание на необходимость обеспечения более взвешенного подхода к разработке соответствующих законодательных инициатив по соблюдению основных принципов осуществления публичных закупок и международных обязательств государства в этой сфере.

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Как сообщалось, законопроект №4394 был внесен на рассмотрение Верховной Рады в ноябре 2020 года. Основанием для разработки документа стало принятие в 2019 году закона "О внесении изменений в Закон Украины" О публичных закупках "и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок", которым была изложена в новой редакции статья 164/14 Кодекса Украины об административных правонарушениях и существенно расширен перечень нарушений законодательства в сфере публичных закупок.

Законопроект №4394 имеет целью усилить контроль и ответственность за нарушение недобросовестными заказчиками законодательства в сфере публичных закупок, обеспечить надлежащую защиту прав участников публичных закупок от недобросовестных заказчиков.

В НАПК по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы заявили, что обнаружен коррупциогенный фактор в положениях законопроекта №4394.