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Патрульная полиция об инциденте с Немилостивым: Угрожал должностью, толкал инспекторов. Составлены протоколы об админзадержании и управлении в состоянии опьянения

Патрульная полиция об инциденте с Немилостивым: Угрожал должностью, толкал инспекторов. Составлены протоколы об админзадержании и управлении в состоянии опьянения

Инспекторы патрульной полиции составили на заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого админпротоколы о нарушении ПДД, управлении транспортным средством в состоянии опьянения, а также протокол об админзадержании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции.

"Поздно ночью, на улице Жилянской, экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения", - подчеркивается в сообщении патрульных.

Кроме этого отмечается, что инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако тот отказался. Зато руководитель сообщил инспекторам, что он - заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение, подтверждающее его должность вместе с документами на управление транспортным средством.

"При рассмотрении административного дела относительно нарушения правил дорожного движения, водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места. Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Зато начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду. На что патрульные, согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции", применили к гражданину наручники", - отмечено далее.

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"На водителя инспекторы составили админматериалы: протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление о нарушении требований дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением", а также протокол об админзадержании. Сейчас админматериалы направлены в суд, который примет решение по этому делу", - подытожили в патрульной полиции.

Как сообщалось, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство 21 января соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку. Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что такое поведение делает невозможным  дальнейшее пребывание Немилостивого в должности замминистра Минстратегпрома.

Автор: 

пьянство (867) патрульная полиция (1810) Минстратегпром (60) Немилостивый Виталий (11)


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Топ комментарии
+2
ставленник писюнькового пианиста
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21.01.2021 09:38
+2
а где оказание сопротивления при исполнении???? это совсем другая статья. по ээтой статье штраф не катит, а конкретный срок!!! или слабо?? сказал что сдаст всех??
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21.01.2021 10:00
+1
НУ с должности его может быть и снимут (и то не факт), но в министерстве работать останется. Там такие кадры нужны
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21.01.2021 09:46
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ставленник писюнькового пианиста
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21.01.2021 09:38 Ответить
все таки правы были ЦК КПССС когда всех чиновников трезвых пьяных возили персоналшьыне водители... лешевле выходило для всех....
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21.01.2021 09:38 Ответить
НУ с должности его может быть и снимут (и то не факт), но в министерстве работать останется. Там такие кадры нужны
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21.01.2021 09:46 Ответить
вроде все норм., предложили пройти - взбыкнул, задержали.(а потом обосрались))
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21.01.2021 09:48 Ответить
Патрульная полиция об инциденте с Немилостивым: Угрожал должностью, толкал инспекторов. Составлены протоколы об админзадержании и управлении в состоянии опьянения - Цензор.НЕТ 8148
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21.01.2021 09:50 Ответить
ЗЄдебіл. Зараз нормальниє зєлікі наклеюють розпізнавьні знаки на авто, елементи одягу і вхідні двері до житла (кольорове мереживо з переважанням зеленого).
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21.01.2021 09:55 Ответить
а где оказание сопротивления при исполнении???? это совсем другая статья. по ээтой статье штраф не катит, а конкретный срок!!! или слабо?? сказал что сдаст всех??
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21.01.2021 10:00 Ответить
Ну значит он был в чёрном списке, кто в белом, чихают на все законы и не рекламируется полиция на всю страну
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21.01.2021 10:02 Ответить
Патрульных надо наградить и пусть только их попробуют тронуть за честно выполненую работу !
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21.01.2021 10:03 Ответить
Тут аВаковом можно погордиться. На зло поРохоскоту полицейские отработали честно.
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21.01.2021 13:29 Ответить
 
 