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ОП об увольнении Немилостивого: "Власть не позволит никому быть выше общих правил и закона"

ОП об увольнении Немилостивого:

Офис президента Украины приветствует решение Кабинета Министров об увольнении Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Как подчеркивается, сотрудники патрульной полиции остановили водителя по подозрению в вождении в состоянии опьянения. "Виталий Немилостивый не просто пытался избежать ответственности, но и нагло демонстрировал, что его статус в исполнительной власти дает ему право на это", - сказано в сообщении.

"Никакого оправдания такому поведению быть не может - человек потерял адекватность и заслуживает на максимально жесткую реакцию", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

"Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона. Пребывание на высокой государственной должности возлагает на человека особую, высокую ответственность перед обществом и руководством государства. Кабинет Министров отреагировал быстро и однозначно", - подчеркивают в Офисе президента. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совершенное мной правонарушение несовместимо, пожалуй, с занимаемой должностью, - Немилостивый

"Так будет с каждым нарушением установленного порядка - и особенно коррупционного характера. Все должностные лица страны должны увидеть, что власть не позволит никому быть выше общих правил и закона", - следует из сообщения пресс-службы ОП.

"Увольнение Немилостивого - это только начало. Обязательно должна наступить и предусмотренная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и за неповиновение полиции. Для чиновников не должно быть даже намека на вседозволенность ", - добавил Роман Машовец.

Как сообщалось, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство 21 января соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку. Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что такое поведение делает невозможным дальнейшее пребывание Немилостивого в должности замминистра Минстратегпрома.

Позже стало известно, что Кабмин уволил замминистра Немилостивого.

Автор: 

пьянство (867) увольнение (2674) Офис Президента (1795) Машовец Роман (15) Немилостивый Виталий (11)


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Топ комментарии
+8
На минуточку: на камере копа тридцатое декабря! Это быстрое реагирование сегодня? А если б в СМИ не попало видео?
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21.01.2021 10:50
+3
а за обход санкционного режима и торговлей с оккупантом шефир будет отвечать? Или зеленский? Не видно дружин разных, семенченков всяких, которые с кулаком у сердца перекрывали Киев, защищая этот город от разных свинарчуков. Где они, куда рассосались, в каких углах барыжничают? Не видно, видать барыши с неба падают немалые, что забыли обо всем.
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21.01.2021 10:53
+3
А зеленського, за невключення до декларації 5 мільйонів???
Не повинен відповісти???
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21.01.2021 11:11
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а это шо за покемон?
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21.01.2021 10:38 Ответить
Где-то чувачок засветился невыгодно, в последние три недели, как это очевидно. Это он перед самым Новым годом проделал, так? Ну и три недели была возня... и вот тут он где-то реально стратил! Так стратил, что пришлось вот этот случай вынимать, на всеобщее обозрение. Бывает же!
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21.01.2021 10:43 Ответить
А ПРЯТАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ НА МИЛЛИОНЫ ГЛАВНЫМ У ВЛАСТИ?
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21.01.2021 12:03 Ответить
Дешева показуха.
Епізоду місяць. Пішли? Не добазарились?
Мужик дурак, попав на постановку, але добре що відмовився підписи ставити під цікавими документами, на благо Українців.
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21.01.2021 10:47 Ответить
очень сложная ситуация с "неповиновением". Я езжу на дачу, Харьковская область. поселок Бабаи, так вот там мусора просто так всех подряд останавливают, я их на хер посылаю, так это неповиновение или моя гражданская позиция по принципу презумпции не виновности?
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21.01.2021 10:47 Ответить
поліція не має права безпідставно зупиняти..
тому посилаєте нахір правильно.
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21.01.2021 11:16 Ответить
На минуточку: на камере копа тридцатое декабря! Это быстрое реагирование сегодня? А если б в СМИ не попало видео?
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21.01.2021 10:50 Ответить
Именно так. Все спустили бы на тормозах.
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21.01.2021 11:06 Ответить
Чувак по ходу накосячив десь за останній тиждень, ось і дістали відео, щоб "с позором".
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21.01.2021 11:39 Ответить
А вот якби він був на місці Татарова.....
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21.01.2021 13:20 Ответить
а за обход санкционного режима и торговлей с оккупантом шефир будет отвечать? Или зеленский? Не видно дружин разных, семенченков всяких, которые с кулаком у сердца перекрывали Киев, защищая этот город от разных свинарчуков. Где они, куда рассосались, в каких углах барыжничают? Не видно, видать барыши с неба падают немалые, что забыли обо всем.
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21.01.2021 10:53 Ответить
якби ж то тільки у зросійщеному Києві..(

Прихильник"Русского мира" Андрій Садовий.
/з групи https://www.facebook.com/groups/360937008109104 "Скорумповане місто Львів"
Так,саме той,чиїми "стараннями" Аеропорт у Львові не назвали іменем Степана Бандери,а тепер цей аеропорт закуповує кримські вина і коньяки...


Крымское вино с украинской этикеткой. Как Villa Krim продают в Европе и США в обход санкций
https://ru.krymr.com/a/villa-krym-krymskoe-vino0i-sankcii/30318165.html

Украинский и «российский» «Алеф-Виналь» имеют отдельные интернет-страницы. Они очень похожи по дизайну, но отличаются перечнем продаваемых брендов алкоголя. Если в российской версии подробно описаны крымские виноградники с картой расположения, то в украинской найти происхождение винограда для вина невозможно.
Кредо коньяка «Клинков»👿
По уже сложившейся традиции каждый год для сбора урожая винограда в Крым отправляется весь персонал компании «Алеф-Виналь». ....
Мероприятие позволяет сотрудникам почувствовать натуральность, качество сырья и убедиться в силе винограда, из которого впоследствии будет создан коньяк «Клинков».
https://westnews.info/news/Miljoni-griven-na-alkogol-ta-yizhu-aeroport-Lviv-ogolosiv-tender.html
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21.01.2021 11:21 Ответить
Судя по поведению, он вообще не при памяти был. Вскружила голову должность.
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21.01.2021 10:57 Ответить
А зеленського, за невключення до декларації 5 мільйонів???
Не повинен відповісти???
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21.01.2021 11:11 Ответить
Ах, какие слова! Красивые, правильные. Только грош цена любому слову от зебанды.
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21.01.2021 11:27 Ответить
ОП об увольнении Немилостивого: "Власть не позволит никому быть выше общих правил и закона" СМІШНО АЖ ДО СЛІЗ. ЄРМАКИ, ТАТАРОВИ, ТИМОШЕНКИ, ВЕНІДІКТОВИ, РАДУЦЬКІ, ..... ЧИ ДЛЯ НИХ ЗАКОН НЕ ПИСАНИЙ!?
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21.01.2021 11:37 Ответить
Он должен был заплатить штраф - а его уволили с работы...И о чем он тут нам ЛАПШАЕТ???....Власть нарушила закон....Где написано что за пьянку увольняют с работы?.
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21.01.2021 11:39 Ответить
Бухал он и права качал в не рабочее время..При толковом адвокате и "понятливом" судье враз восстановится,понеся лишь административное наказание..
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21.01.2021 14:41 Ответить
Немилостива ОП до Немилостівого. Не пощастило. З прізвищем.
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21.01.2021 11:45 Ответить
іхав бухий робітник чистоти дворів -зупинили, через день вигнали з роботи... висновок - вносимо в ПДР крім штрафу - вигон з роботи....На мить уявив завтра з розгулом п'яних роботяг........та оуєнно ввічливих міністрів...
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21.01.2021 12:03 Ответить
Ну так примените этот закон к Ермаку, Татарову.....Там весь ОП в полном составе уже не раз нахимичил на цугундер
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21.01.2021 12:04 Ответить
лживые квартальные скоты
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21.01.2021 12:09 Ответить
він хоч чесно зізнався а решта поводить себе як обдовбані бо брешуть про покращення а людина отримуе платіжки просто жах на життя залишаеться 5 копійок
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21.01.2021 12:28 Ответить
Только три слова "ТАТАРОВ", "ЕРМАК", "ВАГНЕРОВЦЫ".
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21.01.2021 12:32 Ответить
И Татарову не позволит?
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21.01.2021 12:36 Ответить
Напомните это Татарову и Ермаку, и зеленскому не забудьте, пожалуйста!..
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21.01.2021 13:09 Ответить
Без согласования с Ермаком
Власть не позволит никому быть выше общих правил и закона"
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21.01.2021 13:11 Ответить
у приЗедента продолжают прикалываться над своими зебилами..
Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО ж ОПа..
https://www.youtube.com/watch?v=KOvhJAbrQxs
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21.01.2021 13:30 Ответить
 
 