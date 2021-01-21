Медведчук может вернуться в ТКГ только в составе делегации РФ, - "слуга народа" Мережко

Команда президента Владимира Зеленского не рассматривает возможность привлечения Виктора Медведчука к переговорам в Трехсторонней контактной группе.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп "Слуги народа" Александр Мережко изданию РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Это может произойти только тогда, когда Россия официально включит Медведчука в состав своей делегации в ТКГ. Она это может сделать, несмотря на то, что он является гражданином Украины. Но для этого Медведчук должен получить определенные полномочия, например, от МИД РФ, что он выступает в процессе минских консультаций как представитель России", - пояснил Мережко.

Он отметил, что правительство Украины даже теоретически не рассматривает возможность включения Медведчука в ТКГ.

"Насколько я знаю, такого намерения нет, ни у президента, ни у Министерства иностранных дел. Об этом речь не идет", - добавил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, - украинская делегация в ТКГ