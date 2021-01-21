РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10716 посетителей онлайн
Новости Тарифы ЖКХ
6 116 69

Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы

Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на обязательной социальной справедливости, особенно когда речь идет о вопросах тарифов для населения. Ведь очевидно, что в государстве не может быть тарифной дискриминации, и поэтому все слои населения должны получить понятное тарифное ценообразование.

По инициативе Главы государства правительство уже наработало инструменты для временного снижения цен на газ для населения до 6,99 грн за 1 кубометр. Прежде всего это касалось индивидуальных домохозяйств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В то же время определенная часть населения получает услуги по отоплению через теплокоммунэнерго. Ценообразование на отопление в региональных теплокоммунэнерго значительно сложнее, а потому цены для населения, которое получает отопление через эти структуры, бывают существенно выше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин монетизирует льготы по оплате электроотопления, - Витренко

Поэтому по заданию Президента сегодня правительство провело совещание с представителями органов местного самоуправления, на котором были рассмотрены предложения от НАК "Нафтогаз Украины" и наработаны соответствующие механизмы для выравнивания тарифов для всех социальных категорий. Таким образом Кабмин поможет снять дополнительную нагрузку с органов местного самоуправления.

Предложения НАК "Нафтогаз Украины" позволят сбалансировать цены на газ на программы централизованного отопления в городах и селах.

"Президент Украины дал задание тесно сотрудничать с региональными лидерами для снижения цены на газ для всего населения. Мы будем делать все возможное для установления социальной справедливости в ценообразовании на отопление. Более того, не сомневаюсь, что мы найдем взаимопонимание с руководителями территориальных общин", – отметил советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Тимошенко провести полный аудит тарифов во всех регионах Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Кабмин (14025) Нафтогаз (3112) Тарифы на отопление (721) тарифы (1858) Тарифы на газ (351) Милованов Тимофей (288)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы - Цензор.НЕТ 141
показать весь комментарий
21.01.2021 09:29
+20
Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы - Цензор.НЕТ 2631
показать весь комментарий
21.01.2021 09:29
+19
понятные тарифы от непонятного зеленского...... ну ну....
показать весь комментарий
21.01.2021 09:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
понятные тарифы от непонятного зеленского...... ну ну....
показать весь комментарий
21.01.2021 09:21 Ответить
это по понятиям.....
показать весь комментарий
21.01.2021 09:23 Ответить
Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы - Цензор.НЕТ 2631
показать весь комментарий
21.01.2021 09:29 Ответить
зеленый ушлепок сначала поднимает тарифы, а потом делает удивленно -тупое лицо и "требует " прекратить геноцидный тариф, НЕ ВЕРЮ !!!!!!!!
показать весь комментарий
21.01.2021 12:49 Ответить
А оно то оказывается не знало! И кто же это наделал?!
показать весь комментарий
21.01.2021 09:22 Ответить
Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы - Цензор.НЕТ 141
показать весь комментарий
21.01.2021 09:29 Ответить
Одна из моих любимых фотожаб. Типичная марфа-электорат Вовочки. Одним словом - мадам Грицацуева.
показать весь комментарий
21.01.2021 11:51 Ответить
может для граждан страны?????
показать весь комментарий
21.01.2021 09:25 Ответить
Маетки по пару тысяч метров с оранжереями отапливать дорого - они должны получить "понятные тарифы"!
показать весь комментарий
21.01.2021 15:46 Ответить
а то если клоун на троне почему бы боярам не опробовать сорвать свои гешефты... я вас уверяю 5 лет украина способна давать от всех этих частных полу криминальных и типа местных ЖКХ структур всех и свет и газ даром или по символической цене 5 копеек квт час 1 гривна кубик газа 3 гривны кубик воды и все......и Украина будет с рентабельностью 10-15% стабильно....
показать весь комментарий
21.01.2021 09:27 Ответить
Не может пенсия быть 1769 грн, а начисления ЖКХ 3646грн. Правительство допустившее это в ДУПУ,
показать весь комментарий
21.01.2021 11:23 Ответить
Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы - Цензор.НЕТ 1807
показать весь комментарий
21.01.2021 09:27 Ответить
Все граждане Украины должны получать газ украинской добычи по его себестоимости - так будет СПРАВЕДЛИВО ,ПОНЯТНО и ПРАВИЛЬНО !!!!!
показать весь комментарий
21.01.2021 09:27 Ответить
И какая же его себестоимость?
показать весь комментарий
21.01.2021 09:30 Ответить
Себестоимость состоит в основном из затрат на разведку, бурение и транспортную инфраструктуру.
Последние 20 лет вложений по этим направлениям практически не было. И с каждым годом они всё меньше. Разведывать и бурить уже некому. Всё деградировало за 20+ лет. Готовые скважины давно приватизированы всякими мутными личностями. Они естественно прото качают при около нулевых вложениях.
История с платой за доставку газа точно такая же. Какие-то паразиты взымают плату за пользование инфраструктурой, которую они не строили и не вложили в нее ни копейки. Это даже выгодней чем качать из краденной скважины.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:32 Ответить
Ти не повіриш, але я все це знаю, і навіть більше. Просто хотів, щоб пламєнний борєц за справєдлівиє таріфи відповів, яку ціну він вважає за сєбєстоімость.
показать весь комментарий
21.01.2021 11:07 Ответить
На эту тему есть известная цитата:
Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Основная задача государства в капиталистической экономике как раз и состоит в том чтоб не допускать сверхприбылей. Иначе они ни перед чем не остановятся
показать весь комментарий
21.01.2021 12:59 Ответить
Бойтесь своих желаний)) Вы забыли себестоимость украинского угля?)))
показать весь комментарий
21.01.2021 10:15 Ответить
Парень, ты далек от реалий жизни, как от "дешовой цены"! В обычаях ведения бизнеса в Украине и корррумпированного общества, себестоимость будет ЛЮБАЯ! Это как нарисовать прибыль или убыток в публичной отчетности, если ты конечно понимаешь о чем это.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:44 Ответить
было бы правильно пояснить зеленому поцу . что газ и тарифы не его компетенция -- шимпан-зе тупее барана --- вырок одним словом или выродок будет правильно
показать весь комментарий
21.01.2021 12:32 Ответить
Красавчик наш дорогой президент Зеленский ,не даёт народ в обиду ! Обязательно переизберём его .
показать весь комментарий
21.01.2021 14:27 Ответить
Зачем тогда выбирали ворьё Януковича и Порошенко?
показать весь комментарий
21.01.2021 13:50 Ответить
"Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы" - https://jizn.info/jacenjuk-ne-vorujte-gaz-dlja-naselenija-stoit-70-dollarov/#_blank Яценюк: "Не воруйте так много! Газ для населения стоит 70 долларов!"
https://interfax.com.ua/news/election2019/546037.html#_blank Тимошенко: Цена на украинский газ для населения - 75 долларов
показать весь комментарий
21.01.2021 09:28 Ответить
Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы - Цензор.НЕТ 7723
показать весь комментарий
21.01.2021 09:33 Ответить
Лєнка - «Блазню»:
- Вова, ты превратился в полный «ноль»!... Тебе уже перестали новые клички придумывать… А скоро и анекдоты сочинять перестанут…
показать весь комментарий
21.01.2021 10:53 Ответить
Зебіли, ви все одно заплатите скільки б вам не нарахували. Будуть вираховувати з заробітної плати, обмежать у правах, пересуванні, поки все не виплатите.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:34 Ответить
А должен был сделать так: Зеленский поручил кабмину сушить сухари, всвязи с некомпитентностью и необоснованностью тарифов.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:38 Ответить
мне не понятно, почему газ может продавать Нафтогаз по 4.7 по годовому тарифу, а эти теплокоммунэнерго не могли купить себе по этой цене предварительно и почему цена 7 грн за газ для других, а не те же 4.7
показать весь комментарий
21.01.2021 09:38 Ответить
Хто тобі, зебілу, буде щось пояснювати. Проголосував по приколу? Тепер плати за виставу.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:40 Ответить
там за кого не голосуй, було б те саме, грошей нема у бюджеті, нема де брати як витягувати з кишень простих громадян, при владі олігархів інше неможливо
показать весь комментарий
21.01.2021 09:46 Ответить
Так вы голосовали за тоже самое?))) А кто распинался что бубочка не такой?))) Поинтересуйся разницей между оптовой и розничной ценами, может что то поймешь)) Хотя...
показать весь комментарий
21.01.2021 10:21 Ответить
Я вообще не голосовал, если вас это очень волнует, меня не было тогда даже в Украине.
Ну вот, теплокоммунэнерго могли же выкупить по оптовой цене необходимый им объем газа ли нет?
у любого частного лица была же такая возможность
показать весь комментарий
21.01.2021 10:29 Ответить
Зеленський доручив Кабміну збалансувати ціни на газ для всього населення: Усі мають отримати зрозумілі тарифи - Цензор.НЕТ 4030
показать весь комментарий
21.01.2021 10:42 Ответить
Парень, если ты искренен в своих вопросах, то очень похож на городского дурачка. Читай книжку-"Куда исчезают деньги и откуда берутся тараканы". Там все написано.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:47 Ответить
Если "я" купил оптом и дешево, то на основании чего вы решили, что "я" вам продам это по той же цене?) Зачем "мне" это?)) Вы что реально не от мира сего?))) Где вы увидели там благотворительные организации?))
показать весь комментарий
21.01.2021 11:00 Ответить
тогда не нужно называть это рынком, когда нет конкуренции и кое-кто получает сверхприбыль в результате монопольного положения
показать весь комментарий
21.01.2021 11:08 Ответить
Кто вам такое сказал?) Сдесь уже сотни раз сбрасывались ссылки, где любой желающий может выбрать себе ЛЮБОГО поставщика газа) И там разбег цен очень большой) Как и на любом рынке)
показать весь комментарий
21.01.2021 11:31 Ответить
*Здесь...
показать весь комментарий
21.01.2021 11:32 Ответить
Я в курсе этого. В общем, вопрос был про теплокоммунэнерго, те кто обеспечивает централизованное отопление, по сути монополисты, они ведут расчет от розничной цены, это не мои слова, их директора, естественно добавляя свои расходы и прибыль, хотя теоретически почему не закупают по оптовой и не от нее отталкиваются, я же не писал, что они должны бесплатно раздавать. Никто их не контролирует, а местная власть утверждает им все тарифы. Хотя я знаю ответ на этот вопрос о коррупционной связке власти и бизнеса в нашей стране, для меня ответ понятен. Особенно смешно было, когда перед местными выборами снизили тарифы, а после сразу подняли. Не говоря уже про горячую воду, на которую у нас цена не снизилась, когда летом было падение цен на газ более двух раз.
показать весь комментарий
21.01.2021 11:53 Ответить
Вони винні за газ за декілька років. Де вони візьмуть кошти на річну попередню оплату, яка у деяких ТКЕ складає мільярди гривень? У зелених інвестиційних нянь? У МВФ який вимагає встановити ринкові тарифи, а зелені полудурки розпочали держрегулювання? Чи у ***** як колись Вітя?
показать весь комментарий
21.01.2021 12:17 Ответить
По годовому контракту того же Нафтогаза для частных лиц оплата вообще в кредит, общая стоимость сумма закупленного объема газа разбита на год, значит выгодно и возможно? Можно везде найти решение, але коли нема державних діячів при владі, то....щось завжди заважає.
А так ви точно зауважили, що покривають борги тих, хто не платить за рахунок тих, хто платить, бо ці вже мільярди ніхто не поверне.
показать весь комментарий
21.01.2021 12:42 Ответить
При чому тут знову населення? Для населення є газовий ринок. ТКЕ на ринку не можуть купувати бо борги. Тому Нафтогаз зобов'язаний їм продавати. Не перескакуйте з однієї категої на іншу.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:48 Ответить
Добре не буду, загалом ця тема мене не дуже цікавить, живу у своєму будинку, але вам дякую за пояснення, всього найкращого
показать весь комментарий
21.01.2021 18:17 Ответить
Зебіли, вам ще пеню нараховуватимуть 1% за день просрочки. І майно будуть виносити з хати судові пристави. Не буде у вас ні телевізора, ні холодильника, ні стиральної машини. Все тільки починається.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:38 Ответить
О сейчас ретйенги взлетят царь милостыню дал, зелохмандеи ану быстро на точку приливать праздник.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:43 Ответить
Вначале рассказывал о справедливых тарифах, теперь о понятных. Клоунада.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:48 Ответить
Ну я получу "справедливый и понятный" тариф (платежку) в феврале за январь - газ по 9.93 и доставка по 2.76. Спасибо 73% приколистов - ходите теперь по переходах и войте на луну...
показать весь комментарий
21.01.2021 09:57 Ответить
Коли різали субсидії в бюджеті і віддавали стратегічні галузі економіки на відкуп Бєнє та його шоблі, подумати не могли за наслідки? Чи, традиційно, не було чим думати?
показать весь комментарий
21.01.2021 10:00 Ответить
Под шумок повышения протянул отмену 3000квт для Электро-отопления в пользу Ахметова. Повышенный тариф получает Ахметов, а субсидии из гос бюджета, которые потом как всегда похерят. По факту имеем президента коррупционера на пару с премьер-министром
показать весь комментарий
21.01.2021 10:12 Ответить
Вы только об этом узнали?) На сайтах облэнерго это было еще в первых числах месяца) Да и Цензор с неделю назад об этом писал)
показать весь комментарий
21.01.2021 10:25 Ответить
В декабре прошлого года тихо протянули закон про огромные штрафы за просрочку коммуналки. Каналы олигархов об этом молчат, и народ ни сном ни духом.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:14 Ответить
И это во время локдауна и пандемии, когда предприятия закрываются.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:16 Ответить
я провалил международные отношения, провалил армию, а ещё я развалю вам экономику и всё, что там останется по-мелочи - найвеличніша лідер ************ - Зєля-неймовірна..
зебіли, ви чемпіони в усьому, дебіли-експериментатори, блін
показать весь комментарий
21.01.2021 10:17 Ответить
і нашо щось регулювати, в нас же ще від порошенка лишилася потужна система суписдій,
яка всім усьо компенсує. то ж за решту населєнія можна не переживати, можуть їхати на заробітки, щоб оплатити комуналку. газ не повинен бути дешевим, гадаю 1300 доларів за куб
буде саме то. на таких тарифах будемо першими в світі, хто виростить долярових мільярдерів-держслужбовців.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:22 Ответить
73% вам понятно или нет!
показать весь комментарий
21.01.2021 10:23 Ответить
https://hvylya.net/news/223555-zarplatu-vitrenko-v-minenergo-sravnili-s-ego-dohodami-v-naftogaze В итоге, учитывая, что занимая должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Витренко получал среднюю ежемесячную заработную плату в размере 4,4 млн гривен, сейчас его оклад в Минэнерго стал меньше ориентировочно в 278 раз. https://hvylya.net/news/223555-zarplatu-vitrenko-v-minenergo-sravnili-s-ego-dohodami-v-naftogaze Интересно, что по данным интернет-энциклопедии "Википедия", зарплату в размере 400 тысяч долларов в год (средняя ежемесячная зарплата - 33 000 долларов, или 930 000 гривен) будет получать президент США Джозеф Байден, а это в 5 раз меньше оклада Витренко в "Нафтогазе".
Витренко дурак, чтобы идти на должность где зарплата в 278 раз меньше, или он надеется обворовать украинцев на большую сумму?
показать весь комментарий
21.01.2021 10:35 Ответить
А у кабмина без указания не хватает своего ума это сделать?
Так зачем тогда нужен такой кабмин?
показать весь комментарий
21.01.2021 10:44 Ответить
Ага, значить і за ручні ціни на газ МВФ сказало...
https://novyny.24tv.ua/pro-novini-bezpidstavne-znizhennya-tarifiv-plani-baydena-shhodo_n1518465 Буде в тему вчорашній коментар Артема Овдієнка на Садовому каналі стосовно газу:
Подивіться, десь з 11:00, там недовго, всього 4 хвилини.
Короче: фірташ свого не втратить. Хіба що візьме пізніше.
показать весь комментарий
21.01.2021 11:26 Ответить
Получается, что Кабмин ситуацию с тарифами не контролировал/усугублял/спровоцировал...и только преЗедент повернул его лицом к проблеме!?
Тогда вопрос: а нафига такой тупой/преступный Кабмин нам нужен?
П.С
Интересно, а если бы в "Картеле-95" главбух стал крысятничать - Зеля обратил бы его внимание на то, что надо сбалансировать расходы или выгнал бы его и поставил на счётчик ???
показать весь комментарий
21.01.2021 11:35 Ответить
А Васька(читай Коломойский, Ахметов и прислужники) слушает да ест...
показать весь комментарий
21.01.2021 11:49 Ответить
Поздравляю зебилов с очередным покращенням. Электричество так же подорожало. Платите по 1,68грн за 1кВт. Особенно обрадуются зебилы у кого дом отапливается электричеством
показать весь комментарий
21.01.2021 11:53 Ответить
Баланс с Фірташками, Ахметками,...:- чому для всього люду, а не по партійній ознаці? - КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ!!!
показать весь комментарий
21.01.2021 12:32 Ответить
Зеленський доручив Кабміну збалансувати ціни на газ для всього населення: Усі мають отримати зрозумілі тарифи - Цензор.НЕТ 2599
показать весь комментарий
21.01.2021 12:36 Ответить
Лохи не устали одно и тоже слушать постоянно?
показать весь комментарий
21.01.2021 15:55 Ответить
Зеленський доручив Кабміну збалансувати ціни на газ для всього населення: Усі мають отримати зрозумілі тарифи - Цензор.НЕТ 6418
показать весь комментарий
21.01.2021 12:44 Ответить
Про какие 6,99, они все трандят 6,99+(1,79*20%)=9,138 это на 30% больше чем 6,99. Сначала они убрали доставку из цены газа и передали её прокладкам, а теперь называя тариф на газ усердно умалчивают , что к цене тарифа нужно добавить стоимость доставки.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:33 Ответить
 
 