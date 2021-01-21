Трое украинских моряков с затонувшего судна Arvin до сих пор не найдены

По состоянию на утро 21 января судьба трех членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна Arvin остается неизвестной.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Цензор.НЕТ.



"По состоянию на 7.00 21 января судьба трех украинских моряков остается неизвестной. Поиски продолжаются", - сообщили. в ведомстве.

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Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В ходе поисково-спасательных мероприятий 6 членов экипажа удалось спасти. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.

По последней информации, 3 члена экипажа погибли в результате крушения сухогруза. Поиски 5 моряков продолжаются.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.