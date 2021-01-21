В 2020 году СБУ ликвидировала 15 нарколабораторий и изъяла контрабанду на более чем 500 млн. грн

В течение года Служба безопасности Украины ликвидировала 15 нарколабораторий, изъяла из незаконного оборота 1704 кг наркотических средств, более 76 кг психотропных веществ и 955 кг прекурсоров (по заключению экспертизы).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Также Службой безопасности и по ее материалам изъяты предметы контрабанды и выявлены нарушения таможенных правил на общую сумму 511 млн гривен.

В ведомстве отметили, что довольно часто предметом контрабанды являются наркотические средства. Собственно, 64 таких факта за год разоблачили сотрудники СБУ. Среди них: транзитное перемещение через Украину 750 кг каптагона, известного как "боевой наркотик Исламского государства".

СБУ заблокировала также 7 контрабандных поставок крупных партий кокаина через морской порт "Южный". Наркокартели прятали наркотик в частности в контейнерах с фруктами.

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По направлению противодействия другим видам контрабанды СБУ начала за год 78 уголовных дел. В частности, на Харьковщине разоблачена преступная группировка, которая занималась контрабандой в Россию военной продукции, а в Житомирской области - группу, которая наладила механизм минимизации налогов при таможенном оформлении импортных автомобилей.

Противодействовала СБУ и контрабанде культурных ценностей. Например, разоблачила попытку незаконного вывоза из Украины в Евросоюз уникального прижизненного издания "Кобзаря" Тараса Шевченко, датированного 1860 годом, и 200 серебряных монет и украшений времен кельтской и римской культур.

Напомним, за год СБУ обезвредила 81 организованную преступную группировку, 30 из которых занимались наркобизнесом.