Минздрав планирует заключить договор еще с одним поставщиком вакцин от COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует в ближайшее время заключить договор еще с одним поставщиком вакцин от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Когда мы начали нарабатывать стратегию вакцинации от COVID-19, сразу было определено, что Минздрав не должен самостоятельно проводить какие-либо закупки. С первым производителем, компанией Sinovac, договор заключило ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). На момент заключения договора на закупку готовность изъявили две компании. С одной из них (Sinovac) мы заключили договор, с другой компанией мы заключим договор в ближайшее время", - рассказал министр.

При этом Степанов подчеркнул, что сейчас не может назвать эту компанию из-за соглашения о конфиденциальности.

"Разглашение любой информации до момента подписания договора приведет к срыву договоренностей - таковы условия сотрудничества. Сразу после подписания договора на поставку я смогу сообщить все детали", - сказал глава Минздрава.

По словам Степанова, эта закупка будет проведена не через МЗУ, а через другого оператора.

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