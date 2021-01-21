Не вижу перспектив, чтобы администрация Байдена пошла на более мягкую политику в отношении Крыма, - Волкер

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не видит перспектив ослабления санкций против России из-за оккупации Крыма со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Американская политика относительно оккупации Россией Крыма вряд ли изменится при президенте США Джо Байдене. Об этом 20 января "Радіо Свобода" заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ.



Он рассказал, что в каждую новую администрацию входят люди, которые аргументируют необходимость сотрудничества с РФ, предлагая "начать отношения заново". Однако Волкер выразил надежду, что этого не произойдет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер

"Так было с каждым из четырех последних президентов. Ведь сделать новое начало отношений с [президентом России Владимиром] Путиным означает, что он сможет продолжить агрессивное поведение в отношении Украины и других западных стран. Поэтому за этим стоит следить. Я думаю, Украина в сотрудничестве с администрацией Байдена должна провести здесь красную линию", – сказал Волкер.



Он также отметил отсутствие признаков того, что Байден пойдет на уступки в вопросе оккупированного Крыма.



"Я не вижу перспектив, чтобы администрация Байдена пошла на более мягкую политику в отношении Крыма, чем была политика администрации Трампа. Она заключается в том, что нет никакой легитимности в том, что Россия захватила территорию и претендует на то, что аннексировала ее. И я не вижу никаких изменений по администрации Байдена в этом. А это также означает, что останутся и санкции США из-за захвата Россией Крыма, и это поможет сохранить и европейские санкции", – заявил он.