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Мы хотим, чтобы человек с невысокими доходами мог взять ипотеку под 7% на длительный срок, - глава Укрфинжитло Шкураков

Ипотечные кредиты, которые предлагают коммерческие банки на первичном и вторичном рынках жилья, неподъемны для большинства украинцев.

Поэтому по инициативе президента Владимира Зеленского была создана Украинская жилищная финансовая компания, которая поможет сделать ипотеку дешевле и доступнее. О том, как это будет, в интервью НВ Бизнес рассказал глава Укрфинжитло Василий Шкураков.

Мы хотим, чтобы человек с невысокими доходами мог взять ипотеку под 7% на длительный срок, - глава Укрфинжитло Шкураков 01

"Мы хотим достигнуть ситуации, когда человек может взять свою ипотеку на такой срок, чтобы безболезненно ее выплатить (даже до 30 лет) — и под фиксированную ставку 7% на все периоды. Такой уровень фиксированной ставки, кроме всего остального, позволит государству отказаться от необходимости выдумывать различные компенсационные механизмы ипотечного кредитования", - пояснил Шкураков.

По его словам, сейчас в Украине заключено ипотечных договоров всего на 26 млрд гривен, что меньше 1% ВВП и намного ниже, чем у стран-соседей. При этом потребность в собственном жилье огромна, а развитие строительной отрасли – это мощный драйвер для всей экономики.

Укрфинжитло создано как акционерное общество и будет заниматься рефинансированием банков – по сути, выкупая ипотечные кредиты, оставляя банкам лишь часть дохода для покрытия затрат и управления риском.

"Укрфинжитло должно выступить в качестве посредника между банком и гражданином, как надежное плечо государства в этом вопросе. Мы создаем инструмент, который будет выгоден для всех - граждан, бизнеса и государства", - поясняет Шкураков.

Еще одним направлением станет лизинг недвижимости – возможность пользоваться жильем на правах аренды с правом выкупа. Эту услугу также планируют сделать максимально доступной – в пределах ставки 5% годовых.

Автор: 

жилье (906) ипотека (133)


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Топ комментарии
+7
7% в месяц! Без проблем!
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21.01.2021 10:06
+7
Лоха потрібно заманити під 7% на 30 років, а там в договорі все буде розписано, всякі комісії і набіжить 15% на рік.
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21.01.2021 10:15
+6
удешевлении ипотечных кредитов приводит к удорожанию жилья, т.к. увеличивается спрос. В итоге "человек с невысокими доходами" - все равно не сможет купить жилье.
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21.01.2021 10:09
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7% в месяц! Без проблем!
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21.01.2021 10:06 Ответить
"Укрфинжитло должно выступить в качестве посредника между банком и гражданином"

еще один посредник
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21.01.2021 10:08 Ответить
Разве что на пару веков. Тогда реально. Клоуны.
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21.01.2021 10:08 Ответить
удешевлении ипотечных кредитов приводит к удорожанию жилья, т.к. увеличивается спрос. В итоге "человек с невысокими доходами" - все равно не сможет купить жилье.
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21.01.2021 10:09 Ответить
Людина з невисокими доходами нездатна потягнути іпотеку з терміном погашення менше 10-ти років, і при цій ставці вона змушена буде виплатити суму рівну вартості *2
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21.01.2021 10:13 Ответить
Согласен. Но зато все же вызывает оживление на рынке недвижимости. А это тоже не так уж и плохо.
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21.01.2021 10:17 Ответить
это да, но надо так и писать "для оживления рынка недвижимости", а не это мифическое "человек с невысокими доходами мог взять ипотеку под 7% на длительный срок".
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21.01.2021 10:19 Ответить
Это «оживление» позволит инвесторам в жилье выскочить из пирамиды, слить лохам дорогие квартиры под 30-летний кредит и ждать обвала цен чтобы снова скупить за наличку.
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21.01.2021 12:17 Ответить
Ну если у нас предприниматели сами просили Шмыгаля запретить им торговать носками, лампочками и батарейками (с его слов), то чего можно ожидать от главы Укрфинжитла? Бабки же ему заносят строительные компании, а не покупатели жилья. Следовательно, и отстаивать он будет их интересы. Но при этом само собой нужно изобразить, что думает он исключительно о народе. Они там все такие.
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21.01.2021 17:43 Ответить
Ти про Польшу не мрій. Плати за газ справно по новим тарифам найближчі 4 роки.
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21.01.2021 10:13 Ответить
Чєловєк с нєвисокімі доходамі це мабуть суддя чи прокурор? Ну на крайній випадок члєн якогось наблюдатєльного совєта.
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21.01.2021 10:10 Ответить
Да жилье сейчас это КОСМОС....Купить его,а потом выплачивать ипотеку да еще и комунальные.....Получается ВЕЧНЫЙ РАБ С ПРОПИСКОЙ....Мечта наших олигархов.Никуда не сбежит - ведь жилье его ТЮРЬМА.
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21.01.2021 10:12 Ответить
Зараз тобі егсперди почнуть розповідать про низьку проізводітєльность труда, і як наслідок малі зарплати людей.
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21.01.2021 10:17 Ответить
Яка проізводительность труда у судді кс?-швидкість перекладання папірців зліва направо,чи навпаки,чи швидкість отримання допомоги на оздоровление,чи доплата за знання іноземноі мови -россійськоі,чи за ненормований робочий день - новенька Галя ,неможливо відірватись.....і т.д.
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21.01.2021 12:26 Ответить
у нас инфляция больше в год, какой же дурак ему даст на 30 лет
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21.01.2021 10:12 Ответить
Лоха потрібно заманити під 7% на 30 років, а там в договорі все буде розписано, всякі комісії і набіжить 15% на рік.
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21.01.2021 10:15 Ответить
Придумают, как содрать 3 шкуры!
Вот например Приват, первый месяц без %. Но при снятии кредитных денег берут 4%. В реале получается 48% годовых.
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21.01.2021 10:23 Ответить
Кредитная карта для покупок, кратковременный кредит, а не для ипотеки. В ЕС примерно такая же комссия. Долгосрочный кредит или ипотека в Чехии примерно 2,5% годовых
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21.01.2021 10:59 Ответить
Я не сомневаюсь в наших банках!
Они найдут, как содрать. Может за обслуживание кредита ...
Или банки будут брать депозиты под 14% а кредиты давать под 7% ?
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21.01.2021 11:20 Ответить
При этом, максимальная процентная ставка по депозиту аж целых 8% годовых. Ты еще забыл дописать, что в случае просрочки платежа взымаются%+500грн "штрафа".
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21.01.2021 11:55 Ответить
Нужно разрешить ипотеку не только на квартиры ,но и дома усадебного типа.Все многоэтажки и особенно однокомнатные ,через поколение станут бомжатниками.Запад это давно уже прошёл..
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21.01.2021 10:15 Ответить
Хто ж тобі дасть іпотеку на будинок при гідній зарплаті 7000?
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21.01.2021 10:17 Ответить
Вы хотите бедных обложить 7% налогом, еще и на длительный срок?
Нифига себе.
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21.01.2021 10:20 Ответить
За десять лет прийдется выплатить двойную сумму)
То есть, считай будку себе купил или построил в два раза дороже.
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21.01.2021 10:21 Ответить
можно не брать ипотеку, копи 5-10 лет
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21.01.2021 10:23 Ответить
Я так и сделал)
+ Бригада Ух подросла, теперь есть кому помогать)
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21.01.2021 10:28 Ответить
А я не стал ждать, а взял 40% ипотеки под 22%. Выплатил в 2 раза быстрее срока.
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21.01.2021 10:32 Ответить
Было у меня такое по молодости и с родителями, вечно в долгах и до зарплаты, ну его нахер)
Становишься заложником своих хотелок и вынужден отказывать себе везде и во всем в других текущих хотелках.
Я даже стиралку, мебель или телек в кредит не брал никогда.
Лучше прийти в магаз и потребовать 10% скидки за наличку, чем за год переплачивать 50% от ценника.
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21.01.2021 10:42 Ответить
да, первые месяцы было немного напряжно, но я же исходил из своих доходов и все просчитал, да и старался как можно больше выплачивать по телу, чтобы проценты поменьше платить и не растягивать на 10 лет.
А бытовую технику и мебель в кредит брать - это да, бред. Если твои доходы не позволяют скопить на это за 2-3 месяца, то значит стоит подумать о своем доходе либо присматривать туже технику подешевле.
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21.01.2021 10:47 Ответить
Ну у нас не Англия, у нас народ на микрокредитах залипает жестко)
Даже моя теща, пока выплатила, все посыпалось, ей чисто повезло, что ее зять инженер по ремонту подобных девайсов)
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21.01.2021 10:53 Ответить
так я и не про Англию, рабочая сетка, выход в инет через прокси, ******** прокси в Англии
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21.01.2021 10:59 Ответить
Тоже брал в 2007, выплатил 2014.Больше не возьму.
Есть хотелка на недвижимость но без ипотеки.При существующих ставках десятому закажу.
Квартира за 1 500 000 без ремонта+700000 примерно ремонт,техника ,мебель.
Лучше дом строить.
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21.01.2021 11:10 Ответить
какие бы цифры не видели люди на экранах 7 5 9 или 3% банки работают с дохода от 35-40 ГОДОВЫХ, ни чуть не менье а только болье и вы хоть обо...ритесь, меньше не заплатите. я проверил, пересчитал и отказался нах....й. и если кредит на десять и более лет то цена квартирки будет в разы дороже
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21.01.2021 10:24 Ответить
а если на 100 лет взять, то в десятки раз дороже
10 лет - переплата 39 тыс на каждые 100 000 кредита
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21.01.2021 10:31 Ответить
и я о том же, но на реальный срок плодотворной жизни
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21.01.2021 10:39 Ответить
Мы хотим ……под 7% на длительный срок ..Шкураков/ Мечта Шкураков осуществима если Шкураков будет давать свои , личные деньги./ Ожидаемая годовая инфляция составила 7,9%.- Бизнес спрогнозировал рост цен и падение курса гривни.
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21.01.2021 10:32 Ответить
А я хочу мільйон, ні, три, нову машину, ні дві і жити в США, і там мати гарну роботу, ну й що?
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21.01.2021 10:47 Ответить
Кредит для дурнів 73%, тому що дійсно здорожчення житла,і його переплата ,а коли може собі дозволити житло Лікар або Вчитель ніколи Вічний раб тих хто просто купує житло по 10 20,мільйонів,мама любить швидкість,тобто швидко заробити на Дурбеликах!!!ВОНИ НАС ЗРОБИЛИ!!!
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21.01.2021 10:51 Ответить
Это лишнее... Незачем вставать с дивана, отрываться от видосиков и пивной бутылки. Никто не хочет чтобы люди были несчастливы. Нужно просто выбрать президента неБарыгу - он обо всем позаботится!
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21.01.2021 11:43 Ответить
... развитие строительной отрасли - это мощный драйвер для всей экономики. Прям дежавю какое-то. Про "большую стройку" такие же песни пели и ... жиденько обкакались. Не, отдельные личности очень даже "драйвернулись" на этом. Только вот экономике от этого, не холодно, не жарко.
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21.01.2021 11:21 Ответить
30 лет...Тут хз что через пол года будет.Хотя,о чём это я?"С небольшими доходами" и в голову никому не прийдёт залезть в это отверстие.
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21.01.2021 12:15 Ответить
это да, долгоиграющая ипотека при нашей "стабильности" - для лохов, но параллельно с настройкой этой ипотеки государство убило нахрен текущие депозиты граждан - с теми процентами, какие сейчас предлагаются вкладчикам, лучше не вкладывать а все что вложено снять и перевести в наличную валюту.
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21.01.2021 13:55 Ответить
Человек с невысокими доходами не должен брать кредит!
Например, у вас в распоряжении 100 единиц в месяц (сюда входят зарплата и дополнительные доходы, например, от сдачи квартиры), а постоянные расходы - 40 единиц (сюда включают траты на питание, одежду, за коммунальные услуги, выплату налогов, алиментов и прочее). Разница между этими двумя показателями - 60 единиц - это ваш чистый располагаемый доход. Разделите эту сумму на два (банки считают, что не более половины располагаемого дохода может идти на обслуживание долга), и получится 30 единиц это та сумма которую можно пустить на выплату кредита. Посчитали свои реальные возможности, прослезились вытерли сопли и начали копить на финансовую подушку.
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21.01.2021 14:39 Ответить
 
 