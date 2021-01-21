Не вижу перспектив, чтобы администрация Байдена пошла на более мягкую политику в отношении Крыма, - Волкер
Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не видит перспектив ослабления санкций против России из-за оккупации Крыма со стороны администрации президента США Джо Байдена.
Американская политика относительно оккупации Россией Крыма вряд ли изменится при президенте США Джо Байдене. Об этом 20 января "Радіо Свобода" заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что в каждую новую администрацию входят люди, которые аргументируют необходимость сотрудничества с РФ, предлагая "начать отношения заново". Однако Волкер выразил надежду, что этого не произойдет.
"Так было с каждым из четырех последних президентов. Ведь сделать новое начало отношений с [президентом России Владимиром] Путиным означает, что он сможет продолжить агрессивное поведение в отношении Украины и других западных стран. Поэтому за этим стоит следить. Я думаю, Украина в сотрудничестве с администрацией Байдена должна провести здесь красную линию", – сказал Волкер.
Он также отметил отсутствие признаков того, что Байден пойдет на уступки в вопросе оккупированного Крыма.
"Я не вижу перспектив, чтобы администрация Байдена пошла на более мягкую политику в отношении Крыма, чем была политика администрации Трампа. Она заключается в том, что нет никакой легитимности в том, что Россия захватила территорию и претендует на то, что аннексировала ее. И я не вижу никаких изменений по администрации Байдена в этом. А это также означает, что останутся и санкции США из-за захвата Россией Крыма, и это поможет сохранить и европейские санкции", – заявил он.
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Смотрела на инаугурацию Байдена. И плакала, акакже.
Там отэта их до обосрацца эпатажная со всех сторон Леди Гага пела гимн США. Я уже приготовилась плевать слюнями в монитор, а там нормально одетая баба прекрасным голосом вдохновенно поет гимн.
Где надувные сиськи?
Где 3,14зда нараспашку?
Где зайчик, млять, я вас спрашиваю?
Так что да…Бедненько, но чистенько.
Далеко им до нашего размаху, когда п*зды звёзд сияют из-под платьев и девочки в трусиках по Хрещатику.
Guardian написал, что Байден начинает борьбу с Россией и линия фронта будет в Украине. Будет, ага…Да она тут уже седьмой год.
Но впрочем чё уж.
Лично я считаю, что пиндюлей много не бывает, так что давай, Джонушка, жги.
* Нацполиция задержала ветерана и добровольца Викторию Котеленец по подозрению в якобы сотрудничестве с террористами. Основанием для задержания послужило то, что она похожа на женщину, осуществлявшую конвоирование, на «параде пленных» в Донецке в 2014 году.
Теперь Виктория в СИЗО и судя по всему она долго будет доказывать, что внешняя схожесть - это еще не повод для обвинений. Риффмастер до сих пор не может отмахаться от того, что он немножечко похож на спину подозреваемого.
* Шмыга опять обещает поднять на 20% зарплаты учителям.
Это как в анекдоте:
- Ах, Василий, я снова хочу в Париж!
- Ты уже была в Париже?
- Нет, уже хотела…
* Кабмин планирует переучивать безработных на IT-шников. Экспериментальная программа, 30к гривен на одного переучиваемого, обязательное потом трудоустройство, это вам не в тапки срать.
Ну что ж. Как гритттся «В добрый путь!».
У нас страшный дефицит кадров в IT, надо как-то помочь индустрии пока на вакантные места к нам не ломанулся бодрый табун трудолюбивых индусов.
Вот в чем не откажешь зеленому Кабмину, так это в бесконечной находчивости как еще попилить немножко наших с вами денег.
* Премьер Шмыгаль выдал поручение о выпуске и размещении «зеленых облигаций» для выплаты долгов производителям «зеленой энергии».
И опять повторил любимый свой рефрен про то, как Украина легким движением руки превращается…превращается…всё еще превращается в «инвестиционную гавань».
Зачем им гавань в жопе - не понятно.
* Шабуня случайно, наверное, признал, что проклятый Порошенко всё же провёл реформу антикоррупционных органов. Сказав: «ОП руйнує антикорупційну реформу заради порятунку Татарова».
Когда этот пи*доватый дятел признает свою малую толику усилий в том, что к власти пришли те, кто эту реформу руйнує і псує відносини із Західом, то вже мабуть щось кремезне в джунглях сдохне.
У меня опять передоз новостями и общая интоксикация долбо*бами. Прастити.
А, да, мамочки и папочки, хорошая новость: Кличко обещает с 25-го школы пооткрывать. Только не радуйтесь слишком громко, дети хитрые, они чуют вашу слабость и страх!
Добрий ранок, шановні. Все буде добре!
Таня Адамс