К 150-летию со дня рождения Леси Украинки Нацбанк выпустил сувенирную банкноту номиналом 200 гривен из чистого серебра. ФОТО

Банкнота из серебра номиналом в 200 гривен выпущена сегодня, 21 января. Ее посвятили 150-летию Леси Украинки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Сувенирная банкнота унаследовала дизайн обновленной купюры 200 гривен образца 2019 года.

Банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, весит она 124,4 г. Тираж – всего 300 штук.

На ней изображены портрет Леси Украинки (лицевая сторона) и въездная башня Луцкого замка (оборотная сторона).

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Продавать сувенирную банкноту будут через электронные аукционы. Те экземпляры, которые не будут проданы на электронных аукционах, Нацбанк продаст через "другие каналы реализации нумизматической продукции".