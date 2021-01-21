ОП об увольнении Немилостивого: "Власть не позволит никому быть выше общих правил и закона"

Офис президента Украины приветствует решение Кабинета Министров об увольнении Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Как подчеркивается, сотрудники патрульной полиции остановили водителя по подозрению в вождении в состоянии опьянения. "Виталий Немилостивый не просто пытался избежать ответственности, но и нагло демонстрировал, что его статус в исполнительной власти дает ему право на это", - сказано в сообщении.

"Никакого оправдания такому поведению быть не может - человек потерял адекватность и заслуживает на максимально жесткую реакцию", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

"Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона. Пребывание на высокой государственной должности возлагает на человека особую, высокую ответственность перед обществом и руководством государства. Кабинет Министров отреагировал быстро и однозначно", - подчеркивают в Офисе президента.

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"Так будет с каждым нарушением установленного порядка - и особенно коррупционного характера. Все должностные лица страны должны увидеть, что власть не позволит никому быть выше общих правил и закона", - следует из сообщения пресс-службы ОП.

"Увольнение Немилостивого - это только начало. Обязательно должна наступить и предусмотренная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и за неповиновение полиции. Для чиновников не должно быть даже намека на вседозволенность ", - добавил Роман Машовец.

Как сообщалось, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство 21 января соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку. Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что такое поведение делает невозможным дальнейшее пребывание Немилостивого в должности замминистра Минстратегпрома.

Позже стало известно, что Кабмин уволил замминистра Немилостивого.