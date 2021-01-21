Минздрав планирует заключить договор еще с одним поставщиком вакцин от COVID-19, - Степанов
Министерство здравоохранения планирует в ближайшее время заключить договор еще с одним поставщиком вакцин от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
"Когда мы начали нарабатывать стратегию вакцинации от COVID-19, сразу было определено, что Минздрав не должен самостоятельно проводить какие-либо закупки. С первым производителем, компанией Sinovac, договор заключило ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). На момент заключения договора на закупку готовность изъявили две компании. С одной из них (Sinovac) мы заключили договор, с другой компанией мы заключим договор в ближайшее время", - рассказал министр.
При этом Степанов подчеркнул, что сейчас не может назвать эту компанию из-за соглашения о конфиденциальности.
"Разглашение любой информации до момента подписания договора приведет к срыву договоренностей - таковы условия сотрудничества. Сразу после подписания договора на поставку я смогу сообщить все детали", - сказал глава Минздрава.
По словам Степанова, эта закупка будет проведена не через МЗУ, а через другого оператора.
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это как в простоквашино
когда мы услышим о реальных достижениях?
ну, вот, например, как все маски и СИЗ китайцам прошлой весной так смогли за несколько дней из госрезерва продать,- это реальное действие, а сейчас только пустые обещания и видосики...
«Великолепный век» отечественной неонатологии подошёл к концу.
На фоточках последние два флакона сурфактанта, который мы вчера ввели лялечке с острым респираторным дистрессом и спасли ей жизнь.
Исполнили сие действо красиво: препарат, показывающий лучшие результаты во всех европейских исследованиях с 2010 года,
доза, рекомендованная European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome - 2019 Update,
неинвазивным способом (без интубации),
при сохранённом самостоятельном дыхании Торопыжки чуть больше 1000 грамм веса;
до введения кроха хотела 60% кислород, через 50 минут - 21% (атмосферный воздух).
Ещё 10 лет назад это был magic!
Для справки: без сурфактанта недоношенные дети с весом меньше 1000 грамм просто не выживают; больше 1000, но меньше 1500 гр. - выживают, но с весьма сомнительным прогнозом на будущее. Как вы думаете, с кого спросят, если этот мор начнётся?
Этот закончившийся сурфактант был закуплен за бюджетные деньги ещё в 2019 году командой Ульяны Супрун. Как собственно и все остальные препараты для перинатальных центров - почти 4 года мы испытывали гордость за себя и Украину на всех конференциях и во время международных аудитов (даже такое было). Потому как впервые мы пользовались только лучшим, что придумал мировой разум для этой малышни. И впервые слушали нас, врачей. И решения принимали мы, врачи! Не чиновники и их сыновья, не академики, не схематозники.
С тех пор - вторая половина 2019 года, весь 2020 год, начавшийся 2021 - закупок нет и примЕт, что предвидятся, тоже не наблюдается.
Вообще, все события этого периода разворачивались очень забавно:
в рабочую группу экспертов, которые должны, как максимум, досконально понимать суть вопроса и, как минимум, хотя бы раз в жизни видеть недоношенного ребёнка 575 грамм веса, МОЗ вводит «странных людей» туманным механизмом;
рабочая группа экспертов ни разу не собирается «в реале» в количестве больше 2 человек, но подписи на документах, убеждена, рисовались исправно;
в номенклатуре предполагаемых закупок силами ДП «Медичні закупівлі», вопреки мнению экспертов, работающих в крупнейших перинатальных центрах страны с лучшими результатами выхаживания, без их подписей, появляется дешевое г**но, не имеющее доказанной эффективности и не входящее ни в один европейский гайд с 2007 года.
Ни на одно профессиональное возражение экспертной группы никто не реагирует. Ну оно и понятно: слова то всё незнакомые, а маржа уже душу то греет.
Факт, что это дешевое г**но не может использоваться с технологическими процессами конца первой четверти XXI века, увеличивает длительность лечения и инвалидизацию глубоконедоношенных детей, а значит приводит к финансовым, ресурсным, человеческим, в конец концов, потерям, никого не бодрит. Ибо бабло побеждает зло, как известно.
Популизм, лицемерие, коррупция сопровождали нас всегда, они вне расцветок. Они вызывали огорчение, протест, порой (часто) - стыд, но сегодня лично у меня нет чувства стыда, оно сменилось другими чувствами - гадливости и презрения. К тотальному невежеству, непрофессионализму и запредельной лжи. Абсолютно всё, исходящее по вертикали, преднамеренно лживо.
А так, да, https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUknH8VjN4xtQthfgkGynb1VDml2W6cF2bCd1q6pie42uWtGw6Sfv-YySSExvYlawxpeOvq7u5sAzaqwhvuWKJqPTv9KyySuagrnKIy8zlEZ9MvvRyFGfLOtN63HbUUP20&__tn__=*NK-R #какаяразница .
P.S. Конечно, у меня давно есть подготовленное решение, чтобы пережить это «смутное» время, ибо спасение утопающего..., как известно...
P.S.S. Но и это ещё не всё)), продолжение следует...
P.S.S.S. Update в перепосте на моей странице!