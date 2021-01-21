Степанов о поставке вакцин от коронавируса в Украину: Переговоры были начаты уже в мае, мы определили два пути получения препарата
Министерство здравоохранения приступило к решению проблемы доступа к вакцинам от COVID-19 в мае 2020 года.
Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже в мае (2021 года. - Ред.) мы начали коммуникацию с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавирусной болезни. Вопрос доступа к вакцинам важный, он - на контроле руководства стран во всем миру. Владимир Зеленский в постоянной связи с президентами стран-производителей вакцин. Кроме того, в процессе переговоров участвует и премьер-министр, и МИД. Со своей стороны, я веду постоянную коммуникацию с коллегами-министрами здравоохранения стран-производителей вакцин", - сказал он .
По словам Степанова, для получения доступа украинцев к вакцине от COVID-19 рассматривались две возможности.
"Мы определили два пути получения вакцин, их обрабатывали параллельно. Первый - это COVAX, второй - закупка вакцин непосредственно у производителей", - пояснил он.
Как сообщил Степанов, в первом полугодии 2021 Украина получит 8 млн доз вакцин через механизм COVAX. Среди них, в частности, вакцины AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.
Кроме этого, 6 января COVAX подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тыс. доз вакцины Pfizer.
"Параллельно еще с конца весны мы ведем переговоры с компаниями-производителями вакцин. Это, в том числе, Sinovac, с которой уже заключен договор. Первые контакты с ними у нас были в мае, а активные переговоры начались в сентябре (прошлого года. – Ред.). Диалог с другими производителями продолжается", - сказал он, при этом добавив, что со всеми компаниями подписаны договоры о неразглашении и конфиденциальности, поэтому называть их на этом этапе запрещено.
"Основной вопрос, который стоял с самого начала переговоров, - это сроки первых поставок вакцин. Сначала компании предлагали нам поставки в конце 2021 - начале 2022 гг. Однако такие отдаленные сроки меня категорически не устраивали. Поэтому удалось договориться, чтобы поставки начались значительно раньше", - сказал он.
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Израиль по состоянию на конец прошлой недели привил 25% населения.
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2 вариант через Богатыреву)
Я теряюсь в догадках... Первый путь понятен, традиционно через жопу. А второй?
Якщо були б справдні перемовини у травні, ми були би вже з вакциною.
Лише згадати, як ви діяли з захисними засобами, виплатами медікам, тесиуванням, забеспеченням киснем, ліками, можна зрозуміти, що знову брешеш, як той Сірко, на мотузці...