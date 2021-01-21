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Новости Агрессия России против Украины
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Жителю Черкасщины сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации "ЛНР", - прокуратура

Жителю Черкасщины сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации

Следователи Управления СБУ в Черкасской области заочно сообщили о подозрении местному жителю по факту участия в деятельности террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории Луганской области, временно подконтрольной представителям террористической организации "Луганская народная республика", с марта 2020г проходил военную службу на должности "командир отделения" одного из незаконных вооруженных формирований "Луганской народной республики"/

D связи с тем, что указанное лицо скрывается от следствия на временно оккупированной территории Украины, решается вопрос об объявлении его во всеукраинский розыск.

Санкция ч.1 ст.258-3 УК Украины предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Автор: 

прокуратура (5005) наемники рф (2070) Черниговская область (1119)


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Сообщено? Так он и так это знает.
А вот украинских добровольцев без гребаных сообщений китают в кутузку. Сбу - филиал рахи.
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21.01.2021 10:27 Ответить
Ловят? как поймают велите накол посадить!
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21.01.2021 10:56 Ответить
 
 