ОП об увольнении Немилостивого: "Власть не позволит никому быть выше общих правил и закона"
Офис президента Украины приветствует решение Кабинета Министров об увольнении Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Как подчеркивается, сотрудники патрульной полиции остановили водителя по подозрению в вождении в состоянии опьянения. "Виталий Немилостивый не просто пытался избежать ответственности, но и нагло демонстрировал, что его статус в исполнительной власти дает ему право на это", - сказано в сообщении.
"Никакого оправдания такому поведению быть не может - человек потерял адекватность и заслуживает на максимально жесткую реакцию", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.
"Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона. Пребывание на высокой государственной должности возлагает на человека особую, высокую ответственность перед обществом и руководством государства. Кабинет Министров отреагировал быстро и однозначно", - подчеркивают в Офисе президента.
"Так будет с каждым нарушением установленного порядка - и особенно коррупционного характера. Все должностные лица страны должны увидеть, что власть не позволит никому быть выше общих правил и закона", - следует из сообщения пресс-службы ОП.
"Увольнение Немилостивого - это только начало. Обязательно должна наступить и предусмотренная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и за неповиновение полиции. Для чиновников не должно быть даже намека на вседозволенность ", - добавил Роман Машовец.
Как сообщалось, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство 21 января соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку. Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что такое поведение делает невозможным дальнейшее пребывание Немилостивого в должности замминистра Минстратегпрома.
Позже стало известно, что Кабмин уволил замминистра Немилостивого.
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Епізоду місяць. Пішли? Не добазарились?
Мужик дурак, попав на постановку, але добре що відмовився підписи ставити під цікавими документами, на благо Українців.
тому посилаєте нахір правильно.
Прихильник"Русского мира" Андрій Садовий.
/з групи https://www.facebook.com/groups/360937008109104 "Скорумповане місто Львів"
Так,саме той,чиїми "стараннями" Аеропорт у Львові не назвали іменем Степана Бандери,а тепер цей аеропорт закуповує кримські вина і коньяки...
Крымское вино с украинской этикеткой. Как Villa Krim продают в Европе и США в обход санкций
https://ru.krymr.com/a/villa-krym-krymskoe-vino0i-sankcii/30318165.html
Украинский и «российский» «Алеф-Виналь» имеют отдельные интернет-страницы. Они очень похожи по дизайну, но отличаются перечнем продаваемых брендов алкоголя. Если в российской версии подробно описаны крымские виноградники с картой расположения, то в украинской найти происхождение винограда для вина невозможно.
Кредо коньяка «Клинков»👿
По уже сложившейся традиции каждый год для сбора урожая винограда в Крым отправляется весь персонал компании «Алеф-Виналь». ....
Мероприятие позволяет сотрудникам почувствовать натуральность, качество сырья и убедиться в силе винограда, из которого впоследствии будет создан коньяк «Клинков».
https://westnews.info/news/Miljoni-griven-na-alkogol-ta-yizhu-aeroport-Lviv-ogolosiv-tender.html
Не повинен відповісти???
Власть не позволит никому быть выше общих правил и закона"
Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО ж ОПа..
https://www.youtube.com/watch?v=KOvhJAbrQxs