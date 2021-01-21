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Медведчук может вернуться в ТКГ только в составе делегации РФ, - "слуга народа" Мережко

Медведчук может вернуться в ТКГ только в составе делегации РФ, -

Команда президента Владимира Зеленского не рассматривает возможность привлечения Виктора Медведчука к переговорам в Трехсторонней контактной группе.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп "Слуги народа" Александр Мережко изданию РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Это может произойти только тогда, когда Россия официально включит Медведчука в состав своей делегации в ТКГ. Она это может сделать, несмотря на то, что он является гражданином Украины. Но для этого Медведчук должен получить определенные полномочия, например, от МИД РФ, что он выступает в процессе минских консультаций как представитель России", - пояснил Мережко.

Он отметил, что правительство Украины даже теоретически не рассматривает возможность включения Медведчука в ТКГ.

"Насколько я знаю, такого намерения нет, ни у президента, ни у Министерства иностранных дел. Об этом речь не идет", - добавил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, - украинская делегация в ТКГ

Автор: 

Медведчук Виктор (1788) Трехсторонняя контактная группа (842) Мережко Александр (49)


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Топ комментарии
+11
Вместо того, чтобы посадить мертвечатину, рассуждают
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21.01.2021 10:32
+7
Думаю, наступні санкції від США будуть стосуваться цього кремлівського чорта.
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21.01.2021 10:35
+7
Кончилась лафа у Медведчука еще в 2019г. А так хорошо все начиналось в 2014...
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21.01.2021 10:42
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Правила форума Совет форумчан
а при Пете он представлял Украину в той же ТКГ,
ведь кум Пети и Вовы
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21.01.2021 10:45 Ответить
С какого года он кум Пети?
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21.01.2021 11:11 Ответить
"У 2001 році Медведчук хрестив сина президента Михайла"
а шо ти не знав ?
Мертвечук тоді був при владі та й однопартійцем Петі по СДПУ(о)
Порошенко за владу продастся любому, залізе до любої сраки
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21.01.2021 11:59 Ответить
Сумнівне твердження.
Зєля одержимий ідеєю посадити Порошенка.
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21.01.2021 12:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z75q9_9f3xk
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21.01.2021 14:00 Ответить
Постійне збудження 100% зєліних Бєнядиктової та ДБР проти Порошенка за позовами ригів підтверджує мою версію.
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21.01.2021 14:07 Ответить
Вместо того, чтобы посадить мертвечатину, рассуждают
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21.01.2021 10:32 Ответить
так чего его Петя не посадил?
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21.01.2021 10:47 Ответить
Serg Koshserg так чего его Зебил не посадит раз Порошенко не смог никто не спорит,но ведь Зебила выбрали из за того что чтоб чтото делал и исправлял косяки Порошенко к чему эти отмазки,так посадите вы у вас власть ваш прокурор в чем же дело?почему Зе терпит Мертвечука как и Порох терпел
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21.01.2021 10:51 Ответить
Зе вибрали тому що Порох похерил весь Майдан,
хай буде клоун чим та шоколадна срака,
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21.01.2021 12:02 Ответить
І як, подобається їм тепер зелена срака?
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21.01.2021 12:03 Ответить
гірше не стало і це при тому що Світова криза триває через короновірус
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21.01.2021 12:09 Ответить
Та невже?
Ще ДО епідемії, в жовтні 2019 зелені вирішили, що раптово "розбагатілі" при них зубажілі мають платити 20% від своїх доходів за комунпослуги замість 15%, як при "мародьорі".

"Міністерство соціальної політики в середу, 23 жовтня, https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua/posts/2577174355662381?__xts__[0]=68.ARCjNNQ_Ivu_7_eA7UDX823N07hgI-MgweNyAKfgKal_NYP_WhWgtI0C8rEoSFt6-Pb9YkvvDskZdXtikhSS7garEo3mhjQYGtX-ZIl_jGFFWndBfMstvLWF-6E5iyswXo7xcGrN_lvNQUcG8NP4InjEbGWl1SJjzOCBPh15tjYPBGsMA9jd30XLISTd6qXhWiHaBc-xAy_gefEqyHjl39rrOrt155mYqNKd8hWtMN33cv4C4kiBC37U26VffBiwe7wQwhgdeV2428yoEvTb-vVSC5709_9gPvoX5cF8hiBKUZwTTOswWvzMhVQKePuJ6Ub1TiO_3TUxUL5tf1V5t2k9rQ&__tn__=-R опублікувало на своїй сторінці пояснення щодо останнього пункту ухваленої урядом постанови.
За ним частка обов'язкового платежу за комунальні послуги з 1 травня 2020 року зросте з 15% до 20% від доходу сім'ї.
Це означає, що всі, хто отримує субсидію, платитимуть більше. Для бабусі з невеликою пенсією це може бути плюс 86 гривень до платіжки, для родини вчителів - плюс тисячу гривень."

https://hromadske.ua/posts/subsidiyi-za-novimi-pravilami-chi-budut-*********-platiti-za-komunalku-bilshe
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21.01.2021 12:16 Ответить
порох шел к узурпации власти, вторым сроком он бы не ограничился бы если бы его избрали,
а на сколько выросла комуналка при порохе, забыл
и если два года назад тут вы все срали шоколадом на Юльку так пожинайте свой понос
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21.01.2021 13:48 Ответить
Не треба пурги.
Оцінюй конкретний приклад дій Зєлі, радєтєля за бідних на стадіонних дебатах та у відосиках.
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21.01.2021 13:58 Ответить
я и оцениваю такая же жопа в стране как и при порохе,
а что при порохе было бы сейчас лучше?
при порохе набрали кредитов в том же МВФ и курс уронили в 2,5 раза,
больше всего был бы зараз презиком Порох жопа в стране была бы еще больше
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21.01.2021 14:06 Ответить
Пусті слова.
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21.01.2021 14:08 Ответить
Клоунами он сделал вас 73% в первую очередь,выстрелили сами себе в ноги,кому вы назло хуже сделали?Порох не пропадет он миилиардер,и твоё хуженестало,уже ощутили платёжки за коммуналку,газ,ещё и за невиданая корупция,Порох отдыхает,крышевание своих,провал с ковидом вакцина из за откатов,возвращение Портнова,при Порохе оно пряталось в Москве,так и не посадил Мертвечука,раз Порошенко не смог этот клоун вообще не пытался,проросийский прокурор,СБУ,хуже не стало говориш?если ты малорос и прокацап то для тебя хуженестало
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21.01.2021 13:21 Ответить
с 1 апреля 2015 газ для населения стал стоить 7,188 грн за один кубометр.

С 1 апреля этого года также повышают стоимость газа для предприятий теплокоммунэнерго, которые производят тепло для населения, в 2,2 раза

Соответственно, тарифы на отопление в Киеве вырастут на 90%.
Соответственно тарифы на горячее водоснабжение вырастут на 75-80%.

а теперь рассказывай что это Зе такой плохой а при порохе было все прекрасно и дешево
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21.01.2021 13:57 Ответить
А у Зєлі, борцуна з високими тарифами, сьогодні який тариф?
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21.01.2021 14:09 Ответить
Стадион:дебаты- Зе пообещал снизить в 2 раза тарифы комуналку и остальное Порошенко,снизил или наоборот ещё и поднял?Кто-то за язык тянул?
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21.01.2021 14:10 Ответить
можешь сказать на какой минуте и секунде он это обещал, а то я просмотрел бегло выступления может пропустил это?
https://www.youtube.com/watch?v=FfcCFrRqp5w
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21.01.2021 14:26 Ответить
"Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года "
https://www.youtube.com/watch?v=rKRwqW3TwRA

в итоге шоколадные пишут
"Зеленский год назад обещал снизить тарифы в два раза: в результате коммуналка резко подорожала"
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21.01.2021 14:34 Ответить
Відео від листопада 2019 року.

"У Зєлі, борцуна з високими тарифами, сьогодні який тариф?"
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21.01.2021 14:38 Ответить
Думаю, наступні санкції від США будуть стосуваться цього кремлівського чорта.
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21.01.2021 10:35 Ответить
Moe bazhannya N 1 !!!
Zakon pro DERZHZRADU !!!
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21.01.2021 10:51 Ответить
А також шакАладно-порохастих посіпак.
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21.01.2021 13:55 Ответить
Він давно вже під санкціями. Більшість бізнесу переоформив на дружину.
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21.01.2021 17:01 Ответить
Его следует повесить или отравить крысидом
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21.01.2021 10:36 Ответить
Медведчук може повернутися в ТКГ тільки в складі делегації РФ, - "слуга народу" Мережко - Цензор.НЕТ 5181
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21.01.2021 11:22 Ответить
Идиот. Ему отдают заложников и тебя не спрашивают. Он уже часть всего этого процесса, хотя некоторые в России хотят его прибрать. Но пока не получается. Но это только пока...
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21.01.2021 10:39 Ответить
Медведчук може повернутися в ТКГ тільки в складі делегації РФ, - "слуга народу" Мережко - Цензор.НЕТ 1106Медведчук може повернутися в ТКГ тільки в складі делегації РФ, - "слуга народу" Мережко - Цензор.НЕТ 2730Медведчук може повернутися в ТКГ тільки в складі делегації РФ, - "слуга народу" Мережко - Цензор.НЕТ 601
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21.01.2021 10:42 Ответить
Кончилась лафа у Медведчука еще в 2019г. А так хорошо все начиналось в 2014...
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21.01.2021 10:42 Ответить
Та Медведчук вами заправляє, як тільки йому захочеться. Його медіапростір працює без перевірок і на московію, його бізнес не перевіряється, а ************** на кращі позиції. Його вплив на офіс клована нарівні з Беніком.
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21.01.2021 10:43 Ответить
А от Петро Олексійович сильно би не пручався і заявив би, що це Меркель наполягла.
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21.01.2021 10:43 Ответить
Бовін патріот.
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21.01.2021 10:49 Ответить
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21.01.2021 13:57 Ответить
Це заявляв Роман Безсмерний, якого Зєля запрошував в мінську переговорну групу.
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21.01.2021 11:00 Ответить
Про це в унісон також кажуть усі тутешні цензорівські прихильники Батька Націі. Вони брешуть?
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21.01.2021 11:03 Ответить
Не брешуть. Посилаються на слова людини, Безсмертного, який був безпосереднім учасником перемовин.

Медведчука залучив до мінських переговорів Путін через Меркель, - Безсмертний



https://lb.ua/news/2019/07/13/432077_medvedchuka_privlek_minskim.html


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21.01.2021 11:10 Ответить
Навіщо ці евфемізми? Що означає "залучив Путін"? То це Хутєн призначив його з нашої сторони в переговорну групу по заручникам? Чи може він самопризначився?
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21.01.2021 11:13 Ответить
Читати потрібно те, що написано:
"https://rus.lb.ua/file/person/1306_medvedchuk_viktor_vladimirovich_.html Віктора Медведчука до участі в Мінському процесі залучив президент РФ Володимир Путін, підказавши його прізвище канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Про це заявив новопризначений представник України в політичній підгрупі на переговорах у Мінську https://lb.ua/news/2019/07/09/431684_bezsmertniy_povernuvsya_politichnu.html Роман Безсмертний ".

Доводилось в тих умовах дослухатись до тих, хто погоджувався впливати на пуйла.
Зєля дуже самостійний, все вже порішав сам?
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21.01.2021 11:18 Ответить
Зеля і без Мертвечука звільнив з полону багато украінців, які там сиділи по п'ять років. І як це йому вдалося? Це перше. Ну і друге. Невже наш Гетьман настільки слабохарактерний, що йому якесь ***** умови диктувало? Так все і було? А що тоді робити з чоколядовою пропагандою про Петра, як єдиного і неповторного, кого лише одного боїться *****? У вас кінці з кінцями не сходяться, пані Алла...
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21.01.2021 11:25 Ответить
Ви нагородили в останному коменті купу муйні, а я маю шукати в ній кінці?

Медведчук став не потрібен пуйлу в мінській групі, тому що Зєля обсаджений Єрмаками-Козирями та Татаровими.
Чи ви вважаєте їх патріотами України?
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21.01.2021 11:28 Ответить
Я вважаю, що мені слід поки що призупинити висловлювати свої думки, поки я вчергове не потрапив під бан. Хорошого вам дня, пані Алла.
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21.01.2021 11:31 Ответить
Думаєте, що вас відправлять в бан, якщо ви визнаєте Татарова та Єрмака кремлівськими наглядачами за Зєлєй?
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21.01.2021 11:47 Ответить
Ты идиот?
Это означает, что Путин сказал что переговоры по заложникам будет вести ТОЛЬКО с Медведчуком.
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21.01.2021 11:20 Ответить
Как по мне, это означает, что ***** манипулировал Петром Алексеевичем и тот ему безвольно подчинялся.
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21.01.2021 11:27 Ответить
ні, все ж таки ти ідіот. Бо не тямиш, що таке переговори. В яких можна поступитись другорядним вимогам ворога (як ото підписати розпорядження мертвечука в переговорну групу); але навзамін виграти в основному (на той час припинення наступу касапів на Донбасі та обміну полоненими).
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21.01.2021 11:46 Ответить
Мало їм агентів в ОПУ так вони їх запихують щей в ТКГ? Що тут резидент Путіна пан Медведчук забув?
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21.01.2021 10:47 Ответить
Та он уже лет пять должен был бы сидеть на цепях в подвале СБУ и греть нары. Но на это не хватило политической воли ни у Турчинова, ни у Порошенко, ни у Луценко, ни у Парубия , ни у Яценюка ,ни тем более у Авакова, Зелепупенко.. да и вообще не у кого ( впишите любые фамилии - Тимошенко, Кличко, Ляшко и т.д.) Как оказалось " ну нет у нас методов против Кости Сапрыкина" - особенно если он кум КУМА, тоже самое кстати и с "вагнеровцами" в Минске, ни Зе ни его попередники на подобный шаг не решились бы, кто бы сейчас что не говорил. и не "геройствовал".
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21.01.2021 10:54 Ответить
Слуги народа Коломойского иногда бухтят на Медведчука для успокоения электората. Чисто показушно. Коломойский и Медведчук бизнес-партнеры. / "Однозначно будет": нардеп-"слуга" Качура о возможном объединении СН и ОПЗЖ после местных выборов./ Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете.
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21.01.2021 10:59 Ответить
ой, не кажи гоп...
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21.01.2021 11:00 Ответить
А еще лучше в качестве "обменного фонда" . Интересно, сколько за него ***** готов будет отдать бойцов ВСУ, крымских татар и полит. заключенных?
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21.01.2021 11:06 Ответить
Як ***** захоче , так і буде . Скаже - призначити мудачука замість кравчука , або кінець всяким переговорам , і завтра ж зе його призначить . .
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21.01.2021 11:12 Ответить
Т.е. офис президента может сдать Кремлю секретную операцию по поимке вагнеровцев, воевавших на Донбасе, а назначить Медведчука в ТКГ не может? Очнись, Мережко! Клоун еще и не такое может ...
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21.01.2021 11:16 Ответить
Интересно, что получила Расия в обмен на невключение Медведчука в переговоры?
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21.01.2021 11:22 Ответить
А что получила Украина в 2014 году в обмен на его включение туда? Что это дало?
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21.01.2021 11:28 Ответить
Ты реально не в курсе или прикалываешься??
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21.01.2021 11:52 Ответить
Негодяй и подонок витька Мертвндчук может туда вернуться в гробу в черньіх тапочках.
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21.01.2021 13:09 Ответить
 
 