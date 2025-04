Стартовали испытания первой "живой" вакцины от COVID-19: 48 здоровых британцев заразили ослабленным вариантом коронавируса

48 здоровых добровольцев в Британии заразили ослабленным вариантом коронавируса SARS-CoV-2: началась фаза I клинических испытаний живой аттенуированной вакцины Covi-Vac (CDX-CoV) от американской биотех-компании Codagenix.

Отмечается, что это единственная из более чем 160 вариантов антиковидных вакцин и кандидатов в них, которая основана на живом патогене.

Препарат начали разрабатывать еще в первые дни после того, как китайцы выложили в общий доступ расшифрованный геном вируса. Испытания на людях начались 11 января 2021 года. В Британии их курирует компания hVIVO (дочка Open Orphan) с более чем 30-летним опытом в этой сфере.

Добровольцы получили различные дозы: на этой стадии главным образом выявляется безопасность/реактогенность препарата (то, как и какие "побочки" он вызывает). Начнутся и проверки на способность Covi-Vac вызывать иммунные ответы: будут определять титры антител, уровень местного иммунитета в носоглотке, а также системный Т- и В-клеточный иммунитет.

Первые данные Codagenix надеется получить к середине 2021-го; тогда же, если с ними будет все в порядке, перейдут к следующей фазе. Разработка ведется совместно с Индийским институтом сывороток.

Ноу-хау Codagenix – технология "обессиливания" вируса. Генетики берут "побуквенно" расшифрованный геном патогена, анализируют последовательность при помощи запатентованного алгоритма, "деоптимизируют" его – переписывают с включением или удалением в геном определенных участков так, чтобы после попадания такого "заторможенного" вируса в клетку-жертву ее механизмы подчинялись вирусным "приказам" очень медленно.

Фактически, машинерия клетки, которую вирусы подчиняют для производства новых частиц, с трудом считывает такой "неудобный" геном. Этот вирус по-прежнему реплицируется (размножается) внутри клетки, но делает это столь "туго", что это уже не несет опасности для человека: иммунитет успевает среагировать и выработать адекватный ответ для уничтожения патогена.

То есть, стимуляция иммунитета происходит точно так же, как при настоящей болезни. Именно это, считают авторы, является главным конкурентным преимуществом их варианта вакцины: организму дают "на растерзание" настоящий живой вирус, а не его отдельные кусочки.

По словам создателей, при этом реакция организма нарабатывается против разных частей вируса, а не только S-белка (шипов). Теоретически, такая вакцина будет эффективной и против тех штаммов, которые научатся ускользать от иммунитета к обычному типу коронавируса. В The New England Journal of Medicine размышляют, что такие вакцины потенциально могут быть действенными против "любых" вирусов.

Препарат разработан для однократного введения впрыскиваем в нос: для него не нужны иглы, шприцы или сверхнизкие температуры для хранения: достаточно обычного холодильника.

Codagenix появилась после того, как эту технологию проработал в лаборатории Нацакадемии наук США при Университете Стоуни-Брук д-р Эккард Виммер.

Доклинические испытания показали безопасность технологии. Codagenix ведет разработку и проверку десятка вакцин-кандидатов: пока ни одна не достигла финальных фаз исследований.