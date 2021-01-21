Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на обязательной социальной справедливости, особенно когда речь идет о вопросах тарифов для населения. Ведь очевидно, что в государстве не может быть тарифной дискриминации, и поэтому все слои населения должны получить понятное тарифное ценообразование.
По инициативе Главы государства правительство уже наработало инструменты для временного снижения цен на газ для населения до 6,99 грн за 1 кубометр. Прежде всего это касалось индивидуальных домохозяйств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
В то же время определенная часть населения получает услуги по отоплению через теплокоммунэнерго. Ценообразование на отопление в региональных теплокоммунэнерго значительно сложнее, а потому цены для населения, которое получает отопление через эти структуры, бывают существенно выше.
Поэтому по заданию Президента сегодня правительство провело совещание с представителями органов местного самоуправления, на котором были рассмотрены предложения от НАК "Нафтогаз Украины" и наработаны соответствующие механизмы для выравнивания тарифов для всех социальных категорий. Таким образом Кабмин поможет снять дополнительную нагрузку с органов местного самоуправления.
Предложения НАК "Нафтогаз Украины" позволят сбалансировать цены на газ на программы централизованного отопления в городах и селах.
"Президент Украины дал задание тесно сотрудничать с региональными лидерами для снижения цены на газ для всего населения. Мы будем делать все возможное для установления социальной справедливости в ценообразовании на отопление. Более того, не сомневаюсь, что мы найдем взаимопонимание с руководителями территориальных общин", – отметил советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Последние 20 лет вложений по этим направлениям практически не было. И с каждым годом они всё меньше. Разведывать и бурить уже некому. Всё деградировало за 20+ лет. Готовые скважины давно приватизированы всякими мутными личностями. Они естественно прото качают при около нулевых вложениях.
История с платой за доставку газа точно такая же. Какие-то паразиты взымают плату за пользование инфраструктурой, которую они не строили и не вложили в нее ни копейки. Это даже выгодней чем качать из краденной скважины.
Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Основная задача государства в капиталистической экономике как раз и состоит в том чтоб не допускать сверхприбылей. Иначе они ни перед чем не остановятся
https://interfax.com.ua/news/election2019/546037.html#_blank Тимошенко: Цена на украинский газ для населения - 75 долларов
- Вова, ты превратился в полный «ноль»!... Тебе уже перестали новые клички придумывать… А скоро и анекдоты сочинять перестанут…
Ну вот, теплокоммунэнерго могли же выкупить по оптовой цене необходимый им объем газа ли нет?
у любого частного лица была же такая возможность
А так ви точно зауважили, що покривають борги тих, хто не платить за рахунок тих, хто платить, бо ці вже мільярди ніхто не поверне.
зебіли, ви чемпіони в усьому, дебіли-експериментатори, блін
яка всім усьо компенсує. то ж за решту населєнія можна не переживати, можуть їхати на заробітки, щоб оплатити комуналку. газ не повинен бути дешевим, гадаю 1300 доларів за куб
буде саме то. на таких тарифах будемо першими в світі, хто виростить долярових мільярдерів-держслужбовців.
Витренко дурак, чтобы идти на должность где зарплата в 278 раз меньше, или он надеется обворовать украинцев на большую сумму?
Так зачем тогда нужен такой кабмин?
https://novyny.24tv.ua/pro-novini-bezpidstavne-znizhennya-tarifiv-plani-baydena-shhodo_n1518465 Буде в тему вчорашній коментар Артема Овдієнка на Садовому каналі стосовно газу:
Подивіться, десь з 11:00, там недовго, всього 4 хвилини.
Короче: фірташ свого не втратить. Хіба що візьме пізніше.
Тогда вопрос: а нафига такой тупой/преступный Кабмин нам нужен?
П.С
Интересно, а если бы в "Картеле-95" главбух стал крысятничать - Зеля обратил бы его внимание на то, что надо сбалансировать расходы или выгнал бы его и поставил на счётчик ???