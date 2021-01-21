Мы хотим, чтобы человек с невысокими доходами мог взять ипотеку под 7% на длительный срок, - глава Укрфинжитло Шкураков

Ипотечные кредиты, которые предлагают коммерческие банки на первичном и вторичном рынках жилья, неподъемны для большинства украинцев.

Поэтому по инициативе президента Владимира Зеленского была создана Украинская жилищная финансовая компания, которая поможет сделать ипотеку дешевле и доступнее. О том, как это будет, в интервью НВ Бизнес рассказал глава Укрфинжитло Василий Шкураков.

"Мы хотим достигнуть ситуации, когда человек может взять свою ипотеку на такой срок, чтобы безболезненно ее выплатить (даже до 30 лет) — и под фиксированную ставку 7% на все периоды. Такой уровень фиксированной ставки, кроме всего остального, позволит государству отказаться от необходимости выдумывать различные компенсационные механизмы ипотечного кредитования", - пояснил Шкураков.

По его словам, сейчас в Украине заключено ипотечных договоров всего на 26 млрд гривен, что меньше 1% ВВП и намного ниже, чем у стран-соседей. При этом потребность в собственном жилье огромна, а развитие строительной отрасли – это мощный драйвер для всей экономики.

Укрфинжитло создано как акционерное общество и будет заниматься рефинансированием банков – по сути, выкупая ипотечные кредиты, оставляя банкам лишь часть дохода для покрытия затрат и управления риском.

"Укрфинжитло должно выступить в качестве посредника между банком и гражданином, как надежное плечо государства в этом вопросе. Мы создаем инструмент, который будет выгоден для всех - граждан, бизнеса и государства", - поясняет Шкураков.

Еще одним направлением станет лизинг недвижимости – возможность пользоваться жильем на правах аренды с правом выкупа. Эту услугу также планируют сделать максимально доступной – в пределах ставки 5% годовых.