Жителю Черкасщины сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации "ЛНР", - прокуратура
Следователи Управления СБУ в Черкасской области заочно сообщили о подозрении местному жителю по факту участия в деятельности террористической организации "ЛНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории Луганской области, временно подконтрольной представителям террористической организации "Луганская народная республика", с марта 2020г проходил военную службу на должности "командир отделения" одного из незаконных вооруженных формирований "Луганской народной республики"/
D связи с тем, что указанное лицо скрывается от следствия на временно оккупированной территории Украины, решается вопрос об объявлении его во всеукраинский розыск.
Санкция ч.1 ст.258-3 УК Украины предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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