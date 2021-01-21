Патрульная полиция об инциденте с Немилостивым: Угрожал должностью, толкал инспекторов. Составлены протоколы об админзадержании и управлении в состоянии опьянения

Инспекторы патрульной полиции составили на заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого админпротоколы о нарушении ПДД, управлении транспортным средством в состоянии опьянения, а также протокол об админзадержании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции.

"Поздно ночью, на улице Жилянской, экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения", - подчеркивается в сообщении патрульных.

Кроме этого отмечается, что инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако тот отказался. Зато руководитель сообщил инспекторам, что он - заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение, подтверждающее его должность вместе с документами на управление транспортным средством.

"При рассмотрении административного дела относительно нарушения правил дорожного движения, водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места. Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Зато начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду. На что патрульные, согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции", применили к гражданину наручники", - отмечено далее.

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"На водителя инспекторы составили админматериалы: протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление о нарушении требований дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением", а также протокол об админзадержании. Сейчас админматериалы направлены в суд, который примет решение по этому делу", - подытожили в патрульной полиции.

Как сообщалось, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство 21 января соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку. Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что такое поведение делает невозможным дальнейшее пребывание Немилостивого в должности замминистра Минстратегпрома.