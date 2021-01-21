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Новости Силовики
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В 2020 году СБУ ликвидировала 15 нарколабораторий и изъяла контрабанду на более чем 500 млн. грн

В 2020 году СБУ ликвидировала 15 нарколабораторий и изъяла контрабанду на более чем 500 млн. грн

В течение года Служба безопасности Украины ликвидировала 15 нарколабораторий, изъяла из незаконного оборота 1704 кг наркотических средств, более 76 кг психотропных веществ и 955 кг прекурсоров (по заключению экспертизы).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Также Службой безопасности и по ее материалам изъяты предметы контрабанды и выявлены нарушения таможенных правил на общую сумму 511 млн гривен.

В ведомстве отметили, что довольно часто предметом контрабанды являются наркотические средства. Собственно, 64 таких факта за год разоблачили сотрудники СБУ. Среди них: транзитное перемещение через Украину 750 кг каптагона, известного как "боевой наркотик Исламского государства".

СБУ заблокировала также 7 контрабандных поставок крупных партий кокаина через морской порт "Южный". Наркокартели прятали наркотик в частности в контейнерах с фруктами.

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По направлению противодействия другим видам контрабанды СБУ начала за год 78 уголовных дел. В частности, на Харьковщине разоблачена преступная группировка, которая занималась контрабандой в Россию военной продукции, а в Житомирской области - группу, которая наладила механизм минимизации налогов при таможенном оформлении импортных автомобилей.

Противодействовала СБУ и контрабанде культурных ценностей. Например, разоблачила попытку незаконного вывоза из Украины в Евросоюз уникального прижизненного издания "Кобзаря" Тараса Шевченко, датированного 1860 годом, и 200 серебряных монет и украшений времен кельтской и римской культур.

Напомним, за год СБУ обезвредила 81 организованную преступную группировку, 30 из которых занимались наркобизнесом.

контрабанда (2408) наркотики (2143) правоохранительные органы (2968) СБУ (19855) силовики (2797) Шевченко Тарас (272)


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конкурентов топят, в стране должен быть лишь один картель - мусарскоСБУшный!
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21.01.2021 10:18 Ответить
А куда попадает конфискат: на утилизацию или для личного употребления высшим руководящим составом? Помню во времена овоща в СБУ было полно наркоманов. Как сейчас ситуация не знаю, но думаю сильно там ничего не поменялось
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21.01.2021 10:19 Ответить
складывается впечатление, что СБУ вместо того, чтобы защищать государственность и заниматься контрразведкой, просто крышует наркоторговлю... или возглавляет её?
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21.01.2021 10:29 Ответить
Наркота это хорошо, а СБУ не хочет заняться вот этим? Лезет со всех щелей
У 2020 році СБУ ліквідувала 15 нарколабораторій та вилучила контрабанду на понад 500 млн грн - Цензор.НЕТ 1609
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21.01.2021 10:37 Ответить
Не їх робота. СБУ має займатися безпекою держави, а не хворими наркоманами, для цього є поліція і медзаклади. По всій Україні ходять сепари і російські шпигуни, а врони займаються наркоманами.То краще вже проститутками, там і не страшно і можна щосб побачити.
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21.01.2021 11:01 Ответить
 
 