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Новости Борьба с коронавирусом
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Стартовали испытания первой "живой" вакцины от COVID-19: 48 здоровых британцев заразили ослабленным вариантом коронавируса

Стартовали испытания первой

48 здоровых добровольцев в Британии заразили ослабленным вариантом коронавируса SARS-CoV-2: началась фаза I клинических испытаний живой аттенуированной вакцины Covi-Vac (CDX-CoV) от американской биотех-компании Codagenix.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.

Отмечается, что это единственная из более чем 160 вариантов антиковидных вакцин и кандидатов в них, которая основана на живом патогене.

Препарат начали разрабатывать еще в первые дни после того, как китайцы выложили в общий доступ расшифрованный геном вируса. Испытания на людях начались 11 января 2021 года. В Британии их курирует компания hVIVO (дочка Open Orphan) с более чем 30-летним опытом в этой сфере.

Добровольцы получили различные дозы: на этой стадии главным образом выявляется безопасность/реактогенность препарата (то, как и какие "побочки" он вызывает). Начнутся и проверки на способность Covi-Vac вызывать иммунные ответы: будут определять титры антител, уровень местного иммунитета в носоглотке, а также системный Т- и В-клеточный иммунитет.

Первые данные Codagenix надеется получить к середине 2021-го; тогда же, если с ними будет все в порядке, перейдут к следующей фазе. Разработка ведется совместно с Индийским институтом сывороток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одного случая смерти после вакцинации от COVID-19 не зафиксировано, - ВОЗ

Ноу-хау Codagenix – технология "обессиливания" вируса. Генетики берут "побуквенно" расшифрованный геном патогена, анализируют последовательность при помощи запатентованного алгоритма, "деоптимизируют" его – переписывают с включением или удалением в геном определенных участков так, чтобы после попадания такого "заторможенного" вируса в клетку-жертву ее механизмы подчинялись вирусным "приказам" очень медленно.

Фактически, машинерия клетки, которую вирусы подчиняют для производства новых частиц, с трудом считывает такой "неудобный" геном. Этот вирус по-прежнему реплицируется (размножается) внутри клетки, но делает это столь "туго", что это уже не несет опасности для человека: иммунитет успевает среагировать и выработать адекватный ответ для уничтожения патогена.

То есть, стимуляция иммунитета происходит точно так же, как при настоящей болезни. Именно это, считают авторы, является главным конкурентным преимуществом их варианта вакцины: организму дают "на растерзание" настоящий живой вирус, а не его отдельные кусочки.

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По словам создателей, при этом реакция организма нарабатывается против разных частей вируса, а не только S-белка (шипов). Теоретически, такая вакцина будет эффективной и против тех штаммов, которые научатся ускользать от иммунитета к обычному типу коронавируса. В The New England Journal of Medicine размышляют, что такие вакцины потенциально могут быть действенными против "любых" вирусов.

Препарат разработан для однократного введения впрыскиваем в нос: для него не нужны иглы, шприцы или сверхнизкие температуры для хранения: достаточно обычного холодильника.

Codagenix появилась после того, как эту технологию проработал в лаборатории Нацакадемии наук США при Университете Стоуни-Брук д-р Эккард Виммер.

Доклинические испытания показали безопасность технологии. Codagenix ведет разработку и проверку десятка вакцин-кандидатов: пока ни одна не достигла финальных фаз исследований.

вакцина (3815) Великобритания (4929) испытания (378) исследование (567) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
за допомогою фунтів стерлінгів звісно
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21.01.2021 10:24
+1
этот подход более
мение правильный, на
мое мнение
и его массово можно
распылять с авиа транспорта)))
главное - это не подмена генома
а его ослабление
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21.01.2021 10:32
+1
нерепрезентативная выборка получается,

испытывают на людях жадных до денег
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21.01.2021 10:34
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Рисковые ребята)))
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21.01.2021 10:23 Ответить
Интересно а как происходит поиск " добровольцев".
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21.01.2021 10:23 Ответить
за допомогою фунтів стерлінгів звісно
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21.01.2021 10:24 Ответить
нерепрезентативная выборка получается,

испытывают на людях жадных до денег
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21.01.2021 10:34 Ответить
та і на долари добре клюють...
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21.01.2021 10:35 Ответить
В Англії долари ніхто і в очі не бачив
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21.01.2021 13:41 Ответить
ну, как, как.. Зашел в темную подворотню, прилетело. Очнулся - шприц в оппе...
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21.01.2021 11:06 Ответить
А в нем "новичок" или "спутник новичка".
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21.01.2021 11:10 Ответить
этот подход более
мение правильный, на
мое мнение
и его массово можно
распылять с авиа транспорта)))
главное - это не подмена генома
а его ослабление
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21.01.2021 10:32 Ответить
"организму дают "на растерзание" настоящий живой вирус, а не его отдельные кусочки"

изуверы какие-то
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21.01.2021 10:36 Ответить
Поржал, а потом реально словил себя на мысли, что не для смеха, а реально найдутся "одноклеточные", которые будут выступать за "гуманное обращение с вирусом".
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21.01.2021 10:59 Ответить
вам свиноцабакам только Спутник для животных...!
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21.01.2021 11:03 Ответить
Заразіть і мене ослабленим штамом вірусу і тоді вакцина буде не потрібна. І хто автор і де і як випустив той ослаблений штам, де його можна дізнатись цю інформацію?
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21.01.2021 11:18 Ответить
В "Сільпо" такая услуга давно бесплатно предоставляется...
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21.01.2021 11:46 Ответить
Слабаки эти британцы, вот в расее сразу начали прививать не ослабленным вариантом коронавируса.
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21.01.2021 15:25 Ответить
 
 