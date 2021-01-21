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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов о поставке вакцин от коронавируса в Украину: Переговоры были начаты уже в мае, мы определили два пути получения препарата

Степанов о поставке вакцин от коронавируса в Украину: Переговоры были начаты уже в мае, мы определили два пути получения препарата

Министерство здравоохранения приступило к решению проблемы доступа к вакцинам от COVID-19 в мае 2020 года.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже в мае (2021 года. - Ред.) мы начали коммуникацию с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавирусной болезни. Вопрос доступа к вакцинам важный, он - на контроле руководства стран во всем миру. Владимир Зеленский в постоянной связи с президентами стран-производителей вакцин. Кроме того, в процессе переговоров участвует и премьер-министр, и МИД. Со своей стороны, я веду постоянную коммуникацию с коллегами-министрами здравоохранения стран-производителей вакцин", - сказал он .

По словам Степанова, для получения доступа украинцев к вакцине от COVID-19 рассматривались две возможности.

"Мы определили два пути получения вакцин, их обрабатывали параллельно. Первый - это COVAX, второй - закупка вакцин непосредственно у производителей", - пояснил он.

Как сообщил Степанов, в первом полугодии 2021 Украина получит 8 млн доз вакцин через механизм COVAX. Среди них, в частности, вакцины AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

Кроме этого, 6 января COVAX подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тыс. доз вакцины Pfizer.

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"Параллельно еще с конца весны мы ведем переговоры с компаниями-производителями вакцин. Это, в том числе, Sinovac, с которой уже заключен договор. Первые контакты с ними у нас были в мае, а активные переговоры начались в сентябре (прошлого года. – Ред.). Диалог с другими производителями продолжается", - сказал он, при этом добавив, что со всеми компаниями подписаны договоры о неразглашении и конфиденциальности, поэтому называть их на этом этапе запрещено.

"Основной вопрос, который стоял с самого начала переговоров, - это сроки первых поставок вакцин. Сначала компании предлагали нам поставки в конце 2021 - начале 2022 гг. Однако такие отдаленные сроки меня категорически не устраивали. Поэтому удалось договориться, чтобы поставки начались значительно раньше", - сказал он.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Степанова, я так понимаю, будут судить вместе с зеленским
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21.01.2021 10:16
+2
Пустозвоны зеленые,кроме китайской ширки так ничего и не купите.
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21.01.2021 10:17
+1
- Опять хочу в Париж.
- Что, уже был?
- Нет, уже хотел...
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21.01.2021 10:21
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Степанова, я так понимаю, будут судить вместе с зеленским
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21.01.2021 10:16 Ответить
Да,уже беркут,Януковича,Авакова,Медведчука,Добкина,Ахметова,Коломойского и ещё две-три тысячи упырей тут осудили,в Украине ведь от наказания ни один преступник не скроется...
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21.01.2021 10:25 Ответить
Пустозвоны зеленые,кроме китайской ширки так ничего и не купите.
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21.01.2021 10:17 Ответить
обо всем и ни о чем.
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21.01.2021 10:18 Ответить
Фигня это все,главное,что зеля постоянно на связи...
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21.01.2021 10:18 Ответить
степанов, вы воры и пустобрехи сраные.
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21.01.2021 10:20 Ответить
- Опять хочу в Париж.
- Что, уже был?
- Нет, уже хотел...
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21.01.2021 10:21 Ответить
Импотентные,бездарные,лживые и просто тупые дегенераты захватили власть в нашей стране...
Израиль по состоянию на конец прошлой недели привил 25% населения.
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21.01.2021 10:22 Ответить
- Володя, Владимир Зеленский в постоянной связи с президентами стран-производителей вакцин. Источник: https://censor.net/ru/n3243091

- Алло, фрау Меркель?
- Володя, иди ты наПутина, иди ты наПутина, иди ты наПутина!

- Алло, Джо?
- Poshel na Putina, chmo!

- Алло, тов. Си?
- Давай.те откаты и всего то земли на Хренсонщине.

- Алло, Владимир Владимирович?
- Владимир, так мы уже вам отправили тонну вакцин, вам шо, Ермак не сообщил?
- Честь имею, тов. Подполковник!
- хи-хи, да какая у тя честь то, лучше анекдот расскажи.
- Шел Мамай в море и возвратился не один...
- Не Один возвратился, а Тор, шоб ты знал.
- (берет под бейсболку("козырек"))
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21.01.2021 10:24 Ответить
1 вариант через Медведчука)
2 вариант через Богатыреву)
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21.01.2021 10:24 Ответить
3 variant sputinik mesnoj upokovki Charkove
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21.01.2021 10:28 Ответить
COVAX ne postavit Moderna,Pfizer,Novavax.U nix netu soglasenyje s etimi kompanijami
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21.01.2021 10:27 Ответить
Весь світ вже вакцинується, а нам все розповідають як давно і успішно ведуться перемовини про поставки вакцин.. от тільки ніяк вибрати не можуть.. напевно ціни не влаштовують - дуже дешево..
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21.01.2021 10:31 Ответить
Держись Украина-Киевская Русь!Мы помним как на Российских каналах "экспэрты" пели,что вот они зимой будут без газа и замерзнут(геворг варжапетян)-НЕ ЗАМЕРЗЛИ.Так и сейчас ДОСТАНЕТЕ ВЫ ЛУЧШИЕ вакцины,не пропадете.Кстати тогда эти экс.предвещали конец войны в Сирии(за 2 мес.до конца срока госпожи Клинтон,но там разгорелось со страшной силой) ,но их всех сделали деканами какого то нахлебника(университет?ха-ха) при президенте.
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21.01.2021 10:40 Ответить
мы определили два пути получения препарата.....

Я теряюсь в догадках... Первый путь понятен, традиционно через жопу. А второй?
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21.01.2021 10:58 Ответить
Знову бреше..,
Якщо були б справдні перемовини у травні, ми були би вже з вакциною.
Лише згадати, як ви діяли з захисними засобами, виплатами медікам, тесиуванням, забеспеченням киснем, ліками, можна зрозуміти, що знову брешеш, як той Сірко, на мотузці...
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21.01.2021 11:22 Ответить
Вот люди, не на то обращаете внимание, как СТАДО, ей богу. Если обьявили об этом страшном, сверхновом, никому доселе неизвестном, вирусе в марте, каким блин образом в мае они уже такие вакцину заказывают? Это типа что , как Кока Колу заказать ?
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21.01.2021 12:22 Ответить
А результат на лицо - в нормальных странах вакцинация уже идет полным ходом, а у нас и конь не валялся. Вот кому нужна эта болтовня ни о чем от Степанова? Нам вакцинация нужна, а её нет.
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21.01.2021 14:53 Ответить
 
 