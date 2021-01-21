Неуплата налогов - это самое страшное преступление, невидимое, как коронавирус, - глава ГНС Любченко
Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что ужесточал бы меры и ответственность за неуплату налогов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Любченко заявил в интервью изданию "Гордон".
"Надо ставить вопрос о том, чтобы привлекать хотя бы к уголовной ответственности за неуплату налогов. Я бы ужесточал меры и ответственность за неуплату налогов. Потому что это самое страшное преступление. Оно невидимое. Как сейчас коронавирус: мы его не видим, но многие болеют. И это невидимое", - отметил Любченко.
По словам главы ГНС, "все постоянно патриотично говорят о бюджете, но у многих патриотизм заканчивается, как только приходится платить налоги".
"Я за раскрытие персональных данных. И тогда бы Украина увидела своих героев. Я вообще не понимаю, почему так в стране защищают персональные данные. Все чиновники раскрыты. И это очень правильно. Кстати, когда была история с НАПК, Конституционным Судом – наша команда категорически сказала, что мы даем доступ к своим декларациям, чтобы они по-прежнему были в открытом доступе", - добавил Любченко.
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Источник: https://censor.net/ru/n3243079
Ваші боси Бєні, які хронічно не платять податки належним чином, відомі всім.
Але судді Вовки під дахом преЗедента пробачають Бєням мільярди, вкрадені в українців.
А
еслкогда ваша ублюдочная власть введет налог на воздух, то еще нужно будет выделить орлов Рюкзакова, чтобы стимулировать "мудрий наріт" чаще дышать.
Вот тогда заживем!!!
Я тоже люблю скорость...Даже говорить не хочу.
Но в целом - да.
Не нужно распылять внимание.
Висеть на столбах будут те, кто попадётся под руку в кабинетах на момент "ИКС".
Подивіться на Свободівців які патріоти а щоб отримати з центрального бюджету на свої мега проекти бабло на розпил вже оди співають зелі, сліпі і глухі щодо РФ тепер
Я о том, как ДОЛЖНО быть.
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
Побежали быстрей платить налоги, а то ахметке не хватит на " компенсацию".
Вы вначале статью с вышкой и кофискацией за коррупцию введите. А то отменили за незаконное обогащение и сразу - несите ваши денежки. твари.
Двуличные скоты.
Про то, сколько у них под подушкой - одному Богу известно....
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Вас спиногрызов чинуш всех мастей уже давно видно. С себя начните, твари.
Цікаво, а що він думає,А ЧИ НЕ Є ЗЛОЧИН наші гроші (податки) використовувати на дорогі машини, меблі, приміщення і т.д.чи відмивати через прокладки в задоволення своїх королівських потреб та благ????....нехай дасть відповідь на це запитання....а тоді українці і поговорять про тему несплати податків