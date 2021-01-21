Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на обязательной социальной справедливости, особенно когда речь идет о вопросах тарифов для населения. Ведь очевидно, что в государстве не может быть тарифной дискриминации, и поэтому все слои населения должны получить понятное тарифное ценообразование.

По инициативе Главы государства правительство уже наработало инструменты для временного снижения цен на газ для населения до 6,99 грн за 1 кубометр. Прежде всего это касалось индивидуальных домохозяйств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В то же время определенная часть населения получает услуги по отоплению через теплокоммунэнерго. Ценообразование на отопление в региональных теплокоммунэнерго значительно сложнее, а потому цены для населения, которое получает отопление через эти структуры, бывают существенно выше.

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Поэтому по заданию Президента сегодня правительство провело совещание с представителями органов местного самоуправления, на котором были рассмотрены предложения от НАК "Нафтогаз Украины" и наработаны соответствующие механизмы для выравнивания тарифов для всех социальных категорий. Таким образом Кабмин поможет снять дополнительную нагрузку с органов местного самоуправления.

Предложения НАК "Нафтогаз Украины" позволят сбалансировать цены на газ на программы централизованного отопления в городах и селах.

"Президент Украины дал задание тесно сотрудничать с региональными лидерами для снижения цены на газ для всего населения. Мы будем делать все возможное для установления социальной справедливости в ценообразовании на отопление. Более того, не сомневаюсь, что мы найдем взаимопонимание с руководителями территориальных общин", – отметил советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов.

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