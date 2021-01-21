В ВСУ за сутки выявили 60 новых случаев COVID-19, всего болеют 756 человек, - Командование Медсил

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 60 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование медсил ВСУ в Facebook.

По состоянию на 10.00 21 января в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 756 человек.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 60 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 14 человек… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 46 человек… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – говорится в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели – 14 343 человека, летальных случаев - 39.

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На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 126 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 25 человек.