К 150-летию со дня рождения Леси Украинки Нацбанк выпустил сувенирную банкноту номиналом 200 гривен из чистого серебра. ФОТО
Банкнота из серебра номиналом в 200 гривен выпущена сегодня, 21 января. Ее посвятили 150-летию Леси Украинки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Сувенирная банкнота унаследовала дизайн обновленной купюры 200 гривен образца 2019 года.
Банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, весит она 124,4 г. Тираж – всего 300 штук.
На ней изображены портрет Леси Украинки (лицевая сторона) и въездная башня Луцкого замка (оборотная сторона).
Продавать сувенирную банкноту будут через электронные аукционы. Те экземпляры, которые не будут проданы на электронных аукционах, Нацбанк продаст через "другие каналы реализации нумизматической продукции".
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Росийские - гражданство.
Русь перестала существовать в 1812г., когда французы вместе с царем "снесли" Московское княжество, входившее в состав Киевской Руси.
Ще є такий Уваров Олексій Сергійович (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Уваров Алексей Сергеевич; *https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 28 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1824 1824 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Петербург - †https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 29 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1884 1884 ), граф, російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 археолог , онук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD гетьмана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Розумовського ,
В 1851 брав участь у розкопках на території Суздальського князівства, де відкрив понад 7729 курганів. На основі результатів розкопок написав дослідницьку роботу «Меряне и их быт по курганным раскопкам». І серед цих поховань не відшукав слов'янських поховань.Довів научними роботами, що хинови, московити, мерянє не слов'яни і угро-фіни і ніякого відношення до Русі не мають. Вчіть крадії свою історію, а не користуйтеся чужою, во вона не ваша і ви не є тими, за кого себе видаєте.
СТРАНА МОКСЕЛЬ
Хочешь, верь, хочешь не верь
Россия вышла из Моксель,
Что развивалась между рек
Танаидом и Етилией в тот век.
Танаид теперь зовется Дон
Етилия от Волги воды стон.
Там жили финов племена
Моксель и Мердас их имена.
В двенадцатом и четырнадцатом веках,
Встречали их в болотах и лесах,
Язычники они тогда все были,
И племенами без законов жили.
Батый все земли их завоевал
И Сартаку в правленье передал,
В селе Терновка была его ставка
К землям Воронежским прибавка.
Вильгельм де Ребрук в ставке побывал
И в точности все эти земли срисовал.
Как с Запада он ехал на Восток
И по пути расставил страны на листок:
Русь, Моксель, Булгария и Паскатир,
За ними был Каркис такими знал их мир.
Паскатир сейчас Башкирией зовут,
А Керкис регион Сибирь все знают тут.
От Польщи и Угорщины тянулась Русь
И до Танаида шла под саму глушь.
И за Етилией (Волгой) Булгария была
А между ними Моксель процветала и жила.
Моксель Московией называли,
А при Петре имя Россия дали.
Нет общего из Русью у Моксель,
Правду уж точно о России знаете теперь.
28.03.2019
Анатолий Березенский
Московія й Москва не із Русі,
З Монгольської Орди вони усі.
Почну розповідати з Ярослава,
Що при Орді набув він слави.
Бо Ярослав з Ордою геть не бився,
Поцілував їм чобіт й підкорився.
По ярлику від хана князював,
Та за Батия своїм військом воював.
У 1246 році Володимир весь завмер,
Ярослав Всеволодович, помер.
У Володимирі він князював тоді,
Не Мокселю служив, а тій Орді.
Як ворога, його там отруїли,
В Орді робили так, коли їм надоїли.
Отруту в їжу слуги добавляли,
І на той світ без битви відправляли.
Це написав посол Плано Карпіні,
Отруту випив і помер на возі в сіні.
Історики з Московії це не написали,
Хоча про смерть цю добре знали.
А у 1252 році Невський князем став,
За зраду брата Андрія ярлик дістав.
Князівство їхнє під Ордою все було,
Князь, все плем'я і поселення й село.
Князівство взяв він з допомоги Сартака,
Для «Моксель» - то не чужака,
З яким в Орді в дитинстві побратався,
Монголам здався й підкорявся.
Невський з Ордою перепис зробив,
Хто не корився, тих замучив, вбив.
Збирав подушну плату данини для хана,
Сартаку-потомку монгола Ченгасхана.
У 1257 році вів військо Невський із татар,
Для перепису в Суздалі та знищення бунтар.
Що відмовлялися платити всім податки,
Зі зради почались Московії зачатки.
В 1258 році з татарським військом йшов,
У землях Новгорода перепис провести знов.
Де син Василь його в тих землях князював,
Та проти батька і Орди народ і він повстав.
На страту Невський Василя віддав,
І новгородців-бунтарів жорстоко покарав.
А в 1259 році знову з татарами прийшов,
Так місто підкорив Орді, опору не знайшов.
У 1262 році бунти у суздальській землі,
Придушував їх Невський, але монголи злі.
Бо невдоволені у Ярославлі, Суздалі, Ростові,
Та Володимирі до цього всі були готові.
І Олександра Невського позвали ті в Орду,
Вже по дорозі у Сарай він відчував біду.
За непокору улусу монголи злобу затаїли,
Як його батька Ярослава, у Сараї отруїли.
У 1963 році із Невським це було,
З отрутою пішло на той світ їхнє зло.
Й про це отруєння історики мовчать,
Та по надуманій історії всіх вчать.
Невський служив тільки Орді,
Всі наміри слуги були його тверді.
Рачки доповз до ханського він трону,
Щоби отримати ярлик, а не корону.
Корону ж прийняти від Папи, то ганьба,
Йти під ярмо та прийняти ярлик то є мольба.
Так Карамзін і Соловйов в історії писали,
Хоч логіки у діях Невського не мали.
Великий кат своїх одноплемінників,
Та внаслідок брехні істориків відмінників.
Героєм став уже російського народу,
Святим від церкви - теж отримав нагороду.
У 1264 році Володимирським князем,
Став Ярослав, брат Невського,що жили разом.
Ще й Тверський князь він був тоді,
Також, як батько і брати служив Орді.
За чергою за Невським його брат,
Як і всі Рюриковичі, дожидався зрад.
Підсидів старшого молодший брат Василь,
В Орді зробив наклеп той без зусиль.
У 1271 році, коли додому їхав із Орди,
Ярослав Ярославович помер і є сліди.
Йому ж, як зраднику дали отруту,
Щоб не збивався із ординського маршруту.
Тепер вже князював їх брат Василь,
Орді збирав він данину та ще й ясир.
Донос на Ярослава зробив свою справу,
Після отруєння, Василь вже князь по праву.
Менгу-Тимур зробив ще подарунок,
Дітям Невського за дії батька віддарунок.
Сприятимуть чингісиди їм у всьому,
По звичаю за родичання в них святому.
Із 1272 року історія веде нас до Москви,
Де дні і ночі там стояли із мокви.
Все заселялось племенами Москсель,
В лісах, поміж болотяних пустель.
В ростовсько-суздальській землі,
Створився новий Улус з князем на чолі.
Все заселили мордово-фінським людом,
Що жив в лісах й займався блудом.
У цей «куток» їх заселили примусово,
Знатних татар дали їм тимчасово.
Щоб ті навчили напівдиких в селі жити,
Князю служити, та Орду любити.
Сину Невського Дмитру ярлик дали,
І Переяславль-Залеське за ним зберегли.
Андрійові дістався Городець,
Данилко 10 рочків мав, цей молодець.
У 1276 році знову вмер їх князь-
Василь Ярославович, де смерть взялась?
Та знову у Орді він пив отруту,
Убили злобу й зрадництво князем набуту.
У 1277 році досяг Данило повноліття,
Що по Орди законах - шістнадцятилітня.
Менгу-Тимур ярлик дав на князівство-
Московський Улус, а не королівство.
Менгу-Тимур Великий хан Орди,
Побудував в болотах Улус для біди,-
Удільне Московське князівство,
Центр для зрад та братовбивства.
Так появилася Москва і їх князівство,
Не Довгорукого Юрка то дійство.
Менгу-Тимур московський батько-хан,
А не слов'янський князь, бо то обман.
Москва з підтримки й дозволу Сарая,
Займається розбоєм, ніби вовча зграя.
Збирали так тоді «російські» землі,
Ці сили з Мокселя, безбожні, темні.
З тих днів «еліта» ця краде чуже,
Від прабатьків татар відмовилась уже.
Та від етносу: мері, муроми, печори,
Пермі, мокши, мордви, весі, мещери.
Мовчать, про смерть князів, що було з ними,
Жертви отруєнь не оголошують Святими.
Тому в історію запущено кусок брехні,
Насичена брехнею їх історія в ці дні.
5-6.02.2019 р.
Анатолій Березенський
Київських князів устрій розрісся,
До вершин Рюриковичів рід піднісся.
Десь в 1125 році помер наш Мономах,
Сімох дітей залишив, бо не монах.
І всім синам не вистачало в Києві престолу,
То ж кожний мав творити свою долю.
Не мав престолу Юрій Довгорукий,
Тож по традиціям князівства і науки,
Служити мав старшим братам, дядькам,
Чи має десь шукати престол сам.
І пішов Юрій в Залишанські землі,
З ченцями й військом у болота і ліса темні.
У фінських племенах знайшов собі престол,
Із Києва з дружиною «хохол».
Там на місцевій жінці оженився,
І син Андрій у хащах народився.
У племені його прозвали Боголюбський,
Пізніше князем став на землі ті Клязьминські.
Традиції він взяв з Моксель племен,
Меря, мещера, весь, мокша та інших Їх імен.
Нічого з Руссю син Долгорукого не мав
Та батьківських традицій він не взяв.
У Боголюбського тоді були брати,
Але примусив їх з його князівства йти.
Він сам в князівстві панував,
Ще й батька рідного й бояр його прогнав,
Так Юрій Боголюбський самовладцем став.
На Суздальській землі права всі мав.
А в 1169 році Боголюбський Київ оточив,
Хитрощами його взяв і в місті всіх побив.
Пограбував слов'янські він святині,
Що характерно не слов'янській це людині.
До нього Київ так ніхто не грабував,
Киян із військом катував, ікони вкрав.
Поселення побудував у себе Боголюбов,
Не до Киян, до тих племен душі мав зов.
У Суздалі створив адміністрацію з оточення,
Що мали наміри та дії збоченця.
Бо після смерті Боголюбського були там грабежі,
Все руйнували, а посадників садили на ножі.
Проти Андрія шла й друга дружина,
Булгарка із-під Ками мстилася за Батьківщину.
Що своїм військом також їх пограбував,
Як у своїх хащах і болотах нудьгував.
Прийшов тоді до влади в Моксель етнос з фін,
Зібрав із вбивць і дикунів загін.
Пройшла в тих племенах його асиміляція,
До змін на їхню користь стимуляція.
На вид він Боголюбський, як моксель-азіатці,
Вподобав він рідню по матері із моксель-братці.
Що з фінським молоком і їх культури,
Проводив в землях цих військові тури.
Бо мати, з половецьких ханів дочка,
На себе схожого там родила синочка.
У землях Моксель жили інші племена,
Протилежні до слов'ян всі їхні імена,
Це меря, мокша, весь, мещера, мурома…
Слов'янського нічого в них нема.
Лютий 2019Анатолій Березенський
Несмілі поклики, слабі,
На долю марні нарікання
І чола, схилені в журбі.
Над давнім лихом України
Жалкуєм-тужим в кожний час,
З плачем ждемо тії години,
Коли спадуть кайдани з нас
Ті сльози розтроюдять рани,
Загоїтись їм не дадуть.
Заржавіють від сліз кайдани,
Самі ж ніколи не спадуть!
Нащо даремнії скорботи?
Назад нема нам воріття!
Берімось краще до роботи,
Змагаймось за нове життя!
(Л. Українка)
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?
Ти моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть з піхви готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш…
Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.
Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.
Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.
Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою…
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!
Леся Українка
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Не з ПІХВИ... Піхва (однина в цьому сенсі -застаріла)- це з іншої опери річ
Краще -
Я тебе видобуть з ПІХОВ готова,
Также вышла серебряная монета "Леся Украинка" номиналом 20 грн, стартовая цена - 3777 грн, тираж 2500.