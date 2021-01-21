Мы хотим, чтобы человек с невысокими доходами мог взять ипотеку под 7% на длительный срок, - глава Укрфинжитло Шкураков
Ипотечные кредиты, которые предлагают коммерческие банки на первичном и вторичном рынках жилья, неподъемны для большинства украинцев.
Поэтому по инициативе президента Владимира Зеленского была создана Украинская жилищная финансовая компания, которая поможет сделать ипотеку дешевле и доступнее. О том, как это будет, в интервью НВ Бизнес рассказал глава Укрфинжитло Василий Шкураков.
"Мы хотим достигнуть ситуации, когда человек может взять свою ипотеку на такой срок, чтобы безболезненно ее выплатить (даже до 30 лет) — и под фиксированную ставку 7% на все периоды. Такой уровень фиксированной ставки, кроме всего остального, позволит государству отказаться от необходимости выдумывать различные компенсационные механизмы ипотечного кредитования", - пояснил Шкураков.
По его словам, сейчас в Украине заключено ипотечных договоров всего на 26 млрд гривен, что меньше 1% ВВП и намного ниже, чем у стран-соседей. При этом потребность в собственном жилье огромна, а развитие строительной отрасли – это мощный драйвер для всей экономики.
Укрфинжитло создано как акционерное общество и будет заниматься рефинансированием банков – по сути, выкупая ипотечные кредиты, оставляя банкам лишь часть дохода для покрытия затрат и управления риском.
"Укрфинжитло должно выступить в качестве посредника между банком и гражданином, как надежное плечо государства в этом вопросе. Мы создаем инструмент, который будет выгоден для всех - граждан, бизнеса и государства", - поясняет Шкураков.
Еще одним направлением станет лизинг недвижимости – возможность пользоваться жильем на правах аренды с правом выкупа. Эту услугу также планируют сделать максимально доступной – в пределах ставки 5% годовых.
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еще один посредник
Вот например Приват, первый месяц без %. Но при снятии кредитных денег берут 4%. В реале получается 48% годовых.
Они найдут, как содрать. Может за обслуживание кредита ...
Или банки будут брать депозиты под 14% а кредиты давать под 7% ?
Нифига себе.
То есть, считай будку себе купил или построил в два раза дороже.
+ Бригада Ух подросла, теперь есть кому помогать)
Становишься заложником своих хотелок и вынужден отказывать себе везде и во всем в других текущих хотелках.
Я даже стиралку, мебель или телек в кредит не брал никогда.
Лучше прийти в магаз и потребовать 10% скидки за наличку, чем за год переплачивать 50% от ценника.
А бытовую технику и мебель в кредит брать - это да, бред. Если твои доходы не позволяют скопить на это за 2-3 месяца, то значит стоит подумать о своем доходе либо присматривать туже технику подешевле.
Даже моя теща, пока выплатила, все посыпалось, ей чисто повезло, что ее зять инженер по ремонту подобных девайсов)
Есть хотелка на недвижимость но без ипотеки.При существующих ставках десятому закажу.
Квартира за 1 500 000 без ремонта+700000 примерно ремонт,техника ,мебель.
Лучше дом строить.
10 лет - переплата 39 тыс на каждые 100 000 кредита
Например, у вас в распоряжении 100 единиц в месяц (сюда входят зарплата и дополнительные доходы, например, от сдачи квартиры), а постоянные расходы - 40 единиц (сюда включают траты на питание, одежду, за коммунальные услуги, выплату налогов, алиментов и прочее). Разница между этими двумя показателями - 60 единиц - это ваш чистый располагаемый доход. Разделите эту сумму на два (банки считают, что не более половины располагаемого дохода может идти на обслуживание долга), и получится 30 единиц это та сумма которую можно пустить на выплату кредита. Посчитали свои реальные возможности, прослезились вытерли сопли и начали копить на финансовую подушку.