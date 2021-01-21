Неуплата налогов - это самое страшное преступление, невидимое, как коронавирус, - глава ГНС Любченко

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что ужесточал бы меры и ответственность за неуплату налогов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Любченко заявил в интервью изданию "Гордон".

"Надо ставить вопрос о том, чтобы привлекать хотя бы к уголовной ответственности за неуплату налогов. Я бы ужесточал меры и ответственность за неуплату налогов. Потому что это самое страшное преступление. Оно невидимое. Как сейчас коронавирус: мы его не видим, но многие болеют. И это невидимое", - отметил Любченко.

По словам главы ГНС, "все постоянно патриотично говорят о бюджете, но у многих патриотизм заканчивается, как только приходится платить налоги".

"Я за раскрытие персональных данных. И тогда бы Украина увидела своих героев. Я вообще не понимаю, почему так в стране защищают персональные данные. Все чиновники раскрыты. И это очень правильно. Кстати, когда была история с НАПК, Конституционным Судом – наша команда категорически сказала, что мы даем доступ к своим декларациям, чтобы они по-прежнему были в открытом доступе", - добавил Любченко.

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