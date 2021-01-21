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Неуплата налогов - это самое страшное преступление, невидимое, как коронавирус, - глава ГНС Любченко

Неуплата налогов - это самое страшное преступление, невидимое, как коронавирус, - глава ГНС Любченко

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что ужесточал бы меры и ответственность за неуплату налогов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Любченко заявил в интервью изданию "Гордон".

"Надо ставить вопрос о том, чтобы привлекать хотя бы к уголовной ответственности за неуплату налогов. Я бы ужесточал меры и ответственность за неуплату налогов. Потому что это самое страшное преступление. Оно невидимое. Как сейчас коронавирус: мы его не видим, но многие болеют. И это невидимое", - отметил Любченко.

По словам главы ГНС, "все постоянно патриотично говорят о бюджете, но у многих патриотизм заканчивается, как только приходится платить налоги".

"Я за раскрытие персональных данных. И тогда бы Украина увидела своих героев. Я вообще не понимаю, почему так в стране защищают персональные данные. Все чиновники раскрыты. И это очень правильно. Кстати, когда была история с НАПК, Конституционным Судом – наша команда категорически сказала, что мы даем доступ к своим декларациям, чтобы они по-прежнему были в открытом доступе", - добавил Любченко.

Читайте: Глава налоговой Любченко: Наработан компромиссный с протестующими ФОП законопроект

Автор: 

налоги (3238) уголовная ответственность (440) Госналогслужба (71) Любченко Алексей (80)


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Топ комментарии
+20
ГРІХ ! Істінно говорю вам !
https://news.24tv.ua/*********************************************************************************************************** 25-річний син нового керівника Держподаткової служби Олексія Любченка володіє майном сумнівного походження на 300 тисяч доларів. У нього є квартира в новобудові в центрі Києва та автомобіль Porsche Macan (квартирку юний вундеркінд отримав в 18 років....)
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21.01.2021 09:40
+16
А Вава заплатив податок від продажу ліги сміху?
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21.01.2021 09:35
+14
Неуплата налогов - это самое страшное преступление, невидимое, как коронавирус, - глава ГНС Любченко против Зеленского прёт? - https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ofshornii-prezydent-kuda-y-kak-zelenskyi-platyt-nalohy-rassledovanye-205244.html Офшорный президент: куда и как Зеленский платит налоги
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
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21.01.2021 09:40
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Неуплата налогов - это самое страшное преступление, невидимое, как коронавирус, - глава ГНС Любченко - Цензор.НЕТ 2531
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21.01.2021 09:32 Ответить
Неуплата налогов - это самое страшное преступление, невидимое, как коронавирус, - глава ГНС Любченко - Цензор.НЕТ 4130
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21.01.2021 09:33 Ответить
А неуплата за коммуналку тоже преступление? Ведь тарифы подняли, что бы бороться с преступниками, да?
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21.01.2021 09:34 Ответить
Так. Тільки опосередковано. 😁
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21.01.2021 09:35 Ответить
І хто сидіти буде? Бабка, яка продала десяток картоплин і не сплатила 18% податку?
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21.01.2021 09:34 Ответить
А уплата в бюджет Гондураса или Панамы - законно!
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21.01.2021 09:34 Ответить
А скрутки. махинации с НДС, схемы коррупционные на таможне ...это вообще пожизненное!
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21.01.2021 09:35 Ответить
А Вава заплатив податок від продажу ліги сміху?
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21.01.2021 09:35 Ответить
Какая разніца, заплатіл налох ілі нє заплатіл...?
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21.01.2021 09:37 Ответить
Кому що, а курці просо.
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21.01.2021 09:36 Ответить
Это топ... Они постоянно меняют номера счетов, а потом оказывается что неподтянули со старого, или, что чаще случается, почему-то у них проскакивают двойные начисления. И тебе, так, сразу неуплату налогов. А в налоговой говорят: да, бывает, но вы не волнуйтесь, в следующем году все правильно пересчитают...
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21.01.2021 09:36 Ответить
Уменя на одном старом счете около 18000 переплаты, зато при переходе на новый, это в минус записали. И, что интересно, отказываются переплату переносить на новый счет
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21.01.2021 09:39 Ответить
Уплата налогов - это коллаборационизм с преступной мафиозно-олигархической властью окупирующей страну.
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21.01.2021 09:37 Ответить
ГРІХ ! Істінно говорю вам !
https://news.24tv.ua/*********************************************************************************************************** 25-річний син нового керівника Держподаткової служби Олексія Любченка володіє майном сумнівного походження на 300 тисяч доларів. У нього є квартира в новобудові в центрі Києва та автомобіль Porsche Macan (квартирку юний вундеркінд отримав в 18 років....)
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21.01.2021 09:40 Ответить
Так епоха бідності уже закінчилась. Хлопець має право!
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21.01.2021 09:43 Ответить
Неуплата налогов - это самое страшное преступление, невидимое, как коронавирус, - глава ГНС Любченко против Зеленского прёт? - https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ofshornii-prezydent-kuda-y-kak-zelenskyi-platyt-nalohy-rassledovanye-205244.html Офшорный президент: куда и как Зеленский платит налоги
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
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21.01.2021 09:40 Ответить
Альоша, так почни з себе. Почни жити згідно закону, отримувати чесно лише зарплату та чесно плати податки.
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21.01.2021 09:41 Ответить
"Я за раскрытие персональных данных. И тогда бы Украина увидела своих героев."

Источник: https://censor.net/ru/n3243079

Ваші боси Бєні, які хронічно не платять податки належним чином, відомі всім.
Але судді Вовки під дахом преЗедента пробачають Бєням мільярди, вкрадені в українців.
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21.01.2021 09:41 Ответить
Полностью "согласен" с Глава Государственной налоговой службы. Продажные суды, взятки, откаты, предательство интересов Украины, Медведчуки и пр. - разве это страшные преступления? Главное - налоги заплатить. А как их потом разворуют, ну то такое ...
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21.01.2021 09:42 Ответить
Так в том-то и дело, что если не заплатят, то и разворовывать будет нечего. А с чего они потом харчеваться будут?
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21.01.2021 09:43 Ответить
Абсолютно верно сказано, согласен!

А есл когда ваша ублюдочная власть введет налог на воздух, то еще нужно будет выделить орлов Рюкзакова, чтобы стимулировать "мудрий наріт" чаще дышать.

Вот тогда заживем!!!
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21.01.2021 09:42 Ответить
З нового року суддям добавили пенсію 22000грн, то це на цих ублюдків у вас коштів не вистачає? Так ти любченко і плати їм зі своєї кишені.
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21.01.2021 09:43 Ответить
Та хай добавляють, главноє што бариґу скінулі.
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21.01.2021 09:44 Ответить
Барига їм призначив довічне утримання по 600тис от нехай песи їх і утримують за те що декларації їм по відміняли.
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21.01.2021 09:47 Ответить
Так декларації ж при Зеленському відміняли.Виходить,тепер пенсії суддям зебіли повинні платити?
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21.01.2021 10:54 Ответить
Ким призначались ті судді що відмінили,і хто тим суддям призначав утримання 600тис і пенсії 50тис? Не нагадаєш?
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21.01.2021 10:58 Ответить
Барига їх всіх на довічне і позатверджував його б... судова реформа
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21.01.2021 10:54 Ответить
Как его? Любченкок? Приезжай к харьковской дфс и пощупай автомобили бюджетников. Это куплено на мои налоги? Мне до самой криминальной ответственности вменяется финансировать отпуск тупиццкого? Мне за мои деньги предлагается содержать "депутатов" и их *********-помощниц?
Я тоже люблю скорость...Даже говорить не хочу.
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21.01.2021 09:44 Ответить
На каждый из поставленных вопросов можно смело дать ответ - ДА. И совершенно без иронии. Эпоха постмодернизма позволяет это даже не скрывать, а просто лукаво улыбаться и отпускать сальные шуточки, как эта налоговая мразь Любченко. Бюджет - это личный карман высших чиновников и олигархов, которые в дружном симбиозе вытаскивают оттуда себе столько сколько нужно. Их служивый люд попроще, вроде судей, прокуроров, ментов и таможенников вынужден напрямую выколачивать себе прокорм из населения в виде взяток. Ну а само население.. берите где хотите.
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21.01.2021 10:08 Ответить
ну и после оманской эпопеи и "оплаты" вовкино-дерьмаковых перелетов, чартера и отдыха ленкой вопросы должны отпасть сами собой
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21.01.2021 10:18 Ответить
Гораздо раньше)
Но в целом - да.
Не нужно распылять внимание.
Висеть на столбах будут те, кто попадётся под руку в кабинетах на момент "ИКС".
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21.01.2021 10:23 Ответить
Який момент Х... не смішіть нікого ))) Якщо новий барига не проплатить активістів і ті не організують шоу для приходу нового бариги до корита у нас нарід і не підніметься, а потім дадуть нового месію на вибори ..... Тому і живем в ж.... стільки років
Подивіться на Свободівців які патріоти а щоб отримати з центрального бюджету на свої мега проекти бабло на розпил вже оди співають зелі, сліпі і глухі щодо РФ тепер
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21.01.2021 10:59 Ответить
Я не про Украину.
Я о том, как ДОЛЖНО быть.
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21.01.2021 11:10 Ответить
Та да. Я, кстати, за Свободу голосовал в последний раз, когда ходил на выборы - на парламентских 2012. С тех пор минимизировал контакты с государством, и гражданские и финансовые. Так что можно сказать - я так и остался навечно их "виборцем".
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21.01.2021 11:20 Ответить
А вы ЗЕ это расскажите. Бо он не очень любит налоги платить и свои доходы декларировать.
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21.01.2021 09:46 Ответить
А красти податки це гріх трошки менший, вірно?
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21.01.2021 09:48 Ответить
Ні!! Це вимога МВФ!😀
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21.01.2021 09:53 Ответить
красти - це святе, обовъязок кожного чиновника)))
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21.01.2021 09:53 Ответить
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
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21.01.2021 09:54 Ответить
Ага! Тогда сразу лучше достроить "стену кроваго Кроля" (обнеся всю страну колючей проволкой) и ВСЕХ "посадить" за не уплату налогов начиная со страрушек, торговавших укропом и помидорами с дачного участка, до президентов (тоже ВСЕХ без исключения)! Задача решается просто - ПОЛНЫМ БЕЗНАЛОМ и уменьшением ставок налогов как минимум в два раза (формировать бюджет за счет 100% собираемости), но этого никогда не случится в ближайшие 25 лет, ибо воровать и брать взятки тогда будет проблематично!
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21.01.2021 09:57 Ответить
Десь обнялись Фірташ з Бєнєю та заплакали...
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21.01.2021 09:58 Ответить
в Ізраілі-да. а в Україні навіщо платити податки, якщо влада їх вкраде?
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21.01.2021 10:03 Ответить
Госпредприятие «Добропольеуголь-добыча» заплатит 397,8 млн гривен в качестве компенсации за «инвестиции» в ГП «Добропольеуголь» компанией ДТЭК Рината Ахметова, который задолжал государству свыше 200 млн гривен за аренду шахты. Об этом редакция 368.media узнала из договора, опубликованного на портале ProZorro.

Побежали быстрей платить налоги, а то ахметке не хватит на " компенсацию".
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21.01.2021 10:05 Ответить
а не знаешь случайно, почему **** фискалов в зеркале не помещаються??? налоги, таможня и министерства, вот проблемма. и мы через 4 года одалживаем МВФу а не у него
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21.01.2021 10:06 Ответить
Несплата податків - це найстрашніший злочин, невидимий, як коронавірус, - глава ДПС Любченко - Цензор.НЕТ 3639
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21.01.2021 10:23 Ответить
Лицемерию нет совершенства.
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21.01.2021 10:25 Ответить
Начните с доходов больше миллиона в год. А пенсионеров, сдающих однокомнатную хрущёвку - в последнюю очередь.
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21.01.2021 10:31 Ответить
тут начинать надо с другого конца а не с жопы. когда отменили уголовку за коррупцию.
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21.01.2021 10:41 Ответить
От же скотина. Самое страшщное? а как же жизньо и здоровье? деньги важнее?
Вы вначале статью с вышкой и кофискацией за коррупцию введите. А то отменили за незаконное обогащение и сразу - несите ваши денежки. твари.
Двуличные скоты.
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21.01.2021 10:39 Ответить
Коррупция - это самое страшное преступление, благодаря которому открываются дороги к другим преступлениям.
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21.01.2021 10:40 Ответить
А не забыл уточнить, что это касается только холопов? Господа налогов не платят, это оскорбляет их достоинство..
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21.01.2021 10:44 Ответить
Пусть лучше расскажет про скрутки НДС, про как кошмарят реальный бизнес, нагоняя на нём план по штрафам и про то откуда у него, его предшественника Верланова, главы комитета ВР Гетманцева столько наличной валюты только в декларациях !?
Про то, сколько у них под подушкой - одному Богу известно....
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21.01.2021 11:28 Ответить
Це в Америці самий страшний злочин вважається, бо там з бюджету не крадуть, як крадуть у нас.
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21.01.2021 11:45 Ответить
"И тогда бы Украина увидела своих героев"

---

Вас спиногрызов чинуш всех мастей уже давно видно. С себя начните, твари.
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21.01.2021 11:48 Ответить
Спершу навчіться поважати Людину . Потім іі власність . Дайте ій право до суду захищатись зі зброєю в руках . А вже потім брешіть про налоги
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21.01.2021 13:02 Ответить
Да у нас любой ФОП, при желании, может уклониться или минимализировать налоги,а уж олигархи и подавно..Преступников пускай ГНС ищет в своих рядах..
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21.01.2021 14:04 Ответить
Чудотворець та Бог по збору податків!)Розсмішив.....))))
Цікаво, а що він думає,А ЧИ НЕ Є ЗЛОЧИН наші гроші (податки) використовувати на дорогі машини, меблі, приміщення і т.д.чи відмивати через прокладки в задоволення своїх королівських потреб та благ????....нехай дасть відповідь на це запитання....а тоді українці і поговорять про тему несплати податків
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21.01.2021 14:21 Ответить
 
 